17 октября — послание раиса Татарстана Госсовету

Финальная точка политического сезона — 2025, мошенники нацелились на участников СВО, где в республике самые большие сады — события недели от программы «7 дней»

На следующей неделе финальную точку в горячем политическом сезоне 2025 года поставит послание раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Эхо выборов-2025

«На следующей неделе, 17 октября, посланием раиса Республики Татарстан Государственному совету завершится горячий политический сезон в республике. Выборы, вступление в должность раиса и, наконец, послание определяют вектор дальнейшего развития Татарстана. Что дальше?» — открывая свежий выпуск информационно-аналитической программы «7 дней», задается вопросом ее ведущий — депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов республики, генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов. И сам же отвечает: «Дальше рутинная работа в условиях глобальной экономической нестабильности и непредсказуемого будущего. В российском масштабе горячий политический сезон продолжается, и уже в сентябре 2026 года нас ждут выборы депутатов Государственной думы. Фактически они уже начались».

17 октября состоится послание раиса Республики Татарстан Государственному совету РТ. взято с сайта tatarstan.ru

Впрочем, до официальной выборной кампании еще время есть. А вот эхо уже состоявшихся выборов волной прошло по органам исполнительной власти, в чем-то превзойдя ожидания, а где-то полностью с ними расходясь.

Так, не более чем слухами и предположениями осталось ожидавшееся слияние республиканских Минспорта и Минмолодежи. Теперь уже экс-руководитель Госкомимущества Азат Кадыров, которому пророчили возглавить объединенное министерство, и впрямь встал у руля, но только Минмолодежи. Владимир Леонов сохранил за собой пост в Минспорта РТ.

Азат Кадыров встал у руля Минмолодежи РТ. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Оставивший кресло руководителя Минмолодежи Ринат Садыков был назначен вице-премьером и буквально сразу отправился в новую зону своей ответственности — подшефные республике освобожденные города в зоне СВО Лисичанск и Рубежное.

Упорные слухи бродили и о том, что Госкомтуризм уйдет в историю, влившись в Минэкономики Татарстана. Однако путь федерального центра, где функции по курированию туризма еще в 2022 году были переданы в Минэкономразвития, в республике пока решили не повторять.

Ринат Садыков был назначен вице-премьером, ответственным за восстановление и развитие подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Неожиданностью стал уход с поста министра цифрового развития Айрата Хайруллина. И ожидаемо произошла смена руководителя Госкомитета по тарифам. Александра Груничева сменил экс-руководитель управления Кабинета министров РТ Ренат Гайнутдинов. «Многие его знают, и знают хорошо с тех времен, когда он работал заместителем грозного для всех чиновников начальника управления раиса республики по антикоррупционной политике Марса Сарымовича Бадрутдинова. На счету Рената Гайнутдинова немало громких коррупционных дел. Что касается Александра Груничева, его упрекали в отсутствии гибкости и умения наладить контакт с республиканскими тарифными олигархами», — прокомментировал произошедшие перемены Ильшат Аминов.

Светлана Захарова назначена уполномоченным по правам ребенка РТ. скриншот с телеграм-канала Государственный Совет Республики Татарстан (Госсовет РТ)

Уполномоченный по правам ребенка РТ Ирина Волынец передала дела бывшему председателю комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлане Захаровой. И, наконец, обрело хозяина пустующее почти четыре месяца кресло министра здравоохранения Татарстана. Марсель Минуллин решил уйти по состоянию здоровья и продолжил профессиональную карьеру простым хирургом в прифронтовом Лисичанске. Министром же был назначен Альмир Абашев, ранее занимавший пост заместителя министра.

Черные юристы против участников СВО

«В стране, к сожалению, процветает новый вид обмана. И мы должны предупредить об этом всех наших телезрителей. В зоне риска ветераны и участники СВО, а также их родственники. Черные юристы под предлогом оказания помощи в возвращении сына, отца, мужа с передовой домой вымогают крупные суммы денег», — озвучил новую проблему Ильшат Аминов.

В суде Казани рассматривается дело женщины, из кармана которой «путем обещаний и психологических манипуляций мошенники от юриспруденции смогли вытянуть более 600 тыс. рублей, причем 500 тыс. из них были взяты в кредит».

В суде Казани рассматривается дело женщины, которую мошенники от юриспруденции обманули более чем на 600 тыс. рублей. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«В интернете десятки сайтов различных регионов страны с предложениями помощи воинам и ветеранам специальной военной операции, а также их родственникам. Получение выплат бойцами, демобилизованными по ранению, и выплат в связи с гибелью бойца, обжалование решения военно-врачебной комиссии с возможностью полного списания с учета в Вооруженных силах страны, ну и самое невероятное в условиях активных боевых действий — возвращение бойца из зоны СВО за деньги. Это незаконно и наказуемо. На предложение одного из таких сайтов натолкнулась и наша героиня. По ее просьбе мы не станем вдаваться в подробности. Скажем так — в прошлом году ей понадобилась помощь», — вводит в курс дела журналист программы «7 дней».

Первый договор с мошенниками от юриспруденции обошелся женщине в 80 тыс. рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый договор обошелся женщине в 80 тыс. Справедливости ради стоит отметить: юристы компании составили около 15 писем в различные инстанции. Вот только отправлять корреспонденцию их клиентке пришлось самой. Чеки и квитанции — теперь часть доказательной базы по делу. Собственно, на этом помощь и закончилась, а сами юристы месяц никак и ничем не проявлялись, пока женщина сама вновь к ним не достучалась — в рамках обращения появились новые обстоятельства. После встречи с представителем юридической конторы родился новый договор. Уже на 300 тыс. рублей, так как потребовалось «привлечение новых — более компетентных специалистов». Причем оплату потребовали сразу и в полном объеме. И пропали. Попытки достучаться рождали отговорки и обещания, а результата не было. «Его и быть не могло. Все юридические услуги, связанные с бойцами СВО и их родными, бесплатные. Если это не так — это и должно вызвать сомнения», — резюмирует журналист программы «7 дней».

После придания ситуации огласке юрист возвратил 100 тыс. рублей, еще 100 пообещал отдать, но уже полгода ситуация не двигается с мертвой точки. А номер заказчицы прописался у конторы в черном списке.

«По словам специалистов бюро юридической помощи, вот таких вот жертв нечистых на руку юристов в Татарстане около 10. По России — тысячи. Услуги, оказываемые в кавычках этими юристами, охватывают все проблемные вопросы, возникающие у граждан касательно СВО. Гарантии дают стопроцентные, только плати. Ирония в том, что в бюро за те же услуги деньги не берут», — отмечают наши коллеги с ТНВ. На сайте Минюста РТ представлен список адвокатов, к которым можно обратиться за бесплатной помощью в рамках вопросов, связанных с СВО. Не только юридические консультации, но и, если потребуется, представление интересов в суде. Обратиться за помощью к государственным юристам можно также через телефон, с помощью приложения «Карта жителя Республики Татарстан». В большинстве же случаев достаточно просто заглянуть на сайт или в телеграм-каналы Минобороны страны, где по шагам прописан порядок действий по большинству из возможных ситуаций.

Специальная военная операция, для кого-то ежедневная боль и страх за близкого человека, а для кого-то способ сделать деньги на чужом горе. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

«Специальная военная операция для многих уже трагедия, а для кого-то ежедневная боль и страх за близкого человека. При подготовке репортажа мы пообщались и с демобилизованными по ранению участниками СВО. И у нас появились контуры представления, почему граждане обращаются к мошенникам. Государство своей нормативной базой трезво и четко говорит, что можно, что нельзя. Человек по своей природе пытается обойти закон, веря в то, что его можно обмануть. И «путеводными звездами» в этом становятся аферисты, которые своими яркими рекламными проспектами намекают, что они знают, как его обойти. Только плати. Но часто пытающийся обмануть бывает обманут сам», — делает вывод журналист программы «7 дней».

Дувановские сады

«Таланты и усердие, которые вдохновляют», — такими словами председатель правительства России Михаил Мишустин отметил наших аграриев на традиционной выставке «Золотая осень» в Москве. Ключевой деловой форум агропромышленного комплекса страны состоялся в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Стоит отметить, что Татарстан вновь в числе лидеров и по надоям молока, и по урожайности зерновых. По объемам производства сельскохозяйственной продукции республика на первом месте в ПФО и прочно входит в тройку лидеров в масштабах страны. Но и в республике есть районы-лидеры, а в них хозяйства, удивляющие и размахом, и подходом к агрономии.

Самый большой сад в Татарстане раскинулся на площади почти в 100 гектаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самый большой сад в Татарстане, один из двух на всю республику, работающий в промышленных масштабах, раскинулся в Дрожжановском районе. Почти 100 гектаров. А все начиналось с идеи одного строителя с 20-летним стажем — Альфреда Хайруллина — и поддержки другого — на тот момент главы Дрожжановского района (сегодня — министра экологии и природных ресурсов РТ) Александра Шадрикова. Имя хозяйства «Дувановские сады» родилось из названия местности, где сегодня развернулись кажущиеся бесконечными ряды яблонь.

Чернозем — плодородный, но не самый простой в садоводстве грунт. Тяжелый, зажимающий корни, требующий постоянного полива. Чтобы сегодня собирать огромные ароматные урожаи, потребовалось проложить под землей 25 километров магистральных трубопроводов и 400 километров трубочных ответвлений для полива каждого дерева, которых сегодня в хозяйстве около 200 тыс.

Дувановские яблоки в Казани пока можно попробовать лишь на сельхозярмарках. В торговые сети местным производителям пробиться непросто. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня в гости к садоводу чуть ли не каждую неделю приезжают гости: кто просит совета, кто за саженцами. И не только яблонь. В огромном хозяйстве нашлось место для клубники, малины, смородины… Уже впечатляющий размах. А в планах — увеличение площадей. Сейчас уже можно. Самое сложное позади. Урожай этого года — первый за несколько лет полновесный. Садоводство — непростое дело, не терпящее суеты и не подходящее для тех, кто стремится к быстрой прибыли. Результаты приходят через годы упорной работы. Зато сегодня долгожданное хранилище, которое также строили не один год, заполнено урожаем. Все по сортам. Идет отгрузка покупателям. Правда, пока в основном в соседнюю Ульяновскую область. Дувановские яблоки в Казани пока можно попробовать лишь на сельхозярмарках. В торговые сети местным производителям пробиться непросто, делится проблемой фермер. Но руки не опускает: в планах на обозримое будущее строительство цеха по переработке. Будут свои соки, яблочные чипсы, пастила. И еще есть мечта — создать показательный сад, чтобы люди, проезжающие мимо, останавливались и заезжали полюбоваться этой красотой и попробовать ее на вкус.

Подробнее об этом, а также о том, какие изменения ожидают страну в налоговом поле и что по этому поводу думают опрошенные журналистами ТНВ эксперты; кто такие лжепсихологи и чем они опасны; как берегут татарские национальные классы и школы в соседней Чувашии, а также о том, как казачий есаул Рустем Жига ездит с концертами в зону СВО, и других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 13 октября, в 13:00, или на сайте телеканала.