Противостояние военной машине всего коллективного Запада

Частичная мобилизация, встреча в Иране и «Добрая Казань»: события недели от программы «7 дней»

Фото: Олег Тихонов (архив)

Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели — не только в СМИ, но и в любом коллективе, семье, стала продолжающаяся специальная военная операция, референдум на освобожденных территориях и начавшаяся в России частичная мобилизация. Подробнее об этом, а также о других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

Обеспечить максимальную безопасность

Обеспечить максимум безопасности свободному волеизъявлению населения Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей, где в эти дни проходит референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России — одна из важных задач, поставленных президентом России перед частями Вооруженных Сил России, сейчас выполняющих боевые задачи в рамках СВО. Об этом он заявил в своем обращении к гражданам страны.

К слову, в регионах, принявших вынужденно покинувших свои дома жителей Донецкой и Луганской республик, а также освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей, им также обеспечена возможность принять участие в референдуме.

В том же обращении Владимир Путин объявил о старте в России частичной мобилизации. Приказ был подписан, опубликован и вступил в силу в тот же день. Согласно документу и последовавшим за его подписанием разъяснениям, частичной мобилизации подлежат 300 тыс. находящихся в запасе (это немногим более 1% от общего числа резервистов Вооруженных Сил РФ). Отмечается, что статус призванных на военную службу по мобилизации будет приравниваться к службе по контракту, с соответствующим денежным содержанием и социальными гарантиями.

«Вооруженные Силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, и они противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», — подчеркнул 21 сентября в своем обращении к россиянам Владимир Путин. Защита и сохранение освобожденных территорий требуют привлечения больших сил, нежели задействованы в СВО на настоящий момент.

Фото kremlin.ru

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, призыв всех 300 тыс. резервистов будет происходить не одномоментно.

Параллельно с исполнением указа о частичной мобилизации наращиваются объемы исполнения государственного оборонного заказа. Речь идет об исполнении «решения задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей». Работники оборонно-промышленного комплекса страны имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации. Кроме того, мобилизации не подлежат военнослужащие, несущие службу по призыву, студенты и целый ряд иных категорий граждан.

Что же касается тех, кто получил повестку, согласно приказу военного комиссара РТ, обязаны явиться в указанные сроки в пункты, указанные в мобпредписаниях. Руководители организаций, где работают призываемые граждане, обязаны в максимально сжатые сроки освободить своего сотрудника от исполнения задач, произвести с ним полный расчет и обеспечить явку к месту сбора. Те же, кто повестку не получал, на период действия указа о частичной мобилизации обязаны согласовывать в военном комиссариате сроки и порядок выезда и прибытия.

Рустам Минниханов провел в Татарстане заседание призывной комиссии. Главы муниципальных образований получили распоряжение выделить необходимые ресурсы в помощь местным комиссариатам для повышения эффективности работы по извещению резервистов и централизованной доставки мобилизованных в Казань. В пунктах сбора должно быть обеспечено горячее питание, медицинский надзор, правопорядок. Все задействованные в мобилизационных процессах структуры ежедневно отчитываются в режиме селекторных совещаний.

Между тем Владимир Путин в своем обращении 21 сентября особо подчеркнул, что российско-украинский конфликт изначально мог быть разрешен мирным путем.

По словам Шойгу, призыв 300 тыс. резервистов будет происходить не одномоментно. Фото: Максим Платонов (архив)

Ключевой партнер Татарстана — Иран

Объединенный Запад, как неоднократно звучало из уст руководителей недружественных России государств, стремится к тому, чтобы нанести нашей стране максимальный экономический урон. Правда, многочисленные пакеты санкций пока наносят больший ущерб их же соотечественникам. Теряются деловые контакты, контракты, возможности, деньги. Россия постепенно учится обходиться собственными силами и обретает новых друзей. Об этом шла речь в кулуарах недавно состоявшегося в столице Татарстана цифрового форума, проходившего под ключевым лейтмотивом «это не Запад отрезает нас от технологий, это мы обретаем технологический суверенитет и обретаем новых, более надежных партнеров». И широчайшие перспективы для России открываются в сотрудничестве с исламским миром. И в частности, с Ираном.

Партнерство выгодно для обеих сторон. Иран имеет уникальный опыт выживания и успешного развития в условиях жесточайших санкций, при этом обладает мощным промышленным потенциалом в большинстве отраслей: от пищевой промышленности до высоких технологий.

О выгоде долгосрочного стратегического партнерства между Россией и Ираном шла речь на прошлой неделе, когда делегация Татарстана под руководством Рустама Минниханова, возглавляющего в масштабах страны еще и группу стратегического видения «Россия — исламский мир», посетила эту исламскую республику.

Дружбе между Татарстаном и Ираном уже несколько десятилетий. К слову, многие успешные политики и промышленники исламской республики в свое время обучались в СССР. Это хорошо заметно по организации промышленных производств, где можно обнаружить много знакомого, помноженного на дисциплинированность и трудолюбие иранцев. Вкупе с присущими исламским экономикам принципам справедливости это дает потрясающий эффект.

Делегации Татарстана устроили большую ознакомительную экскурсию по многим производствам. Фото tatarstan.ru

Западные санкции пытаются влиять на экономику Ирана с 1979 года. Именно что пытаются. Все это время исламская республика мощно и поступательно развивается, став одним из глобальных лидеров в нефтехимии. Совокупная мощность нефтехимических предприятий Ирана превышает 90 млн тонн в год, что уже сейчас втрое больше российских показателей, а Иран ставит перед отраслью задачу удвоения за ближайшие 10 лет. Заметны успехи в машиностроении, автомобилестроении и других отраслях. Делегации Татарстана устроили большую ознакомительную экскурсию по многим производствам. В том числе энергетическим. В Иране производятся газовые турбины высочайшего класса. Российскому автопрому иранцы готовы помочь в производстве и поставке запчастей.

За дни визита представители Татарстана смогли завязать множество новых контактов, договориться о возможном расширении взаимодействия с уже действующими партнерами.

Уже сейчас развитие сотрудничества между экономиками Ирана и России развивается потрясающими темпами: за прошлый год увеличение взаимного товарооборота составило 80%. Первые пять месяцев 2022-го показали прирост еще на 30%. Сейчас стоит вопрос о расширении логистических возможностей между государствами. Об этом тоже шла речь во время встречи. Более удобным и комфортным должен стать транспортный коридор «Север — Юг», в который Татарстан планирует включить и свои логистические центры на Каме и Волге, ведущие к Каспийскому морю.

К слову, Татарстан вместе с Башкортостаном, Чечней и Дагестаном вошел в число пилотных регионов по внедрению исламского банкинга. Детали работы пилотных регионов для исламского банкинга активно обсуждались на недавнем Международном банковском форуме в Казани.

Партнерство выгодно для обеих сторон. Фото tatarstan.ru

100 лет Роспотребнадзору

В начале 20-х годов прошлого века происходило активное становление молодого советского государства. Возникали новые службы и ведомства. В их числе — санитарно-эпидемиологическая служба. Она была образована 15 сентября 2022 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР. Именно эта дата и считается днем рождения сегодняшней Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, или проще — Роспотребнадзора.

Два года назад — в первую пандемию новой коронавирусной инфекции, в первых рядах, вместе с работниками системы здравоохранения, на борьбу со смертельно опасным недугом встали именно эпидемиологи. Работа — круглосуточно. Работа — на износ. Большая битва за здоровье и жизнь людей. И с подобными вызовами СЭС сталкивается постоянно на всем протяжении своей деятельности. Оспа, чума, холера, СПИД…

На прошлой неделе в Казани татарстанское отделение службы отметило свой вековой юбилей. Съемочная группа программы «7 дней» отправилась на встречу с теми, чья служба по-настоящему опасна и трудна и большинству из нас не знакома и не видна.

Одна из них — Муршида Минниярова. В 1977 году, после завершения учебы в Казанском мединституте, сначала оказалась в Воронеже, через 3 года вернулась в Казань. Всю свою жизнь проработала в СЭС. Главной своей задачей в работе всегда считала вопрос сохранения здоровья рабочего человека. Список врагов огромен и постоянно растет: многочисленные вирусы, инфекции, суррогатный алкоголь, курительные смеси, игровые автоматы… И с каждым из этих многочисленных врагов сработать нужно на опережение. Профилактика.

Виктор Морозов — еще один ветеран службы. Трудовой стаж — 41 год. 27 из них руководил татарстанским ведомством. При нем служба прошла шесть реформ. Самая масштабная — объединение с Комитетом по защите прав потребителей.

В первую пандемию новой коронавирусной инфекции вместе с работниками системы здравоохранения на борьбу со смертельно опасным недугом встали именно эпидемиологи. Фото: Максим Платонов

Перечень задач поражает воображение: оценка воздействия промпредприятий на экологию, качество строящихся многоквартирных домов, последствия аварии на ЧАЭС — все это тоже в зоне внимания и ответственности СЭС. Все что производится, продается населению, что бежит по трубам в дома и сливается из домов в канализацию. Содержание и качество воздуха, уровень шума, освещенности, температура в помещениях, качество еды в школьных столовых или детских садах... В этой работе мелочей нет. Интересный факт: 85% штата — женщины. Вот только скидок на «слабый пол» никто не делает. Под наблюдением — все. И везде, где может возникнуть опасность для человека, — сотрудники санэпиднадзора: в городах, селах, в полях, на реках и болотах, на производствах или стройках, в столовых и много где еще. Получить результаты анализов оперативно помогает современное оборудование — мобильные лаборатории.

Число вызовов растет. Потому, несмотря на высочайший темпоритм работы, самообразование, повышение навыков и мастерства, освоение новых методик и технологий — тоже непрерывный процесс. Что помогает находить силы? Неравнодушие к людям — отвечают сотрудники Роспотребнадзора.

«Добрая Казань»

Проект «Добрая Казань» хорошо известен в Татарстане. Это связующее звено между волонтерскими движениями и властью. Главная задача — распространение добра, поддержка и развитие возможностей для оказания адресной и более масштабной помощи тем, кому это необходимо.

На прошлой неделе «Добрая Казань» наконец обрела свой дом. В столице Татарстана был открыт коворкинг, объединивший более 100 благотворительных организаций. И помочь здесь готовы всем, кто действительно столкнулся с трудностями. Причем объединенными усилиями сделать можно больше, быстрее, лучше. Десятки проектов могут получить новый импульс для развития. И вот что интересно, простая, казалось бы, лежавшая на поверхности идея об объединении оказалась столь грандиозной, что теперь, перенимать опыт у Казани приезжают благотворители из других регионов огромной страны.

О том, чему учит коллег «Добрая Казань», каковы итоги форума Kazan Digital Week и что известно о том, как будет выглядеть территория у казанского речпорта после масштабной реновации, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 26 сентября ровно в 13.00, или на сайте телеканала.