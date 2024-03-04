Послание президента России, неспортивный взгляд на «Игры будущего» и возрождение Лисичанска

Главные события недели в программе «7 дней» на телеканале ТНВ

Фото: Максим Платонов

Центральным политическим, экономическим и социальным событием минувшей недели, без сомнений, стало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию страны. На чем лидер государства сделал акценты? Об этом, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Одно из самых объемных и социальных: послание президента

Послание президента России Федеральному собранию поражает масштабами. Одних только новых национальных проектов стартует пять! Плюс анонсирована налоговая реформа. Еще озвучены меры борьбы с бедностью. Особое внимание уделено борьбе с вредными привычками и развитию системы ЗОЖ. Уже сейчас говорят о том, что это — программный документ на обозримую и отдаленную перспективу.

В первой части послания Федеральному собранию РФ Владимир Путин говорил о СВО Максим Платонов / realnoevremya.ru

В первой части послания Владимир Путин, конечно, говорил о специальной военной операции. Не Россия начала эту войну, но именно нашей стране предстоит поставить точку в этом противостоянии. Цели СВО будут достигнуты — это подчеркнул лидер государства. Если коллективный Запад будет готов к переговорам, в том числе по вопросам стратегической безопасности — Россия к ним тоже готова. К уступкам по принципиальным моментам — нет. В свое время Россию не услышали. Сейчас говорит оружие. И да, «у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории». И это прозвучало из уст президента не как угроза, а как предупреждение и констатация факта.

Вторая и самая, как отметил сам Владимир Путин, важная часть послания была посвящена вопросам внутреннего развития государства. В ней глава государства затронул и национальные проекты, как действующие, так и те, что только готовятся к старту, и вопросы демографии, а также поддержка семей, особенно многодетных, тема повышения МРОТ с нынешних 19 тыс. рублей до 35 тыс. рублей к 2030 году, а еще про создание собственных цифровых платформ в ключевых отраслях экономки, про цели по повышению производительности труда и роботизации в промышленности, про поддержку МСБ и то, что налоговое бремя должно быть справедливым, про снижение долговой нагрузки на регионы… Каждое из озвученных Владимиром Путиным направлений было тщательно продумано и проработано, в том числе и в вопросах источников финансирования. По самым скромным подсчетам, на реализацию всего задуманного потребуется свыше 10 трлн рублей. Но, как позже заверил министр финансов РФ Антон Силуанов, все эти инвестиции в развитие страны уже учтены и запланированы Правительством страны.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что средства на инвестиции в развитие страны уже учтены и запланированы Правительством Максим Платонов / realnoevremya.ru

Интересный момент: многие из тех направлений, о которых говорил в послании президент России, созвучно с тем, что или уже реализуется, или только начинает реализовываться в Татарстане. Это и развитие сети индустриальных парков, в чем республика несомненный лидер в стране, и активная поддержка туристической отрасли, в чем тоже преуспел Татарстан, и программы по сохранению объектов культурного наследия, и в вопросах развития общественных пространств, скверов и парков республике есть чем гордиться, а также в том, что касается реализации экологических и природоохранных проектов, поддержки и развития науки и образования. В своем послании Владимир Путин предложил дополнительно запустить полсотни передовых инженерных школ, уже в планах построить до 2030 года не менее 40 современных кампусов. Транспортные проекты и проекты в строительстве дорог. Символично, что как раз, когда президент России говорил о развитии транспортной инфраструктуры, скоростных железнодорожных и автомагистралей, режиссеры вывели на экран сосредоточенный взгляд раиса Татарстана. Это направление стало одним из ключевых компонентов современного этапа экономического развития республики. И средств на дальнейшее созидательное и последовательное развитие региона в Татарстане не жалеют.

Президентом и Правительством России такая политика поддерживается. Владимир Путин объявил о том, что регионам спишут 2/3 бюджетных кредитов. Но при одном условии: средства должны быть «окрашены» — то есть целевым образом направлены на инвестиции и развитие инфраструктуры. И эти вложения должны явно отслеживаться. Республику такой подход полностью устраивает.

О чем еще говорил президент России в своем послании и что в этих словах вычленили и как оценили эксперты — можно узнать из сюжета наших коллег.

«Нам есть чем гордиться»

Интересна реакция западных СМИ на послание президента России. К привычной раздраженности добавилось, как отмечают эксперты, недоумение. И в первую очередь отсутствием жестких и воинственных заявлений в адрес того самого Запада, а уверенностью и спокойствием программной речи Владимира Путина и тем, что общее направление — созидательное. Нацеленное на внутреннее развитие государства, послание сообщало о поддержке людей, семей, детей, бережном отношении к народу, повышению благосостояния населения и качества жизни каждого.

Республике есть чем гордиться во многих направлениях, в том числе в вопросах реализации и инициатив в области молодежной политики Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И многое из того, о чем говорил Владимир Путин, уже хорошо знакомо и реализуется в Татарстане. На прошлой неделе в республике финишировал большой автобусный тур под девизом «Нам есть чем гордиться». Он стартовал в Лаишевском районе и, пройдя по всей республике, финальную остановку сделал в Агрызе.

Еще в 2018-м президент России определил 5 национальных целей развития государства на период до 2030 года и были запущены нацпроекты. Всего же таких проектов реализуется 14. И вот чего уже успел добиться Татарстан: 988 объектов здравоохранения отремонтированы и построены за минувшие 5 лет, включая построенный новый корпус республиканской инфекционной больницы, создан реабилитационный центр на базе 7-й горбольницы в Казани, введен в эксплуатацию Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Татарстан — один из лидеров в стране в таких направлениях, как эффективность системы образования, по уровню обеспеченности спортобъектами. Республике есть чем гордиться в вопросах реализации и инициатив в области молодежной политики, в интенсивности реализации нацпроекта «Культура», в вопросах интенсивности строительства дорог и жилья, в реализации сразу четырех нацпроектов в сфере экологии.

И все это результат постоянной, поступательной работы всех жителей республики.

«Игры будущего»

Вполне вероятно, что в послание вплелось и что-то из увиденного президентом России во время его недавней рабочей поездки в Татарстан, в том числе на церемонию открытия «Игр будущего». Разумеется, нашла в нем отображение и череда поездок лидера государства в другие регионы, встреч с губернаторами, жителями, предпринимательским сообществом и студенчеством, рабочими многочисленных предприятий и спортсменами.

«Игры будущего» уже вписаны в мировую историю Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается «Игр будущего», то они уже вписаны в историю. Во второй части состязаний акценты сместились в сторону цифровой составляющей, но с сохранением и реального физ-компонента: состязались в лазертаге, фиджитал-скейтбординге и БМХ-фристайле. Для информации: в первую неделю игр на разных площадках к трансляциям состязаний присоединились более миллиарда человек! А Россия и Татарстан стали местом притяжения для множества европейских и западных стран. Многие намерены вернуться вскоре уже в качестве туристов и даже начинают учить язык. И здесь главным в «Играх будущего» становится то, что они уникальны еще и тем, что они не делят участников на «наших» и «не наших».

А на площадках игр друг другу противостояли дроны и роботы. А за каждой машиной — человек. В фиджитал-скейтбординге все более чем круто: повторить трюки за тем, что вытворяют электронные спортсмены на экранах, удается далеко не каждому. Тут вне конкуренции Матиас Дельолио из Аргентины. Пробились в финал и россияне. Главное же то, что сами спортсмены уверяют: спортивные препятствия — не преграда дружбе, как и расстояния, границы и геополитика. На новозеландцев особо яркое впечатление произвели не только игры, но еще и… снег. Его спортсмены увидели впервые в жизни. И не прочь увидеть снова. Уже во время следующей поездки в Россию. Просто как туристы. Им вторит и спортсмен из Нидерландов Дауе Макаре. У него много друзей. И в России, и во множестве других стран мира. А блогер из Токио русским языком владеет в совершенстве и совсем не против и вовсе остаться в России.

Первые в мировой истории «Игры будущего» подошли к концу, но история дружбы, зародившейся на ее полях, — только начинается Реальное время / realnoevremya.ru

Первые в мировой истории «Игры будущего» подошли к концу. Но история дружбы, зародившейся на ее полях, — только начинается. Как и огромная планета фиджитал. Слово — новое, но уже обретшее своих приверженцев.

Возрождение Лисичанска

О том, как идет возрождение разрушенных украинскими националистами подшефных республике донецких городов Лисичанска и Рубежного, раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи в Казани. Массированные атаки ВСУ разрушили не только промышленные объекты, но и повредили практически все жилые объекты городов. Их в Лисичанске 797. Сейчас в ежедневном режиме ведется кропотливая работа по возвращению нормальной мирной жизни в пострадавший город.

На ТНВ регулярно выходят материалы о ходе восстановления подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного скриншот ТНВ

На месте постоянно работает вице-премьер Татарстана Евгений Варакин. Он лично курирует восстановление объектов социальной инфраструктуры Лисичанска. На настоящий момент кипят строительные и отделочные работы сразу в трех школах. В одной из них ремонт практически завершен. Проблем со строительными материалами — нет. Местные жители активно участвуют в возрождении своего города. И здесь двойная польза: люди получили работу, а кроме того, за дело они болеют всей душой: сделать быстро, качественно, надежно.

Прогресс — на лицо: еще полтора года назад в городе не было никаких удобств — ни света, ни воды. АЗС не работали. Заправляться было по факту негде. Нападения и обстрелы националистов вынуждали просить военных о сопровождении. И людей, и грузов. Нужно было ломать голову о выборе мест для безопасного складирования. Вопросов, требующих срочного решения, и сегодня много, но сменилась их тональность. Выживание уступило место строительству жизни. Сложно представить в мирных городах, какое значение для людей, испытавших ужасы войны, имеют ярко горящие лампы и горячие батареи. Особенно сейчас, когда за свежеустановленными окнами — минус. А в здании тепло. В тех самых школах, что принимали на свои израненные стены осколки рвущихся снарядов, защищая укрывающихся в цокольном этаже людей. Сегодня люди говорят: «Татарстан — это наши защитники и помощники».

Чистая питьевая вода сегодня вернулась уже в 40% жилого фонда городского округа Лисичанска. И работа кипит, не останавливаясь ни на день. Систему центрального отопления усилили 14 новых модульных котельных. Еще одно радостное и знаковое событие — на днях в городской больнице Лисичанска, также восстановленной при участи Татарстана, был открыт кабинет флюорографии. Мирная жизнь возвращается в израненные города. А вместе с ней — уверенность в завтрашнем дне. «Я всю жизнь мечтала жить в России! Я рада, что мы вернулись домой, в родную матушку Россию!» — в интервью нашим коллегам поделилась одна из жительниц Лисичанска.





Обо всем этом подробнее, а также о том, в какие новые подразделения в зоне СВО попали журналисты ТНВ, о том, как бойцам и офицерам вручались госнаграды Татарстана, о работе артдивизиона и том, как готовят операторов дронов, а также о стартовавшем плей-офф КХЛ, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 4 марта, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.