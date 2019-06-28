ТНВ снимет первый татарский ситком об обанкротившихся фермерах

Комедия о трех поколениях деревенской семьи, вынужденных жить в городе под одной крышей, включит 30 серий и будет сниматься в павильоне на Дементьева

После пяти месяцев кропотливой работы над сценарием и кастингов в Казани стартуют съемки татароязычного сериала «Рәхәт яшибез!» («Хорошо живем!»). Первый татарский ситком к осени обещает запустить команда телеканала ТНВ. Пилот начнут снимать уже на следующей неделе. В переплетениях сюжетных линий, актерском составе и тонкостях производственного процесса разбиралось «Реальное время».

Над сценарием работала татарстанская литературная тусовка

Ситком — ситуационная комедия с жестким телевизионным форматом, «вертикальный» сериал, в котором каждая серия должна стать законченной историей, всякий раз погружающей заданных персонажей в новые обстоятельства, с которыми им приходится считаться. Работа в этом жанре — непростая задача для любого сценариста, даже самого опытного. А учитывая, что до этого момента настоящих ситкомов в Татарстане не писали и тем более не снимали, ТНВ, еще с прошлого года заявивший о планах наладить собственное производство кино, поставил себе не самую простую задачу.

«В первый раз компания ТНВ занимается ситкомом, думаю, что мы это делаем первыми в республике. Было сложно найти сценаристов, умеющих писать ситкомы, — сценарии, поэпизодники, это большая специфика. Пока таких профессионалов в Татарстане немного, но они обязательно появятся», — отметил в беседе с «Реальным временем» исполнительный директор — главный редактор ТНВ Айрат Сибагатуллин.

Идея сериала принадлежит Мансуру Гилязову — известному в татарстанской театральной и кинотусовке драматургу, автору синопсиса, на основе которой в прошлом году Ильдар Ягафаров снял фильм «Байгал», в одном из эпизодов которого снялся российский актер Владимир Вдовиченков. Из-за сложности и неформатности задачи разработкой персонажей ситкома занималась целая креативная группа под руководством экс-главреда русскоязычной версии журнала «Идель» Айсылу Хафизовой. В группу вошли бывший камаловский «щепкинец» и самобытный театральный драматург Амир Камалиев (Аманулла), молодые ведущие ТНВ Альберт Шакиров, Рустем Каримуллин и выпускник ВГИКа, режиссер и сценарист Рамис Назмиев. Известно, что к написанию сценария руку приложили мэтры татарской драматургии и литературы Ркаил Зайдулла и Лябиб Лерон.



Персонажи «Рәхәт яшибез!» мечтают спеть дуэтом с Салаватом и стать звездами Instagram

По сюжету, две татарские семьи — Сабит и Халиса Хакимовы с 20-летним сыном Иреком и пожилые родители Халисы Хабибрахман и Роза Локмановы — спешно и за бесценок продают свои дома по соседству в деревне, «временно» перебираясь в город. Семейный бизнес по выращиванию кур прогорел и им срочно нужны деньги, чтобы рассчитаться с кредиторами. Родственники теперь вынуждены жить в одной съемной квартире, приспосабливаться к условиям города, притираясь друг к другу, что оказывается совсем не просто.

47-летний глава семьи Сабит Хакимов — интеллигентный и утонченный интроверт, совсем не приспособленный к реальности. Его супруга Халиса Хакимова, некогда выпускница факультета института культуры, напротив, пышет жизнью и энергией. В душе — звезда татарской эстрады, она все еще мечтает спеть дуэтом с Салаватом. Отец Халисы, 70-летний остряк Хабибрахман Локманов, — опытный ветеринар, всю жизнь прожил в деревне и безмерно скучает по прошлой безмятежной жизни. Его хозяйственная и властная жена, в свое время парторг и красавица-комсомолка, Роза Локманова, чьим девизом по жизни уже давно стала фраза «А я же говорила!», стремится опекать все семейство.

Третье поколение Локмановых-Хакимовых — молодой парень Ирек, практически живущий в Сети, из-за чего вечно вызывающий недоумение старших родственников. Молодой СММ-щик изо всех сил старается помочь семье поправить материальное положение, «изобретая» временные подработки и тщетно пытаясь объяснить бабушке, откуда он берет деньги. Со временем во всю эту веселую компанию начнут вливаться и новые персонажи, обещают сценаристы, а пока же в попытках решить скопившиеся проблемы герои разбираются в себе и в семейных отношениях.

«Посерийная проработка сценариев началась в феврале 2019 года. Мы собрали креативную группу из молодых авторов, которые понимают формат ситкома, и стали придумывать сначала персонажей, а потом и историю. В течение двух недель мы писали «Библию персонажей» — создавали их внешность, характеры, прошлое и настоящее, стиль поведения и речи, взаимоотношения с другими членами семьи. Уже после того, как появились персонажи, история ожила, был утвержден поэпизодный план и закипела основная работа. Каждый писал сценарий своей серии из созданного нами поэпизодного плана», — рассказала «Реальному времени» Айсылу Хафизова.

«Соединение креативных молодых новичков-сценаристов и опытных драматургов, которые блестяще владеют народным юмором и татарским языком, на мой взгляд, дало интересный результат. Мы работали в связке, иногда помогали друг другу. Безусловно, для всех это новый опыт. В конце апреля, когда появились первые серии, прошел кастинг актеров, на котором мы тоже присутствовали», — добавила она.



На телеэкраны вновь попадут актеры театров имени Камала, Тинчурина и ТЮЗа

Кастинг проходил в течение трех дней, на роли пробовались порядка 20 артистов. В итоге, по словам Айрата Сибагатуллина, проекту удалось довольно быстро утвердить актеров на главные роли. Семейство Локмановых зрители увидят в исполнении актеров Театра им. Г. Камала — Ильдуса Ахметзянова и Фираи Акберовой, уже знакомой татарстанскому кинозрителю по картинам «Неотосланные письма» Рустама Рашитова и «Айсылу. Фильм» (режиссеры — Рустам Рашитов и Солтан Сунгатуллин, автор сценария и исполнительный продюсер — Алексей Барыкин).

Как показывает практика, набирать актеров на главные роли татарстанские режиссеры зачастую идут в театры. Роль Халисы Хакимовой досталась актрисе Тинчуринского театра Гульчачак Хафизовой, роль ее супруга Сабита сыграет артист Татарского ТЮЗа Ильфат Камалиев, а юного Ирека — студент второго курса Казанского театрального училища Фархад Мухаметзянов.

В качестве режиссера телевизионной версии на площадке будет работать главреж ТНВ Алмаз Акберов. В первом сезоне планируется выпустить 30 серий, подтвердил «Реальному времени» директор фильма Леонард Давлетшин. Уже в начале следующей недели артисты начнут репетиции на площадке кинопавильона на улице Дементьева, а сами съемки стартуют 2 июля.

«Мы планируем снять все первые 30 серий в июле и в новом телесезоне, который начнется в сентябре, их показать, — будем, что называется, снимать нон-стоп. До конца августа мы должны все завершить. У Ильшата Юнусовича (Аминова, генерального директора ТНВ, — прим. ред.) есть идея продлить проект на второй сезон, но пока говорить об этом рано», — добавил Леонард Давлетшин.

Бюджет ситкома в дирекции ТНВ комментировать пока не стали, подчеркнув, что сумма «не очень велика».

