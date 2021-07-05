COVID-2021: в начале «третьей волны» в Татарстане привиты лишь 20% взрослого населения

Вакцинация — хромает, новые штаммы коронавируса все опаснее — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

На фоне ухудшения эпидситуации в России тема борьбы с коронавирусом, появления новых штаммов и вакцинации вновь вышла на первый план. Поэтому ей посвятили заглавный материал в очередном выпуске информационно-аналитической программы «7 дней». Чем опасны мутации вируса, почему буксует прививочная кампания и какова ситуация в татарстанских ковид-госпиталях, а также о других ключевых событиях недели — в нашем обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век».



Треть от плана и меньше 20% от общего числа

Таковы результаты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Татарстане на сегодняшний день. Цифры были озвучены на прошлой неделе. Первый компонент прививки получили 573 тысячи человек, второй — 392 тысячи (с разницей в 21 день).



Между тем страну постепенно захлестывает новая волна пандемии. Москва, Питер, ряд регионов объявляют об ужесточении контроля. Вводятся ограничения для посещения общественных мест лицами, не имеющими сертификата вакцинированного или хотя бы «свежего» ПЦР-теста.



Что происходит в Татарстане? Пока республика — один из наиболее благополучных регионов страны. Число подтвержденных вновь заболевших едва превышает 40 человек в сутки. При этом растет число погибших. В госпиталях, где побывала съемочная группа программы «7 дней», почти не остается свободных мест.



Ежедневно число обращений достигает 150 в каждое из профильных медучреждений. По 50 и более человек госпитализируются. Фото: Илья Репин

Новый штамм «Дельта» косит всех, не разделяя людей на социальные статусы и возраст. Ежедневно число обращений достигает 150 в каждое из профильных медучреждений. По 50 и более человек госпитализируются. Кто-то, получив необходимую медпомощь, уже вскоре сам отправляется домой. Другие, как бы ни старались врачи, оказываются в реанимации и далеко не каждому в битве за жизнь удается одержать победу.

Справедливости ради, — отмечают наши коллеги из программы «7 дней»: «Смерть не приходит к тем, кто заранее доверился этим врачам. На весь госпиталь РКБ наберется лишь несколько привитых больных. И каждый из них покидает госпиталь самостоятельно, чтобы вам ни говорили двоюродная сестра мужа сестры ваших знакомых, которая якобы здесь работает».

Еще одна констатация факта за последние дни — рост числа желающих получить вакцину. Он, медленный, но заметен. В поликлиниках, торговых центрах, во дворах, у станций метро и других местах, где развернуты мобильные пункты вакцинации, даже образуются очереди. В чем причина — в реальном желании обезопасить себя и своих близких или в стремлении получить заветный сертификат с QR-кодом — не так уж и важно. Медленно, но верно коллективный иммунитет растет. Успеем ли набрать достаточно для того, чтобы не допустить взрывного роста числа заболевших коронавирусом — той самой третьей волны? Вопрос остается открытым.

Президент России успел ответить на 68 вопросов, в том числе и личного характера. Фото: kremlin.ru

О чем спросили президента?

Пандемия, коронакризис, вакцинация и все, что связано с COVID-19, волновало многих россиян, которые принимал активное участие в прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Она прошла на минувшей неделе. Причем впервые в необычном формате. Подготовленных заранее площадок и подготовленных вопросов не было. Обращения россияне записывали с помощью смартфонов или мобильных камер, отправляли через соцсети и другие каналы на президентский сайт. Из минусов такого формата: периодически возникали проблемы со связью. Из плюсов — разговор получился откровенный и открытый.

Наши коллеги, внимательно следившие за прямой линией на всем ее протяжении, отмечают: Татарстан на сей раз упоминался нечасто. В те моменты, когда речь шла о республике, в частности говорили об открытости президента Татарстана Рустама Минниханова в ходе подобных форматов общения. Говоря о Нижнекамске, прозвучала критика состояния автодорог.



Кроме пандемии, тех, кому удалось задать вопрос главе государства, волновало то, как развиваются отношения России и Украины, инцидент с британским эсминцем на российской границе, состоявшийся разговор Владимира Путина с действующим президентом США и многое другое. Подавляющее большинство вопросов касались внутригосударственной повестки: газификации, обеспечения населенных пунктов чистой питьевой водой, тарифов ЖКХ, состояния дорог, капремонта детсадов и школ, уровня безработицы и роста цен, состояния экологии и так далее.

Разговор длился без малого 4 часа. Президент России успел ответить на 68 вопросов, в том числе и личного характера. К слову, Владимир Путин уже прошел вакцинацию. Привился «Спутником V».

Режим ЧС позволит аграриям не свалиться в пропасть убытков — пролонгировать кредиты, облегчить часть других обязательств, компенсировать хотя бы часть расходов. Фото: agro.tatarstan.ru

Режим ЧС

С 30 июня на территории Татарстана введен режим чрезвычайной ситуации. Причина — засуха и ее последствия. Ситуация в республике сложилась крайне тяжелая: на полях из-за аномально высоких температур и отсутствия дождей, погибла значительная часть зерновых. Кормов удалось заготовить слишком мало. Ситуация напоминает то, что происходило в республике в 2010 году. Аграрии республики пытаются спасти то, что еще можно, в буквальном смысле этого слова, сутками не покидая поля. Животноводы делают все возможное, чтобы сохранить поголовье скота и не снизить надоев.

Режим ЧС позволит аграриям не свалиться в пропасть убытков — пролонгировать кредиты, облегчить часть других обязательств, компенсировать хотя бы часть расходов. Страдают и городские жители. Съемочная группа программы «7 дней» вновь отправилась в города, деревни и поселки Татарстана, чтобы увидеть — как засуха сказалась на их жителях и что происходит на полях. Журналисты отправились сравнительно недалеко — в казанские поселки, чтобы увидеть, как в столице Татарстана переживают засуху.

Жара по Казани ударила не менее сильно, чем по любой другой точке Татарстана. Воды не хватает. Включение и отключение, особенно в городских поселках, происходит хаотично, люди не спят ночами, стремясь набрать живительную влагу во все имеющиеся емкости. Увеличить подачу воды в столице Татарстана — можно, но… На то, чтоб пробурить и ввести в эксплуатацию новые артезианские скважины, потребуется время и 7 млрд рублей.

В потоках воды тонут машины и последние надежды на урожаи. Фото: kazanreporter.ru

Проблему усиливает устаревшая система водоводов. Проложенная еще в 70-х годах прошлого века, она не только не соответствует нынешним ГОСТам, но еще и не справляется с возросшей нагрузкой в условиях интенсивной жилой застройки. В итоге воды хватает не всем. И потребителей не только мучает жажда, но еще и в буквальном смысле — высокая температура. На днях в Кульсеитово сгорел частный дом. Пока ждали пожарных, люди пытались тушить огонь сами. Подручными средствами: песком, землей и так далее, но только не водой — ее просто не было. В итоге на месте жилья осталось пепелище.

В начале июля погода сменила гнев на милость. Один за другим по республике прокатываются ливни. И тут наступает другая крайность: продолжая слышать хрипы из пересохшего крана, люди вынужденно сталкиваются с разгулом стихии за порогом. В потоках воды тонут машины и последние надежды на урожай. То, что не убила жара, с полей сносят ливневые потоки.

Обо всем этом подробнее, а также о том, какие проблемы поднимались на состоявшемся в Татарстане семинаре-совещании «Межрегиональное сотрудничество в сфере образования: состояние, проблемы, перспективы» и какие рекомендации дал его участникам депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, а также о том, с каким размахом состоялся завершающий череду Сабантуев в Татарстане праздник плуга в Муслюмовском районе, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 5 июля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

