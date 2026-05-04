За что досталось от раиса Татарстана главе Бугульминского района?

Неожиданное завершение пятничного совещания у Рустама Минниханова; где брать кадры Татарстану; новое прочтение ЦУМа — события недели от «7 дней»

Больше внимания уделять экономике района рекомендовал Рустам Минниханов Дамиру Фаттахову. На традиционном пятничном совещании у раиса республики главе муниципалитета досталось. Не миновала гроза и Минпромторг Татарстана. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

Рустам Минниханов — Минпромторгу: «Категорически недоволен работой министерства»

— Еженедельное совещание у раиса Республики Татарстан закончилось в пятницу весьма неожиданно. В завершение с отчетом о социально-экономическом развитии Бугульминского района выступил глава района Дамир Фаттахов. Доклад, на мой взгляд, получился хороший, очень содержательный и оптимистичный: ремонт жилья, строительство дорог, обновление сетей водо— и теплоснабжения, подготовка к празднованию юбилея Бугульмы. Ничего не предвещало бури. Гнев раиса Республики Татарстан вызвал показатель индекса промышленного производства в Бугульминском районе — с этого сообщения начал выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики, депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов.

И цифры на самом деле не радуют. Показатель просел более чем серьезно:

— 60 процентов к прошлому году, то есть промышленное производство в районе фактически рухнуло на треть, — поделился информацией ведущий программы.

Гнев обрушился не только на руководство муниципалитета, но и на профильное министерство. Отвечать за недостаток внимания к ситуации в Бугульминском районе пришлось первому заместителю министра промышленности и торговли РТ Родиону Карпову.

Ильшат Аминов отметил:

— Рустам Минниханов сказал, что категорически недоволен работой министерства в связи с состоянием бугульминской промышленности.

«Я критикую не только вас, я критикую членов своей команды, которые не уделяли должного внимания этой проблеме. Бугульма всегда была высокоразвитым промышленным центром, там есть институт, там всегда был высокий интеллектуальный и творческий потенциал. Нужно искать новые точки развития, привлекать инвесторов, осваивать новые рынки сбыта, а не рисовать благостную картинку», — привел слова, адресованные Рустамом Миннихановым Дамиру Фаттахову, ведущий программы «7 дней».

Раис Татарстана призвал руководство муниципалитета уделять больше внимания не только решению социальных задач и проблем, но и развитию экономики района. Чем сильнее экономика, тем больше возможностей открывается для развития и множества других важных и нужных направлений.

— Дамир Ильдусович, вы энергичный руководитель, вы умеете выстраивать коммуникацию с людьми, у вас все получится, — выразил надежду раис Татарстана. Он поручил всем профильным министерствам тщательно проанализировать ситуацию с промышленным производством в Бугульминском районе и наметить пути выхода из тяжелого кризиса.

Республике не хватает рабочих рук

«Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», — цитата из недавнего выступления Максима Орешкина, заместителя руководителя Администрации президента России, как нельзя ярко иллюстрирует ситуацию кадрового голода в России. И тема эта — не нова. Она в буквальном смысле этого слова не исчезает из новостных лент.

В Татарстане ситуация ничем не лучше:

— Сегодня во многих сферах — от медицины до промышленности — наблюдается критический дефицит специалистов. И это происходит на фоне рекордно низкой безработицы. Работать некому. Эксперты, с которыми удалось поговорить, сходятся во мнении: без более масштабного привлечения трудовых мигрантов — причем уже не только из стран СНГ, но и из дальнего зарубежья — закрыть кадровые пробелы будет крайне сложно, — отмечает Ильшат Аминов.

Для информации: в Татарстане уже легально трудятся порядка 50 тыс. трудовых мигрантов. На 2026 год республике выделена квота еще на 15 тыс. работников из-за рубежа. При этом остаются не закрытыми около 46 тыс. вакансий. В этом году республика намерена привлечь впятеро больше, нежели в 2025 году, работников из Индии — порядка 3 тыс. человек.

— И вот здесь возникает закономерный вопрос. Почему местных инженеров, швей, рабочих, токарей, сварщиков становится все меньше? Ответ простой, престиж профессий, без которых невозможно существование экономики, мы долго и методично меняли на культ легкого успеха. А теперь удивляемся, почему некому строить, чинить, лечить и производить, — уверен ведущий программы «7 дней».

На сегодняшний день в Татарстане уже успешно трудятся примерно 700 трудовых мигрантов из Индии. В наступившем году планируется пригласить еще порядка 3 300 человек. Если нужно больше, индийские рекрутинговые агентства готовы найти и доставить. «Сейчас интерес к России и особенно к Татарстану — повышенный. Готовы закрыть любые ваши потребности в кадрах», — на совещании в Агентстве инвестиционного развития РТ подчеркнул Матару Девиндер Сингх. Он уже более 40 лет живет и работает в Москве, занимается доставкой товаров как из Индии в Россию, так и наоборот, а еще обеспечивает поток работников (до 7 тыс. человек) из Индии по всему миру, в том числе и в Россию.

Профессии — любые: фермеры, механики, инженеры, строители, швеи, машиностроители, сварщики, сантехники… Из плюсов такого решения, в отличие от трудовых мигрантов из Средней Азии, приезжающих по патенту и зачастую с многочисленным семейством, специалисты из Индии едут по контрактам. Из минусов — языковой барьер и темпы адаптации. С другой стороны, Татарстану не впервой решать такие вопросы. Наглядный пример: международная программа «Алабуга Старт», заявки на участие в которой за два года подали уже более 200 тыс. амбициозных девушек 16—22 лет из разных городов России, стран Латинской Америки, Африки, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии. Более 1800 — вошли в число участниц, успешно построили или строят карьеру и достойно зарабатывают.

ЦУМ, или «Центр уникального мастерства»

— Знаете ли вы, что символом города не всегда становятся памятники, монументы или достопримечательности? Иногда это может быть просто магазин, который хранит историю словно свидетель смены эпох, голосов, лиц и образа самого города. Проходит время, а он все так же неподвижен в своей монументальности, даже если его двери уже закрыты. В Казани много лет таким свидетелем был ЦУМ в самом центре столицы. Отсчет истории старейшего универмага города начался еще в 1940 году на ул. Баумана. В 1963 году он переехал в пятиэтажное здание на ул. Пушкина. Современное здание на ул. Московской открылось 19 декабря 1977 года. В 2007 году была проведена реконструкция, а потом еще одна и еще… — ввел в следующую тему выпуска ведущий программы.

На прошлой неделе двери ЦУМа вновь открылись. Вот только, сохранив название, он полностью поменял свое предназначение. Отныне он — «Центр уникального мастерства», объединивший в своих стенах сразу 18 ремесленных направлений — от художественной керамики и гончарного дела до лозоплетения, деревообработки и ювелирного искусства.

— Идея принадлежит раису республики Рустаму Минниханову. Современный ЦУМ — стратегический проект, призванный сохранить и продолжить развитие культурного кода Татарстана, — подчеркнул Ильшат Аминов.

Уже на входе попадаешь в настоящую галерею женских портретов разных эпох, национальностей, культур. А сам ЦУМ превратился в место встречи творческих людей.

На церемонию открытия Центра приехал и Рустам Минниханов. Сначала раис республики заглянул в мастерскую вышивки, затем познакомился с работой мастеров лозоплетения. Мастер-классы — не шоу в честь открытия ЦУМа, а в ежедневном режиме и для всех действительно желающих постичь искусство, дошедшее до наших дней из глубины веков. Это и особый казанский шов, и золотое шитье и множество иных направлений.

Мастера на старте — в течение первых трех лет — могут пользоваться помещениями совершенно бесплатно. Каждый прошел Художественно-экспертный совет РТ и зарегистрирован в Едином реестре субъектов креативных индустрий.

Подробнее об этом, а также о том, чем готова удивлять гостей сфера гостеприимства республики, о юбилее легенды татарстанского телевидения — Лии Загидуллиной и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней».