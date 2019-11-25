Шекспир на новый лад: 29-летний «Ромео» и «Джульетта» из Лашманки

Скандальный никах с несовершеннолетней, «сумасшедшие мамаши», самообложение — итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: скриншот видео

Жених и мать невесты — под следствием, за состояние 13-летней «Джульетты» переживают психологи, а сообщество раскололось на два лагеря, где одни осуждают никах 29-летнего самопровозглашенного хазрата с юной мусульманкой, а другие верят в искреннюю и чистую любовь. Как бы то ни было, а религиозный свадебный обряд в селе Лашманка Черемшанского района уже несколько месяцев остается темой для споров и обсуждений, обрастая все новыми деталями. Подробнее об этом, а также других событиях недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.



Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

Одно событие — два уголовных дела. Одно — на мать малолетней невесты — за «несоблюдение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», за то, что допустила брак своей 13-летней дочери с 29-летним мужчиной, второе — в отношении жениха — за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Впрочем, как сообщают журналисты программы «7 дней»: «Следствие уже доказало, что каких-либо отношений, кроме платонических, между молодыми людьми не было».

Родители девочки согласились на никах после признания дочери о взаимных чувствах с хазратом, возникших после посещения в прошлом году летнего мусульманского лагеря при местной мечети, где молодые и познакомились. По словам отца и матери невесты — так Расул Салихов получал возможность приходить в дом своей избранницы и общаться с ней на виду у родителей. Такое условие было поставлено.

Как бы то ни было, а брак с несовершеннолетней — нонсенс. И то, что обряд был религиозным, а не гражданским, — дела не меняет: для истинно верующих никах, или венчание, значат гораздо больше, чем штамп в паспорте. Сегодня делом «Ромео и Джульетты» из Лашманки занимаются правоохранительные органы. Односельчане, да и многие за пределами села, разделились во мнении. Одни уверены, что такого просто не должно быть, другие — что любви все возрасты покорны. Дело обрастает новыми подробностями. Вскрываются и другие, не имеющие к нему отношения, но касающиеся самих персонажей нюансы. Так выяснилось, что Расул Салихов не имел права быть имам-хатибом мечети, так как не прошел соответствующую аттестацию в ДУМ РТ. Вскрылось также, что многодетная семья Асылгараевых, в которой родилась и выросла невеста, уже несколько лет не может улучшить жилищные условия, так как районные власти задерживают решение вопроса с оформлением положенной помощи от государства на строительство собственного дома.

Что будет дальше с фигурантами дела: женихом и матерью невесты, — решать суду. Выдержит ли любовь «Ромео и Джульетты» из Лашманки испытание — покажет время.

Агина Алтынбаева из Набережных Челнов активно набирает лайки в соцсетях… рискуя жизнью собственных детей. Фото vk.com

За рулем — малыш: жизнь за хайп

И еще одна мать, против которой Следственный комитет республики возбудил дело. Агина Алтынбаева из Набережных Челнов активно набирает лайки в соцсетях… рискуя жизнью собственных детей. Ее последняя выходка — 6-летний сын за рулем автомобиля, несущегося по трассе на скорости 140 километров в час. Сама мать во время заезда была — рядом. Снимала заезд на телефон, чтобы потом «хайпнуть» славы. И это не первое подобное видео в ее ленте. Весной мамаша уже засветилась в Сети, гоняя по городу на скорости за сотню километров в час с младенцем на руках. Тем же, кто пытался воззвать к ее рассудку, Алтынбаева агрессивно рекомендовала не лезть не в свое дело. Следственный комитет прислушался и завел в отношении автоматери свое дело. И не одно.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности»... она не признала свою вину. В дальнейшем была выявлена еще одна статья — вовлечение несовершеннолетнего в противозаконные действия», — прокомментировал журналистам претензии правоохранительных органов к Алтынбаевой старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Кроме того, семьей заинтересовались в органах опеки. О лишении лихачки-блогерши родительских прав речи не идет. Пока.

Самообложение на селе

О том, какие вопросы уже решены с помощью самообложения на селе, что еще предстоит сделать и как перековать равнодушие в активное участие, говорили на прошлой неделе на круглом столе в Госсовете Татарстана. Модератором выступил экс-министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, а сегодня заместитель председателя республиканского парламента Марат Ахметов.

4 рубля из республиканского бюджета на каждый рубль, собранный населением. Активность населения — наглядный показатель того, что проблема действительно назрела и люди готовы и сами активно участвовать в ее решении. За 6 лет, что в Татарстане реализуется программа, благодаря ей построены и отремонтированы сотни километров дорог, восстановлены линии освещения, мосты, установлены гидранты, обустроены пешеходные дорожки и общественные территории…

За 6 лет, что в Татарстане реализуется программа, благодаря ей построены и отремонтированы сотни километров дорог, восстановлены линии освещения, мосты, установлены гидранты. Фото buinsk-tat.ru

Люди видят, на что идут их деньги и то, что республика не обманывает и тоже честно выполняет свои обещания. Активность населения год от года растет. Сельчане сами, раньше на референдумах, а с 2018 года — на деревенских сходах, определяют цели самообложения и устанавливают планку сбора. Только в этом году в масштабах республики по программе самообложения было собрано 242 млн рублей. Еще более миллиарда добавит Татарстан, плюс средства спонсоров — выходцев из тех же сел, решивших помочь землякам. Сумма в итоге получается солидная.

Будет газ — начнется развитие

Деревня Айталан в Елабужском районе республики относится к числу умирающих. В начале прошлого века здесь жили более 300 человек. Сегодня зимовать остаются хозяева лишь пяти домов. Но люди уверены: списывать Айталан со счетов — рано. Вдохнуть новую жизнь в деревню сможет строительство газопровода, водопровода и принятие решения по старому скотомогильнику. Желающие построить здесь дома и начать развивать фермерство и другие бизнес-направления — найдутся. Более того, они уже есть.

Пока в деревне, расположенной всего в трех километрах от Татарского Дюм-Дюма и Большого Елово, где газ есть, топить печи приходится дровами. На зиму их запасают десятками кубометров. И за водой приходится ходить на родник. Проект на проведение газо- и водопровода лет 10 назад делали. Но выполнили с ошибками, а теперь его уже и переделывать поздно. Нужен новый. На его разработку потребуется около 900 тыс. рублей. Будет толковый документ — можно обратиться в Минпромторг РТ с просьбой о включении деревни в программу газификации на 2021 год. На настоящий момент в Татарстане газифицированы 99,5% всех населенных пунктов. Айталан входит в оставшиеся полпроцента. На весь Елабужский район таких, негазифицированных, деревень всего восемь.

Евгений Белов в деревне новосел. 20 соток земли достались в наследство от отца. Мать тоже родом из этой деревни. Сейчас мужчина построил большой дом и собирается перевезти в него семью: сыновей, дочерей, мать. В планах — возродить пустующую ферму, заняться овцеводством, начать изготавливать сыры. Еще одна инициативная семья готова начать осваивать в Айталане птицеводство. Будет газ — начнется и возрождение деревни.

19 ноября 1982 года с карты Татарстана исчез город Набережные Челны. Он был переименован в город Брежнев. Фото vestikamaza.ru

Город Брежнев

В рубрике, посвященной 100-летию со дня образования Татарской АССР, творческая группа программы «7 дней» решила напомнить о еще одном событии в вековой истории республики. 37 лет назад, 19 ноября 1982 года, с карты Татарстана исчез город Набережные Челны. Он был переименован в город Брежнев. Произошло это спустя 4 дня со дня смерти Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Несмотря на то что генсек в автограде ни разу не был и даже памятника ему в городе не было установлено, утверждалось, что жители Челнов сами собрали масштабный митинг и попросили власти дать городу новое имя. В память о том, что именно Брежнев подписал постановление о начале строительства КАМАЗа.

Одновременно с Набережными Челнами переименованы были несколько районов в Москве и Днепродзержинске, цементный и электрометаллургический комбинат, Нурекская ГЭС.

Интересно, что движение сопротивления из-за переименования с требованием вернуть городу его родное имя началось практически сразу. Старшее поколение челнинцев шутит: «С чужими бровям город прожил почти 6 лет». Свое изначальное имя Набережные Челны вернули в 1988 году, после того как литераторы города доставили в московский Кремль письма протеста местных жителей.

Сохранить историю

Дом прообраза главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго» Дмитрия Авдеева сегодня находится в крайне удручающем состоянии. Как и многие другие архитектурные и исторические памятники в татарстанском городе Чистополе.

В годы Великой Отечественной войны здесь часто собирались эвакуированные из Москвы и Ленинграда представители творческой интеллигенции. Идея создать здесь музей романа «Доктор Живаго» напрашивается сама собой. С этим утверждением съемочной группы программы «7 дней», основанной на идее часто бывавшего здесь Наиля Валеева — создателя нынешнего облика исторической и туристической Елабуги, наверняка согласились бы многие. Но… Для того чтобы создать музей, сначала нужно привести в порядок сам дом. А он сегодня расселен, стоит с распахнутым окнами и дверями, все, что было в нем из заслуживающего внимания, давно растащено предприимчивыми людьми. Впрочем, наверное, для вещей это — меньшая беда. Так как останься они внутри заброшенного строения, сырость, плесень, а то и пожар все просто уничтожили бы. Но пока еще есть сам дом. И есть его история. И есть история живших и бывавших в нем людей. И фотографии, рассказывающие об этом.

Дом прообраза главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго» Дмитрия Авдеева сегодня находится в крайне удручающем состоянии. Фото kartarf.ru

В Чистополе сегодня активно реализуется программа ликвидации аварийного жилья. Благое намерение дать людям возможность переехать из старого, ветхого, рассыпающегося строения в современные благоустроенные квартиры оказалось несколько не додумано. И наряду с обычными, не представляющими исторического интереса домами, под снос вот-вот угодят и те, без которых город потеряет часть самого себя. Между тем в бюджете города нет денег ни на то, чтобы законсервировать такие дома, ни на то, чтобы обеспечить их охрану. Что уж говорить о том, чтобы их реконструировать. Дом писателей Тренева и Павленко, дом белого генерала Молчанова (где раньше планировали открыть музей гражданской войны)… Примеров — много. Минимум 28 из числа известных по городу. Проект реконструкции, техплан, техпаспорт, перевод в нежилой фонд, эскизный проект… на все нужны деньги и время.

«Есть ли выход?» — задаются вопросом журналисты. Ответа на него — пока нет.

Подробнее об этих и других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 25 ноября, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.