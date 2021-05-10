День Победы: как главный праздник страны встретили в Татарстане

9 Мая в городах и селах, новые имена, возвращенные из небытия поисковиками, — обзор программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Первый постпандемийный и 76-й по счету праздник Великой Победы, безусловно, главное событие минувшей недели. Этот день каждый ждет с особым волнением в душе, ведь, как поется в песне: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Совпало так, что очередной выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» вышел в эфир на телеканале «Новый век» именно в День Победы. О том, что попало в объективы камер наших коллег, — в обзоре.

Торжественным маршем

Более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и юнармейцев, студентов, сотрудников МЧС и правоохранительных органов прошли в честь 76-й годовщины Великой Победы торжественным маршем по площади Тысячелетия, что под Казанским кремлем. Столица республики, без сомнения, стала центральной точкой празднования в Татарстане. Но свои парады и торжества, не менее яркие и запоминающиеся, состоялись в каждом городе, райцентре и населенном пункте региона.

На трибунах собрались главные герои — ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концентрационных лагерей и выжившие в блокадном Ленинграде. На них с уважением и восторгом смотрели — уже порой и сами седые — те, кто родился после войны, их дети, внуки и правнуки. В первую очередь к победителям обращался с трибуны президент Татарстана Рустам Минниханов:

«В этот священный день мы отдаем дань памяти и безграничного уважения тем, кто шел навстречу смерти в боях, трудился в тылу без сна и отдыха. Вы совершили великий подвиг, который мы никогда не забудем. Мы сделаем все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забывали, а наши граждане жили в сильной и процветающей стране».

Фото: Максим Платонов

Участниками казанского парада Победы стали также 24 единицы военной техники, в том числе легендарные тридцатьчетверки, тяжелый «Иосиф Сталин», истребительница танков — самоходка СУ-100, «катюша», противотанковая пушка и мотоциклы МБ-650. Продолжилось торжество концертной программой.

Вернулись из боя

Спустя без малого восемь десятилетий более 100 красноармейцев и командиров РККА вернулись из небытия. Их последний бой состоялся на линии обороны Сталинграда, сегодня — Волгоградская область. 200 дней и ночей здесь кипели ожесточенные бои. Более миллиона человеческих жизней оборвались на полях сражений. Останки многих из них до сих пор скрывает земля, а павшие герои продолжают числиться без вести пропавшими. Пока не обнаружен и не перезахоронен последний герой, продолжается поисковая вахта. В этом году к ней присоединилась и съемочная группа программы «7 дней».

Обнаружить, бережно извлечь из земли, приложить максимум усилий, чтобы спустя столько лет определить, кому принадлежат останки. В этой важной и кропотливой работе может помочь любая мелочь: не только «смертный медальон», но и личные предметы с выцарапанными на них инициалами, возможно, награды. Хотя с этим сложно. Причина — в «черных копателях», которые тоже ведут поиски на этих местах, но не с целью вернуть память о бойце, а чтобы найти те самые медали, ордена, монеты, обручальные кольца и что угодно, что можно банально продать. Отчета в том, что без вести пропавший (может быть, даже их собственный прадед) ради их возможности получить сотню-другую рублей так и останется неизвестным бойцом, как правило, они себе не отдают.

Фото: budnirayona.ru

А поисковики продолжают верить и искать. Порой рискуя собственными жизнями. В те дни, когда под Волгоградом работала съемочная группа программы «7 дней», в тех же краях на мине времен Великой Отечественной войны подорвались два поисковика из Оренбургской области — взрослый мужчина и 15-летний подросток. Спустя десятилетия война продолжает забирать жизни.

Егоров, Кантария, Маков, Загитов

Если первые два имени известны если не каждому, то многим, хотя бы по учебникам истории, как первые бойцы, воздвигшие красное знамя над Рейхстагом в 3 часа ночи 1 мая 1945 года, то имена вторых — незаслуженно забыты. Хотя еще с хрущевских времен известно, что штурмовая группа под командованием Владимира Макова, в которую входили старший сержант Гази Загитов — татарин, родом из Башкортостана, а также сержант Минин, старшие сержанты Лисименко, Бобров, подняла стяг над Рейхстагом на несколько часов раньше Михаила Егорова и Мелитона Кантарии — в 22 часа 40 минут 30 апреля. Загитов был серьезно ранен — пуля прошила грудь навылет. Но он продолжил бой. За подвиг был представлен к званию Героя Советского Союза, но… получил лишь орден Красной Звезды.

В деревне Янагушево, что на северо-западе Башкортостана, на родине двадцати озер, как еще называют этот живописный уголок, служилые татары живут с 1688 года. Интересно, что сегодня в населенном пункте на 500 жителей превалируют две фамилии — Бикбулатовы и Загитовы. Кто такой их земляк и чем он славен, в деревне знают хорошо. В местном музее, открытом еще в прошлом веке, давно собирают экспозицию в честь Гази Загитова. Говорят, что с детства Гази рос неугомонным и бойким. В подростковом возрасте был грозой парней из соседних деревень, заглядывавшихся на девушек из Янагушево. Мечтал стать врачом и даже два года до войны успел отучиться на медбрата. Когда началась Великая Отечественная, в числе первых прибыл на призывной пункт. Первую награду получил еще в 1942-м. Вскоре его грудь украшали медали «За боевые заслуги», «За отвагу», два ордена Славы, орден Боевого Красного Знамени.

Тот памятный штурм начался 28 апреля, когда штурмовая группа под командованием капитана Макова, выбив дверь в немецкий парламент бревном, ворвалась в здание Рейхстага. Минин в своих воспоминаниях писал, что Загитов бежал впереди и освещал путь фонариком. На крышу бойцы выбрались через слуховое окно. «В темноте мы увидели скульптуру — огромная фигура женщины в короне. Мы закрепили знамя в короне бронзовой великанши. Было 22 часа 40 минут», — вспоминал Минин.

Бойцы группы капитана В.Н. Макова. Слева направо: сержанты М.П. Минин, Г.К. Загитов, А.П. Бобров, А.Ф. Лисименко. Фото: 100tatarstan.ru

Чуть позже Загитов получил сквозное ранение в грудь. Однако разведчик продолжил бой и охранял захваченный Рейхстаг до последнего. 1 мая 1945 года вся штурмовая группа была представлена к высшей правительственной награде — присвоению звания Героя Советского Союза. Оригинал наградного листа по сей день хранится в архивах Министерства обороны. Однако маршал Советского Союза Георгий Жуков его так и не подписал. А сам Загитов, вернувшись с войны, никому, кроме отца, о совершенном подвиге не рассказал. Но заслуженную награду ждал. До самого конца. Работал. Возглавил сельсовет. Женился. Родились двое сыновей. А в августе 1953 года он погиб. Трагическая случайность — вылетел из кузова автомобиля. Вот только родные в случайности не верят.

30 апреля 1964 года в газете «Комсомольская правда» вышла статья «Знаменосцы», где впервые были опубликованы имена всех героев, в том числе и имя Гази Загитова — спустя 11 лет после его смерти. В 1994 году ленинградский Совет ветеранов и Институт военной истории вышли с ходатайством о присвоении звания Героя Российской Федерации всей штурмовой группе капитана Макова. Но комиссия по наградам при президенте отказала в удовлетворении ходатайства. В 1997 году общественная организация — постоянный президиум Съезда народных депутатов СССР присвоил Гази Загитову звание Героя Советского Союза посмертно. Эта награда не имеет государственного статуса, но это ничуть не умаляет значения для народа подвига его великого сына, первым поднявшего ввысь символ Победы.

Подвиг матери

Так назвали свой следующий сюжет наши коллеги из программы «7 дней». Фатиха Ахмадиева — простая женщина из села Средние Кирмени, что в Мамадышском районе республики, была знаменитой на всю округу ткачихой и матерью восьмерых сыновей. Всех их, одного за другим, женщина проводила на фронт…

Бумага солдатских писем-треугольников, бережно хранимых в музее Мамадыша, истончилась от времени. Современные технологии позволили сделать копии, чтобы сохранить слова, летевшие от фронта к дому, хранящие веру и надежду на скорое окончание войны и возвращение. Писем немного. Больше других бумаг — официальных: похоронки, извещения о том, что «пропал без вести». Старший — Исмагил (погиб), второй сын — Ибрагим (погиб в 1943-м), Мугтасим, Мухлиссула, Габделбари, Магсумжан — погибли или числятся пропавшими без вести. Мисбахетдин с детства грезил небом. В феврале 1942 года повторил подвиг Гастелло, направив горящий самолет на боевую технику противника. Младший сын — Агмалетдин. Поэт. Уже после того, как был подписан акт о безоговорочной капитуляции немецко-фашистской Германии, был отправлен на Дальний Восток. Погиб. Спасая товарищей, накрыл своим телом амбразуру. Узнав о смерти и последнего сына, Фатиха-апа не смогла жить и сама.

Фото: idel-tat.ru

Историю семьи по крупицам собирали односельчане. Почти полвека спустя был открыт памятник Фатихе Ахмадиевой и всем скорбящим матерям.

Обо всем этом подробнее, а также о том, что значил для фронта Казанский пороховой завод, о чем будет рассказывать музей пороха, который планируется вскоре открыть в Казани, а также о новом проекте телеканала «Новый век», подготовленном к заседанию республиканского организационного комитета «Победа», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 10 мая, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.