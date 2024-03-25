Теракт в «Крокус Сити Холле», выборы президента России: события недели в программе «7 дней» на ТНВ

Фото: Динар Фатыхов

На месте трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжаются работы по разбору завалов после обрушения конструкций. Спасатели обнаруживают новые тела жертв террористической атаки на концертный зал. Масштаб трагедии продолжает увеличиваться. Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Погибли мирные, беззащитные люди…»

«Для всей нашей страны это тяжелый, печальный момент. Погибли мирные, беззащитные люди, в том числе дети. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы оказать квалифицированную помощь всем пострадавшим», — начал выпуск программы наш коллега Тимур Бикмурзин.

Трагедия произошла ближе к 8 часам вечера пятницы. Огромный концертный зал, полный людей, пришедших увидеть и услышать выступление легендарной группы «Пикник» в сопровождении симфонического оркестра. За несколько минут до запланированного начала концерта вместо разминочных музыкальных аккордов раздались первые автоматные очереди. Несколько одетых в камуфляж недочеловеков в упор открыли огонь по беззащитным людям: взрослым, пожилым, детям…

По всей стране появляются стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в Подмосковье. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но этого террористам показалось мало. По словам свидетелей трагедии, нелюди несли с собой канистры с горючей жидкостью. Вскоре здание охватил пожар. Оказавшиеся ближе к выходу, те, кому посчастливилось не попасть под кинжальный огонь, вырвались на улицу. Без верхней одежды, оставив в погибающем здании личные вещи. В их числе и экс-мэр Нижнекамска, депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

Те же, кто не успел или не смог покинуть помещения, оказались в огненной ловушке, задыхались от дыма. Пожар тушили несколько долгих часов. Специалисты МЧС, рискуя собственными жизнями и здоровьем, делали все, чтобы скорее справиться с огнем, вывести людей из охваченного пламенем строения. В окружении снопа искр рухнула часть перекрытий кровли… Разборы завалов идут до сих пор. И до сих пор уточняется реальное число жертв и пострадавших в трагедии, ставшей одним из самых чудовищных терактов в истории современной России.

Президент России Владимир Путин с первых минут, как стало известно о трагедии, держит руку на пульсе событий, как шла погоня за пытающимися скрыться убийцами, как устанавливали и задерживали их подельников. Уйти от справедливого возмездия не выйдет — спецслужбы России умеют реагировать в трагические моменты четко, быстро, результативно и жестко. Другого отношения террористы и не заслуживают.

Тем временем в десятках стран по всему миру и власти, и простые граждане выражают соболезнования в связи с терактом. В России принято решение об отмене массовых и развлекательных событий.

«Мы все глубоко скорбим о жертвах этого чудовищного и бесчеловечного преступления. От имени жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в правительственной телеграмме, которая была отправлена в момент трагедии Рустамом Миннихановым мэру Москвы Сергею Собянину. Субботнее совещание в Доме правительства РТ началось с минуты молчания в память о жертвах «Крокус Сити Холла».

Как очень точно подметил, говоря о тех, кто заказал и совершил злодеяние в «Крокусе», глава Чечни Рамзан Кадыров: «Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми. Компетентные органы обязательно выявят, привлекут к ответственности и накажут всех причастных в самое короткое время. Меры против террористов должны быть самыми жесткими и суровыми».

Тимур Бикмурзин также подчеркнул: «Еще в одном эти нелюди точно просчитались. И тогда, 22 года назад — во время атаки на «Норд-Ост», и сегодня. Посеять панику и страх среди населения России в это непростое и переломное время им никогда не удастся. Напротив, я уверен, мы все еще больше сплотимся, объединимся и будем по-хорошему злыми и беспощадными к врагам. Татарстан в эти трудные дни скорбит по погибшим и пострадавшим вместе со всей Россией».

По всей стране и в городах Татарстана также появились стихийные мемориалы, к которым люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи…

Выборы-2024: рекордная явка

Состоявшиеся выборы президента России наглядно показали всем — и дружественным странам, и недругам нашей страны — всю тщетность попыток дестабилизировать ситуацию в России. Явка — 77,4%. «Для России это высокая явка. Мы проанализировали, в общем-то в истории новой России этого еще не было», — сказала председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

Близкие цифры (74,7%) в новейшей истории страны были лишь 33 года назад — 12 июня 1991 года, на самых первых выборах президента тогда еще РСФСР.

Вчерашние кандидаты в президенты, де-юре — оппоненты и соперники, де-факто — соратники, нацеленные на совместную работу во благо России. Исаков Олег / realnoevremya.ru

Как пояснила глава ЦИК России, историческая явка была обеспечена трехдневным голосованием и системой «Мобильный избиратель». Также, по ее мнению, одним из основных факторов высокой явки стало внешнеполитическое давление на Россию со стороны Запада. «Народ России не терпит давления ни внутри страны, ни извне», — подчеркнула Элла Памфилова.

В Татарстане общая явка оказалась выше средней по стране: 84,6%.

Сомнений в том, что будущее России — в единстве, наглядно продемонстрировали и люди, спешившие на избирательные участки, и сами теперь уже вчерашние кандидаты в президенты, де-юре — оппоненты и соперники, де-факто — соратники, несмотря на принадлежность к разным партиям. Все вместе они вышли на Красную площадь в Москве на концерт в честь 10-летия Крымской весны:

— Победу признаем. Не лавровый венок, а нагрузка и ответственность, — поздравил Владимира Путина с избранием кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

— Поздравляю с исторической победой! — присоединился к коллеге лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

— У нас общая цель: победить в СВО и устойчивый мир! — подчеркнул кандидат от политической партии «Новые люди» Владислав Даванков. И добавил: — Хочу поздравить с уверенной победой. А мы будем работать.

В Татарстане общая явка оказалась выше средней по стране: 84,6%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом по стране избранный президент России набрал 87,28% голосов.

Впереди — новое голосование: уже грядущей осенью в Татарстане предстоит выбрать депутатов в Госсовет РТ.

День леса

21 марта традиционно, вот уже 12 лет проходит Международный день леса. Утвержденный по решению ООН в 2012 году, в 2024-м, как отметили наши коллеги с телеканала «Новый век», праздник состоялся под знаком инноваций. И с этим сложно поспорить: за состоянием лесного фонда внимательно следить людям помогают квадрокоптеры, от чьего электронного ока не укроется и тонкий ручеек зарождающегося пожара, фотоловушки позволяют не только вести учет количества лесных обитателей, но и сообщают о нарушителях правил нахождения в лесу.

21 марта отмечается Международный день леса. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Черные лесорубы к настоящему моменту практически исчезли. Но это не говорит о том, что проблем становится меньше: мусор, сбросы бытовых отходов и элементарная безалаберность отдыхающих на лоне природы, способная привести к большой беде, по-прежнему несут угрозу. Еще не развернулось в полную силу половодье, а лесники уже готовятся к пожароопасному сезону. По мнению синоптиков, пора и в самом деле обещает стать жаркой. Во всех смыслах этого слова.

А съемочная группа программы «7 дней» отправилась в гости к хранителям леса — лесникам. В том числе и для того, чтобы разбить стереотипы о том, кто такой современный лесник. И поверьте, люди, отвечающие за сохранность 1/5 всех лесов планеты, — это не живущий отшельником в лесу бородатый мужик-романтик, влюбленный в свою работу. Собственно, последний постулат — о влюбленности — как раз таки правде соответствует, а вот все остальное…

Государственным инспектором Матюшинского участкового лесничества ГКУ РТ «Пригородное лесничество» работает… Айгуль Заппарова. Хрупкая девушка каждый день отправляется в лес в патруль иногда одна, иногда с напарником — 19-летним Рамисом Нургалиевым — мастером леса. 45 маршрутов общей протяженностью почти 1 000 км. Скоро растает снег и резко возрастет пожароопасность. За оставшиеся дни нужно успеть многое: соорудить специальные щиты, распространить листовки…

Еще нужно подготовить технику. Она для леса тоже нужна специальная — с повышенной проходимостью. Именно этим сейчас занимается водитель пожарной машины Николай Матягин.

Как отмечают специалисты, из 10 случаев возгорания в лесах в девяти причина — человек. Кто-то бросил непогашенный окурок, другие не загасили костер после пикника, третьи оставили битое стекло, а оно сработало как линза… Горит лес быстро, тушится трудно, а восстанавливается десятилетиями. И чем ближе лес к городу, тем выше опасность и больше нагрузка на лесников. Для нарушителей предусмотрен штраф — до 5 тыс. рублей на физлицо и до полумиллиона на юридическое. Но главная задача не поймать и наказать постфактум, а не допустить пожара в принципе.

Вблизи населенных пунктов риски лесных пожаров существенно выше. скриншот realnoevremya.ru

Сегодня специалисты готовятся к жаркому лету. Говорят: повторяется ситуация 2010-го. Тогда тоже зима была снежная, а вот лето выдалось жарким и засушливым. Уроки того периода помнятся до сих пор, выводы сделаны, работа над ошибками ведется заблаговременно. В том числе и в вопросах корректировки лесного фонда: перестойный лес лесничества будут заготавливать сами и сами же организовывать замещающую посадку. Татарстан в таком подходе к реновации лесного фонда — один из пилотных регионов в РФ.

Обо всем этом подробнее, а также о том, как несут службу в зоне СВО боевые формирования из Татарстана, о продолжающемся восстановлении инфраструктуры подшефного республике Лисичанска и чем запомнился 12-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы» на телеканале «Новый век», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 25 марта, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.