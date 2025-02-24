Вместе! Казань и Луганск впервые связал телемост
Два часа в эфире: телемост Казань — Луганск, итоги от Минэкономики РТ и другие новости недели от программы «7 дней»
Сквозь тысячи километров, невзирая на технические проблемы, сложности со связью и попытки помешать извне, Казань и Луганск связал первый в истории телемост. Кто стал гостями студий в Татарстане и подшефных республиках Лисичанске и Рубежном, какие темы были подняты за 2 часа эфира, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век» на завершившейся неделе, — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».
«Вместе. Телемост Казань — Луганск»
«Мы вместе преодолели все технические, творческие проблемы и удержали эфир, несмотря на все сложности со связью и попытками нам помешать. И в результате построили новый телевизионный мост с нашими подшефными территориями — Лисичанском и Рубежным. В эфире телерадиокомпании ТНВ мы показали — как работают, восстанавливают, лечат, собирают гуманитарные грузы для новых российских территорий. Телемост соединил бойцов одного из подразделений, воюющих на фронте и их близких», — с этих слов начал выпуск программы «7 дней» ее ведущий — генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.
В новейшей истории России это первый подобный телемост. За кадром осталась подготовка, где одной из самых больших технических головных болей было получить устойчивый, с минимальной задержкой по звуку сигнал. С поставленной задачей совместными усилиями инженеры Татарстана и ЛНР справились.
В назначенный час на съемочной площадке в Татарстане собрались более сотни гостей: военный оркестр, курсанты училища, приглашенные. Ведущими стали Светлана Звонарева и Зуфар Давлетшин. Сам Зуфар в зоне СВО в командировках бывал уже 11 раз. Подготовлены десятки репортажей и несколько фильмов о татарстанцах, несущих службу на линии соприкосновения. Здесь же в студии Дамир Нургалиев и Анна Мубаракшина — одни одними из первых включились в волонтерское движение по сбору гуманитарных грузов для жителей Луганской Народной Республики. Караваны отправляются и сегодня.
Луганск и Рубежное — два прифронтовых города, наиболее сильно пострадавших от обстрелов киевского режима. Сегодня подшефные населенные пункты постепенно возвращаются к мирной жизни: здесь восстанавливают жилые дома, приводят в порядок и оснащают объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы. При непосредственном участии правительства Татарстана была разработана система помощи в получении среднего и высшего образования детям, оказавшимся в зоне СВО.
На территории ЛНР вновь работают учреждения здравоохранения. Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в эти дни вновь находится в вернувшемся в состав России регионе. В Луганскую студию медик заехал буквально из операционной. 14 хирургических вмешательств провел глава татарстанского Минздрава в этой командировке. «Помню свой первый приезд в Лисичанск. Тогда оперировал в военном госпитале, так как в больнице просто не было для этого условий. В 2024-м, летом, больница была отремонтирована. Сейчас это медучреждение совершенно другого уровня. Просторная операционная», — отметил он в эфире телемоста.
В ноябре 2022 года в зону СВО спасать раненых и помогать детям отправился детский хирург, врач в шестом поколении Кирилл Булатов. Он вспомнил, как в одну из командировок познакомился с Максимом. Двухлетний мальчик страдал от онкологии. На операцию в Казань маленького пациента вывозили почти за 2 тыс. километров через Ростовскую область. Ребенка доставили прямо до дверей приемного покоя медучреждения столицы Татарстана. Сейчас все страшное уже позади: операция прошла успешно и юный пациент быстро восстановился.
Одним из самых трогательных моментов эфира стала встреча в формате телемоста самых близких людей: в казанской студии жена и мама бойца, несущего службу в зоне СВО. В Луганске — сам воин.
Два часа пролетели как одно мгновение. Каждая секунда была наполнена жизнью и чувством единения. Недаром лейтмотив телемоста, впервые, но точно не в последний раз связавшего такие далекие по расстоянию, но близкие по духу территории, а главное людей — «Вместе». И как подтверждение тому в исполнении группы «Добробат», все участники которой сами ветераны СВО, прозвучала песня группы «Любэ» — «От Волги до Енисея». Песня, которой хором подпевали обе студии — и в Казани, и в ЛНР.
Итоговая коллегия Минэкономики РТ
На прошедшей неделе прошла важнейшая, ключевая коллегия для Татарстана. Вернее даже совместное заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан и коллегия Министерства экономики Республики Татарстан, уточнил ведущий программы. «Не секрет, война идет не только на фронтах, противостояние в экономике напоминает боевые действия. И, боюсь, вы даже не представляете, с какими сложностями сталкиваются наши предприятия во всех сферах. Нас всячески пытаются задушить и обескровить. Яд санкций действует медленно, но отравляет весь организм. Мы были достаточно плотно вписаны в мировую экономику, и не так просто сегодня фактически создавать новые экономические связи заново», — подвел он к следующей теме выпуска.
«Хорошо известно, современная экономика, это система сообщающихся сосудов, по которым течет ее кровь, то есть деньги. В одном месте убыло, в другом по идее должно прибавиться. Где ушло, мы все с вами знаем: из-за резкого роста учетной ставки, кредиты стали фактически недоступными для малого и среднего бизнеса. Где тогда должно было бы значительно вырасти, так это в грантах и госсубсидиях. Однако все мы понимаем, что набор и объем такого финансирования, увы, ограничен», — подхватил тему журналист Тимур Бикмурзин.
На выставке достижений, развернутой к заседанию и коллегии, татарстанский предприниматель Ярослав Желонкин, вместе с коллегой и компаньоном Айдаром Мифтахутдиновым продемонстрировали раису Татарстана Рустаму Минниханову и сопровождавшим его лицам свои разработки в области микроэлектронной продукции на гибкой полимерной основе. Проект смог воплотиться благодаря гранту от Минпромторга РФ. Но вот дальнейшая его реализация и развитие без дополнительных инвестиций под большим вопросом. Привлечение средств под нынешние банковские ставки кредитов на то, чтобы развить дело, сродни попытке обыграть казино.
Лучом надежды для предпринимателей стала готовность правительства Татарстана поддержать позитивные тренды и даже профинансировать их. Особенно, когда речь идет об инициативах ветеранов СВО. Пример — Расул Таспенов. До начала спецоперации он работал в грузоперевозках, потом ушел добровольцем в спецназ «Ахмат». После возвращения к мирной жизни решил открыть собственное дело по обслуживанию и ремонту автомобилей. По программе «Поддержка СВО» получил микрозайм под небольшой процент.
Альтернативой классическому кредитованию может стать также партнерский или исламский банкинг. В качестве эксперимента программа в 2023 году стартовала в Чечне, Дагестане, Башкортостане и Татарстане. Лучший эффект — в нашей республике. Самые успешные практики уже готовятся к тиражированию на другие мусульманские регионы, а затем и по всей стране. Символично, что именно в день проведения коллегии Минэкономики, в присутствии Рустама Минниханова, Сбербанк и ДУМ РТ подписали партнерское соглашение.
Если говорить об экономических итогах Татарстана по результатам 2024 года, то, как отметил в своем выступлении вице-премьер РТ, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов: «В не самых простых условиях работы экономика Татарстана демонстрирует устойчивый и поступательный рост». Объем валового территориального продукта республики перешагнул отметку в 5,6 трлн рублей. Оборот малого и среднего бизнеса по итогам минувшего года составил более 2,8 трлн рублей. И перспективы для дальнейшего роста — есть. На этом министр сфокусировал внимание, отметив «узкие» места, которые требуется «расшивать». Это касается как недоработки отдельных районов, так и нюансов развития части отраслей и производственно-экономических направлений.
Еще один акцент, сделанный министром в ходе коллегии: «Рост по итогам прошлого года внушает оптимизм, но лучше быть реалистами. В условиях высокой банковской ставки, дефицита кадров в этом году даже сохранить набранные темпы будет непросто». А потому важно соблюдать баланс между ростом и развитием.
На этом сконцентрировал внимание участников коллегии и раис Татарстана: «Именно сбалансированная структура экономики, в которой наряду с традиционными секторами, такими как нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение, сегодня активно развиваются строительство, перерабатывающий сектор, пищевая промышленность и сельское хозяйство, придают Татарстану особую устойчивость». И эту устойчивость необходимо поддерживать и укреплять. И собственными резервами, и с помощью федеральной поддержки.
Полиглоты из глубинки
На прошлой неделе по всему земному шару отметили Международный день родного языка. Практически в каждой культуре есть свои крылатые фразы и яркие выражения, касающиеся темы важности знания языка своих предков.
Немного статистики: по данным исследований, число языков, на которых говорят жители планеты сокращается даже не в алгебраической, а в геометрической прогрессии. Виной тому глобализация, экономические кризисы, политическая нестабильность, ассимиляционные процессы, региональные конфликты, падение социального статуса языков отдельных народов и т. д. Причин — множество, а вот возможность для сохранения языков всего одна: чтобы язык жил, должны быть его носители. Иными словами, люди, которые на этом языке думают и общаются.
Наши коллеги на прошлой неделе не просто пообщались с носителями языков, но и побывали в гостях у людей, которые свободно говорят на нескольких наречиях. Причем речь идет не о филологах или лингвистах, не о профессиональных языковедах, а о жителях татарстанской глубинки — Балтасинского района, где люди с детства живут в многонациональной среде и с младенчества впитывают в себя богатейшую палитру языкового многообразия.
Удмурты, татары, марийцы, чуваши, русские… Даже в самые сложные времена, представители разных народов на этой земле жили в ладу, добрососедстве и искреннем уважении друг к другу. Итог — практически каждый житель знает по три, четыре, а то и больше языков. И это не считая диалектов.
Республика активно старается поддерживать стремление населения к сохранению родных языков. Только за последние несколько лет, стараниями Комиссии по сохранению и развитию родных языков при раисе Республики Татарстан реализованы сотни специальных проектов, связанных с национальным просвещением. В многонациональных школах и классах появились методические пособия, игры, приложения, словари, разговорники, самоучители на всех языках коренных народов Татарстана.
Подробнее об этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 24 февраля, в 13:00, или на сайте телеканала. А также о том, как прошел День защитника Отечества на передовой и какой подарок приготовил героям Татарстан, какие возможности открывает для ветеранов СВО республиканская программа «Батырлар» и что не так с туристическим налогом.
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