Опять ковид: ждать ли нового масочного режима?

Новая волна вируса, трасса Москва — Арзамас, День воссоединения — события недели в программе «7 дней»

Фото: Илья Репин/realnoevremya.ru

Следим с тревогой, надеемся на лучшее: новая волна коронавирусной инфекции накрывает Россию. Седьмую неделю подряд практически во всех регионах страны растет число случаев заболевания, госпитализаций, смертей. О том, чего ждать и как развивается ситуация в Татарстане, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

14 тысяч заболевших за неделю

2,5 тысячи человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 оказались на госпитальных койках, 24 заболевших оказались не способны сопротивляться смертельному недугу и погибли. И все это — данные лишь по одной неделе. Между тем новый виток заболеваний набирает силу уже полтора месяца к ряду.

Больше всего случаев заболеваний — в Москве (почти 5 тыс.) и Санкт-Петербурге (1 204 человека). Неспокойно и в соседних с Татарстаном регионах: Самара — 559 подтвержденных случаев, Чувашия — 447, Башкортостан — 372. В нашей республике пока ситуация немного спокойнее: 109 заболевших. При этом в Татарстане госпитализирован 81 человек, в Башкортостане — 108, в Питере — 129, в Москве — 699.

Темпы распространения заболевания заставляют людей тревожиться: как будут развиваться события дальше? Ждать ли новых ограничений и масочного режима? Усугубится ли ситуация тем, что в это же время обычно происходит всплеск заболеваний еще и гриппом? Где можно вакцинироваться от всех этих напастей и когда это лучше сделать? Ответы на эти вопросы искали наши коллеги из программы «7 дней».

К слову, о вакцинации: сейчас процесс в самом разгаре. Практически на каждом крупном перекрестке — мобильные пункты. И они практически не простаивают. Наученные опытом пандемии, люди не манкируют возможностью укрепить иммунитет. Популярность процедуры побила все рекорды прошлых лет. Самые активные и ответственные — пенсионеры.

realnoevremya.ru

В этом году по гриппу ожидается активность штаммов вируса гриппа А и В. Первые случаи заболеваний в республике уже подтверждены. Вакцина, которую сейчас делают жителям республики, призвана защищать от четырех штаммов. Сама процедура занимает не более 5 минут. Потребуется паспорт и готовность пройти небольшой стандартный опрос о самочувствии и перенесенных заболеваниях. Всего в Татарстан доставлено 824 тысячи доз вакцины против гриппа. 573 тысячи вакцин — уже сделаны.

По официальной статистике, прошлая неделя показала рост числа заболеваний гриппом и ОРВИ на 46% (всего 14 215 случаев) и ковидом — почти на 40%. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики не пренебрегать мерами профилактики и обеспечить работу входных фильтров в школах и трудовых коллективах.

Растет заболеваемость и ковидом. Новый вариант, получивший имя «Пирола», по симптоматике похож на предшественника — штамм «Омикрон». Главное отличие — он более заразный. В Татарстане пока его не обнаружили, но снижать бдительность не стоит.

В ряде регионов России усилены меры противодействия заразе: на лица людей вернулись маски. В Москве средства индивидуальной защиты используют и в Доме правительства, и в министерствах. Но специалисты отмечают: с ситуацией 2020-го рост числа заболеваний несопоставим, и говорить о локдауне сегодня не стоит. Вот только если ощутили недомогание, не стоит себя успокаивать тем, что это может быть обычная простуда. Ставить диагноз — задача врачей, а самолечение может привести к печальным последствиям.

Илья Репин/realnoevremya.ru

30 сентября — День воссоединения

В календаре России с этого года появилась новая памятная дата: 30 сентября — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Указ «О внесении изменений в статью Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», 28 сентября был подписан президентом Владимиром Путиным. Референдумы о вхождении новых регионов в состав РФ в качестве субъектов состоялись год назад, в период с 23 по 27 сентября.

8 лет с попустительства и одобрения нынешней власти Украины практически безнаказанно шло издевательство над населением Донбасса. За этими словами — множество загубленных жизней, детские могилы, разрушенные дома и искалеченные судьбы. Так продолжаться не могло, и в феврале 2022 года Россией было принято непростое решение: признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и начать специальную военную операцию.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли народные референдумы, на которых люди сами изъявили желание вернуть территории, где они проживают, в состав России.

Сегодня вся страна помогает освобожденным территориям новых регионов восстанавливать мирную жизнь. Но пока не везде это возможно — продолжаются бои. Поддержка поступает и воинам, выполняющим сложную, опасную, но такую необходимую работу по защите Родины, и людям, которые, несмотря на продолжающийся свист пуль и разрывы снарядов, остаются на своей родной земле, молясь и веря, что и сюда вскоре наконец придет мир.

realnoevremya.ru

Маулид ан-Наби

На территории древнего города Болгар — месте, где 1100 лет назад Волжская Булгария добровольно приняла ислам как государственную религию, на прошлой неделе вновь собрались правоверные со всего Татарстана и из-за его пределов. Там торжественно встретили один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздников — день рождения пророка Мухаммада.

Интересный момент: в этот раз официальная часть праздника началась немного необычно — открытием спортивной площадки на территории Болгарской исламской академии. Это событие шакирды отметили дружеским футбольным матчем. Рядом, в Белой мечети древнего города, Маулид ан-Наби встретили проповедями о жизни пророка и намазом. Торжества будут продолжаться до 15 октября.

Государственный Советник Татарстана, основатель республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев в дни праздника традиционно приезжает в Болгар. Нынешнее состояние возрожденной святыни мусульман — его мечта, ставшая реальностью. Но и сегодня, когда основные работы на площадке, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, завершены, Минтимер Шаймиев думает о дальнейшем развитии объектов и территории. Речь идет не только о Болгарской исламской академии, но и фондах музейных комплексов. Сегодня в некогда крупном научном центре, в прежние времена стоявшем в одном ряду с такими центрами мысли, как Каир, Стамбул, Самарканд и Багдад, ведется активная работа по сбору коллекции древних рукописей и старопечатных книг. Далеко не все экземпляры, попадающие в Болгар сегодня, без потерь выдержали испытание временем. Реставраторы трудятся не покладая рук, миллиметр за миллиметром очищая и восстанавливая старинные рукописи и книги. А после того как эти работы завершены, происходит оцифровка бесценных изданий.

Популярность Болгара — не только и не столько любопытство тысяч и тысяч гостей. Это еще и тяга людей к истории собственного народа и его культуры. Возрожденное материальное сейчас несет важнейший функционал — способствовать возрождению духовного, в том числе через культуру: минувшим летом в Болгаре состоялся первый большой фестиваль «Возрождение: этнос в современном прочтении».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

От Казани до Москвы за 6 с половиной часов

Строительство трассы М-12 уже скоро воплотит мечты о том, чтобы дорога от столицы Татарстана до Первопрестольной стала более быстрой и комфортной. Работы уже завершены на 80% и не за горами момент, когда старт движению будет дан.

А пока это событие еще не состоялось, съемочная группа программы «7 дней» отправилась оценить удобство уже запущенного участка, от Москвы до Арзамаса, протяженностью 415 км. 8 сентября дорогу открыл президент России Владимир Путин, и с того момента оценить удобство смогли уже свыше 720 тыс. автовладельцев.

Не только скорость, но и комфорт — отличительная особенность новых трасс. Вместо одиночных АЗС и кафе, скромно жмущихся к обочинам привычных автомагистралей, здесь каждые 50 километров дистанции размещаются многофункциональные зоны, где можно остановиться передохнуть и перекусить, заправить или починить машину, купить товары в дорогу, помыться, постирать одежду или снять номер в отеле, если нужно поспать. Пока на той же трассе Москва — Арзамас введена в эксплуатацию лишь примерно половина таких зон, но процесс идет и набирает обороты.

К слову, о платности дороги. Никаких шлагбаумов и кабинок, где нужно купить билетик на следующую дистанцию пути, журналисты не увидели. Данные об автомобилях и о том, сколько они проехали, считывает специальная автоматика. Тем, кто постоянно пользуется трассой, автоматически расплатиться за услугу поможет транспондер. Если его нет — в течение 5 дней после поездки нужно зайти на сайт «Автодор», чтобы оплатить счет. Поездка от Москвы до Арзамаса сегодня обойдется чуть больше чем в 2 800 рублей, от Первопрестольной до Владимира — почти в 1 400. Дорогу, связывающую Москву с Казанью, обещают открыть уже в декабре 2023 года.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как маркетплейсы постепенно вытесняют привычные магазины, о премьере в мировом балете и других событиях, попавших в объективы камер наших коллег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 2 октября ровно в 13.00, или на сайте телеканала.



