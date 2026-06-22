С татарским гостеприимством и азиатским колоритом: завершил работу саммит АСЕАН

В Казани обсудили будущее диалога Россия — АСЕАН, Владимир Путин позвал гостей саммита на казанский Сабантуй — события недели от «7 дней»

Главное геополитическое и экономическое событие минувшей недели — в столице Татарстана состоялся саммит АСЕАН. Каким видится диалог России и государств, входящих в объединение, и чем республика смогла удивить гостей Казани — об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

АСЕАН — в центре внимания

Казань вновь стала центром межгосударственного диалога. На прошлой неделе столица Татарстана принимала участников саммита Россия — АСЕАН — объединения, в которое входят 11 государств с общим населением почти в 700 млн человек. Примечательно, что саммит состоялся на российской площадке в год 35-летия развития отношений между нашей страной и объединением.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проведение саммита именно в столице Татарстана вновь подтверждает статус Казани как одной из главных международных площадок России наряду с Петербургом и Сочи. Республика вновь на высшем уровне приняла лидеров государств, министров, дипломатов и представителей бизнеса. По оценкам организаторов, в город прибыли десятки тысяч участников и гостей. На площадке саммита обсуждались вопросы, которые будут влиять на торговлю, инвестиции и безопасность огромного региона от Тихого океана до Европы, определялись новые направления сотрудничества в условиях формирования многополярного мира, шел поиск ответов на вопросы обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширения экономических связей.

Владимир Путин: «Казань олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны»

Активное участие в работе саммита принял президент России Владимир Путин. В своем плотном графике из десятков деловых встреч и переговоров, лидер страны нашел время для того, чтобы выслушать раиса республики, рассказавшего об успехах Татарстана, а также для того, чтобы вновь прогуляться с Рустамом Миннихановым по Казанскому кремлю.

взято с канала Кремля в "Максе"

Владимир Путин и Рустам Минниханов посетили Благовещенский собор и мечеть «Кул-Шариф», пообщались с жителями и гостями Казани. Президент России, приветствуя участников саммита, а в их числе султан Брунея, президент Филиппин, премьер-министры Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Сингапура, Восточного Тимора, Лаоса, министр иностранных дел Турции и другие официальные лица, подчеркнул: «Казань — красивый и древний город, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие и при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом».

«Сделано в Татарстане»

Республике есть чем удивить и заинтересовать потенциальных зарубежных партнеров, помимо богатой истории и уникальной культуры. В этом можно было легко убедиться, побывав на приуроченной к саммиту АСЕАН выставке «Сделано в Татарстане».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более 4 тыс. квадратных метров экспозиции. Свыше 100 компаний-участниц, предоставляющих широчайшую палитру товаров и услуг — от продуктов питания и напитков (к слову, уже поставляющихся в десятки стран мира) до современной авиационной и грузовой техники, судов различного назначения, специального оборудования для промышленных производств и сельского хозяйства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Итоги трехдневного марафона встреч и переговоров на площадке «Казань Экспо» еще только предстоит подвести. Но уже сейчас можно смело говорить, что речь идет о сотнях уже подписанных или готовящихся к подписанию соглашений, множестве договоренностей о взаимных деловых визитах и в перспективе — долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Смертельные «игрушки»

Всевозможные СИМы и питбайки прочно вошли в жизнь современного общества. Вот только неумелое обращение, отсутствие опыта или элементарное игнорирование правил и требований безопасности несут смертельную угрозу.

Реальное время / realnoevremya.ru

С начала этого года и только в Татарстане зафиксирована гибель четверых подростков. В Высокогорском районе в ДТП угодили парень с девушкой. 17-летняя пассажирка погибла, юноше грозит до 7 лет лишения свободы. 14-летняя девочка на питбайке не справилась с управлением и погибла, врезавшись в опору ЛЭП, а 13-летний пассажир получил травмы. В Лаишевском районе 15-летний подросток на электросамокате насмерть разбился о стоящий грузовик.

Реальное время / realnoevremya.ru

СИМы — символ свободы или смертельно опасная игрушка? Модный предмет, обладанием которым можно гордиться, или угроза для самого водителя и окружающих, вынужденных в буквальном смысле выпрыгивать из-под колес? Об этом в репортаже наших коллег.

22 июня ровно в 4 утра

85 лет назад голос Левитана сообщил жителям огромной страны страшную весть о начале Великой Отечественной войны. Только из Татарстана на фронт отправились более 700 тыс. человек. Каждый второй не вернулся с полей сражений.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Святая обязанность каждого — помнить о тех годах, о подвигах предков, сумевших в тяжелейших боях отстоять свободу и независимость, отдавших свои жизни за то, чтобы мы могли жить сегодня. Наши коллеги поведали о событиях 22 июня 1941 года, тяготах войны и безграничном героизме советского народа.

«Приглашаю всех на Сабантуй»

Подводя итоги саммита стран-участниц АСЕАН, Владимир Путин предложил гостям не торопиться покидать гостеприимную землю Татарстана — немного задержаться, чтобы посетить национальный праздник Сабантуй.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент России знает, о чем говорит, — в 2000 году он сам побывал на казанском Сабантуе и с тех пор не раз вспоминал о том, как участвовал в забавах и конкурсах и насколько был впечатлен масштабами, размахом и красками народных гуляний.

Подробнее об этом можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 22 июня, в 13:00, или на сайте телеканала.