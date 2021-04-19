Коттеджные поселки под Казанью расширили географию половодья

В республике обсуждают ошибки в проектировании поселков и дорог, и создание экспертного комитета при Минстрое. Подробности — в обзоре недели от программы «7 дней»

По-настоящему летняя погода и температура воздуха временами до 24 градусов тепла ускорили процессы снеготаяния. Ситуация усугублялась тем, что минувшая зима оказалась чрезвычайно богата на осадки — снега выпало на 47 процентов больше обычного. Буйный нрав вешних вод на прошлой неделе на себе ощутили более двух десятков районов Татарстана. Иной раз события развивались даже слишком стремительно: буквально за считанные минуты под воду уходили дороги и мосты, оказывались отрезанными от большой земли деревни и поселки. Об этом, а также о других событиях минувшей недели, попавших в объективы камер журналистов «ТНВ», — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Кто виноват — природа, или люди?

Проблема весеннего подтопления в Татарстане не нова — когда в большей степени, когда в меньшей. Не было ни одного года, когда сотрудники МЧС и добровольцы, не сбивались бы с ног, пытаясь помочь людям, оказавшимся отрезанными от дорог, а значит всего жизненно необходимого: лекарств, медицинской и пожарной помощи, возможности приобрести продукты питания и питьевую воду.

«Паводок — явление традиционное. Удивляться тут нечему. Хотя надо признаться, что последние несколько лет таких масштабных подтоплений мы не видели, зимы были не такими снежными. Вопрос в другом. География паводка в этом году значительно расширилась. За счет новых коттеджных поселков в пригороде Казани. Учитываются ли при строительстве риски затопления или поселки застраиваются стихийно?», — задается вопросом ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Государственного совета Татарстана Ильшат Аминов. Ответ на него отправилась искать съемочная группа ТНВ.

Низководные мосты, возведенные там, где из года в год фиксируются весенние паводки и половодья, где лед традиционно набивается под низкую переправу, препятствуя проходу воды и лишь вмешательство подрывников снимает напряженность ситуации. Страдающие дефицитом ливневых систем трассы, возвышающиеся над близлежащими поселками и селами и щедро делящиеся с ними талыми потоками. Поселки часто вырастают и ширятся без учета необходимости создания новых въездов-выездов и оставления стоков для осадков. Разрешение на застройку выдают местные власти, где очень часто просто нет специалистов, знакомых с основами проектирования, отмечает завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ, профессор Александр Дембич.

География паводка в этом году значительно расширилась. Фото: vk.com/mchs.tatarstan

Специалисты от градостроения и архитектуры уверены: вопрос планировки населенных пунктов должен находиться в ведении профессионалов, причем решаться не на местном, а на республиканском уровне. Поднят вопрос о необходимости создания при Минстрое РТ специального комитета. Соответствующее письмо было написано на имя президента Татарстана Рустама Минниханова. Тот к вопросу отнесся со всей серьезностью и поручил взять его на контроль премьер-министру.

Татарстанские промпарки ожидает аудит

100 промышленных парков к 100-летию Татарстана — индустриальных, сельских, аграрных, специализированных и т. д. Насколько эффективен этот эффектный подарок сегодня, задались вопросом эксперты и члены комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам. Какова заполняемость резидентами и насколько успешны они как проект.

— В трудные времена, казалось бы, именно сельские промышленные площадки могли бы стать инструментом для выхода из кризиса. На практике получилось, что помогать сейчас нужно самим сельским площадкам, — отмечает журналист программы «7 дней».



В первую очередь речь идет о налоговых льготах. В масштабах республики выпадающие дохода не столь велики — порядка 15 млн рублей. Но вот в чем вопрос: насколько «в коня будет корм»?

Проверят: как они работают, насколько прибыльно, нет ли ненужной — избыточной конкуренции. Фото: Максим Платонов

В ближайшем будущем действующие промпарки республики ожидает аудит. Проверят: как они работают, насколько прибыльно, нет ли ненужной — избыточной конкуренции и т. д. По итогам анализа этой информации и будет приниматься решение о том, кто может рассчитывать на господдержку в виде налоговых послаблений.

Праймериз 2021

В республике продолжаются встречи потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы РФ с избирателями в рамках предварительного голосования. Участники проводимого Всероссийской политической партией «Единая Россия» праймериз — действующие депутаты Госсовета РТ, главы районов республики, рабочие, медики, студенты и даже безработные. Главная цель и задача праймериз — познакомить избирателей с претендентами на депутатские мандаты и их избирательной платформой, а сами кандидаты в кандидаты имеют возможность лично услышать от людей об их чаяниях и заботах.

Так, в Бавлинском районе ключевыми моментами для обсуждения стали пенсионная реформа и водоснабжение. Остро стоит проблема необходимости капитального ремонта водозабора и всех изношенных сетей. Вопрос на сотни миллионов рублей, которые нужно еще найти.

Телеканал «Новый Век» продолжает знакомить своих зрителей с претендентами в депутаты. На этот раз героиней сюжета стала Татьяна Ларионова — правая рука первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Она также заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя республиканского парламента, исполнительный директор Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана, руководитель Объединения женщин-депутатов «Мэрхэмет — Милосердие», организатор первых в России органов социальной защиты.

Главная цель и задача праймериз — познакомить избирателей с претендентами на депутатские мандаты. Фото: Максим Платонов

О чем шла речь в эксклюзивном интервью Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева — программе «7 дней» и в разговоре главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с ведущей программы «Tatarstan Today. Открытый миру», когда астрономическая обсерватория имени Энгельгардта будет признана объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и какие ключевые цели ставит перед собой ДУМ РТ можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала «ТНВ» 19 апреля ровно в 13.00, или на сайте телеканала.