Ильшат Аминов: «Не теряем надежды на третий мультиплекс»

Не спешите выбрасывать антенну: аналоговое вещание продолжает работать — отключились только 20 федеральных каналов

Фото: Ринат Назметдинов

С сегодняшнего дня ТНВ начинает вещание на территории Татарстана в цифровом эфире федерального ОТР, по пять часов в день. При этом в руководстве республиканского телеканала не теряют надежду на собственный слот. «Мы прикладываем все усилия для того, чтобы региональный мультиплекс стал реальностью», — заявил «Реальному времени» генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Со дня отключения в Татарстане аналогового ТВ прошло полтора месяца. Основная волна непонимания, связанного с переходом на «цифру», сошла на нет. Однако некоторые вопросы у людей еще остаются. Многие, к примеру, не в курсе, что вещание в аналоговом формате прекратили не все телеканалы, а только 20 федеральных. Остальные, в том числе региональные и муниципальные каналы, работают по-старому.

ТНВ «врезается» в ОТР



Переход на цифровое вещание оказался частичным. В Татарстане аналоговое вещание продолжают республиканские каналы ТНВ, «Татарстан-24» и «Эфир». По словам главы республиканского министерства цифровой экономики Айрата Хайруллина, ТНВ с 29 ноября будет вещать на территории Татарстана в цифровом эфире федерального ОТР — по пять часов в день. Такая возможность будет у одного из местных каналов (того, который выиграл конкурс на 21-ю кнопку) в каждом из регионов России.

Как уточнил в комментарии для «Реального времени» генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов, первое время ТНВ будет «врезаться» в эфир ОТР лишь на три часа в день.

— Дело в том, что у ОТР имеется лицензия только на русскоязычное вещание, а дать пять часов русскоязычного контента в день мы пока не можем, — пояснил Аминов. — Но со временем дойдем до пяти часов. На ОТР можно будет смотреть нашу утреннюю программу, новости, а также документальные сериалы «Черное озеро» и «Соотечественники».

В Татарстане аналоговое вещание продолжают республиканские каналы ТНВ, «Татарстан-24» и «Эфир». Фото Максима Платонова

Надежда на третий мультиплекс

Есть ли у региональных каналов хотя бы призрачная перспектива перейти на цифру? Как полагают некоторые эксперты, после отключения федералов от аналога, местные каналы постепенно потеряют часть аудитории и, соответственно, рекламных бюджетов.

В первоначальном проекте «цифровизации» российского телевидения предполагалось, что кроме первых двух мультиплексов (в состав которых вошли 20 упомянутых федеральных каналов) появится еще и третий — так называемый региональный — мультиплекс. В него должны были войти четыре местных канала (региональных и муниципальных) и еще один федеральный. Но из экономических соображений реализация проекта третьего мультиплекса приостановлена на неопределенный срок.

— Вопрос, связанный с переходом на «цифру» региональных каналов, находится в компетенции федерального центра, и сегодня он подвешен в воздухе, — признался в разговоре с «Реальным временем» глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

В самом руководстве ТНВ, как и у остальных региональных телевизионщиков, не теряют надежды, что рано или поздно третий мультиплекс в России все же заработает.

«Вопрос, связанный с переходом на «цифру» региональных каналов, находится в компетенции федерального центра, и сегодня он подвешен в воздухе», — признался Айрат Хайруллин. Фото Максима Платонова

— Мы прикладываем все усилия для того, чтобы региональный мультиплекс стал реальностью. Мы не теряем надежду и будем продолжать работу в этом направлении. Считаем, что у региональных и национальных каналов должна быть возможность вещать в цифровом формате, людям это нужно, — считает генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. — Я сейчас нахожусь в Ташкенте, и здесь представители многочисленной татарской диаспоры, считающие Татарстан своей исторической родиной, с удовольствием смотрят ТНВ (в Узбекистане работает представительство ТНВ, — прим. ред.), а здешним детям нравится наш детский канал «Шаян».

В цифровом эфире — только 20 каналов

Как пояснили «Реальному времени» в РТПЦ Республики Татарстан (это региональный филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»), 14 октября оператор прекратил в Татарстане аналоговое вещание 20 федеральных каналов, вошедших в состав первого и второго мультиплексов. Это Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург — 5 канал», «Россия — Культура», «Россия — 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр — Москва», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». Все остальные каналы продолжают работать по-старому: через кабель и аналоговый сигнал, а некоторые также в интернете и через спутник.

— Будут ли остальные телеканалы и дальше вещать в аналоговом режиме — решают сами вещатели, — добавили в РТПЦ РТ.

Тем временем в соседнем Башкортостане Государственное унитарное предприятие «Телерадиовещательная компания «Башкортостан» планирует заплатить 107,3 млн рублей за эфирную трансляцию телеканала БСТ на территории Башкортостана и Челябинской области. О таком аукционе стало известно 25 ноября, заявки принимаются до 11 декабря, а аукцион состоится 12 декабря. Оплатят услуги за счет средств предприятия.

14 октября оператор прекратил в Татарстане аналоговое вещание 20 федеральных каналов, вошедших в состав первого и второго мультиплексов. Фото Максима Платонова

Трансляция должна осуществляться посредством эфирных аналоговых передатчиков в течение всего 2020 года. Всего в списке населенных пунктов, где должна производиться трансляция, 336 сел и городов в Башкортостане и шесть в Челябинской области. В Башкортостане мощность передатчиков составит от 0,001 до 5 кВт, в Уфе — 2 кВт. В Челябинской области мощность передатчиков будет составлять от 0,01 (в Акбашево, Байрамгулово и Кулуево) до 0,1 кВт (в Златоусте, Ишалино и Юрюзани).