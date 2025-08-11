Как меняется Казань: благоустройство, социальные услуги и международные связи
Программа «Наш двор», король Малайзии в Татарстане, будни больницы №7 — события недели от программы «7 дней»
Информационно-аналитическая программа «7 дней» вновь выходит в эфир не из привычной студии, а на сей раз с улиц и знаковых мест Казани. Таковых год от года становится все больше. И даже обычные дворы благодаря республиканской программе преобразились, стали уютнее и комфортнее. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп ТНВ на минувшей неделе, — в обзоре программы «7 дней» от «Реального времени».
Программе «Наш двор» — 5 лет
Она появилась не на пустом месте, а стала логичным продолжением еще более масштабной программы благоустройства общественных пространств. Символично, что и ей, и «Нашему двору» старт дал раис республики Рустам Минниханов. Появилась идея, за ней — инициативные люди, сумевшие объединить руководство республики, муниципалитетов, архитекторов, строителей и самих татарстанцев — людей, которые сегодня могут с гордостью сказать — «Да! Это наш двор, и в том, каким он стал сегодня, есть и наше участие».
«Двор, действительно, стал частью каждого живущего в нем — жители не только поддерживают чистоту, но и дополняют двор сами — высаживают цветники, украшают клумбы, создают уютные уголки. И вот уже обыкновенный двор старой пятиэтажки становится не просто красивым, а по-настоящему родным. Здесь теперь не только гуляют, но и отмечают праздники, помогают друг другу и, что особенно важно, учат детей добрососедству», — подчеркивает ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов.
Двор, который становится местом встреч, занятий спортом, центром для отдыха и творчества. Каждый двор по-своему уникален и требует особого подхода. В первую очередь, учитывающего пожелания и видение живущих в окрестных домах людей. Кому-то нужна спортивная площадка, кто-то устал мыкаться каждый день в поисках парковочного места для авто, людям старшего возраста — лавочки, где можно посидеть и пообщаться, приглядывая за играющими на новенькой детской площадке внуками. А то и придать тонус мышцам, позанимавшись на специальных динамических тренажерах. И все это в обрамлении аккуратной зелени и связанных между собой и соседними домами аккуратных и удобных тропок.
«Одно дело обновить, то есть покрасить и закрутить гайки у тех же лавочек или качелей, другое — установить новые конструкции или заменить дорожное покрытие. Двор на улице Голубятникова — да, небольшой, но этих штрихов оказалось достаточно, чтобы сделать его еще и уютным. И тут случилось странное: жители решили — мы тоже можем и разукрасили стены», — делится впечатлениями журналист программы «7 дней» Диляра Юсупова.
И не только разукрашивают стены. Совместными усилиями покупают землю и вот на клумбах уже распускаются цветы, а аллеи украшаются молодыми елочками и каштанами. А совместный труд, как известно, объединяет. И люди, часто даже не знавшие — кто там живет в соседней квартире, на другом этаже, а тем более в ином подъезде или доме напротив, начинают здороваться, общаться, загораться новыми совместными идеями и планами. Все это — хорошо забытое старое: то, что раньше называлось «Дворовая культура». И вот уже не чужие люди, а добрые соседи, вместе наводят порядок, вместе осаживают хулиганов и дебоширов, норовящих намусорить, а то и сломать что-то. Проходит время, и на внутридворовых площадках уже собираются целые праздники, а на уличных сценах разворачиваются концерты.
Но не всегда и не везде все проходит гладко. «Самое важное в программе — люди, самое сложное — тоже они. Довольны не все, потому что не все могут договориться. Не все хотят договариваться», — пообщавшись с казанцами, делает вывод журналист. И именно поэтому в программе по созданию дворов, появилось такое понятие, как «Зона ответственности»: «Договариваемся даже не мы с жителями, а жители между собой, потому что всегда во дворе есть группы, кто-то пешеход, кто-то автомобилист, мамочки, пенсионеры, и они договариваются, какие функции должны преобладать на территории», — поясняет куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.
Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отмечает: программа «Наш двор» этого года выполнена примерно на 70%. Изначально планировалось привести в порядок около 7 тыс. дворов по Казани. Вот только будет ли по достижении этой отметки программа свернута? Похоже, что — нет. Еще есть дворы, которым нужна забота. А главное — сами казанцы поняли: «Наш двор» — это для них и про них.
Не горбольница, а город медицины
Все это про центр экстренной медицины Казани — «Семерку», или Городскую клиническую больницу №7 им. Марата Садыкова. Почему город? Судите сами: 27 клинических и 8 диагностических отделений, 850 врачей и около полутора тысяч медсестер, через чьи руки каждый год проходят десятки тысяч пациентов самых разных возрастов, включая тех, кто еще только собирается появиться на свет.
Съемочная группа программы «7 дней» побывала в этом городе медицины. И одним из первых посещенных ими отделений, стала кардиология.
«Алексей ни на что никогда не жаловался, к врачам попал почти случайно — появилась боль в груди, пришел в поликлинику, затем скорая и операция. Хирурги работали 5 с половиной часов», — рассказывает историю одного из пациентов наша коллега Татьяна Тимошенко. Спустя 10 дней после операции, Алексей уже восстанавливает физическую форму прогулками по коридорам кардио-отделения. Сам пациент уверенно заявляет: врачи спасли ему жизнь.
По словам заведующего отделением анестезиологии Станислава Щербакова, в день, только в одном этом отделении проводится по 3 серьезных операции на открытом сердце, еще 3-4 ритмологические. В среднем в год до 900 операций на работающем сердце. Каждая — это чья-то спасенная жизнь. И нередко работать приходится в мультимедийной команде, когда одновременно с кардиологами, за жизнь пациента сражаются сосудистые хирурги, онкологи.
Ежедневно в отделении кипит работа. Но и это далеко не все: «По предложению раиса Татарстана мы организовали мобильные поликлиники: выезжаем в районы командами узких специалистов», — делится с разговоре с журналистами заведующий кардиохирургическим отделением Роман Бугров. Такие мобильные поликлиники — настоящее спасение для удаленных населенных пунктов, или там, где с нужными специалистами — дефицит. Проводятся все необходимые обследования, а если выявлены патологии — решается вопрос об оперативном вмешательстве уже в клинических условиях. И реабилитацию пациент проходит уже в «Семерке».
Реабилитационное отделение — отдельное направление. Запрос на его появление родился во время пандемии коронавируса. Сегодня отделение занимает целое здание и по уровню оснащения может считаться одним из передовых в стране. Ежегодно через него проходит 10 тыс. пациентов! Здесь проходят восстановление и ветераны СВО, получившие ранения в боях. Разиль Шаймуллин получил минно-взрывное ранение во время эвакуации раненого товарища. Сейчас специальная техника помогает вернуть подвижность руке.
Дмитрий 13 лет назад получил серьезную травму и оказался в инвалидной коляске. Реабилитацию проходит здесь — в 7 горбольнице. Предложил врачам создать из единомышленников футбольную команду. Идею поддержали и врачи, и Федерация футбола Республики Татарстан. За 3 года команда «Тимер» собрала целый шкаф наград. Но местечко еще для одной — точно найдется: предстоит сражение за Кубок России.
Перинатальный центр — еще одна гордость медучреждения. Вырос он в кратчайшие сроки, был оснащен всем необходимым и теперь здесь имеется еще и новейшая гибридная операционная для спасения будущих мам и еще не родившихся малышей.
Король Малайзии — впервые в Татарстане
«Новая страница в отношениях двух стран» — так премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим назвал государственный визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию по приглашению президента России Владимира Путина. Это первое посещение монархом с государственным визитом России с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и Россией еще в 1967 году.
И Татарстан был включен в программу визита малазийского монарха. Между тем, Республика Татарстан и Малайзия дружат уже давно. Истоки взаимодействия заложил визит первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в 1997 году. Раис республики Рустам Минниханов традицию продолжил. И первый его визит в Малайзию состоялся в 2010-м. В прошлом — 2024 году, раис Татарстана побывал в Малайзии дважды: сначала в августе, а потом в ноябре, в качестве председателя — на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В ноябре же 2024 года, после завершения казанского саммита БРИКС, Малайзия была официально приглашена в объединение в качестве партнера.
Один из анонсов, которым поделился лидер Малайзии — планы по возобновлению авиасообщения между государствами. Много у России, в том числе и Татарстана с Малайзией и других точек взаимных интересов. А потому, можно надеяться, что слова премьер-министра государства — Анвара Ибрагима о том, что наступает новая страница в отношениях двух стран, уже в скором времени начнут воплощаться реальными шагами с обеих сторон диалога.
Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 11 августа в 13:00, или на сайте телеканала. А еще о том, как работают татарстанские промпарки, какой столичный парк — самый любимый у мэра Казани Ильсура Метшина, репортаж с передовой СВО и в чем библиотека в Богатых Сабах готова посоперничать с Национальной библиотекой Татарстана.
