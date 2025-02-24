Вместе! Казань и Луганск впервые связал телемост

Два часа в эфире: телемост Казань — Луганск, итоги от Минэкономики РТ и другие новости недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

Сквозь тысячи километров, невзирая на технические проблемы, сложности со связью и попытки помешать извне, Казань и Луганск связал первый в истории телемост. Кто стал гостями студий в Татарстане и подшефных республиках Лисичанске и Рубежном, какие темы были подняты за 2 часа эфира, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Вместе. Телемост Казань — Луганск»

«Мы вместе преодолели все технические, творческие проблемы и удержали эфир, несмотря на все сложности со связью и попытками нам помешать. И в результате построили новый телевизионный мост с нашими подшефными территориями — Лисичанском и Рубежным. В эфире телерадиокомпании ТНВ мы показали — как работают, восстанавливают, лечат, собирают гуманитарные грузы для новых российских территорий. Телемост соединил бойцов одного из подразделений, воюющих на фронте и их близких», — с этих слов начал выпуск программы «7 дней» ее ведущий — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Ильшат Аминов: «Мы построили новый телевизионный мост с нашими подшефными территориями — Лисичанском и Рубежным». Мария Зверева / realnoevremya.ru

В новейшей истории России это первый подобный телемост. За кадром осталась подготовка, где одной из самых больших технических головных болей было получить устойчивый, с минимальной задержкой по звуку сигнал. С поставленной задачей совместными усилиями инженеры Татарстана и ЛНР справились.

В назначенный час на съемочной площадке в Татарстане собрались более сотни гостей: военный оркестр, курсанты училища, приглашенные. Ведущими стали Светлана Звонарева и Зуфар Давлетшин. Сам Зуфар в зоне СВО в командировках бывал уже 11 раз. Подготовлены десятки репортажей и несколько фильмов о татарстанцах, несущих службу на линии соприкосновения. Здесь же в студии Дамир Нургалиев и Анна Мубаракшина — одни одними из первых включились в волонтерское движение по сбору гуманитарных грузов для жителей Луганской Народной Республики. Караваны отправляются и сегодня.

Соведущий телемоста Зуфар Давлетшин сам 11 раз побывал в командировках в зоне СВО. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Луганск и Рубежное — два прифронтовых города, наиболее сильно пострадавших от обстрелов киевского режима. Сегодня подшефные населенные пункты постепенно возвращаются к мирной жизни: здесь восстанавливают жилые дома, приводят в порядок и оснащают объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы. При непосредственном участии правительства Татарстана была разработана система помощи в получении среднего и высшего образования детям, оказавшимся в зоне СВО.

Татарстан активно помогает восстановлению и возвращению подшефных Лисичанска и Рубежного к мирной жизни. скриншот видео с канала ТНВ

На территории ЛНР вновь работают учреждения здравоохранения. Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в эти дни вновь находится в вернувшемся в состав России регионе. В Луганскую студию медик заехал буквально из операционной. 14 хирургических вмешательств провел глава татарстанского Минздрава в этой командировке. «Помню свой первый приезд в Лисичанск. Тогда оперировал в военном госпитале, так как в больнице просто не было для этого условий. В 2024-м, летом, больница была отремонтирована. Сейчас это медучреждение совершенно другого уровня. Просторная операционная», — отметил он в эфире телемоста.

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в эти дни вновь находится в командировке в ЛНР. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В ноябре 2022 года в зону СВО спасать раненых и помогать детям отправился детский хирург, врач в шестом поколении Кирилл Булатов. Он вспомнил, как в одну из командировок познакомился с Максимом. Двухлетний мальчик страдал от онкологии. На операцию в Казань маленького пациента вывозили почти за 2 тыс. километров через Ростовскую область. Ребенка доставили прямо до дверей приемного покоя медучреждения столицы Татарстана. Сейчас все страшное уже позади: операция прошла успешно и юный пациент быстро восстановился.

Одним из самых трогательных моментов эфира стала встреча в формате телемоста самых близких людей: в казанской студии жена и мама бойца, несущего службу в зоне СВО. В Луганске — сам воин.

Два часа пролетели как одно мгновение. Каждая секунда была наполнена жизнью и чувством единения. Недаром лейтмотив телемоста, впервые, но точно не в последний раз связавшего такие далекие по расстоянию, но близкие по духу территории, а главное людей — «Вместе». И как подтверждение тому в исполнении группы «Добробат», все участники которой сами ветераны СВО, прозвучала песня группы «Любэ» — «От Волги до Енисея». Песня, которой хором подпевали обе студии — и в Казани, и в ЛНР.

Итоговая коллегия Минэкономики РТ

На прошедшей неделе прошла важнейшая, ключевая коллегия для Татарстана. Вернее даже совместное заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан и коллегия Министерства экономики Республики Татарстан, уточнил ведущий программы. «Не секрет, война идет не только на фронтах, противостояние в экономике напоминает боевые действия. И, боюсь, вы даже не представляете, с какими сложностями сталкиваются наши предприятия во всех сферах. Нас всячески пытаются задушить и обескровить. Яд санкций действует медленно, но отравляет весь организм. Мы были достаточно плотно вписаны в мировую экономику, и не так просто сегодня фактически создавать новые экономические связи заново», — подвел он к следующей теме выпуска.

На прошлой неделе прошла важнейшая, ключевая коллегия для Татарстана: итоговая коллегия Минэкономики республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Хорошо известно, современная экономика, это система сообщающихся сосудов, по которым течет ее кровь, то есть деньги. В одном месте убыло, в другом по идее должно прибавиться. Где ушло, мы все с вами знаем: из-за резкого роста учетной ставки, кредиты стали фактически недоступными для малого и среднего бизнеса. Где тогда должно было бы значительно вырасти, так это в грантах и госсубсидиях. Однако все мы понимаем, что набор и объем такого финансирования, увы, ограничен», — подхватил тему журналист Тимур Бикмурзин.

На выставке достижений, развернутой к заседанию и коллегии, татарстанский предприниматель Ярослав Желонкин, вместе с коллегой и компаньоном Айдаром Мифтахутдиновым продемонстрировали раису Татарстана Рустаму Минниханову и сопровождавшим его лицам свои разработки в области микроэлектронной продукции на гибкой полимерной основе. Проект смог воплотиться благодаря гранту от Минпромторга РФ. Но вот дальнейшая его реализация и развитие без дополнительных инвестиций под большим вопросом. Привлечение средств под нынешние банковские ставки кредитов на то, чтобы развить дело, сродни попытке обыграть казино.

В привязке к событию была развернута выставка достижений. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лучом надежды для предпринимателей стала готовность правительства Татарстана поддержать позитивные тренды и даже профинансировать их. Особенно, когда речь идет об инициативах ветеранов СВО. Пример — Расул Таспенов. До начала спецоперации он работал в грузоперевозках, потом ушел добровольцем в спецназ «Ахмат». После возвращения к мирной жизни решил открыть собственное дело по обслуживанию и ремонту автомобилей. По программе «Поддержка СВО» получил микрозайм под небольшой процент.

На федеральном и республиканском уровнях предпринимательским инициативам ветеранов СВО обещана поддержка. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Альтернативой классическому кредитованию может стать также партнерский или исламский банкинг. В качестве эксперимента программа в 2023 году стартовала в Чечне, Дагестане, Башкортостане и Татарстане. Лучший эффект — в нашей республике. Самые успешные практики уже готовятся к тиражированию на другие мусульманские регионы, а затем и по всей стране. Символично, что именно в день проведения коллегии Минэкономики, в присутствии Рустама Минниханова, Сбербанк и ДУМ РТ подписали партнерское соглашение.

На площадке проведения коллегии, Сбербанк и ДУМ РТ подписали партнерское соглашение. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если говорить об экономических итогах Татарстана по результатам 2024 года, то, как отметил в своем выступлении вице-премьер РТ, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов: «В не самых простых условиях работы экономика Татарстана демонстрирует устойчивый и поступательный рост». Объем валового территориального продукта республики перешагнул отметку в 5,6 трлн рублей. Оборот малого и среднего бизнеса по итогам минувшего года составил более 2,8 трлн рублей. И перспективы для дальнейшего роста — есть. На этом министр сфокусировал внимание, отметив «узкие» места, которые требуется «расшивать». Это касается как недоработки отдельных районов, так и нюансов развития части отраслей и производственно-экономических направлений.

Еще один акцент, сделанный министром в ходе коллегии: «Рост по итогам прошлого года внушает оптимизм, но лучше быть реалистами. В условиях высокой банковской ставки, дефицита кадров в этом году даже сохранить набранные темпы будет непросто». А потому важно соблюдать баланс между ростом и развитием.

По итогам 2024 года, объем валового территориального продукта республики перешагнул отметку в 5 трлн 600 млрд рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На этом сконцентрировал внимание участников коллегии и раис Татарстана: «Именно сбалансированная структура экономики, в которой наряду с традиционными секторами, такими как нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение, сегодня активно развиваются строительство, перерабатывающий сектор, пищевая промышленность и сельское хозяйство, придают Татарстану особую устойчивость». И эту устойчивость необходимо поддерживать и укреплять. И собственными резервами, и с помощью федеральной поддержки.

Полиглоты из глубинки

На прошлой неделе по всему земному шару отметили Международный день родного языка. Практически в каждой культуре есть свои крылатые фразы и яркие выражения, касающиеся темы важности знания языка своих предков.

На прошлой неделе по всему земному шару отметили Международный день родного языка. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Немного статистики: по данным исследований, число языков, на которых говорят жители планеты сокращается даже не в алгебраической, а в геометрической прогрессии. Виной тому глобализация, экономические кризисы, политическая нестабильность, ассимиляционные процессы, региональные конфликты, падение социального статуса языков отдельных народов и т. д. Причин — множество, а вот возможность для сохранения языков всего одна: чтобы язык жил, должны быть его носители. Иными словами, люди, которые на этом языке думают и общаются.

Наши коллеги на прошлой неделе не просто пообщались с носителями языков, но и побывали в гостях у людей, которые свободно говорят на нескольких наречиях. Причем речь идет не о филологах или лингвистах, не о профессиональных языковедах, а о жителях татарстанской глубинки — Балтасинского района, где люди с детства живут в многонациональной среде и с младенчества впитывают в себя богатейшую палитру языкового многообразия.

Удмурты, татары, марийцы, чуваши, русские… Даже в самые сложные времена, представители разных народов на этой земле жили в ладу, добрососедстве и искреннем уважении друг к другу. Итог — практически каждый житель знает по три, четыре, а то и больше языков. И это не считая диалектов.

Республика активно старается поддерживать стремление населения к сохранению родных языков. Только за последние несколько лет, стараниями Комиссии по сохранению и развитию родных языков при раисе Республики Татарстан реализованы сотни специальных проектов, связанных с национальным просвещением. В многонациональных школах и классах появились методические пособия, игры, приложения, словари, разговорники, самоучители на всех языках коренных народов Татарстана.

Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 24 февраля, в 13:00, или на сайте телеканала. А также о том, как прошел День защитника Отечества на передовой и какой подарок приготовил героям Татарстан, какие возможности открывает для ветеранов СВО республиканская программа «Батырлар» и что не так с туристическим налогом.