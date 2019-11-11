7 дней: как в Казани четыре дня оглашали приговор за распил бюджетных денег

Приговор по делу «Лизинг-гранта», 27-летие Конституции Республики Татарстан, заседание Совета по русскому языку и путешествие в Бостон — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Ирина Плотникова

В конце минувшей недели Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по уголовному делу о распиле бюджетных средств по программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант». Само уголовное дело составило десятки томов, а приговор всем участникам судебного процесса — 600 страниц — зачитывали на протяжении четырех дней. Экс-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин был приговорен к 7 годам колонии, его признали виновным по 12 эпизодам мошенничества по предварительному сговору с общим ущербом 17 млн рублей, а также в трех неудавшихся попытках похитить средства предпринимательских грантов. Об этих и других событиях недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Приговор оглашали четыре дня, на скамье подсудимых — 23 человека



Вахитовский суд Казани вынес приговор по уголовному делу о распиле бюджетных денег, которые были выделены на развитие бизнеса в Татарстане. Федеральному судье потребовалось четыре дня, чтобы огласить приговор. На скамье подсудимых оказались экс-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин, его супруга Марина, ее подруга — Вероника Мирзагалямова и еще 20 директоров фиктивных и действующих фирм, которые получили бюджетные средства якобы на развитие бизнеса по программе «Лизинг-грант». Специально созданная экспертная комиссия работала в здании министерства экономики республики. С 2013-го года именно она и решала, кому будут выделены деньги.



В ходе расследования было установлено, что Хайдар Халиуллин раздавал членам комиссии записки с номерами фирм, которые должны были получить помощь от государства. Однако среди членов этой комиссии нашлись и те, которые голосовали против нужных фирм. Так, в 2016 году только один из членов комиссии усомнился в честности определения грантов. Именно после его обращения в прокуратуру и было возбуждено уголовное дело. Первым фигурантом дела стал эксперт Минэкономики РТ, член Ассоциации предпринимателей Тимур Аюпов, который раскрыл всю схему преступного бизнеса. В итоге его приговорили к 5 годам лишения свободы условно.



Следствие установило 54 эпизода преступления, по 20 из них в суде была доказана причастность Халиуллина. Фото Ирины Плотниковой

Как следует из материалов уголовного дела, кандидатов для получения грантов подбирал Аюпов. Жена Халиуллина и ее подруга искали знакомых предпринимателей, предлагали им написать бизнес-план. После того как проект был одобрен комиссией, миллион рублей министерства экономики республики перечислялся на счет фирмы. А затем фигуранты уголовного дела получали свой процент от сделки. Таким образом, с 2013 по 2016 годы государство понесло убытки на 21 млн рублей. Также стало известно, что с начала 2016 года на получение бюджетных средств было еще несколько липовых бизнес-проектов на общую сумму 18 млн рублей.

Однако, как отмечают журналисты программы «7 дней», многие предприниматели встали на защиту Хайдара Халиуллина. Его арест весной 2017 года для них стал неожиданностью, поскольку именно он в 2002 году создал Ассоциацию предпринимателей малого и среднего бизнеса Татарстана. Тем не менее следствие установило 54 эпизода преступления, по 20 из них в суде была доказана причастность Халиуллина. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. 6 лет лишения свободы получила его супруга, а ее подруга — Вероника Мирзагалямова — 4 года. Еще 20 предпринимателей, причастных к уголовному делу, получили сроки от 3-х лет лишения свободы до 3-х лет условно. Кроме того, суд также вынес частное постановление в адрес министра экономики РТ Фарида Абдулганиева.



Теперь, чтобы исключить коррупционную составляющую в распределении бюджетных средств предпринимателям, министерство экономики разработало новую программу. Ведомство планирует субсидировать процентную ставку по кредиту, а за чистоту сделок будут отвечать банки.



Всего в Конституции 7 разделов, 4 главы и 126 статей. Фото tatarstan.ru

27-летие со дня принятия Конституции Татарстана



6 ноября Татарстан отметил День Конституции республики. 27 лет назад в Казани был принят важный для региона закон, который подарил всем дополнительный выходной. Журналисты программы «7 дней» подчеркивают, что необходимо не только знать, но и помнить, в каких сложных политических условиях и спорах создавался этот документ, который определил вектор развития республики на долгие годы. Более того, принятие Конституции РТ стало важной вехой выстраивания отношения между Москвой и Казанью.



Стоит отметить, что над документом работали татарстанские ученые, политики, общественные деятели. Все их предложения были учтены членами Конституционной комиссии, руководителем которой был первый президент Татарстана и Государственный Советник Республики Минтимер Шаймиев. Всего в Конституции 7 разделов, 4 главы и 126 статей.



Однако, как отмечают журналисты программы «7 дней», сегодня есть критики, желающие переписать конституцию в угоду современной политической конъюнктуре.

— Я не сторонник того, чтобы базовый документ менять в текущие политические моменты, потому что завтра он может быть другой, и эти базовые вещи трогать нельзя. Если учитывать то, что 80% всех средств аккумулированы в Москве, то регионы не могут развиваться, и требовать от них этого в условиях, когда у них нет ни прав, ни бюджетных механизмов, ни политической воли, — невозможно, — уверен политолог Руслан Айсин.

К слову, принятие столь важного документа в начале 90-х годов стало значимым событием в истории государственного строительства.



6 ноября 1933 года образовался самый необычный театр ТАССР, который известен сегодня как Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина. Фото inteatr.ru

100 лет ТАССР



Программа «7 дней» продолжает знакомить зрителей с историей Татарстана. Так, минувшая неделя оказалась богатой на события.



6 ноября 1933 года образовался самый необычный театр ТАССР, который известен сегодня как Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина. А 86 лет назад — это был передвижной филиал Татарского государственного академического театра. С 1938 года — это уже колхозно-совхозный театр с базой в селе Балтаси, в 42 году театр перебрался в Буинск, а в 1944-м обосновался в Казани. Переломным в истории театра стал 1988 год, когда ему было присвоено имя драматурга Карима Тинчурина, и он стал вторым стационарным национальным театром в Казани. День рождения театра отмечается в ноябре, в ноябре же и день памяти татарского драматурга Карима Тинчурина, которого расстреляли осенью 1938 года. Его арестовали по доносу и осудили тройкой НКВД как японского шпиона.



10 ноября 1941 года в Чистополь прибыла первая партия эвакуированного из Москвы часового завода №2. В июне 42-го Чистопольский часовой завод начал работать в полную силу. В годы войны завод занимался изготовлением танковых часов, запалов для противотанковых гранат, приборов учета расхода горючего на самолетах, технические узлы для торпед, самописцы для гидрометеорологической службы. И вот уже почти 80 лет предприятие выпускает мужские механические наручные часы. С 1965 года Чистопольский часовой завод является официальным поставщиком часов для Министерства обороны.



В ноябре 1964 года была построена первая нить нефтепровода «Дружба», который берет начало в Альметьевске. Нефтепровод был создан совместными усилиями инженеров пяти стран — Советского Союза, Польши, Чехословакии, Венгрии, ГДР. Трасса протянулась на 8 900 километров, из которых 3 950 — на территории России. Нефтепровод пересекает крупные судоходные реки, такие как Волга, Ока, Сура, Десна, Припять, Висла, Одер, Днестр, Дунай. На его пути 122 железные дороги и 400 автомобильных трасс. Тогдашний президент РФ Борис Ельцин во время своего официального визита в Татарстан лично познакомился с «Дружбой».



Торжества в честь второго миллиарда проходили в Альметьевске несколько дней. Фото tatarhistory.ru

В ноябре 1981 года нефтедобывающей отраслью ТАССР получен второй миллиард тонн нефти. Если к первому миллиарду нефтяники шли 28 лет, ко второму — 10, то к третьему — 26 лет. Торжества в честь второго миллиарда проходили в Альметьевске несколько дней. Напомним, что татарстанские нефтяники уже к середине 50-х годов стали бесспорными лидерами в стране, а нефтяной регион ТАССР называли вторым Баку. Уникальные технологии рождались и внедрялись сначала в «Татнефти», а потом уже отправлялись по стране.



Но главный праздник в истории этой недели — 7 ноября — годовщина Октябрьской революции. До распада СССР он считался одним из самых значимых в году. В этот день проходили официальные шествия и парады, люди выходили на улицы с флагами и плакатами, на которых были написаны лозунги, восславляющие коммунизм, Ленина, Советский Союз и его вождей. В честь этого дня в каждом доме устраивали праздничное застолье.



«Приглашаете — приедем»

На минувшей неделе в Екатерининском зале московского Кремля Владимир Путин провел заседание Совета при президенте по русскому языку, на котором обсуждали вопрос поддержки великого и могучего языка. На этом же Совете Путин поддержал предложение КФУ провести в 2020 году выездное заседание Совета по русскому языку в Казани.

— Приглашаете — приедем, — сказал глава государства, передает ТАСС.

КФУ мог бы стать связующим звеном между Россией и странами Востока и Запада, в том числе и с исламским миром. Поэтому журналисты программы «7 дней» решили выяснить, какой опыт КФУ может продемонстрировать будущим участникам собрания.



Так, согласно последним международным исследованиям, КФУ впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира по направлению «Образование», заняв 94 позицию. Более того, лингвистическая школа Казанского университета всегда считалась лучшей не только в России, эта школа давно уже получила мировое признание. Сегодня университет в вопросах науки и образования сотрудничает со многими известными европейскими центрами.



КФУ впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира по направлению «Образование», заняв 94 позицию. Фото Максима Платонова

В 2014 году в университете был создан научно-образовательный центр «Институт Каюма Насыри», который осуществляет поддержку, популяризацию и развитие татарского языка и культуры в РФ, а также татарского и русского языков и культур в странах ближнего и дальнего зарубежья.

— Для нас это решение очень важно, мы как федеральный университет осуществляем подготовку как учителей русского языка и литературы, так и филологов и не только в области русского языка, но и национального. Если этот съезд состоится на площадке нашего университета, у нас есть что показать и рассказать. Эту работу мы начинаем не на пустом месте. Вместе с русским языком, который является государственным языком нашей страны, мы параллельно продвигаем нашу национальную культуру, татарский язык, — сказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.

По его словам, тот опыт и знания, которые имеет сегодня университет, могли бы послужить хорошую службу для продвижения многонациональной культуры России за рубежом.



Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, что увидели журналисты программы в Бостоне, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 11 ноября, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.