Татарстан — регион, который готов делиться наработками
Опыт республики, памятные даты или политическая недальновидность, парковки — за и против: события недели от программы «7 дней»
Заседание Наблюдательного совета автономной НКО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» состоялось под председательством президента России Владимира Путина на прошлой неделе. Причем говорили не только о поддержке молодых поколений предпринимателей, но и о лучших региональных практиках, ретранслируемых в федеральных масштабах. И здесь особый интерес вызвало выступление по ВКС раиса Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее об этом, а также о том, какие еще темы привлекали внимание журналистов телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».
Владимир Путин: «у Татарстана традиционно высокие позиции»
Предоставляя Рустаму Минниханову слово, президент России подчеркнул, что республика по основным показателям традиционно занимает «самые высокие позиции».
В свою очередь, раис Татарстана отметил, что республика уже поделилась с другими российскими регионами 33 практиками, 10 — уже успешно реализуются в 14 республиках, краях и областях огромной страны. Например, мониторинг диагностики состояния здоровья беременных — успешно ретранслированный в Ингушетии и Ненецком АО (к слову, проект признан одним из лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени»). Благодаря новелле, 16 тысячам российских женщин сохранено здоровье, а возможно и жизнь. К слову, в самом Татарстане это далеко не единственная программа, реализуемая в сфере здравоохранения. Благодаря им, средняя продолжительность жизни в республике выросла до 74,58 лет.
Заслуживают внимания такие проекты, как «Связь», а также сразу несколько новаций в подготовке рабочих кадров для производств республики. Например, в «Алабуга Политех», студентов азам профессий учат реальные инженеры с различных производств особой экономической зоны «Алабуга». Автогигант КАМАЗ выстроил прочные взаимоотношения с техническими колледжами. «Университет талантов» только в прошлом году принес республике 237 побед татарстанских школьников во всевозможных всероссийских олимпиадах. Это — третий суммарный результат среди регионов в целом по стране.
Татарстан не только активно развивается в экономическом плане, но и делает все возможное для обеспечения достойного уровня жизни людей в республике. В том числе речь идет и об обеспечении возможностей для приобретения современного комфортного жилья. В не самом простом 2022-м, в Татарстане введены рекордные свыше 3 млн квадратных метров жилья. А государственные программы, в том числе поддержка инициативы о продлении льготной ипотеки, помогают татарстанцам, и тем, кто приезжает в республику жить и работать, это жилье приобретать.
— Татарстан вносит очень серьезный вклад в развитие страны в целом, в данном случае — в строительную отрасль, своими показателями поднимает и показатели в целом. Но что особенно хотел бы подчеркнуть, что специалисты — выходцы из Татарстана — добились, конечно, при активном участии всего комплекса, без всякого преувеличения, выдающихся результатов в жилищном строительстве в прошедшем году. Самые лучшие показатели за всю новейшую историю. Да и в советское время, в России в целом таких показателей, по-моему, не было, — высоко оценил успехи строительной отрасли Татарстана Владимир Путин. Он также подчеркнул: — Хочу вас поблагодарить за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают общенациональные задачи, важнейшие общенациональные задачи таким образом. Мы сегодня уже говорили о необходимости работы с кадрами. В этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример.
От детского сада — до высококлассного специалиста
Именно такую задачу ставят перед собой в Альметьевске, выстраивая многоуровневую, тесно связанную систему профессионального образования. Еще в начале прошлого десятилетия о подобном было сложно и мечтать. В середине — кто-то еще высказывал сомнения. В 2019-м было окончательно принято решение о строительстве кампуса Альметьевского нефтяного института. Сегодня это реально действующий, но продолжающий активное развитие объект, где есть все, для комфортного получения образования: общежитие, учебные классы, лабораторно-исследовательский корпус, спорткомплекс и многое другое. Но строительство продолжается.
В «Татнефти» (инициатор и активный спонсор проекта) уверены: образование — процесс непрерывный. А потому, в нефтедобывающей столице республики выстраивается настоящая образовательная экосистема, где производится подготовка специалистов не только для «Татнефти», но и для экономики республики и России в целом. Причем ковать специалистов в реальном смысле этого слова, начинают с раннего детства — детского сада, продолжают в школе, потом в ссузах и вузах. Но и на этом обучение не завершается: специалист постоянно совершенствует свои навыки и знания, повышая свою классность.
О планах по созданию уже к 2024 году в Альметьевске суперсовременного исследовательского центра, о том, что уже сегодня говорят об уровне подготовки преподаватели и студенты, какие планы строят сегодняшние учащиеся на свое будущее — можно узнать в сюжете наших коллег из программы «7 дней».
Парковки — нужно ли их больше?
Странный вопрос, наверняка ответит житель современного мегаполиса. Парковки, а точнее их нехватка — вечная головная боль, причем усиливающаяся с каждым годом. Вспоминаются слова старой советской песни, про то, что «автомобили буквально все заполонили…» и не только там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Четырехколесные железные кони осваивают все свободные пространства: тротуары, газоны, дорожки. При этом не только не хватает самих парковок, но и мест под новые — не хватает. Эту проблему на недавней коллегии Минтранса РТ, в диалоге с главой Нижнекамского района Рамилем Муллиным, обсуждал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что ни места, ни денег для того, чтобы обеспечить парковочным местом каждое авто не смогут найти не только в Нижнекамском районе или Татарстане, это невозможно нигде в мире.
Да, парковки — нужны. Но человек просто не сможет жить в пространстве, сплошь закатанном в асфальт. Необходим разумный баланс между парковочными и зелеными зонами. Как его найти — этот баланс, пытались узнать наши коллеги с телеканала «Новый век». К слову, обнаружилось и несколько интересных моментов. В том же Нижнекамске съемочная группа сталкивалась с таким моментами, когда при наличии во дворе парковки, люди пользовались не парковкой, а тротуарами. Не потому, что мест не хватает, а просто так удобнее — ближе к подъезду. Или парковка есть, но платная и потому — пустая, а по соседству ни клочка свободной земли. Пусть с нарушением, но ведь могут и не оштрафовать, а потому — бесплатно (пока).
К слову, о плате. Платные парковки — тот путь, который в итоге выбирают все города, регионы и страны. Упорядочить хаотичность обращения с личным транспортом: безжалостно наказывать за нарушения, приучая к необходимости или действовать по правилам, или пересаживаться на общественный транспорт. Увы, третьего — не дано. Так уже было с центром Казани. Теперь предстоит решать вопрос со всеми 117 тыс. машин в нефтехимической столице республики. И строить в том числе и платные парковки — не в ущерб и без того не очень-то обширным зеленым легким города.
И о транспорте: многие специалисты сходятся в том, что если и ожидать общественный транспорт, и пользоваться им станет комфортнее, то многие решат пересесть на автобусы, троллейбусы и трамваи. В Якутске, например, закрытые остановки и остановки с инфракрасным обогревом, серьезно повысили популярность городских маршрутов.
Кроме того, стоит поменять приоритеты: населенные пункты — для людей, а не для машин. Пример — Иннополис, где приоритет отдан пешеходам. А еще — велодорожки: возможность комфортно и безопасно развести три потока участников движения: пешеходов, владельцев велосипедов и самокатов, а также автомобили. Это — удобно и эффективно. Эксперты не говорят о том, что нужно ущемлять права в ущерб другим. Задача — иная: создать для всех равно удобные условия и дать возможность самим принимать решение.
К истории нужно относиться трепетно
В этом ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана уверенно и неоднократно заявлял с экрана. И трепетно, и внимательно, и осторожно. Да, в ней много значимых, но при этом неоднозначных фигур. К примеру — Иван Грозный. В дореволюционной России и в СССР, к слову, ему не было поставлено ни одного памятника.
Безусловно, значимость этой фигуры в исторических масштабах — огромна. Но! Во времена Российской Империи, у Иоанна Васильевича была репутация жестокого тирана. Да, он многое сделал для расширения государства Российского, укрепления его границ, но при этом причинил немало бед и страданий. Показателен уже такой момент, что на памятнике «Тысячелетие России», установленном в Нижнем Новгороде в 1862 году, места изображению Грозного — не нашлось.
Сейчас же памятников Ивану Грозному по стране — несколько. Парламентарии Калужской области пытались инициировать изменение в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», добавив в него день окончания Великого стояния на Угре, в качестве государственного праздника. Но на федеральном уровне мудро не приняли скоропалительного решения. И вот — новая инициатива, на сей раз от Мособлдумы: внести в перечень федеральных памятных дат — Битву при Молодях, знаменующую победу русского войска над ордой крымского хана Давлета Гирея. «Но подождите! Уважаемые депутаты, может, стоит немного подумать, спрогнозировать последствия, проявить общегосударственный, а не узкоместечковый подход. На будущий год Россия будет отмечать десятилетие добровольного вхождения Крыма в состав Российской Федерации. А теперь зададим главный вопрос: федеральная памятная дата: день победы над крымским ханом Давлет Гереем будет способствовать укреплению межнационального мира и согласия между народами России, она укрепит наше единство, улучшит взаимопонимание людей разных национальностей в Крыму?», — задается вопросом Ильшат Аминов. И добавляет: «Ответ для меня очевиден, и он отрицательный. Зачем устанавливать праздники, которые будут разъединять людей, детей в классах, создавать ненужное напряжение?».
Подробнее об этом, а также о благотворительной деятельности общенационального фонда «Ярдем-Помощь», а также о парадоксах недавней общероссийской переписи населения, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 6 февраля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.
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