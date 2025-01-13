Сводки с дорог, как вести с полей сражений: число ДТП и погибших растет

Смертельный тюбинг, рост числа ДТП, репортаж с передовой СВО: итоги недели от «7 дней»

Длинные выходные — во вред или на пользу? Поиском ответа на этот вопрос в первом выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» на телеканале «Новый век» задался ее ведущий Тимур Бикмурзин. Его мнение: «такие длинные выходные скорее вред, чем польза». У многих людей, кто видимо устал отдыхать, появляются не самые умные идеи и время на их реализацию. Итог, как правило, печален. Подтверждение тому смертельное происшествие в поселке Новое Аракчино.

Тюбинг: опасная игрушка

Укатанная горка, бешенная скорость, адреналин в крови. Тюбинг давно стал одним из массовых и популярных зимних развлечений повсюду, где есть снег. Но одно дело — соблюдать правила безопасности и кататься, где это не доставит проблем ни самим отдыхающим, ни тем, кто находится вокруг, другое — ставить экстремальные эксперименты.

20% всех получаемых в России детьми в зимний период травм, так или иначе, связаны с катанием на тюбинге. Реальное время / realnoevremya.ru

Немного цифр: за первую неделю 2025 года только в Казани в ДРКБ были доставлены 15 пострадавших во время катания на тюбингах. Одним «повезло» отделаться ушибами, ссадинами и растяжением связок, другие проходят курсы лечения, в том числе с хирургическим вмешательством, восстанавливая поврежденные внутренние органы или переломы. Для справки: 20% всех получаемых в России детьми в зимний период травм, так или иначе, связаны с катанием на тюбинге.

В числе пострадавших — не только дети. На прошлой неделе стало известно о гибели 20-летней жительницы Казани в поселке Новое Аракчино. Сначала сообщалось, что смертельные травмы она получила врезавшись в забор. Однако уже в пятницу вскрылась страшная правда: смертельная травма головы была получена девушкой во время катания на «ватрушке», привязанной к машине, за рулем которой сидела подруга погибшей. На записи видно, что на огромной скорости тюбинг занесло, и он влетел в дорожный знак.

На огромной скорости тюбинг занесло, и он влетел в дорожный знак. Девушка — погибла. скриншот из телеграм-канала МВД по РТ

Почему подруга пострадавшей решила попытаться ввести всех в заблуждение, а главное — зачем вообще нужна была эта смертельная гонка — сейчас выясняет следствие. Но какое бы решение не вынес суд, самое страшное уже произошло: оборвалась жизнь. И самое страшное в том, что даже летальные исходы не останавливают других «экспериментаторов», насмотревшихся роликов в интернете и решивших рискнуть собственной головой в лихой джигитовке по зимним дорогам.

Наши коллеги из программы «7 дней» попытались найти ответы на вопросы: «почему люди даже не пытаются извлекать уроки из печальной статистики?» и «как это — правильно кататься на тюбинге?».

11 смертей с начала года: изменение штрафов и ПДД

Продолжая тему печальной статистики начала 2025 года, программа «7 дней» приводит другие цифры, на сей раз — ситуации на дорогах республики. Всего за пару недель по Татарстану в дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 человек! Практически каждый день в РТ происходили аварии со смертельным исходом, или пострадавшими.

Практически каждый день с начала 2025 года, в РТ происходили аварии со смертельным исходом, или пострадавшими. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Предшествующий 2024 год отмечен 320 смертями на дорогах. В числе погибших — 11 детей. 105 человек унесли случаи выезда на встречную полосу движения, в том числе 32 погибших на участках, где подобный маневр вообще запрещен. Несмотря на все предпринимаемые Госавтоинспекцией и общественностью меры — рейды по нарушителям, штрафы, профилактические мероприятия — статистика неумолимо демонстрирует рост подобных происшествий.

Правительство РФ открыто призвало гражданское сообщество помочь правоохранительным органам в борьбе со злостными нарушителями, игнорирующими требования правил дорожного движения. В новом формате — приложении в смартфоне, реанимирован проект «Народный инспектор». Итог: 2,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях, вынесенных в минувшем году с помощью народных инспекторов.

Правительство РФ открыто призвало гражданское сообщество помочь правоохранительным органам в борьбе со злостными нарушителями ПДД. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На рост числа ДТП и смертей отреагировали и законодатели: с 1 января в штрафной сетке административного кодекса обновились «цены» за риск и глупость: превысил скорость на 20 км/ч от разрешенной — заплати уже не 500, а 750 рублей, разогнался больше чем на 40 км/ч плюс к разрешенной — придется заплатить от 1 500 рублей и более. Более того: если нарушение повторное, то в дополнение к размеру основного штрафа придется выложить еще 3 750 рублей. Оплачиваете штрафы своевременно? Молодец! Но лучше вообще не нарушать, потому скидка с 1 января не прежние 50%, а лишь 25%. Нарушение в правилах обгона обойдется теперь в 7,5 тыс. рублей, плюс лишение водительского удостоверения на срок до полугода. Повторное — еще один штраф и лишение прав на срок 12 месяцев. Причем автоинспекторы будут настаивать на лишении, чтобы хотя бы на время избавить нарушителя от стремления игнорировать требования ПДД.

Алексей Песошин: «Высокая цифра по ДТП — это результат отсутствия культуры». взято с сайта tatarstan.ru

Ситуацию на дорогах, впервые с 2017 года, несмотря на все усилия изменившуюся на отрицательную, обсудили в декабре на заседании кабмина РТ. «Высокая цифра по ДТП — это результат отсутствия культуры», — высказал свое мнение премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Речь идет в первую очередь о водителях.

За первые шесть (!) дней новогодних праздников только в границах Казани автоинспекторы задержали 80 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Шестеро из них попались повторно. Штраф за одно из самых серьезных нарушений с прежних 30 тыс. рублей поднят до 45 тыс., плюс лишение прав на срок до двух лет. Повторное нарушение — уже ст. 264 п.1 Уголовного кодекса РФ, а это — лишение свободы до трех лет.

За первые шесть (!) дней новогодних праздников только в Казани автоинспекторы задержали 80 нетрезвых водителей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Немало адекватных водителей уверены: даже штраф в 45 тыс. — это слишком мало за пьянку за рулем. Это — прямая угроза для других участников дорожного движения, что на днях наглядно продемонстрировал владелец авто немецкого производства, показушно, на видео потреблявший спиртное прямо сидя за рулем. На огромной скорости лихач врезался в «Приору». Шансов выжить водителю отечественного авто он не оставил. А сам сбежал с места ДТП. Спустя два дня, правда, явился с повинной. Сейчас его дальнейшую судьбу решает суд.

Вырос и штраф за проезд на красный сигнал светофора: с прежней тысячи, до полутора тысяч рублей. При повторном нарушении придется заплатить 7,5 тысячи. Для справки: в минувшем году любители пролететь на красный стали причиной гибели 28 человек.

В минувшем году любители пролететь на красный стали причиной гибели 28 человек. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Не пристегнулся сев в авто — придется заплатить 1,5 тыс. рублей. Причем водитель несет ответственность и за своих пассажиров. Не можете обойтись без телефона даже за рулем — придется раскошелиться на 5 тыс. рублей. По мнению экспертов, в руках у водителя во время движения вообще не должно быть ничего лишнего: ни стакана с кофе, ни перекуса, ни электронной сигареты. Пока штрафы за это не предусмотрены, но скоро они обязательно появятся — уверены в том числе и сами водители.

Батальон «Тимер» — репортаж с передовой

Фронтовые сводки, как и 80 лет назад, стали частью нашей жизни. По данным Минобороны России, по состоянию на 9 января 2025 года, с начала проведения специальной военной операции, было уничтожено 652 вражеских самолета, 283 вертолета. 39 794 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 307 танков и бронированных машин, 1 507 реактивных систем залпового огня, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, более 30 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

В очередной раз съемочная группа программы «7 дней» побывала вблизи линии соприкосновения перед самым Новым годом. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Победу над поднявшим голову неофашизмом, в зоне СВО приближают и наши земляки. Татарстанцы отмечены за действия при освобождении Бахмута (Артемовск), Угледара, нескольких десятков других населенных пунктов. В очередной раз съемочная группа программы «7 дней» побывала вблизи линии соприкосновения перед самым Новым годом.

В Казани — снег, в Донецкой Народной Республике — слякоть. «Ориентирование на такой сильно загрязненной местности — особое умение. При этом нужно смотреть не только на дорогу, а еще и в воздух» делится в своем сюжете наблюдениями наш коллега Зуфар Давлетшин. Но по одним только им известным ориентирам сопровождающие съемочную группу и гуманитарный конвой бойцы находят нужную лесопосадку с развернувшимися в ней подразделениями. Там татарстанцы передают воинам груз с малой родины — дроны, приобретенные на средства неравнодушных граждан и бизнеса. 20 дронов — в перспективе 20 пораженных целей.

Дальше, уже на военном УАЗе — еще ближе к линии соприкосновения. Как рассказали бойцы журналистам по пути, места под контролем Российской Армии с весны 2024-го, но съезжать с дорог или пытаться пешком пробраться по кустам или через поля все еще не рекомендуется: отступавшие неонацисты отставили немало взрывоопасных сюрпризов, плюс неразорвавшиеся снаряды и мины.

Даже на уже освобожденных территориях съезжать с дорог все еще не рекомендуется: отступавшие неонацисты отставили немало взрывоопасных сюрпризов. предоставлено Зуфаром Давлетшиным

Пеший этап пути съемочную группу сопровождал командир взвода с позывным Шарип. Жил в Уфе, в мирной жизни — научный сотрудник НИИ и инженер нефтегазовой отрасли. На фронт отправился добровольцем. Вспоминает сравнительно недавние события: бои за Новомихайловку, открывшие дорогу на Константиновку, а там и фланг Угледара. «Через несколько лет те, кто тут родится и знать не будут, что тут было неспокойно», — уверен боец.

Дархан — позывной бойца, добровольно присоединившегося к татарстанскому батальону. Сам он из Краснодарского края. Срочную службу проходил в морской пехоте. Говорит, что «дархан» в переводе с монгольского — «кузнец». Довелось пожить в Монголии, вот и назвался по гражданской профессии.

Почти на линии соприкосновения группа ТНВ стала свидетелем награждения двух отличившихся бойцов. Медаль Жукова — за мужество и героизм, проявленные при освобождении населенных пунктов. Их получили бойцы с позывными Уокер и Старый. Второму — 50 лет. Награда — вторая. На фронт отправился вместе с наследником. Сейчас воюет и за себя, и за отдавшего жизнь во имя грядущей победы сына…

«Частью истории мы уже стали. Дальше — победа! Чтобы в истории написали, что мы выстояли и избавились от этой черноты», — уверен Дархан. И добавляет: «Защищать Родину — вот самая лучшая работа!».

Подробнее обо всем этом — в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 13 января. В передаче также расскажут о том, как в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном идут ремонтно-восстановительные работы на жилых домах и объектах социальной инфраструктуры, о том, какие новации в интернет-пространстве открываются для представителей татарского народа по всему миру, а также о том, как республика встречала Рождество.

