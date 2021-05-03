Россия на уровне беднейших развивающихся стран: почему буксует антиковидная кампания?

Третью волну новой коронавирусной инфекции в России ждут в мае-июне: обзор программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

В центре внимания наших коллег с телеканала ТНВ — пандемия COVID-19 и проблема прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции. Пока в России привито всего 4,8% населения. Это ничтожно мало, или, как отметил ведущий выпуска, «на уровне беднейших развивающихся стран». Для сравнения: в Израиле вакцинацию прошли свыше 60% населения, в том числе 90% людей старшего поколения, в США — каждый второй. Между тем эксперты от медицины предупреждают: вирус мутирует, и не за горами третья волна заболеваний. Об этом, а также о других событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Опасные заблуждения

Такая мягкая формулировка все чаще звучит в адрес ярых антипрививочников и просто инертной части населения, ошибочно уверенной в собственной исключительности и в том, что все беды мира обязательно случатся только не с ними. Между тем во всем мире (и в России тоже) снова наблюдается рост числа заболевших. Где-то подъем медленный и почти незаметный, где-то, как в Индии, уже заявляют о полном коллапсе системы здравоохранения, нехватке кислорода для поддержания работы аппаратов искусственной вентиляции легких. Кремационные костры там не гаснут ни днем, ни ночью.

Новая коронавирусная инфекция мутирует и видоизменяется. В разных странах выявляются новые штаммы вируса. Многие гораздо более агрессивные и заразные, чем исходная форма. И эти новые штаммы тоже уже путешествуют по миру. Английский штамм, индийский…

В Москве кривая заболеваемости COVID-19 уже вновь поползла вверх. Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью журналисту ТНВ заявил, что третья волна даже ближе, чем можно предположить. Между тем в стране, где одной из первых разработали собственную вакцину, а сегодня имеют уже целый ряд препаратов, эффективность которых доказана практикой и международным сообществом (к слову, активно просящего дать им еще больше именно российских вакцин), собственное население упорно обходит прививочные пункты по широкой дуге.

В Москве кривая заболеваемости COVID-19 уже вновь поползла вверх. Фото mos.ru

— Волна идет, мы видим, волна прокатилась там, она идет не одновременно по миру, наша очередь май-июнь, и сейчас полыхнет, и как полыхнет. И дай Бог, это пройдет не по индийскому сценарию, когда триста тысяч в день. Может? Может! — делится своим видением Мясников.

Вновь поднимается вопрос о том, чтобы по примеру Израиля и ряда других государств ввести ковидные паспорта. Что это значит? На примере того же Израиля: непривитые граждане не могут посещать массовые мероприятия, крупные супермаркеты, использовать общественный транспорт, авиасообщение, поезда, бывать в госучреждениях. Эффект такого — да, жесткого — противостояния распространению инфекции налицо: число вновь заболевших в стране мизерно по сравнению со многими другими государствами. А жизнь кипит. Люди сделали прививки и спокойно, а главное уверенно перемещаются по своим делам.

Море — прощай?

Этим вопросом задаются те, кто, пропустив возможность поплескаться в соленой водичке на солнечном берегу в минувшем году, планировал наверстать упущенное в этом. Турция закрыла авиасообщение до 1 июня. В стране объявлен ковидный локдаун. Не готова принимать туристов и Танзания. По данным Ассоциации туроператоров России, только в Турцию в ставший запретным период собирались, и даже успели оплатить несостоявшийся отдых свыше полумиллиона россиян. Внесли 32 млрд (!) рублей. Удастся ли вернуть эти деньги — вопрос открытый. Основная их часть уже давно переведена авиакомпаниям и отелям, которые должны были доставить и разместить отдыхающих.

Впрочем, не все потеряно для любителей пляжного отдыха. Границы открыла Греция, и вот-вот распахнет двери для туристов Египет. Условие вылета — ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Еще один уже на месте — по прибытии в страну отдыха. И это еще не все. Два теста придется сдать и по возвращении: первый — в течение трех дней по прилету, второй — в течение пяти. Все за свой счет.

Границы открыла Греция, и вот-вот распахнет двери для туристов Египет. Фото wikipedia.org

«А как же вакцинация?" — спрашивают многие. Увы. Прививку делать нужно, но именно ради себя и своих близких: чтобы не заболеть, а если все-таки подхватите вирус — расстаться с ним без лишних потерь. А вот при перемещении туристов паспорт, или как его еще называют — сертификат о прививке, пока не учитывается. Но ключевое слово — пока. Сейчас идут переговоры и, вполне вероятно, что уже в обозримом будущем ковидный паспорт при пересечении границы станет не менее важным, чем паспорт гражданина.

Бродячие псы

Агрызский, Чистопольский, Высокогорский районы — во всех них люди подвергались нападению бездомных собак и оказывались на больничных койках. Недавний случай: в поселке Осиново Зеленодольского района агрессивные дворняги набросились на 10-летнего мальчика. Отогнать собак смог сосед. Потом врачи три часа сражались за жизнь ребенка, на теле которого почти не осталось живого места. Сейчас он в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. Только в этом году и только по Татарстану уже зафиксировано почти 1200 случаев нападения одичавших животных на людей. И это лишь те случаи, когда пострадавшие обращались за медицинской помощью.

В других регионах ситуация не лучше. В соседнем Башкортостане бродячие псы насмерть загрызли 4-летнего малыша. Во благо ли пролоббированный зоозащитниками закон «Об ответственности за безнадзорных животных», вступивший в силу с 1 января 2020 года, запрещающий физическое устранение бездомных животных? Все, что можно сейчас сделать: поймать, стерилизовать, привить и… отпустить обратно. Вот только лишенные возможности к размножению, одичавшие животные менее агрессивными не становятся. Особенно в стае. Особенно когда голодны.

В минувшую субботу президент Татарстана поручил главам районов организовать отлов беспризорных животных и поместить их в приюты. Чтобы систематизировать эту работу, планируется создать межмуниципальные приюты. Но вот в чем вопрос: как много времени займет создание приютов и где брать деньги на то, чтобы их не только построить, но и содержать? В законе об этом ничего не сказано.

Необходимо, как особо подчеркнул Михаил Мишустин, «больше развивать сотрудничество на всем Евразийском пространстве». Фото: Максим Платонов

ЕАЭС: равнение на соседей

Именно эта тема, кроме противостояния пандемии, стала ключевой в заседании Евразийского межправительственного совета, проходившего с 29 по 30 апреля в Казани. В условиях обострения международных конфликтов, незатухающих санкционных войн и постепенно накрывающей мир очередной коронавирусной волны необходимо, как особо подчеркнул в ходе заседания премьер-министр России Михаил Мишустин, «больше развивать сотрудничество на всем Евразийском пространстве». Больше перемещать людей и товары между ближайшими соседями, создавая максимально комфортные и взаимовыгодные условия для такого сотрудничества.

Примеры уже есть. Так, на территории ЕАЭС (пока за исключением Казахстана) уже действует единое мобильное приложение с результатами теста на коронавирус. К концу текущего года плотнее смогут взаимодействовать банковские организации — обмениваться кредитными историями граждан. Через 5 лет планируется создать единую космическую систему.

ЕАЭС намерена стать связующим звеном с другими государствами и объединениями евроазиатского пространства, налаживать взаимодействие с СНГ, СОШ, БРИКС.

А после заседания его участники смогли подробнее познакомиться с экономическим потенциалом республики, посетив международный выставочный центр «Казань Экспо».

Обо всем этом, а также о том, как Россия в преддверии Дня Победы встретила премьеру фильма о подвиге нашего земляка — Михаила Девятаева, почему решили продлить срок выдвижения кандидатов на предварительное голосование и где в республике хранят пасхальные традиции, о которых почти забыли в больших городах, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 3 мая ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

