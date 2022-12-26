ТНВ подводит итоги: самые значимые события 2022 по версии журналистов программы «7 дней»

Итоги уходящего года, самые яркие события минувшей недели, надежды и планы на 2023-й

Фото: Максим Платонов

Одной из главных тем предпоследней недели уходящего 2022 года для Татарстана стало обсуждение вопроса о наименовании высшего должностного лица республики. Процедура — обязательная, согласно федеральному законодательству. О том, как, возможно, будет теперь именоваться должность главы республики, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», темах — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Вопрос назрел

Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» был принят Государственной Думой РФ еще в декабре 2021 года. Третья статья главы 20 предполагает, что высшее должностное лицо субъекта РФ, в соответствии с Конституцией России, может именоваться «Глава» или «Губернатор», но в пункте 5 той же статьи уточняется, что, согласно Конституции (Устава) самого субъекта РФ, наименование должности высшего должностного лица может быть поименовано иначе, но не должно содержать слов и сочетаний, составляющих наименование должности главы государства: «Президент Российской Федерации». Закон был принят, и, согласно его букве, Госсовет Татарстана был обязан рассмотреть соответствующие поправки в Конституцию Татарстана до конца текущего года.

В Татарстане пост президента республики был учрежден 14 мая 1991 года. А первые выборы состоялись 12 июня того же года — одновременно с выборами первого президента России. На федеральном уровне избрали Бориса Ельцина, в республике, набрав 70,6% голосов избирателей, президентом стал председатель Верховного Совета РТ Минтимер Шаймиев.

Как отмечает ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов: «Для Татарстана тридцатилетняя эпоха президентства всегда была связана с ускоренным развитием, укреплением федерализма в России, формированием особой Татарстанской модели гармоничного многонационального и многоконфессионального общества, и эта модель, не побоюсь этого слова, сама уже стала универсальной ценностью не только в России, но и во всем мире». К слову, именно об этом говорили и участники международного форума, что состоялся в Казани в рамках 50-летия Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Госсовет республики, в ходе дебатов, которые были по-настоящему жаркими, все-таки вынес решение: было предложено новое наименование взамен названия «президент». Фото: Максим Платонов

«Меня как последовательного сторонника федеративного устройства нашего государства во всей этой истории очень беспокоит тот факт, что в российской политической элите есть немало сторонников унитаризации нашей страны. Мы регулярно слышим мнения о том, что регионы надо укрупнять, национальные республики упразднять, выстраивать жесткую административно-командную вертикаль власти. Это очень опасные тенденции», — отмечает Ильшат Аминов. По его мнению, как и по мнению большинства здравомыслящих людей, настолько огромная и многонациональная страна, как Россия, «может существовать и эффективно развиваться только как демократическое, федеративное государство».

Госсовет республики в ходе дебатов, которые были по-настоящему жаркими, все-таки вынес решение: было предложено новое наименование взамен названия «президент». Звучит он как «глава — раис». К слову, «раис» в переводе с тюркского и арабского означает председатель, руководитель. Именно так именовали первых руководителей Татарской республики: Сахиб-Гирей Саид-Галиев и Кашшаф Мухтаров.

Президент Татарстана Рустам Минниханов нечасто вмешивается в работу Госсовета, но на этот раз слово взял и попросил не затягивать с вопросом, в том числе и для того, чтобы выбить землю из под ног у тех, кто до сих пор пытается кричать о том, что в Татарстане есть какие-то протестные настроения, и тому подобную чушь. Поддержал это мнение и Минтимер Шаймиев — первый президент Татарстана, а сегодня — Государственный Советник республики. В мусульманских странах обращение «раис» принято к правителям самого высокого ранга.

Рустам Минниханов нечасто вмешивается в работу Госсовета, но на этот раз слово взял и попросил не затягивать с вопросом. Фото: Максим Платонов

ТНВ: итоги года

2022-й был непростым. С другой стороны, провожая каждый из уходящих годов новейшей истории нашего государства, мы вспоминаем именно это слово. Ильшат Аминов предложил другой вариант, по его мнению, больше подходящий именно для 2022-го: «Если бы меня попросили одним прилагательным охарактеризовать, каким был 2022-й для страны и мира, я бы, пожалуй, сказал, что он был определяющим. Особенным годом, который точно войдет в учебники. Мы определились с тем, куда мы идем, какие ценности отстаиваем, с кем нам точно не по пути, а кто является нашим по-настоящему надежным партнером и другом. Это был поистине исторический выбор и для настоящего, и для будущего страны».

О том, какие вехи 2022-го стали особо значимыми и определяющими в самых разных сферах, областях и направлениях жизни, постарался напомнить наш коллега Тимур Бикмурзин.

Воины из Татарстана бок о бок с бойцами из всех других регионов страны сейчас выполняют свой долг в рамках Специальной военной операции, приближая победу. Республика взяла на себя и непростую, но такую необходимую миссию по оказанию всесторонней помощи пострадавшим регионам Донбасса и в особенности городу Лисичанск. Здесь, в тылу, тысячи неравнодушных объединились для того, чтобы собирать гуманитарные поезда в Донбасс, необходимые вещи и технику для военнослужащих, средства и все необходимое для тех, кто ждет бойцов дома. В круглосуточном режиме 24/7 работает оборонно-промышленный комплекс республики, выполняя госзаказ.

Здесь в тылу тысячи неравнодушных объединились для того, чтобы собирать гуманитарные поезда в Донбасс. Фото: Максим Платонов

Но не только этим запомнится уходящий год. Казань в 2022-м получила статус молодежной столицы стран Организации исламского сотрудничества. Мусульмане России и многочисленные гости вместе встретили знаменательную дату: 1100-летие добровольного принятия Волжской Булгарией ислама в качестве государственной религии. Юбилейная дата отмечалась с федеральным размахом. В этом Татарстан поддержал президент России Владимир Путин, а оргкомитет события возглавил выходец из РТ — вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Полным опровержением изоляции России мировым сообществом стал состоявшийся в Казани Международный форум, посвященный 50-летию принятия Конвенции ЮНЕСКО. Свыше тысячи делегатов со всей России, государств СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока собрались в столице Татарстана обсудить важнейшие вопросы сохранения исторического и природного наследия, а также чтобы во всеуслышание заявить о том, что в любые времена и даже в самой сложной обстановке диалог культур и цивилизаций не должен прекращаться.

Полным опровержением изоляции России мировым сообществом стал состоявшийся в Казани Международный форум, посвященный 50-летию принятия Конвенции ЮНЕСКО. Фото: tatarstan.ru

Персонально для республики 2022-й стал знаковым еще и потому, что именно в этом году она, по данным переписи населения, официально перешагнула отметку в 4 млн жителей. Для справки: по итогам предыдущей переписи, что состоялась в 2010-м, численность населения Татарстана составляла порядка 3 млн 800 тыс. человек. Татарстан занимает первое место в ПФО как по продолжительности жизни, так и по уровню снижения смертности.

К слову, именно темы заботы о каждом человеке и поддержки населения республики стали ключевыми в очередном послании президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету. Реализуются масштабные проекты в здравоохранении, растут показатели строительной отрасли, которой в регионе в этом году исполнился ровно век. Это событие строители Татарстана отпраздновали рекордным объемом сданного жилья: по итогам 2022-го было возведено 3 млн 92 тыс. квадратных метров. А также столица республики в октябре месяце приняла на «Казань Экспо» 2-й Международный строительный чемпионат.

По объему валового регионального продукта Татарстан прочно входит в первую десятку регионов России. По итогам 2022-го года он занимает 7-е место. Причем по объемам производства промышленной продукции — 6-е, по строительству — 5-е, по успехам аграриев и животноводов и по обороту торговли — 7-е. В ПФО республика — безусловный лидер.

Столица республики в октябре месяце приняла на «Казань Экспо» 2-й Международный строительный чемпионат. Фото: Максим Платонов

Национальная нефтяная компания «Татнефть» — один из российских лидеров по добыче нефти. ТАНЕКО и «ТАИФ-НК» — лидеры по глубине переработки нефтяного сырья. Нефтегазохимический холдинг СИБУР продолжает реализацию масштабных инвестиционных проектов, в том числе и на территории Татарстана. Ввод в эксплуатацию нового этиленового комплекса ЭП-600 запланирован на 2024 год. Кроме того, ОЭЗ «Алабуга» и «Нижнекамскнефтехим» заключили договор о создании нового индустриального парка в Нижнекамске. Также продолжается реализация проекта по развитию рынка газомоторного топлива. Здесь партнером Татарстана выступает компания «Газпром».

Продолжает развитие модельного ряда грузовых автомобилей российский автогигант КАМАЗ. Идет активная модернизация производств комплекса. Уже в 2023-м планируется запуск производства полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5. Причем грузовиков, на 100% не зависящих от импорта запчастей, комплектующих, компонентов. И это не естественный успех автомобилестроительной отрасли в республике. «Соллерс» в текущем году наладил производство в Татарстане новых коммерческих автомобилей.

20 самолетов Ту-214 в год готовится производить Казанский авиационный завод. Завершить программу по импортозамещению в 2023-м намерен и Казанский вертолетный завод. В первую очередь речь идет о вертолетах «Ансат». Задачи по производству стоят нешуточные: 100 единиц в год. Спрос — есть. Зеленодольский завод им. Горького в уходящем году возобновил производство «Метеоров». Впереди реализация масштабной программы по реновации пассажирского флота. А компания «ПОЗиС» отныне становится единым центром по разработке и изготовлению нестандартного оборудования для госкорпорации «Ростех». Немалые успехи фиксирует и энергетическая отрасль Татарстана: Лемаевская ПГУ уже производит энергию, ведутся работы по строительству парогазовой установки на «Казаньоргсинтезе», Сетевая компания ведет масштабную модернизацию электросетевого хозяйства.

Задачи по производству стоят нешуточные: 100 единиц в год. Фото: Максим Платонов

Свыше 5 млн тонн зерна в 2022-м собрали аграрии Татарстана. Это безусловное лидерство в ПФО и один из лучших результатов в стране. Серьезные успехи демонстрируют и более 165 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства РТ, активно включившихся в реализацию программ по импортозамещению. Татарстан — один из лидеров и по количеству, а также успешности промышленных парков. В Татарстане их 100.

Продолжается активное дорожное строительство на территории республики. В частности, возводится участок трассы М-12 и реконструкция трассы М-7. В октябре в Казани на форуме «Дорога 2022» обсуждали важнейшие вопросы развития транспортной отрасли страны.

Развитие системы школьного образования — одно из приоритетных направлений социальной политики региона. В уходящем году построены 11 новых школ и 5 детских садов, продолжается реализация уникального проекта создания комплекса полилингвальных образовательных центров «Адымнар».

Продолжается реализация уникального проекта создания комплекса полилингвальных образовательных центров «Адымнар». Фото: Ринат Назметдинов

В Год цифровизации Татарстан встретил такие масштабные события, как «Казань диджитал вик», форум цифровой трансформации Digital Innopolis Days 2022 и другие. В 2022-м столице Татарстана доверили провести первый в истории чемпионат «Игры будущего». Был открыт технопарк в сфере высоких технологий им. Б. Рамеева.

Международная повестка республики также была очень активной. Республика провела Международный татарстанский нефтегазохимический форум, Международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности, Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир» и Машиностроительный кластер. Делегации Татарстана провели немало международных встреч и визитов. В частности, посетили Бахрейн, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Иран, Катар и пр.

Важной частью жизни современного общества является патриотическое воспитание и увековечение памяти героев войны, труда и СВУ. С размахом прошли празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Был открыт технопарк в сфере высоких технологий им. Б. Рамеева. Фото: Максим Платонов

Еще одна важная составляющая жизни Татарстана — бережное отношение и сохранение родных языков и культур народов, проживающих на территории республики. При президенте Татарстана создана и работает специальная профильная комиссия, которую возглавляет Марат Ахметов — заместитель председателя Госсовета РТ. Весело и с размахом проходят ежегодные народные праздники: Сабантуй, Уяв, Каравон, Питрау, Балтай, Валда Шинясь, Семык и множество других национальных событий.

2022-й запомнится яркими победами татарстанских спортсменов и команд. На зимних Олимпийских играх в Пекине спортивную честь в 5 дисциплинах защищали 8 спортсменов из Татарстана. Серебро на малую родину привезли лыжник Даниил Садреев, фигуристка Евгения Тарасова, хоккеисты Тимур Билялов и Дмитрий Воронков. Бронзу в сноуборде взял Виктор Вайлд. Достойно выступила на престижном турнире WTA теннисистка Вероника Кудерметова. Команда «КАМАЗ-мастер» в 18-й раз победила в ралли-марафоне «Дакар», а мужской клуб по хоккею на траве «Динамо Ак Барс» в 20-й раз выиграл чемпионат России. Четырежды (причем трижды подряд) стал чемпионом России стал и ватерпольный клуб «Синтез». Кубок России по волейболу — заслуженный трофей мужского клуба «Зенит» и женского «Динамо Ак Барс». Первые стали победителями уже в 10-й раз, вторые — в 7-й.

Четырежды (причем трижды подряд) чемпионом России стал и ватерпольный клуб «Синтез». Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Герои нашего времени

Люди самых разных мирных профессий: предприниматели, медики, руководители и политики, строители, сотрудники пожарных служб и правоохранительных органов, учителя и многие другие. Люди самых разных мировоззрений, возрастов и жизненного опыта, кто-то — прошедший Афган и чеченскую кампанию, успевший побывать в Сирии, другие — едва отслужившие срочную службу. Всех их объединяет одно: они добровольно, по велению души и просто потому, что не могли иначе, отправились на СВО.

В момент, когда съемочная группа программы «7 дней» смогла встретиться с бойцами одного из именных добровольческих подразделений Татарстана, воины лишь второй день, как передислоцировались с переднего края на несколько километров в глубь позиций. Не совсем тыл, но — более спокойное место, где можно пополнить запасы техники, личного состава, вооружение.

— Если сравнивать Чечню и Украину — это разная война*, там артиллерия была только у нас, здесь у противника тоже, школа одна — советская — очень хорошая школа, — делится с журналистом командир минометной батареи батальона. Сам — выпускник Казанского артиллерийского училища, он прошел через чеченскую кампанию, служил по контракту. В 2009-м ушел в запас, но сейчас решил вернуться.

Разные характеры, взгляды и темпераменты, но здесь — одна семья. Быть под одним обстрелом. Есть из одного котелка — это сплачивает.

Сейчас бойцы отдыхают. Своими силами восстановили в заброшенном лагере электрику и водоснабжение, запустили столовую. Повара в штате нет, но есть те, кто готовить любит и любит кормить других. Вчера в руках был автомат. Сегодня — поварешка. Впрочем, с оружием тут не расстаются и в тылу. Автомат стал продолжением тела.

Приятно то, что не забывает республика — гуманитарная помощь поступает регулярно. Фото: Артем Дергунов

— К этому привыкнуть невозможно. Только принять как должное. Это работа, тяжелая, настоящая, мужская, необходимая в данный момент, — уверены воины.

Приятно то, что не забывает республика — гуманитарная помощь поступает регулярно. И от родных именные посылки приходят. И даже немаленькие. Недавно пригнали автомобиль. Своим ходом. Сначала родственники вели, потом по неспокойной земле — незнакомые бойцы. Сейчас машина уже у адресата. И тоже служит.

Особо отличившимся бойцам — подарки от президента РТ: часы татарстанского производства с надписью «За верность долгу».

На вопрос, нужно ли было им самим отправляться сюда, ответ один: да. И в подтверждение маленький штрих в одном из брошенных еще в 2014-м хозяевами домов: светильник ручной работы на стене. Сплошь в свастиках.

— Кто-то должен это дерьмо разгребать — если не здесь, то оно к нам придет, — озвучил общее настроение один из воинов. Другой добавляет: Нас не трогают — мы не трогаем, если обижают — отвечаем... Наполеон, Гитлер всю Европу приводил — где они сейчас? Американцы привели — увидим.

Обо всем этом, а также о том, как в республике идет и насколько продвинулась реализация проектов дорожного строительства, о планах по проведению в Татарстане «Года национальных культур и традиций», о том, что значит слово «наследие» для современного человека и что для его сохранения было сделано в уходящем 2022 году, а также том, что за существо такое «водяной кролик», ставший символом грядущего 2023-го, и что он готовит всем нам, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 26 декабря ровно в 13.00, или на сайте телеканала. Программа «7 дней» уходит на короткие новогодние каникулы, но наши коллеги продолжают работать, собирая информацию для первого послепраздничного выпуска. Он выйдет в эфир в воскресенье, 15 января, и в понедельник,16 января.

*Спецоперация не является нападением, вторжением на Украину.

