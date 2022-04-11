Татарстан принял более 1000 вынужденных переселенцев с Украины

Как бежавшие от боев осваиваются в республике и какую поддержку окажут бизнесу: ключевые события недели — в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Новая жизнь на новом месте для тысячи с лишним вынужденных переселенцев с Украины. Татарстан стал для них прибежищем. Для кого-то временным, и они, как только стабилизируется ситуация в родных городах и селах, готовы вернуться обратно. А кто-то решил остаться здесь навсегда. О том, как привыкают люди к мирной жизни после бесконечных лет обстрелов и бомбежек, а также о том, что еще на прошлой неделе привлекло внимание наших коллег из программы «7 дней», что выходит в эфир телеканала «Новый век», — в обзоре «Реального времени».

Новый дом, в котором — ждали

Еще в феврале и марте вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР приезжали в Татарстан самостоятельно и в основном к родным и близким, знакомым, друзьям. На этот раз республика приняла сразу два специальных поезда. Одним из них в Татарстан приехал 75-летний Петр Деревянко. Всю жизнь мужчина прожил в Мариуполе. 20 лет честно проработал на заводе «Азовсталь», но был вынужден бежать. От тех, кто, по всем канонам нормального государства, должен был его защищать. К тем, кто, как уверен «цивилизованный Запад», принес зло и разрушения на Украину. И теперь успевший попрощаться с жизнью на старой родине пожилой человек, месяц вынужденный жить в подвале церкви, преодолевший тысячи километров, намерен строить новую жизнь. На новом месте. В самом сердце России — Татарстане.

Более тысячи вынужденных переселенцев осваиваются на новом для них месте. Часть до недавнего времени даже не представляли, что такое Татарстан и где он находится. Теперь знают — это Россия. Это место, где им рады. Это люди, которые готовы проявить участие и помочь. Не чужие люди. И для тех, кто годами жил под вой снарядов и грохот разрывов, кто потерял все, кто был вынужден оставить руины на месте домов и квартир и отправиться в неизвестность лишь с документами и вещами, уместившимися в полиэтиленовый пакет, — это важно. Это важно для тех, у кого, возможно, и из родни никого не осталось. Кто через границы и расстояния вез единственную близкую душу — чудом уцелевшего кота: последнее напоминание об уничтоженном неонацистами счастье и домашнем уюте. Для тех, кто при любом резком звуке привычно падает наземь и пытается найти укрытие и не ждет ничего хорошего от пролетающего самолета. Для тех, кто только сейчас начинает вновь осознавать, что жизнь продолжается и она может быть мирной.

Казань, Зеленодольск, Набережные Челны — эти города приняли и продолжают принимать переселенцев. Им только предстоит — нет, не забыть, но все-же убрать глубже в память тяжелые воспоминания. Петр Деревянко рассказал журналистам о том, как нацбаты «Айдар» и «Азов» срывали зло на обычных, мирных украинцах, бомбили свои же населенные пункты, как приходилось сутками оставаться в приютившем его подвале и как с трудом удалось уйти от карателей через кладбище.

Казань, Зеленодольск, Набережные Челны — эти города приняли и продолжают принимать переселенцев. Фото: Максим Платонов

Местные жители — татарстанцы, несут и несут то, что может пригодиться прибывшим: одежду, средства гигиены, игрушки для детей. Кто-то в течение дня делает не по одному рейсу: приходят, приносят, узнают, чего не хватает еще, отправляются по соседям и в магазины и снова несут. А вынужденные переселенцы не могут скрыть удивления. И от такой готовности помочь им — казалось бы, совершенно незнакомым и посторонним, и от того, что помощь эта не спотыкается о всяческий бюрократизм — записи, анкеты, ограничения и оговорки.



Освоившись на новом месте, переселенцы сидеть без дела и надеяться только на доброту и участие принимающей стороны не планируют. Многие, отвечая на вопрос о планах на обозримое будущее, уверенно отвечают: найти работу и закрепиться на этой гостеприимной земле. Дети устраиваются в детские сады и школы. То, что из-за обстановки на родине мальчишки и девчонки не могли посещать школу, в Татарстане и знают, и понимают. Обещают индивидуальный подход к каждому новому ученику и готовность приложить все усилия для того, чтобы в самые сжатые сроки отставание в программе получилось наверстать.

В Набережных Челнах решили, что могут сделать для поддержки (федеральной, республиканской, всенародной) переселенцев еще больше: создали собственный фонд по сбору средств. И мэр города Наиль Магдеев первым сделал взнос. А еще чиновники и бизнес решили взять шефство над каждой прибывшей в автоград семьей. Шефство — активное участие в том, чтобы люди могли крепко встать на ноги на новой родине.

Семь новых программ поддержки

Фонд поддержки предпринимательства в республике запускает семь новых микрофинансовых программ, призванных помочь бизнесменам Татарстана. Ставки льготных кредитов будут привязаны к величине ключевой ставки Центробанка России, действовавшей до ее последнего повышения, и составят от 0,1% до 13,5%. А сумма кредита, который бизнес сможет привлечь для пополнения оборотного капитала на срок до 3 лет, будет составлять до 5 млн рублей. Кроме того, бизнесмены могут претендовать на отсрочку по выплате основного долга по уже действующим микрозаймам до 18 месяцев.

Социальные предприниматели и молодые бизнесмены (до 25 лет, — прим. ред.), вправе рассчитывать на получение грантов от 100 до 500 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

Сумма кредита, который бизнес сможет привлечь для пополнения оборотного капитала на срок до 3 лет, будет составлять до 5 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Для резидентов и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков будет продолжена реализация программы субсидирования на возмещение части затрат за потребленную энергию.

Обещают бизнесу и другие преференции, не связанные с кредитованием, но востребованные. Например — онлайн мастер-классы для самозанятых. Или ярмарки на маркетплейсах. Кроме того, есть возможность за небольшую оплату или и вовсе бесплатно получить доступ к системе «Честный знак», аренду рабочего места, поучаствовать в российских выставках или пройти международную сертификацию продукции. Подробнее о том, на какие еще льготы может рассчитывать бизнес и как ими можно воспользоваться, можно узнать из сюжета наших коллег из программы «7 дней».

300 тонн сахара за 3 недели

И это только то, что было раскуплено татарстанцами на традиционных ярмарках с машин. Таковы промежуточные итоги по республике. На то, чтобы сделать свою жизнь немного слаще, татарстанцы потратили почти четверть миллиарда рублей. И это при том, что продавали не более 1 мешка в руки.

Что интересно, в целом по стране спрос на сахар упал почти на 50%. В Татарстане такой динамики не отмечается, и популярность продукта по-прежнему высока. Кроме того, на ярмарках повышенный спрос отмечается на муку, на свежие овощи и картофель. Резко (в 5 раз) возросли объемы продаж баранины. Вдвое больше покупают живых цыплят, утят и гусят, что явно демонстрирует стремление жителей республики к заведению собственного хозяйства.

Если говорить о ценах в магазинах, то наибольший скачок цен отмечается на белокочанную капусту (+20%) и репчатый лук (+18%). Причина — простая, традиционная для этого времени года: это товар сезонный. Свои запасы на складах подходят к концу. Ожидаются подвозы из дружественных государств — например, из Азербайджана. Так что опасаться того, что продукты пропадут с полок магазинов, все-таки не нужно.

На то, чтобы сделать свою жизнь немного слаще, татарстанцы потратили почти четверть миллиарда рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Кто виноват и что делать с историческим наследием Чистополя?

Мародеры продолжают уничтожать историческое наследие Чистополя. В этом вновь убедилась съемочная группа программы «7 дней». 2,5 года назад наши коллеги стали одними из инициаторов попытки сохранить памятники культурного наследия в этом старинном городе. В ноябре 2019 года волонтеры заколачивали окна и двери расселенных домов, пытаясь уберечь их от разграбления. Тогда была надежда, что так здания смогут дожить до реставрации, которую планировалось провести с поддержкой банка развития стран БРИКС.

Но время идет. Запоры не устояли перед ищущими легкую наживу. Сегодня памятники истории представляют собой еще более жалкое и печальное зрелище, чем пару лет назад: внутри домов не осталось не только ничего ценного или хотя бы целого, но даже полов, ведь хорошо просушенные и прекрасно сохранившиеся доски — выгодный товар. Провалившиеся крыши, пустые глазницы окон. Культурно-историческую ценность зданий не измерить никакими деньгами, но местное руководство готово отдать их в собственность всего за рубль тем, кто готов взяться за восстановление в историческом облике, насколько это возможно. Навсегда отдать. Вот только желающих — нет. Сколько еще выдержат дома-памятники? Сколько из них доживет хотя бы до следующего года? Вопрос, ответ на который дать сегодня невозможно.

Узнать подробнее обо всем этом, а также о новом старте проекта КФУ по изучению татарского языка и услышать из первых уст реальную историю выжившего узника фашистского концентрационного лагеря можно в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 11 апреля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

