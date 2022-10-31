Точки роста на селе: система национального образования получает новый импульс

Школа — фронту, мобилизация производств, новая ценность татарского языка: события недели от программы «7 дней»

Фото: "Реальное время"

Россия, ее деловая активность, экономика, туризм, в новейших геополитических условиях — все разворачивается на восток. Немалая часть государств, с которыми сегодня и на перспективу многих лет вперед наращивается интенсивность делового и культурного общения, говорит на тюркских, родственных татарскому языках. И в этом свете новую актуальность приобретает система национального образования. Об этом, а также о других ключевых событиях недели в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», говорил ее ведущий — Ильшат Аминов. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Сколько времени потеряно

Об этом с экрана посетовал генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета Татарстана, председатель республиканского Союза журналистов — ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов. Он напомнил, что еще 3 года назад, когда в Татарстане открывались первые полилингвальные школы, в одном из своих выступлений делал акцент на важности изучения татарского языка в школах республики. Тогда это вызвало волну негатива.

«Есть замечательный афоризм Конфуция: если тебе плюют в спину, не расстраивайся, значит, ты идешь впереди. Как говорится — Алга и только Алга», — отвечает сегодня Аминов своим давним недоброжелателям. И подчеркивает: «Президент России Владимир Путин заявил, что старого миропорядка больше не будет, Россия разворачивается на Восток. Зададим вопрос, какие страны не ввели жесткие санкции против России — правильный ответ — в основном мусульманские страны. Вопрос второй, где теперь наши главные ворота в мир — по большей части на сегодня это — Турция и Казахстан. И, наконец, завершающий вопрос: на каких языках говорят в этих странах, правильно — на тюркских. Казахов татары понимают без переводчика, турецкий — через три дня интенсивного общения».

Те, кто знает татарский язык, сегодня получают больше возможностей для прямого общения с деловыми партнерами. Личное общение — без переводчиков и толмачей открывает множество интонационных нюансов, делает разговор более предметным, ярким, полным. «Поверьте, я не испытываю никакого злорадства по поводу того, что был прав три года назад, скорее мне грустно, сколько времени потеряно, сколько сил потрачено на борьбу с татарским языком, который сегодня стал важным окном в мир», — констатирует ведущий программы.

Фото: «Реальное время»

И именно сейчас образование в целом и национальное в частности, получают новый мощный импульс: в рамках федерального проекта «Современная школа», Татарстан активно реализует программу по созданию образовательных центров под общим названием «Точка роста». Главная цель программы — дать в каждом, даже самом отдаленном уголке РТ детям возможность получать качественное, современное образование. Такие точки роста создаются на базе школ в селах и малых городах. И их — таких центров за 4 года по всему Татарстану будет создано 370.

Робототехника, основы инженерии и IT, современное оборудование для классов информатики, технологии и ОБЖ. И что не менее важно, равную поддержку и возможности получают школы, реализующие обучение на разных языках. «Получается, что федеральный проект решает несколько задач сразу. Это создание образовательных центров, это равные возможности на получение качественного и конкурентноспособного образования и что немаловажно — это поддержка национальных учебных заведений, по крайней мере, такое происходит в Татарстане», — акцентирует внимание на этом моменте журналист программы «7 дней».

Там — наши общие дети

Такой ответ получил Ильшат Аминов на вопрос, почему люди самых разных достатков, профессий, мировоззрений объединяют силы в общем порыве помогать и тем, кто уже участвует в СВО, и пострадавшим от националистического режима теперь уже бывшим территориям Украины. «Там нет чужих сыновей, там наши общие дети, и мы по-родительски должны помочь им в трудную минуту, обогреть, дать сухую одежду, накормить. Сегодня — это наш долг» — цитирует ведущий слова своих собеседников и от себя добавляет: «Замечательные слова и дела. В этом объединении людей в независимости от политических пристрастий, каких-то разногласий, представлений о жизни и есть главная сила нашего народа».

На днях в Татарстан на встречу с коллегами приехал директор 67-й донецкой школы Даниил Уточкин. Приехал с профессиональным интересом: обсудить организацию учебного процесса, взаимодействие в работе школ, познакомиться с используемыми планами и технологиями. И, неожиданно для самого себя, оказался в центре масштабной гуманитарной работы.

Пока 67-я школа в Донецке, как и другие учебно-образовательные учреждения, работает дистанционно. Обстрелы со стороны ВСУ ведутся хаотично. «Дважды за последние 4 месяца были прилеты, повреждены фасад, стекла, крыша. Ремонтируем, восстанавливаем по мере возможностей», — поделился с казанскими коллегами Даниил Уточкин.

Директор взявшего шефство над донецкой школой казанского лицея №146 «Ресурс» Диляра Салихова сама, как федеральный тьютор, хотела отправиться в подшефную школу. Но пока такой возможности — нет. Потому решили собрать гуманитарную помощь. «Это был экстренный сбор, в едином порыве. Мы начали собирать в 7.30 до 12 когда приехала машина. Канцтовары и продукты питания, жильцы микрорайона нуждаются и в продуктах питания — туда подвоз редкий из-за бомбежек, нуждаются в питьевой воде», — рассказала она журналистам.

Сейчас груз уже в Донецке. Добрался всего за несколько дней. Встречать подарки из Татарстана вышли все учителя. Прислали видео с благодарностью: «Спасибо большое, это все будет нашим детям, это невероятно, мы так благодарны», — звучит с экрана голос заместителя директора школы №67 Донецка.

Всего в Донецкую и Луганскую республики из Татарстана на прошлой неделе было отправлено 120 тонн гуманитарного груза. В Казани, Набережных Челнах, Арского, Апастовского, Буинского, Сармановского и других районов РТ собирали не только вещи и продукты питания, в том числе картофель, но еще и сварные печи. Впереди зима, а стараниями ВСУ инфраструктура городов и сел серьезно пострадала. Печи из Татарстана помогут согреться в холода.

Движение «Ярдэм янэше» продолжает сбор теплых вещей, денежных средств. Не только в помощь новым регионам России, но и воинам, отправившимся на СВО в рамках частичной мобилизации и их семьям, оставшимся ждать Защитников Отечества на Родине. В минувший понедельник 20 тонн теплых вещей, генераторов, инструментов, электроники и прочих необходимых на передовой вещей, а также палатки и 2 автомобиля УАЗ были отправлены бойцам добровольного батальона «Тимер». Сейчас груз уже в точке назначения.

Фото: Максим Платонов

Тем временем в республике кипит работа по созданию других необходимых на передовой и в ближнем тылу вещей. Женщины Татарстана объединились в пошивочные цеха. Совершенствуют балаклавы, шьют теплую одежду, вяжут маскировочные сети.

«Я не могу сказать, что мы похожи. Мы — и есть вы. Поэтому и образование должно быть единым. И мы должны жить в одной большой стране», — уверен Даниил Уточкин. Сегодня в возглавляемой им школе всего 104 ученика. В казанском лицее — тысяча. Опыт, с которым в ходе короткого визита в Татарстан ознакомился преподаватель, наработки, методики, программы, Даниил Уточкин уверен — не просто пригодятся, а обязательно будут реализованы им в Донецке. Не только в родной школе №67. Все это пригодится и в других учебных учреждениях Донецка.

Дожди вмешались в битву за урожай

Тысячи гектаров картофеля еще остаются неубранными в полях Татарстана. «Причина: техника не может выйти на поля. Тонет. Мало дождей у нас плохо, много тоже нехорошо. По сообщению министерства сельского хозяйства и продовольствия республики за сентябрь-октябрь выпало в среднем 94 мм осадков — это 120% к среднемноголетним значениям. По данным синоптиков республики в восьми муниципальных районах состояние почвы на глубине 10-12 см соответствует критериям опасного природного явления — «переувлажнение почвы». Это Арский, Зеленодольский, Тетюшский, Мензелинский, Нурлатский, Дрожжановский, Муслюмовский и Альметьевский районы», — сообщил Ильшат Аминов.

Избыток влаги не только не пускает в поля технику, но еще и не лучшим образом влияет на остающиеся в земле корнеплоды. Ночные заморозки добавляют беспокойства. Но если морозы будут сохраняться и днем, ущерб может оказаться фатальным.

В советские времена на помощь аграриям в пиковые моменты битвы за урожай отправлялась «городская пехота»: школьники, студенты, рабочие предприятий… Там, где техника вязнет, человек — справляется. Однако трудовые десанты — в прошлом.

Фото agro.tatarstan.ru

Впрочем, труженики села сохраняют оптимизм: большая часть урожая — уже в закромах. Урожайность до 400 центнеров с гектара (в прошлом году цифра составляла порядка 250 ц/Га). То, что пока остается в земле, планируют доубрать в течение недели. Главное — чтобы погода позволила. Тогда в помощь к 7 самоходным картофелеуборочным комбайнам (на всю республику их только столько), смогут выйти и прицепные, которых гораздо больше.

Наращивать собственное производство

Занимать освобожденные сбежавшими западными компаниями рыночные ниши, ориентировать отечественные производства на создание востребованной и необходимой продукции. К этому призывают на всех уровнях. К этому стремятся и сами компании — и малый бизнес, и огромные производства. Объединить усилия, чтобы расти вместе, призывает СИБУР.

На площадке «Казаньоргсинтеза» состоялся «День переработчика». Казанский дивизион СИБУРа собрал со всех регионов России потребителей нефтехимической продукции. Не только КОСа, но и других предприятий огромного холдинга — из Нижнекамска, Тобольска, Томска, Тольятти… Новая экономическая реальность, закрытость части рынков для российской продукции, недоступность отдельных технологий — все это подталкивает к укреплению внутригосударственных деловых связей и развитию собственных производств по ранее импортируемым позициям. Причем делать все это нужно уже сейчас, не откладывая в долгий ящик, и с перспективой на долгое время.

Второе, но не менее важное направление — нацпроект повышения производительности труда (Татарстан включился в работу одним из первых в РФ и демонстрирует достойные результаты), в том числе за счет упорядочения процессов. В частности, речь идет о такой новации, как «Цифровой склад», позволяющей не увеличивая площадей, оптимизировать порядок приема, хранения и выдачи материальных ценностей настолько, что возможности хранения возрастают на десятки процентов, а сроки принятия решений от запроса до отгрузки сокращаются в разы.

Фото: Владимир Васильев

Мобилизация возможностей

От глобального потребления к технологическому суверенитету. Для того, чтобы вынужденный маневр был успешен, стране придется и уже приходится мобилизовать все свои возможности. Государство, первым покорившее космос, подарившее миру множество уникальных разработок и изобретений, сегодня оказалось вынуждена догонять, изобретать, разрабатывать и внедрять в производство все то, что в последние десятилетия предпочитало покупать извне. Так было дешевле, удобнее. Прозрение наступило в период пандемии, переросший в эпоху глобальных санкций.

Государственная цель Российской промышленности и науки на обозримое будущее: возродить и выстроить собственное серийное производство во всех ведущих отраслях. Процесс активирован и в Татарстане: в частности — на вертолетном и авиационном заводах. Перед предприятиями поставлены серьезные государственные задачи — в разы нарастить производство. И в первую очередь — гражданской продукции.

От КАПО до 2030 года «Аэрофлот» должен получить 40 новых Ту-214. Они заменят устаревшие иностранные воздушные суда. Первая поставка состоится уже в 2023-м. Но чтобы делать больше и быстрее, предстоит нарастить возможности производств. В первую очередь — персонала. «Это практические все инженерно-технические кадры, инженеры, конструкторы, рабочие специальности — слесари клепальщики, сборщики, фрезеровщики, токари операторы станков с программным управлением — практически по всем направлениям требуется увеличение сотрудников», — сообщил директор КАПО по персоналу Айрат Гимадиев.

На три года вперед обеспечен заказами и Казанский вертолетный завод. И здесь тоже объявлена кадровая мобилизация. В 2022-м уже принято более 400 рабочих: 300 учеников и 130 квалифицированных специалистов для организации работы во вторую смену.

Авиапредприятия плотно взаимодействуют со своими основными кузницами кадров: казанским авиаколледжем им. Дементьева и КАИ. Реализуются целевые программы. На производствах эстафету превращения ученика в профессионала с большой буквы, перенимают наставники. И как признаются сами специалисты, совсем скоро производство становится для них вторым домом, а коллектив — семьей: общая работа, общие задачи, спортивные команды, конкурсы, традиции — объединяют.

Фото: Максим Платонов

Обо всем этом подробнее, а также о чудом сохранившемся в Казани фрагменте XVIII века — гостинице дворянского собрания, встречавшем Александра Пушкина, Федора Шаляпина и Екатерину вторую, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 31 октября ровно в 13:00, или на сайте телеканала.