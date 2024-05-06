Казань — спортивная столица: Татарстан подтвердил титул сильнейшего сразу в нескольких дисциплинах

Спортивные достижения, республика помогает новым регионам страны и как возрождается село: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Вопреки классике построения программы, на этот раз «7 дней» начались со спорта. И этому есть логическое объяснение. О том, почему минувшая неделя вошла в историю России и при чем тут Татарстан, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Казань — чемпион!

Минувшая неделя и впрямь вошла в новейшую историю России. Спортивную историю. И эта страница связана именно с Татарстаном, а Казань вновь подтвердила титул спортивной столицы страны.

Минувшая неделя вошла в новейшую спортивную историю России. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Команды республики смогли стать лучшими сразу в нескольких королевских видах спорта. Регбийная «Стрела-Ак Барс», уже имея в активе Кубок России, в противостоянии с пензенским «Локомотивом» смогла завоевать Суперкубок страны. «Зенит-Казань» не оставил ни малейшего шанса столичному «Динамо», став чемпионом России по волейболу второй год подряд и уже в 12-й раз за свою историю. Не отстают от мужской команды и девушки: «Динамо-Ак Барс» не оставило камня на камне от надежд калининградского «Локо». Золото Суперлиги отправилось в столицу Татарстана.

Съемочная группа телеканала «Новый век» встретилась с командами-победителями. Подробности — в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» на ТНВ.

Рубежное: помощь от Татарстана

Город Рубежное. До обстрелов со стороны ВСУ в населенном пункте было почти 5 тыс. домов. Сегодня неповрежденными остались лишь 308… Ежемесячно колонны гуманитарной помощи из Татарстана идут в направлении Луганской Народной Республики. В Лисичанск и Рубежное доставлено уже более 5 тыс. тонн жизненно необходимых грузов: строительных материалов для восстановления, продуктов питания, детской одежды, лекарств, канцелярии...

Как, несмотря на продолжающиеся обстрелы, в Рубежном возрождается мирная жизнь, увидели корреспонденты ТНВ.

Одна из первых точек — гуманитарный центр Рубежного. Здесь каждый родитель, который нуждается в детском питании, одежде для своего ребенка, может получить необходимую помощь. «Вся эта одежда предоставлена нам Татарстаном. На протяжении двух лет это все привозит нам Татарстан, одежда для новорожденных, эти люлечки, эти кроватки — все это Татарстан», — поделилась с журналистом ТНВ исполнительный секретарь партии «Единая Россия» в Рубежном ЛНР Оксана Удовина.

Уже 21-й по счету гуманитарный конвой, собранный ТРО «Единая Россия, прибыл из Татарстана в г. Рубежное ЛНР. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В день, когда приехала съемочная группа, как раз прибыл и очередной гуманитарный конвой из Татарстана. Уже 21-я по счету колонна, собранная и отправленная татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия». Шесть фур — более 102 тонн груза. Список необходимого был сформирован на основании пожеланий населения Рубежного. «У нас эта работа на системной основе, мы от Евгения Анатольевича Варакина каждый месяц получаем список потребностей и стараемся отрабатывать по этому списку. Там есть постоянные составляющие, те же продукты питания, детские товары, строительные материалы, очень нужен шифер, трубы нужны, вот по этому списку мы стараемся отрабатывать», — подчеркнул прибывший вместе с колонной руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин.

На сей раз после довольно длительного перерыва привезли и солидный груз свежих овощей: 10 тонн картофеля — жителям Рубежного, еще 10 отправятся в Лисичанск.

Два года назад, когда удалось собрать и отправить из Татарстана первую колонну из четырех фур, в республике и не надеялись, что удастся наладить поддержку подшефных городов в настолько постоянном формате. Но партактив Татарстана откликнулся очень ярко и не сбавляет оборотов. А помощь нужна. И многоквартирные дома, и частный сектор пострадали от обстрелов и ракетно-бомбовых ударов ВСУ очень сильно. Более тысячи зданий восстановлению не подлежат вовсе. Более трех тысяч — требуют приложения немалых сил.

«Внешне город производит очень тяжелое впечатление при въезде. Все разрушено», — отмечает Евгений Варакин — вице-премьер РТ. И невозможно сказать, кто пострадал больше — Лисичанск или Рубежное. Обоим городам досталось очень сильно. И сегодня Татарстан активно помогает восстанавливать разрушенное и строить новое. Занимаются не только строительством, капитальным ремонтом, восстановлением и перезапуском коммунальной инфраструктуры, но и поддержкой непосредственно населения. Люди долгое время были лишены самого необходимого. Пожилым людям нужны лекарства. Мамочкам — питание для детей, одежда, памперсы. Люди среднего возраста всеми силами стремятся помочь: просят стройматериалы, чтобы самим быстрее приступить к восстановлению порушенного хозяйства. Помощь и поддержку находит каждый.

Шаг за шагом подшефный Татарстану город возвращается к мирной жизни. Уже работает и принимает посетителей отремонтированное татарстанцами здание МФЦ. Сравнивают — как было, когда заработанных и пенсионных денег не хватало даже на оплату отопления, когда чувствовали на родной земле себя чужими. И как сейчас — да, пока еще город в руинах, но жизнь в нем не теплится, а расцветает, растет. «Хоть бы Путину Господь дал здоровья побольше! Долгих лет жизни, чтобы он смог со всем этим справиться. Вообще, Господи, спаси Россию и помоги ей!» — не может не нарадоваться на происходящие перемены одна из местных жительниц, Татьяна.

Возвращая мирную жизнь

На освобожденных территориях сделать предстоит еще очень и очень много. Прежнему режиму не было дела до чаяний местного населения. По наблюдениям журналистов ТНВ, жизнь в регионах застыла где-то на уровне 90-х годов прошлого века и с тех пор не имела импульса к развитию. Сейчас все меняется. Строятся дороги, восстанавливается инфраструктура, а главное — люди, уставшие сначала от наплевательского отношения Украины, а затем — с 2014 года — и вовсе оказавшиеся под обстрелами ВСУ, сейчас вновь начинают жить.

В городе Бердянске Запорожской области населения чуть более 100 тыс. человек. В советские времена это было одно из излюбленных мест детского отдыха. Лагеря располагались по всему побережью Азовского моря. За 30 лет «незалежности» все советское наследие пришло в непригодность, про детей и вовсе забыли. Пришла пора все менять. И именно в Бердянске уже к 1 июня откроет свои двери первый на территории вернувшихся в состав России регионов круглогодичный образовательный центр по работе с молодежью «Маяк».

По словам Айрата Ситдикова — и.о. руководителя нового центра, молодежи новых регионов России предстоит интеграция в российское общество. Для многих это новый менталитет, новая культура и особые — не европейские, а общечеловеческие ценности.

Строительные работы первого этапа, развернутые на территории некогда большого и популярного, построенного еще во времена СССР пионерского лагеря, подходят к завершению. С началом лета центр будет готов принять 300 первых человек. К концу года планируется восстановить территорию и ее инфраструктуру полностью. Это будет полноценный комплекс, на территории которого уже в текущем году запланировано проведение четырех мероприятий федерального уровня.

В церемонии открытия первого восстановленного спортзала в Лисичанске принял участие легендарный Данис Зарипов. Дмитрий Печенкин

Кипит социальная работа с молодежью и в Лисичанске с Рубежным. Идет постепенное восстановление разрушенных боевиками ВСУ спортивных объектов. Первый возрожденный спортзал в Лисичанске уже открыл свои двери. В церемонии его ввода в эксплуатацию принял участие и легенда российского хоккея, экс-нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов. Приехал не с пустыми руками — привез спортивный инвентарь. А после церемонии с интересом пообщался с местными юными спортсменами. А еще провел первый мастер-класс по игре в хоккей — в местном ледовом дворце. По словам хоккеиста, его любимая игра пока слабо развита на этих территориях, но при поддержке России это дело поправимое. Главное — интерес у местной детворы есть.

Как сберечь село?

Этот вопрос звучит на разных уровнях. И актуальности с течением времени не теряет. Село — хранитель национального языка, культуры, традиций, обычаев, нуждается в поддержке. Нуждается в создании условий, когда у людей не возникнет желания перебираться из собственного дома пусть не в большие мегаполисы, так хотя бы в районные центры — туда, где жизнь лучше, образование и медицина доступнее, магазины под боком и искать возможности заработать и устроить будущее свое и детей проще.

Едва сходит снег, на полях под Малой Цильной не смолкает рев моторов. Илья Репин / realnoevremya.ru

За несколько минувших десятилетий для татарстанского села сделано немало. Проведен газ, централизованное водоснабжение, строятся детсады, дома культуры, ФАПы. Хорошо. Но мало! Есть еще как минимум один момент, требующий пристального внимания: справедливая оценка труда сельчан. Справедливая стоимость производимой аграриями и животноводами продукции. Искоренить ситуацию, когда у сельчан молоко закупают по 20 рублей за литр, а продают по 80, позволяя наедать мошну многочисленным посредникам в то время, когда житель деревни начинает подумывать, а не забить ли корову, содержать которую становится все труднее. И единственное, что останавливает, — и здесь вся выгода от реализации мяса достанется не ему.

Барис Гафуров живет и трудится на земле Дрожжановского района. В Малой Цильне. Здесь сегодня проживает около тысячи человек. И что удивительно — это больше, чем в расположенной не так и далеко Цильне Большой.

С наступлением ранней весны на полях Малой Цильны ревут моторы: сахарная свекла высевается одной из первых — как только сходит снег. С каждого гектара, засеянного этой культурой, по осени здесь собирают по 650 центнеров. И это самая высокая урожайность в республике. Секретов из рецепта успеха здесь не делают: не экономить на уходе за почвой — удобрений сколько нужно и строго в срок. В этом году еще на сотню гектаров свеклы посадили больше. Сдают в обмен на сахар.

Но сахарная свекла не единственное направление деятельности большого хозяйства. Есть и собственное животноводство — как мясного, так и молочного направления. 3 тысячи голов крупного рогатого скота с благодарностью и аппетитом принимают в корм то, что выращивается на полях. Технология кормления — собственная. Рацион — сбалансированный. Молодняк летом на выпасе.

Работают в хозяйстве 200 человек. Пятая часть населения Малой Цильны. Успевают всё: и за скотиной ухаживать да надои наращивать, и в полях растить и свеклу, и горох, и зерновые. А от успеха хозяйства зависит и собственное благополучие каждого его сотрудника. Руководит процессами Барис Гафуров. 35 лет назад приехал в Цильну по распределению молодым учителем. В 1989-м, когда все вокруг разваливалось, его назначили председателем колхоза «Цильна», в то время уже совсем дышащего на ладан. За миновавшие годы было все: и засухи, и взлеты, и падения. Но помогала вера в будущее и людей, которые не бросили родное село. В 90-х в населенный пункт провели газ. За счет хозяйства. Построили новый мост, соединивший две части села. Идет ремонт дорог, школы, детсада, ведется строительство мечетей и уделяется внимание благоустройству территорий. Есть ли будущее у Малой Цильны? Ответ на этот вопрос звучит детскими голосами в садике и школе. В ДОУ ходят 20 малышей, в школе учатся 80 мальчишек и девчонок. Все обучение — на родном татарском языке.

Подробнее обо всем этом, а также о том, как восстанавливается образовательная инфраструктура Лисичанска, о том, какие планы строит республика на стартовавший туристический сезон, и о других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 6 мая, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

