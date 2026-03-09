«Есть женщины в русских селеньях…» — героини нашего времени

СВОсьмым марта, благотворители: «нищий миллионер» Асгат Галимзянов, донорство крови и уход от англицизмов — события недели от «7 дней»

Фото: с сайта rais.tatarstan.ru

В Международный женский день, хочется сказать: словосочетание «мужественная женщина» мне очень не нравится. Но в нашей реальности оно стало очень точным. Мамы, жены, сестры, дочери… и, к сожалению, вдовы. Их уже тысячи. Даже накануне праздника они думают не о себе. Они стараются сделать все, чтобы нашим солдатам там, на передовой, стало хоть немного легче. С этих слов начал свежий выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий — генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

СВОсьмым марта

— Все чаще на патриотических мероприятиях можно увидеть хор женщин, накинувших на плечи кители своих мужчин. Они поют вместе, чтобы поддержать тех, кто сейчас далеко. Чтобы их голос стал для них опорой. Они объединились, потому что вместе легче жить, легче ждать, надеяться и верить. И потому что их поддержка нужна не только им самим — она нужна и тем, кто сегодня на войне, — отметил, подводя к первому материалу выпуска Ильшат Аминов.

Накануне 8 Марта Федерация профсоюзов республики собрала уже в третий раз форум «Трудовая доблесть женщин Татарстана». взято с сайта Госсовета РТ

В Международный женский день именно они стали главными героинями программы «7 дней». А буквально накануне самого праздника Федерация профсоюзов республики собрала уже в третий раз форум «Трудовая доблесть женщин Татарстана».

Евгения Коцарь — жена военнослужащего и директор АНБО «За Победу! Казань», отмечает: «Несмотря на то, что мы слабый пол, мы духом сильные. Мы сильным тылом за спинами наших мужчин». В этот день они не жду подарков, а сами, вместе с предприятиями и бизнесом республики, собирают и отправляют на линию соприкосновения СВО гуманитарные грузы. Вопрос «надо или не надо» просто не стоит. Актуальный вопрос: «что именно необходимо фронту и в каком количестве».

С гуманитарным грузом в зону СВО. Сегодня актуальный вопрос: «что именно необходимо фронту и в каком количестве». взято с сайта Госсовета РТ

А еще каждый такой груз это частичка душевного тепла отсюда, из дома — туда, где идут бои. И эта составляющая поддержки значит ничуть не меньше, чем сам груз.

— Ребятам это очень важно! С каждой футболкой и носками они чувствуют нашу любовь и тепло, знают, что мы их ждем и дождемся. Победа будет за нами, — подчеркивает сестра Героя России Ивана Додосова Елена Додосова.

На СВО уже давно не разделяют военных по месту рождения и призыва. Там уже давно все свои. Дмитрий Прокопьев, забиравший гуманитарку вместе с бойцами, родился в Кыргызстане, рос в Тюмени. Оттуда же и призывался. Был ранен. Окончил офицерские курсы в Казани. Грудь воина украшает орден Мужества. О суровых боевых буднях говорит неохотно, а вот на возможность поздравить самых родных и близких женщин — маму, жену, дочь — откликнулся сразу.

Вдова участника СВО: «Благодаря хору мы поняли, что не одни. Жизнь продолжается!». взято с сайта Госсовета РТ

Движение уже охватило и объединило более 800 семей участников СВО. Матери, жены, сестры, дочери, вдовы…

— Утрата была тяжелая… Благодаря хору мы поняли, что не одни. Жизнь продолжается! Детей нужно воспитывать и поднимать. Главная задача — чтобы ребята, которые сейчас несут службу, выжили, пришли домой с победой, — говорит вдова участника СВО Эльмира Елисеева.

Анастасия Осипова проводила на фронт троих близких людей. Муж погиб, двое из троих братьев несут службу. Она отмечает: «С девочками в хоре я переключилась. Когда спрашивают: «Ты же вдова — что там делаешь?», отвечаю: — я жду их мужей. Это общее счастье! Общая победа!».

Предпринимательское сообщество не только помогает собирать грузы фронту, но и обеспечивает поддержку здесь, в тылу. Например, для детей участников СВО руководитель семейного плавательного бассейна Евгений Кузнецов организовал уроки плавания.

В Кремлевский зал приглашены 45 достойнейших представительниц прекрасной половины. с сайта rais.tatarstan.ru

В Кремлевский зал приглашены 45 достойнейших представительниц прекрасной половины: учителя, врачи, артисты, многодетные мамы, военные. Оксана Бородина — ветеран боевых действий, многодетная мама, жена офицера, руководитель «Союза офицерских жен и семей военнослужащих» по РТ, она с первых дней СВО стала связующим звеном между женщинами в тылу и мужчинами на фронте. Равиля Мухина — создатель и руководитель первой в истории Поволжья специализированной ревматологической службы, активный помощник реабилитации участников СВО, а еще участница спецоперации — военный медик с позывным «Ангел». Она 9 месяцев не была дома, в Альметьевском районе. И награждение, это еще возможность встретиться с родными. Алина Шарипжанова — народная артистка Татарстана, уже не раз, вместе с коллегами-артистами побывала в зоне проведения спецоперации с концертами.

Рустам Минниханов: «Ваша сердечная теплота, сохранение надежного тыла являются главной опорой для наших ребят и укрепляют уверенность в Победе». с сайта rais.tatarstan.ru

— Ваша сердечная теплота, сохранение надежного тыла являются главной опорой для наших ребят и укрепляют уверенность в Победе. Республика и дальше будет оказывать участникам СВО и членам их семей всю необходимую поддержку, — подчеркнул во время встречи раис Татарстана Рустам Минниханов.

Добро не знает сроков давности

— 90 лет исполнилось бы на минувшей неделе Асгату Галимзянову. Человеку удивительной судьбы и огромного сердца, — напомнил с экрана Ильшат Аминов.

Живущим в Казани, точно не нужно напоминать, что это за человек. Один из немногих благотворителей, которому еще при жизни был установлен памятник практически в самом центре столицы республики — у стен Казанского кремля. Его называли «нищим миллионером». Простой возчик на колхозном рынке, он создал небольшую ферму, выращивал скот, сдавал на мясо, а вырученные деньги раздавал. Отдавал тем, кому они были по-настоящему нужны: сиротам, оказавшимся в беде.

Ильшат Аминов: «90 лет исполнилось бы на минувшей неделе Асгату Галимзянову. Человеку удивительной судьбы и огромного сердца». с сайта rais.tatarstan.ru

Более 80 автобусов подарил он детским домам и деревенским школам. Восстановил родительский дом в деревне и… отдал под детский сад. Была благоустроенная квартира, но и ее он отдал беженцам с инвалидностью. А сам жил в аварийном бараке, играл на гармони и чувствовал себя счастливым. «Работая честно, я сумел заработать деньги и посвятить многие годы жизни заботе о детях-сиротах — тех, кто лишен настоящего, полноценного детства. Поэтому я считаю себя самым счастливым человеком. И свою жизнь прожил не напрасно», — говорил о себе сам Асгат-абый.

— Сегодня благотворительность в нашей республике — это уже не просто отдельные добрые поступки. Это настоящее движение людей с открытым сердцем. Движение тех, кто не проходит мимо чужой беды. И во многом начало этому было положено двадцать лет назад. Когда первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев объявил в республике Год благотворительности, это стало точкой отсчета новой эпохи — эпохи осознанной помощи и ответственности друг за друга. Государственный Советник Татарстана, хорошо знавший Асгата Галимзянова, сам стал основателем Благотворительного фонда «Возрождение». Благодаря этому фонду были восстановлены уникальные исторические и духовные символы республики — остров-град Свияжск и древний Булгар. Сегодня они стали местами притяжения для людей со всего мира, символами памяти, веры и единства, — отметил ведущий программы «7 дней».

Нерукотворным памятником Асгату Галимзянову стала премия его имени, которую вручают в Татарстане с этого года. с сайта rais.tatarstan.ru

А еще одним нерукотворным памятником Асгату Галимзянову стала премия его имени, лауреатами которой, начиная с этого года, становятся люди и объединения, продолжающие благие дела. На прошлой неделе были названы имена и названия удостоенных премии имени Асгата Галимзянова и состоялось вручение.

Одними из первых лауреатов общественной премии им. Асгата Галимзянова стало НКО «Институт развития донорства Донор-Серч (Поиск доноров)» (Казань).

Тимур Уразаев донором стал случайно: «Привел случай. Девушка была в больнице. Ее соседке нужна была кровь. Это адресная донация была», — рассказал он сам. Сегодня Тимур — почетный донор, хоть и не терпит иглы, но он знает: каждая сдача, а их за его плечами уже более 40 — это чей-то шанс на жизнь. И он не только сам сдает кровь, но и активно участвует в работе по привлечению других доноров — тех, кто хочет, но не знает, как начать сдавать кровь. А «Институт развития донорства» вырос за годы с простой странички в соцсети до проекта федеральных масштабов.

Каждая сдача крови — это чей-то шанс на жизнь. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Таисия уже давно перешагнула порог в 75 донаций. Сейчас готова сделать следующий шаг: сдала анализы для донорства костного мозга. «Надеюсь, что смогу кому-то помочь», — говорит она.

Амбассадор движения и студент юрфака Александр Турунов стал донором сравнительно недавно. Загорелся им после одной из просветительских встреч. Сейчас и сам занимается поиском новых неравнодушных, готовых подарить частичку себя во имя жизни других. Несколько его однокурсников уже влились в ряды доноров.

Иностранные слова — только после русских

— В России объявили войну вывескам на иностранном языке. Знакомые каждому слова — sale, barbershop, «кофехауз», «супермаркет»… — с 1 марта оказались, можно сказать, под лингвистическим надзором. В силу вступил закон, ограничивающий использование иностранных слов в публичном пространстве. Теперь все просто: если вывеска на иностранном языке, будьте добры, рядом поместить перевод на русском. Причем не где-нибудь мелким шрифтом в уголке, а тем же размером и тем же шрифтом. Чтобы все было красиво и понятно, — подводя к следующему материалу выпуска, сообщил Ильшат Аминов.

С 1 марта в силу вступил закон, ограничивающий использование иностранных слов в публичном пространстве. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что важно: первой должна стоять именно надпись на русском языке, а уже потом на иностранном. И необязательно речь идет об англицизмах. Ограничение касается вообще любых языков. В том числе национальных языков России. И речь не только о вывесках. Переводить придется все: слоганы, ценники, брошюры, рекламу, меню, сайты в пространстве Интернета, онлайн-магазины и маркетплейсы. К слову, информация для застройщиков. Названия жилых комплексов должны быть с использованием кириллицы. За несоблюдение закона предусмотрен штраф. Впрочем…

Что важно: первой должна стоять именно надпись на русском языке, а уже потом на иностранном. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уровень шума вокруг закона оказался куда громче, чем сами санкции. Поэтому у многих предпринимателей уже возник практический вопрос: может, проще заплатить штраф… и продолжать стричься в barbershop, а не в «мужской парикмахерской повышенной брутальности»? К тому же остается интрига — кто именно будет внимательно читать все вывески, меню и баннеры и проверять, достаточно ли крупно написано слово «распродажа» рядом с привычным sale, — задается вопросом ведущий программы «7 дней».

