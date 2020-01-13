Народное разногласие: в Чебоксарах не утихают споры вокруг памятника Ивану Грозному

Царь за стеклом, война снюсам, подросший МРОТ, 97 лет «Чаяну» и мусорная реформа: итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Открыли в закрытом режиме — это о памятнике первому российскому царю Иоанну Васильевичу, получившему в народе титул Грозный, настолько подходящий одной из самых одиозных и неоднозначных исторических фигур, что полностью затмил фамилию Рюрикович. Споры вокруг планов по установке памятника в национальной республике, и спустя полтысячелетия помнящей характер и деяния самодержца, вскипели с начала обсуждения самой идеи и обрели особый накал сейчас, когда событие уже свершилось. О том, как историческая персона через века способна расколоть общество на два непримиримых лагеря, и о других, наиболее запомнившихся событиях начала 2020 года, — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Тень Грозного

Орел, Москва, Александров… Теперь еще и Чебоксары. Таков список российских городов, где в последние годы появились памятники первому российскому самодержцу — царю Ивану IV. К слову, ни в годы царской России, ни позже, когда страна стала Империей, ни один из монархов память Грозного увековечить не решился. Популярность одиозной личности, которую одни называют великим объединителем, а другие — не менее великим уничтожителем народов и убийцей, отчего-то вспыхнула именно в XXI веке. В случае с Чувашией — еще и вопреки народному мнению: на открытом общественном голосовании о том, нужен ли Чебоксарам такой памятник, споры оказались настолько жаркими, что раскололи активную часть населения практически на две равные части, где одна идею поддержала, а вторая (причем, как делится журналист программы «7 дней», культурная и научная элита чувашского народа — историки, гуманитарии и общественные деятели) — высказалась категорически против.

Пока люди спорили, памятник успели отлить в бронзе и… установить. Тихо. Без помпы и сообщений в СМИ. В исторической части столицы республики — в сквере им. Константина Иванова, национального символа чувашской литературы и культуры.

Местные власти оправдываются тем, что увековеченный в металле Иоанн IV — лишь часть глобально исторического проекта под открытым небом. А в народе зреет недовольство: на стекле, защищающем монумент от «благодарных» потомков, появляются рукотворные таблички, символизирующие отношение населения к грозному царю, Центральный совет чувашских старейшин уже опубликовал в СМИ открытое обращение к чувашскому народу, в котором оценил установку памятника Ивану Грозному как «акт неуважения истории коренных народов Поволжья». И рекомендовал демонтировать памятник и… Нет — не уничтожить (ведь все-таки люди старались, изготавливали), а передать его национальному музею.

Чем и когда закончится противостояние, а по-другому сложившуюся ситуацию не назовешь, пока сложно даже предположить.

Многодетные семьи теперь полностью освобождены от необходимости платить за посещение детских садов и могут рассчитывать на, как ее называют в народе, «миннихановскую выплату». Фото Максима Платонова

Эпоха перемен

В одной из восточных стран одно из самых страшных проклятий звучит как пожелание оппоненту жить в эпоху перемен. В современном мире без перемен — никак. Едва ли не каждый день появляются технические новинки, меняется законодательство (не всегда приятным образом, но все же), меняются налоги, тарифы, даже пенсионный возраст. Журналисты программы «7 дней» решили в одном материале рассказать о том, какие перемены пришли в нашу жизнь вместе с 2020-м.

Так, с 1 января вырос размер минимальной оплаты труда: в целом по России до 12 130 рублей, а в Татарстане — до 14 тысяч. Татарстан, в дополнение к так называемым «путинским выплатам», изыскал средства в республиканском бюджете для поддержки семей с низкими доходами. Кроме того, многодетные семьи теперь полностью освобождены от необходимости платить за посещение детских садов и могут рассчитывать на, как ее называют в народе, «миннихановскую выплату».

С этого года каждый работник должен сам определить: какой будет его трудовая книжка — бумажной или электронной. Впрочем, судя по стремительно шагающей по стране цифровизации, даже вопроса такого скоро стоять не будет.

Вступил в полную силу закон о повышении пенсионного возраста. Тема остается настолько актуальной и злободневной, что даже нашла свое отражение в новой серии мультфильма «Трое из Простоквашино». Эксперты отмечают, что отдельные параметры, влияющие на общий размер страховой пенсии, в этом году могут отличаться от привычных.

Предпринимателям, работающим по патентной системе, с этого года можно будет уменьшить сумму патента на величину уплаченных страховых взносов. Новую машину теперь можно зарегистрировать прямо в автосалоне. А вот на вторичном рынке правила регистрации остались неизменными.

Владельцам собак опасных пород теперь придется выгуливать своих питомцев, ориентируясь на новые, более строгие правила. Для контактных зоопарков введены специальные условия. Причем в торговых центрах теперь их содержать запрещено. Ряд запретов вступил в силу в сфере ЖКХ, в Татарстане изменится тариф на капремонт жилья, в активную фазу вступает программа «Наш двор».

Какие еще перемены ждут в ближайший год, что из них будет воспринято положительно, а что — не очень, покажет время.

С момента вступления закона в силу полный запрет наложен на реализацию никотиносодержащих паков. Фото tatar-inform.ru

Снюсам — бой

В республике официально объявили снюсы вне закона. В конце прошлого года соответствующий закон подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. С момента вступления закона в силу, полный запрет наложен на реализацию никотиносодержащих паков. Речь идет как о реализации в торговых точках, так и через интернет. Сотрудники Роспотребнадзора устроили на распространителей снюса настоящую охоту и за первые 10 дней наступившего года изъяли 36 кг (2,5 тыс. доз) так называемых «шайб».

Журналисты программы «7 дней» узнали — когда в Татарстана пришел снюс, оценили масштабы проблемы, узнали о том, как в школах определяют, что пришла беда, и услышали истории детей, попавших в опасную зависимость.

«Мусорная реформа»: больше вопросов, чем ответов

С начала «мусорной реформы» прошел год, но у потребителей по-прежнему вопросов больше, чем ответов. Ресторанный бизнес заявляет о том, что платить приходится больше, а толку от этого — меньше: предприниматели мусор разделяют, а вот вывозить его, как положено, никто не спешит. Несмотря на то, что договор с организацией, ответственной за утилизацию, есть. Впрочем, в УК «ПЖКХ» утверждают, что такие случаи единичны, а в основном вопросы решаются. Что касается моментов, о которых рассказали журналисты программы «7 дней», то Сергей Богатов, генеральный директор УК «ПЖКХ», разрешение вопросов обещал взять под личный контроль.

Основная задача реформы — монетизировать, что возможно, из отходов, утилизировать остальное. Вот только раздельный сбор мусора — пока в России и Татарстане дело очень отдаленного будущего. С одной стороны — культура населения хромает, с другой — не везде есть специальные контейнеры. Над этим вопросом еще предстоит серьезно поработать.

С января 1923 года «Скорпион» покусывает людские пороки, не щадит власти, правдиво рассказывает о сложном. Фото tatar-congress.org

«Чаяну» — 97

Специально ко дню рождению татарского сатиристического журнала «Чаян» журналисты программы «7 дней» подготовили подборку интересных фактов.

С января 1923 года «Скорпион» покусывает людские пороки, не щадит власти, правдиво рассказывает о сложном. Стоит отметить что, может быть, казавшиеся более мощными конкуренты — «Крокодил» и «Перец» — закрылись, а «Чаян» продолжает издаваться, язвительно высмеивая алчность и глупость. Справедливости ради, заметим, что моменты простоя были: с 1941-го по 1950-е годы журнал не выходил, а единственный номер без шуток был выпущен в марте 1953 года — к смерти Иосифа Сталина.

В 1989 году число подписчиков «Скорпиона» достигало 800 тыс. человек. Причем поклонники журнала были и на Украине, и в Казахстане, и в Узбекистане. Пережил 90-е. Трудно, но с юмором. Финансовые проблемы остаются и сейчас, но в редакции сатирического журнала уверены: «Чаяну» есть куда еще расти и развиваться. Например — в интернете, где журнал активно развивается уже четверть века.

Обо всем этом, а также о том, что еще съемочная бригада программы «7 дней» увидела в городе Мышкине, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 13 января, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

