Как меняется Казань: благоустройство, социальные услуги и международные связи

Программа «Наш двор», король Малайзии в Татарстане, будни больницы №7 — события недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Информационно-аналитическая программа «7 дней» вновь выходит в эфир не из привычной студии, а на сей раз с улиц и знаковых мест Казани. Таковых год от года становится все больше. И даже обычные дворы благодаря республиканской программе преобразились, стали уютнее и комфортнее. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».

Программе «Наш двор» — 5 лет

Она появилась не на пустом месте, а стала логичным продолжением еще более масштабной программы благоустройства общественных пространств. Символично, что и ей, и «Нашему двору» старт дал раис республики Рустам Минниханов. Появилась идея, за ней — инициативные люди, сумевшие объединить руководство республики, муниципалитетов, архитекторов, строителей и самих татарстанцев — людей, которые сегодня могут с гордостью сказать — «Да! Это наш двор, и в том, каким он стал сегодня, есть и наше участие».

Благодаря программе обыкновенный двор становится не просто красивым, а по-настоящему родным. взято с сайта kzn.ru

«Двор, действительно, стал частью каждого живущего в нем — жители не только поддерживают чистоту, но и дополняют двор сами — высаживают цветники, украшают клумбы, создают уютные уголки. И вот уже обыкновенный двор старой пятиэтажки становится не просто красивым, а по-настоящему родным. Здесь теперь не только гуляют, но и отмечают праздники, помогают друг другу и, что особенно важно, учат детей добрососедству», — подчеркивает ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов.

Двор, который становится местом встреч, занятий спортом, центром для отдыха и творчества. Каждый двор по-своему уникален и требует особого подхода. В первую очередь, учитывающего пожелания и видение живущих в окрестных домах людей. Кому-то нужна спортивная площадка, кто-то устал мыкаться каждый день в поисках парковочного места для авто, людям старшего возраста — лавочки, где можно посидеть и пообщаться, приглядывая за играющими на новенькой детской площадке внуками. А то и придать тонус мышцам, позанимавшись на специальных динамических тренажерах. И все это в обрамлении аккуратной зелени и связанных между собой и соседними домами аккуратных и удобных тропок.

Жители Казани сами активно подключаются к реализации программы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Одно дело обновить, то есть покрасить и закрутить гайки у тех же лавочек или качелей, другое — установить новые конструкции или заменить дорожное покрытие. Двор на улице Голубятникова — да, небольшой, но этих штрихов оказалось достаточно, чтобы сделать его еще и уютным. И тут случилось странное: жители решили — мы тоже можем и разукрасили стены», — делится впечатлениями журналист программы «7 дней» Диляра Юсупова.

И не только разукрашивают стены. Совместными усилиями покупают землю и вот на клумбах уже распускаются цветы, а аллеи украшаются молодыми елочками и каштанами. А совместный труд, как известно, объединяет. И люди, часто даже не знавшие — кто там живет в соседней квартире, на другом этаже, а тем более в ином подъезде или доме напротив, начинают здороваться, общаться, загораться новыми совместными идеями и планами. Все это — хорошо забытое старое: то, что раньше называлось «Дворовая культура». И вот уже не чужие люди, а добрые соседи, вместе наводят порядок, вместе осаживают хулиганов и дебоширов, норовящих намусорить, а то и сломать что-то. Проходит время, и на внутридворовых площадках уже собираются целые праздники, а на уличных сценах разворачиваются концерты.

Но не всегда и не везде все проходит гладко. «Самое важное в программе — люди, самое сложное — тоже они. Довольны не все, потому что не все могут договориться. Не все хотят договариваться», — пообщавшись с казанцами, делает вывод журналист. И именно поэтому в программе по созданию дворов, появилось такое понятие, как «Зона ответственности»: «Договариваемся даже не мы с жителями, а жители между собой, потому что всегда во дворе есть группы, кто-то пешеход, кто-то автомобилист, мамочки, пенсионеры, и они договариваются, какие функции должны преобладать на территории», — поясняет куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отмечает: программа «Наш двор» этого года выполнена примерно на 70%. Изначально планировалось привести в порядок около 7 тыс. дворов по Казани. Вот только будет ли по достижении этой отметки программа свернута? Похоже, что — нет. Еще есть дворы, которым нужна забота. А главное — сами казанцы поняли: «Наш двор» — это для них и про них.

Не горбольница, а город медицины

Все это про центр экстренной медицины Казани — «Семерку», или Городскую клиническую больницу №7 им. Марата Садыкова. Почему город? Судите сами: 27 клинических и 8 диагностических отделений, 850 врачей и около полутора тысяч медсестер, через чьи руки каждый год проходят десятки тысяч пациентов самых разных возрастов, включая тех, кто еще только собирается появиться на свет.

Центр экстренной медицины Казани — это целый медицинский город. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в этом городе медицины. И одним из первых посещенных ими отделений, стала кардиология.

«Алексей ни на что никогда не жаловался, к врачам попал почти случайно — появилась боль в груди, пришел в поликлинику, затем скорая и операция. Хирурги работали 5 с половиной часов», — рассказывает историю одного из пациентов наша коллега Татьяна Тимошенко. Спустя 10 дней после операции, Алексей уже восстанавливает физическую форму прогулками по коридорам кардио-отделения. Сам пациент уверенно заявляет: врачи спасли ему жизнь.

По словам заведующего отделением анестезиологии Станислава Щербакова, в день, только в одном этом отделении проводится по 3 серьезных операции на открытом сердце, еще 3-4 ритмологические. В среднем в год до 900 операций на работающем сердце. Каждая — это чья-то спасенная жизнь. И нередко работать приходится в мультимедийной команде, когда одновременно с кардиологами, за жизнь пациента сражаются сосудистые хирурги, онкологи.

Ежедневно в отделении кипит работа. Но и это далеко не все: «По предложению раиса Татарстана мы организовали мобильные поликлиники: выезжаем в районы командами узких специалистов», — делится с разговоре с журналистами заведующий кардиохирургическим отделением Роман Бугров. Такие мобильные поликлиники — настоящее спасение для удаленных населенных пунктов, или там, где с нужными специалистами — дефицит. Проводятся все необходимые обследования, а если выявлены патологии — решается вопрос об оперативном вмешательстве уже в клинических условиях. И реабилитацию пациент проходит уже в «Семерке».

Через руки медперсонала «Семерки» каждый год проходят десятки тысяч пациентов самых разных возрастов. Салават Камалетдинов

Реабилитационное отделение — отдельное направление. Запрос на его появление родился во время пандемии коронавируса. Сегодня отделение занимает целое здание и по уровню оснащения может считаться одним из передовых в стране. Ежегодно через него проходит 10 тыс. пациентов! Здесь проходят восстановление и ветераны СВО, получившие ранения в боях. Разиль Шаймуллин получил минно-взрывное ранение во время эвакуации раненого товарища. Сейчас специальная техника помогает вернуть подвижность руке.

Дмитрий 13 лет назад получил серьезную травму и оказался в инвалидной коляске. Реабилитацию проходит здесь — в 7 горбольнице. Предложил врачам создать из единомышленников футбольную команду. Идею поддержали и врачи, и Федерация футбола Республики Татарстан. За 3 года команда «Тимер» собрала целый шкаф наград. Но местечко еще для одной — точно найдется: предстоит сражение за Кубок России.

Перинатальный центр — еще одна гордость медучреждения. Вырос он в кратчайшие сроки, был оснащен всем необходимым и теперь здесь имеется еще и новейшая гибридная операционная для спасения будущих мам и еще не родившихся малышей.

Король Малайзии — впервые в Татарстане

«Новая страница в отношениях двух стран» — так премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим назвал государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента России Владимира Путина. Это первое посещение монархом с государственным визитом России с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией еще в 1967 году.



И Татарстан был включен в программу визита малазийского монарха. Между тем, Республика Татарстан и Малайзия дружат уже давно. Истоки взаимодействия заложил визит первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в 1997 году. Раис республики Рустам Минниханов традицию продолжил. И первый его визит в Малайзию состоялся в 2010-м. В прошлом — 2024 году, раис Татарстана побывал в Малайзии дважды: сначала в августе, а потом в ноябре, в качестве председателя — на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В ноябре же 2024 года, после завершения казанского саммита БРИКС, Малайзия была официально приглашена в объединение в качестве партнера.

Король Малайзии впервые посетил Россию и Татарстан. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Один из анонсов, которым поделился лидер Малайзии — планы по возобновлению авиасообщения между государствами. Много у России, в том числе и Татарстана с Малайзией и других точек взаимных интересов. А потому, можно надеяться, что слова премьер-министра государства — Анвара Ибрагима о том, что наступает новая страница в отношениях двух стран, уже в скором времени начнут воплощаться реальными шагами с обеих сторон диалога.

