Татарстан — регион, который готов делиться наработками

Опыт республики, памятные даты или политическая недальновидность, парковки — за и против: события недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Заседание Наблюдательного совета автономной НКО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» состоялось под председательством президента России Владимира Путина на прошлой неделе. Причем говорили не только о поддержке молодых поколений предпринимателей, но и о лучших региональных практиках, ретранслируемых в федеральных масштабах. И здесь особый интерес вызвало выступление по ВКС раиса Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее об этом, а также о том, какие еще темы привлекали внимание журналистов телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Владимир Путин: «у Татарстана традиционно высокие позиции»

Предоставляя Рустаму Минниханову слово, президент России подчеркнул, что республика по основным показателям традиционно занимает «самые высокие позиции».

В свою очередь, раис Татарстана отметил, что республика уже поделилась с другими российскими регионами 33 практиками, 10 — уже успешно реализуются в 14 республиках, краях и областях огромной страны. Например, мониторинг диагностики состояния здоровья беременных — успешно ретранслированный в Ингушетии и Ненецком АО (к слову, проект признан одним из лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени»). Благодаря новелле, 16 тысячам российских женщин сохранено здоровье, а возможно и жизнь. К слову, в самом Татарстане это далеко не единственная программа, реализуемая в сфере здравоохранения. Благодаря им, средняя продолжительность жизни в республике выросла до 74,58 лет.

Заслуживают внимания такие проекты, как «Связь», а также сразу несколько новаций в подготовке рабочих кадров для производств республики. Например, в «Алабуга Политех», студентов азам профессий учат реальные инженеры с различных производств особой экономической зоны «Алабуга». Автогигант КАМАЗ выстроил прочные взаимоотношения с техническими колледжами. «Университет талантов» только в прошлом году принес республике 237 побед татарстанских школьников во всевозможных всероссийских олимпиадах. Это — третий суммарный результат среди регионов в целом по стране.

Татарстан не только активно развивается в экономическом плане, но и делает все возможное для обеспечения достойного уровня жизни людей в республике. В том числе речь идет и об обеспечении возможностей для приобретения современного комфортного жилья. В не самом простом 2022-м, в Татарстане введены рекордные свыше 3 млн квадратных метров жилья. А государственные программы, в том числе поддержка инициативы о продлении льготной ипотеки, помогают татарстанцам, и тем, кто приезжает в республику жить и работать, это жилье приобретать.

Фото: kremlin.ru

— Татарстан вносит очень серьезный вклад в развитие страны в целом, в данном случае — в строительную отрасль, своими показателями поднимает и показатели в целом. Но что особенно хотел бы подчеркнуть, что специалисты — выходцы из Татарстана — добились, конечно, при активном участии всего комплекса, без всякого преувеличения, выдающихся результатов в жилищном строительстве в прошедшем году. Самые лучшие показатели за всю новейшую историю. Да и в советское время, в России в целом таких показателей, по-моему, не было, — высоко оценил успехи строительной отрасли Татарстана Владимир Путин. Он также подчеркнул: — Хочу вас поблагодарить за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, которые решают общенациональные задачи, важнейшие общенациональные задачи таким образом. Мы сегодня уже говорили о необходимости работы с кадрами. В этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример.

От детского сада — до высококлассного специалиста

Именно такую задачу ставят перед собой в Альметьевске, выстраивая многоуровневую, тесно связанную систему профессионального образования. Еще в начале прошлого десятилетия о подобном было сложно и мечтать. В середине — кто-то еще высказывал сомнения. В 2019-м было окончательно принято решение о строительстве кампуса Альметьевского нефтяного института. Сегодня это реально действующий, но продолжающий активное развитие объект, где есть все, для комфортного получения образования: общежитие, учебные классы, лабораторно-исследовательский корпус, спорткомплекс и многое другое. Но строительство продолжается.

В «Татнефти» (инициатор и активный спонсор проекта) уверены: образование — процесс непрерывный. А потому, в нефтедобывающей столице республики выстраивается настоящая образовательная экосистема, где производится подготовка специалистов не только для «Татнефти», но и для экономики республики и России в целом. Причем ковать специалистов в реальном смысле этого слова, начинают с раннего детства — детского сада, продолжают в школе, потом в ссузах и вузах. Но и на этом обучение не завершается: специалист постоянно совершенствует свои навыки и знания, повышая свою классность.

О планах по созданию уже к 2024 году в Альметьевске суперсовременного исследовательского центра, о том, что уже сегодня говорят об уровне подготовки преподаватели и студенты, какие планы строят сегодняшние учащиеся на свое будущее — можно узнать в сюжете наших коллег из программы «7 дней».

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Парковки — нужно ли их больше?

Странный вопрос, наверняка ответит житель современного мегаполиса. Парковки, а точнее их нехватка — вечная головная боль, причем усиливающаяся с каждым годом. Вспоминаются слова старой советской песни, про то, что «автомобили буквально все заполонили…» и не только там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Четырехколесные железные кони осваивают все свободные пространства: тротуары, газоны, дорожки. При этом не только не хватает самих парковок, но и мест под новые — не хватает. Эту проблему на недавней коллегии Минтранса РТ, в диалоге с главой Нижнекамского района Рамилем Муллиным, обсуждал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что ни места, ни денег для того, чтобы обеспечить парковочным местом каждое авто не смогут найти не только в Нижнекамском районе или Татарстане, это невозможно нигде в мире.

Да, парковки — нужны. Но человек просто не сможет жить в пространстве, сплошь закатанном в асфальт. Необходим разумный баланс между парковочными и зелеными зонами. Как его найти — этот баланс, пытались узнать наши коллеги с телеканала «Новый век». К слову, обнаружилось и несколько интересных моментов. В том же Нижнекамске съемочная группа сталкивалась с таким моментами, когда при наличии во дворе парковки, люди пользовались не парковкой, а тротуарами. Не потому, что мест не хватает, а просто так удобнее — ближе к подъезду. Или парковка есть, но платная и потому — пустая, а по соседству ни клочка свободной земли. Пусть с нарушением, но ведь могут и не оштрафовать, а потому — бесплатно (пока).

К слову, о плате. Платные парковки — тот путь, который в итоге выбирают все города, регионы и страны. Упорядочить хаотичность обращения с личным транспортом: безжалостно наказывать за нарушения, приучая к необходимости или действовать по правилам, или пересаживаться на общественный транспорт. Увы, третьего — не дано. Так уже было с центром Казани. Теперь предстоит решать вопрос со всеми 117 тыс. машин в нефтехимической столице республики. И строить в том числе и платные парковки — не в ущерб и без того не очень-то обширным зеленым легким города.

И о транспорте: многие специалисты сходятся в том, что если и ожидать общественный транспорт, и пользоваться им станет комфортнее, то многие решат пересесть на автобусы, троллейбусы и трамваи. В Якутске, например, закрытые остановки и остановки с инфракрасным обогревом, серьезно повысили популярность городских маршрутов.

Кроме того, стоит поменять приоритеты: населенные пункты — для людей, а не для машин. Пример — Иннополис, где приоритет отдан пешеходам. А еще — велодорожки: возможность комфортно и безопасно развести три потока участников движения: пешеходов, владельцев велосипедов и самокатов, а также автомобили. Это — удобно и эффективно. Эксперты не говорят о том, что нужно ущемлять права в ущерб другим. Задача — иная: создать для всех равно удобные условия и дать возможность самим принимать решение.

Фото: realnoevremya.ru

К истории нужно относиться трепетно

В этом ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ и председатель Союза журналистов Татарстана уверенно и неоднократно заявлял с экрана. И трепетно, и внимательно, и осторожно. Да, в ней много значимых, но при этом неоднозначных фигур. К примеру — Иван Грозный. В дореволюционной России и в СССР, к слову, ему не было поставлено ни одного памятника.

Безусловно, значимость этой фигуры в исторических масштабах — огромна. Но! Во времена Российской Империи, у Иоанна Васильевича была репутация жестокого тирана. Да, он многое сделал для расширения государства Российского, укрепления его границ, но при этом причинил немало бед и страданий. Показателен уже такой момент, что на памятнике «Тысячелетие России», установленном в Нижнем Новгороде в 1862 году, места изображению Грозного — не нашлось.

Сейчас же памятников Ивану Грозному по стране — несколько. Парламентарии Калужской области пытались инициировать изменение в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», добавив в него день окончания Великого стояния на Угре, в качестве государственного праздника. Но на федеральном уровне мудро не приняли скоропалительного решения. И вот — новая инициатива, на сей раз от Мособлдумы: внести в перечень федеральных памятных дат — Битву при Молодях, знаменующую победу русского войска над ордой крымского хана Давлета Гирея. «Но подождите! Уважаемые депутаты, может, стоит немного подумать, спрогнозировать последствия, проявить общегосударственный, а не узкоместечковый подход. На будущий год Россия будет отмечать десятилетие добровольного вхождения Крыма в состав Российской Федерации. А теперь зададим главный вопрос: федеральная памятная дата: день победы над крымским ханом Давлет Гереем будет способствовать укреплению межнационального мира и согласия между народами России, она укрепит наше единство, улучшит взаимопонимание людей разных национальностей в Крыму?», — задается вопросом Ильшат Аминов. И добавляет: «Ответ для меня очевиден, и он отрицательный. Зачем устанавливать праздники, которые будут разъединять людей, детей в классах, создавать ненужное напряжение?».

Подробнее об этом, а также о благотворительной деятельности общенационального фонда «Ярдем-Помощь», а также о парадоксах недавней общероссийской переписи населения, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 6 февраля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.