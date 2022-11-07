Конституции Татарстана — 30 лет

Основной закон республики, День народного единства и прощание с Наилем Дунаевым: события недели от программы «7 дней»

Центральным событием минувшей недели для республики Татарстан стало 30-летие со дня принятия основополагающего документа — Конституции. Правда, как отметил с экрана ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики, юбилейную дату в Татарстане встретили слабо. Об этом, а также о других ключевых событиях недели в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век» — в обзоре «Реального времени».

Год 1992-й

7 февраля 1992 года — Татарская Советская Социалистическая республика была переименована в Республику Татарстан. 21 марта 1992 года — более 61% татарстанцев, принимавших участие в референдуме, ответили положительно на вопрос «Согласны ли вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?». 6 ноября 1992 года принята Конституция Республики Татарстан.

«Настоящая Конституция, выражая волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа, реализует приоритет прав и свобод человека и гражданина, исходит из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов их равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, способствует сохранению и развитию исторических, национальных и духовных традиций, культур, языков, обеспечению гражданского мира и межнационального согласия, создает условия для укрепления демократии, социально-экономического развития Республики Татарстан, сохранения исторически сложившегося единства народов Российской Федерации на принципах федерализма», — с таких слов начинается основополагающий государственный документ.

Проект Конституции прорабатывался около двух лет (начиналась работа еще как подготовка к переходу Татарстана в статус союзной республики в составе СССР). 31 декабря он был опубликован для всенародного обсуждения, и творцами Конституции по факту стали сами татарстанцы. Более 5 тысяч уточнений и предложений поступили в конституционную комиссию, которую возглавлял первый президент республики Минтимер Шаймиев. Об этом журналисту ТНВ рассказал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Отличительная особенность Конституции заключалась в том, что она впервые была принята с учетом мнения людей, живущих на территории Татарстана, сумела объединить людей разных национальностей, политических пристрастий и вероисповеданий», — отметил он.

Сессия Верховного совета ТАССР, 1992 год. Фото: Михаил Козловский

В период формирования текста основополагающего документа РТ, дискуссии в парламенте — не утихали. Голосование шло за каждую статью, каждый раздел. Обсуждались разные варианты. В итоге Конституция была принята большинством голосов. А перед этим прошла еще и международную экспертизу.

Основной упор в документе — на приоритет прав и свобод человека, баланс интересов общества и государства. И сегодня, спустя 30 лет, главный посыл Конституции остается неизменным.

Съемочная группа ТНВ собрала воспоминания участников тех исторических событий 30-летней давности. Услышать из первых уст о том, как начиналась новейшая история республики, можно в сюжете наших коллег — в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней».

А Ильшат Аминов уверен: «30-летие родной Конституции мы отметили, мягко выражаясь, слабо. Кроме онлайн тестирования «30-летие Конституции Республики Татарстан — проверь себя» проведенного Региональным общественным фондом «Центр поддержки гражданских инициатив» Республики Татарстан, вспомнить особо нечего. Мы не увидели каких либо конституционных чтений, научно-практических конференций, не услышали маститых ученых, актуализирующих значение Конституции Татарстана в современных условиях». Повторяя вслед за Минтимером Шаймиевым, он подчеркивает: «тут ничего упрощать нельзя, в этом вопросе мелочей нет».

Фото: пресс-служба президента Татарстана

День народного единства

Как подчеркнул Ильшат Аминов: «Яркий пример реализации конституционных прав Татарстана мы увидели на этой неделе. Во время выступления на форуме «Значение диалога между религиями», который проходит в Бахрейне президент Татарстана высказал очень важную мысль. Рустам Нургалиевич заявил, что татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития Российской Федерации».

Об этом президент Татарстана, находящийся в Бахрейне в качестве не только руководителя одного из наиболее успешных регионов России, но и председателя Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», говорил с одним из ярких лидеров мирового масштаба — папой римским Франциском. Татарстанская модель построения многонационального общества служит образцом для других регионов России и может служить базой стратегии национальной безопасности и стратегии развития всей Российской Федерации по формуле «Сильные регионы — сильная страна».

Что же касается самого праздника «День народного единства», то для Татарстана — это особое событие. И само народное единство — событие не одного только дня, а постоянной, кропотливой ежедневной работы, главная цель которой добрососедство и не просто мирное, а братское, и не сосуществование, а жизнь представителей более чем сотни народов и этносов, образующих единый конгломерат по имени Татарстан и татарстанцы.

Фото: tatarstan.ru

Татарстан готов делиться опытом с миром

Более 100 специалистов из России, Турции, Казахстана, Узбекистана, Сирии, Монголии, Сенегала, Белоруссии, Китая, Индии и Азербайджана собрались на прошлой неделе в столице Татарстана. Казань принимала международную научную конференцию, посвященную реставрации и консервации археологического дерева.

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, выступая перед участниками события, напомнил о словах Владимира Путина на недавнем Валдайском форуме. Президент России тогда подчеркнул: «Развитие должно быть именно в диалоге цивилизаций, с опорой на духовно-нравственные ценности. Да у разных цивилизаций разное понимание человека, его природы, но все признают высшее достоинство и духовную сущность человека». Татарстан, признавая высшее достоинство и духовную сущность каждого народа, готов щедро делиться опытом и знаниями со всеми, кто в этом заинтересован.

А в том, что республикой действительно наработана обширная практика обращения с историческими, в том числе архитектурными ценностями, гости конференции смогли убедиться, посетив Древний Болгар и остров-град Свияжск. На последнем расположен уникальный Музей археологического дерева, приведший участников конференции в трепет. Как и то, сколько успели в Татарстане сделать за сравнительно небольшой по историческим меркам промежуток времени: восстановлены, отреставрированы, воссозданы множество объектов, созданы десятки музеев и потрясающая инфраструктура для приема гостей со всего света. Только в 2022-м в Болгаре и Свияжске успели побывать свыше 1 млн 600 тыс. туристов. А ведь вопрос сохранения богатого исторического наследия стоит не только перед Татарстаном и Россией, он актуален для многих государств мира. И здесь наработки Татарстана будут бесценными для любого государства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В едином порыве

«Тема народного единства в эти дни обретает конкретное практическое содержание. Выскажу свою точку зрения: грубыми, топорными методами, выстраивая стену на границах России, отменяя российскую культуру, ограничивая базовые права на свободу передвижения россиян, возлагая на всех нас коллективную ответственность за последние события, коллективный Запад всячески способствует объединению жителей нашей страны», — подчеркивает с экрана ведущий программы «7 дней». Чувство единства, готовности прийти на помощь, внести свой, пусть небольшой, вклад в общее дело — дело победы.

Всем миром организуется и обеспечивается помощь семьям воинов, несущих службу в рамках спецоперации, собираются и отправляются на фронт автопоезда с необходимыми бойцам грузами. А дети в татарстанских школах пишут письма на передовую. Пишут то, что чувствуют, о чем думают. Кто-то на русском языке, кто-то на татарском. Акцию придумали взрослые. Но сейчас она уже стихийно набирает всероссийские обороты. «Треугольники» без конечного адресата летят, едут, идут вместе с гуманитарными грузами к тем, кто сейчас на передовой, кто залечивает боевые раны в госпиталях. Нередко письма читаются с импровизированных трибун, чтобы частичка теплоты и слов поддержки досталась каждому воину.

Как и в годы Великой Отечественной, уже слагаются стихи и песни о противостоянии новой угрозе фашизма. Как и тогда — в грозные 40-е, в тылу, на родной земле, женщины шьют плащ-палатки, носилки, вяжут маскировочные сети. Как и тогда, те, кто остался ждать солдат и офицеров дома, собирают все то, что нужно и бойцам, и мирным людям, оказавшимся в зоне боевых действий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Как вы тут без меня?»

С этими словами Наиль Дунаев — актер театра им. Галиасгара Камала, обладатель множества наград, среди которых и премия им. Тукая, часто возвращался в родное село. В ничем не примечательный домик села Ахметьево.

Сегодня голоса там звучат нечасто. Новые хозяева приезжают редко. Старые давно уехали. А самого Наиля Дунаева на прошлой неделе не стало. Ему было 85. Позади учеба в легендарном Щепкинском, куда поступил на рубеже 50—60 годов, возвращение в Татарстан, десятки разноплановых, многогранных, ярких ролей, где он поражал зрителя реалистичностью игры. Позади — яркая, наполненная событиями жизнь. Популярность и внимание, от которых он сам, казалось, уставал. Он их любил дарить, а не принимать. Когда узнал, что в родном селе планируют установить памятник жертвам голодомора 1920-х, откликнулся сразу и внес недостающую сумму. И всякий раз, приезжая на малую родину, ходил по деревне, расспрашивал — как идут дела, чем живут люди, не нужно ли помочь.

Последние лет пять Наиль Дунаев болел. Но к возрасту своему относился с иронией: «80 — это просто разновидность семидесяти, а 70 — то же самое, что 60». И работал, работал, работал… преподавал, играл, учил новые роли до самой последней минуты. На днях коллеги, друзья и почитатели таланта, проводили актера в последний путь.

О том, как республика простилась с Наилем Дунаевым, а также о молочных достижениях татарстанских животноводов и других важнейших событиях минувшей недели, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 7 ноября ровно в 13:00 или на сайте телеканала.