День Героев Отечества: кто они — герои нашего времени?

Татарстанцы в зоне СВО, журналисты ТНВ в Лисичанске и диалог президента РТ с бизнесом: события недели от программы «7 дней»

В минувшую пятницу, 9 декабря, в России отметили День Героев Отечества. Его корни уходят в эпоху правления Екатерины II, в 1769 году утвердившей орден Святого Георгия, который вручался за проявленные в бою отвагу и доблесть. Сегодня это дата чествования Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. О том, почему именно сейчас День Героев Отечества обретает особую яркость и значимость, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», темах — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Герои нашего времени

«Наши ребята, отправившиеся в зону специальной военной операции: командиры полка, руководители батальонов и простые солдаты, — за каждым — личная история мужества, а подчас и настоящего подвига», — с экрана подчеркнул ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин. Он напомнил, что уже шестеро наших земляков удостоены высшей награды Российской Федерации: звания Герой России. Трое — посмертно.

9 декабря память погибших героев почтили минутой молчания. Всех — и сегодняшних, и тех, кто участвовал в боевых действиях в Сирии, и тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. В этот день в республике были торжественно открыты несколько новых мемориальных досок и бюстов героям разных времен, но объединенных тем, что все они защищали одну Родину — Россию. Бюсты были открыты Магубе Сыртлановой и Ряфагату Хабибуллину, мемориальные доски — Евгению Волкову и Борису Кузнецову.

Каждый воин — от рядового бойца, до офицера, несущие службу в рамках специальной военной операции в Украине, — герои. С одним из них — капитаном Дмитрием Кузичкиным из Высокогорского района РТ — встретилась съемочная группа программы «7 дней». Офицер одним из первых вступил в операцию — еще в феврале текущего года. В мае перед войсковой частью, которую возглавил капитан, стояла задача по освобождению города Лиман. На операцию отводилось двое суток. Под руководством капитана Кузичкина эта задача была выполнена за 4 часа. Причем не только взятие города, но и обеспечение «зеленого коридора», по которому был обеспечен безопасный отход мирных граждан.

В республике были торжественно открыты несколько новых мемориальных досок и бюстов героям разных времен. Фото: пресс-служба Вахитовского и Приволжского районов Казани

— Ты не должен теряться, командир, даже если страшно, а страшно было, мы же не на природе, ничего непонятно. По нам вели удары. Если тебе страшно, все равно ты должен идти вперед. Показать, что тебе не страшно, чтобы люди не были в растерянности, — уверен офицер.

Но однажды он все-таки встать не смог. Получил тяжелое осколочное ранение. И не одно.

— Я сначала подумал, мне ноги оторвало, потому что стало горячо, я лег на спину, посмотрел, вижу — вроде не висят, слышу еще выстрел, и начал прятаться под танк, только заполз как во сне — сил нет. Еще один снаряд рядом с танком, слева — справа, — вспоминает тот день капитан Кузичкин. В том бою он потерял друга. 22 мая тот встретил день рождения, а 24 мая его не стало. Сам капитан мог остаться инвалидом — лишиться ноги. Хирурги спасли. Сейчас офицер восстанавливается в кругу семьи — рядом жена, дочки. Гуляет с собакой и ждет еще одно обследование. Что будет дальше — пока не знает. Говорит, если Родина вновь позовет — пойдет снова на передовую. В том, что победа будет за Россией, — он не сомневается.

Чем сегодня живет Лисичанск: эксклюзив от ТНВ

Съемочная группа программы «7 дней» — наши коллеги: журналист Зуфар Давлетшин и телеоператор Андрей Ключников — сейчас находятся в Лисичанске. Отправились они туда вместе с гуманитарным конвоем. Татарстанские волонтеры активно помогают восстанавливать пострадавший город.

Сейчас в Лисичанске, продолжающем оставаться под обстрелом со стороны ВСУ, нет воды, электричества, тепла. Но уже благодаря волонтерам из Татарстана удалось восстановить газоснабжение, открыты пункты раздачи горячего питания, возобновлена работа общественного транспорта.

— Сейчас несколько потише, а когда мы приехали — было жарко. Но старались, готовили, — делится с журналистом из Татарстана Рашит Курмалеев — имам-хатыйб мечети ГЭС, директор благотворительного фонда «Болгар» (Набережные Челны). Он, как и множество других неравнодушных: представителей официальных властей, религиозных деятелей, предпринимателей и обычных граждан, по собственной инициативе отправился помогать восстанавливать возвращенные российские территории. Делают много — все, что могут, но нужно еще больше. Пока трудно с водой, ее каждый день приходится возить из Луганска, а это сотня километров. И еду — тоже. По 5 тысяч порций раздают ежедневно. Прийти и получить горячую еду может каждый. Берут и для себя, и для близких, кто не смог прийти.

В Лисичанск из Татарстана уже доставлено 1100 тонн гуманитарных грузов. Фото: realnoevremya.ru/ Артем Дергунов

По мере прибытия гуманитарных колонн в центрах гуманитарной помощи раздают по талонам продукты, пленку, печки-буржуйки. Пленка пока используется и как временная замена стекол, и помогает заделать пострадавшую от обстрела кровлю. 80% всего жилого фонда и зданий вообще в Лисичанске сегодня нуждаются в ремонте, коммунальные коммуникации тоже разрушены.

— Уходя, нацисты уничтожали инфраструктуру, — пояснил Евгений Варакин, заместитель премьер-министра Татарстана, сегодня представляющий республику в Лисичанске. Город был освобожден 2 июля. С 17 числа начаты работы по восстановлению. Не хватает всего. Пока. В Лисичанск из Татарстана уже доставлено 1100 тонн гуманитарных грузов. Под Новый год ожидают новые конвои.

Андрей Скорый сегодня — и.о. главы Лисичанска. С 2014-го в рядах народной милиции Луганской Республики защищал родную землю от нацистов. До этого работал заместителем директора шахты. Сейчас вновь руководит. Восстановлением родного города, где родился и вырос.

— Техника, продукты — все приходит, спасибо президенту Татарстана. У меня впечатление, что давно знакомы, — одна страна. Станет еще лучше Лисичанск. До 14-го года здесь ничего не восстанавливалось… все сети старые… — говорит он. Неизвестно, знал ли раньше Андрей Скорый, где это — Татарстан. Сегодня и он, и многие другие жители освобожденного города не только знают, но и говорят о такой далекой, но такой близкой республике с благодарностью.

Результаты совместной работы все более ощутимы. В городе вновь работает общественный транспорт. Да, пока всего по полдня, но он снова — есть. В большинство домов вернулся газ. Люди снова привыкают к мирной жизни. Да, пока еще не все восстановлено — нет воды, электричества, тепла, но социальные объекты снова работают. Свет от генераторов, от них же тепловые печки. Вера Петренко, единственный оставшийся в Лисичанске детский врач, возобновила прием пациентов. За неделю в городе родились трое малышей. С октября вновь открыла двери художественная школа. На добровольных началах, но учащихся все больше, как и в музыкальной школе. Восстановлен хлебозавод. Жизнь постепенно налаживается.

А зрителей ТНВ ждут новые материалы из Лисичанска. Съемочная группа ТНВ продолжает работу в освобожденном городе и в зоне СВО. Как несут службу батальоны «Алга» и «Тимер», как возрождаются к новой, мирной жизни освобожденные территории — можно будет увидеть в выпусках новостей и программы «7 дней».

Встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с представителями бизнеса республики на этот раз состоялась в Высокогорском районе. Фото president.tatarstan.ru

Шанс для малого бизнеса

«Мир, как известно, делится на оптимистов и пессимистов. Я лично отношу себя к первым, к тем, кто считает, что стакан скорее наполовину полон. Да, я осознаю, что санкции влияют, что доходы реального сектора и населения падают, что логистика нарушена, у предприятий проблемы с покупкой оборудования, комплектующих и так далее. Все это объективные доводы для пессимистов считать, что стакан наполовину пуст», — рассуждает ведущий программы «7 дней». И продолжает свою мысль: «И все-же если более долгосрочно и стратегически смотреть на какие-то вещи. Когда у малого бизнеса мог бы появится такой шанс, стать полноценным партнером государства и крупных компаний в реализации сверхамбициозных задач, связанных с масштабным импортозамещением. Стране сейчас нужно буквально все: от авиационных двигателей до зубных щеток, от компьютеров до носков».

Для того чтобы стакан все-таки не просто считался, а реально был пока хотя бы наполовину полон, государство делает все возможное: и федеральное правительство, и региональные власти разрабатывают и принимают все новые меры поддержки для тех, кто готов работать. Об этом шла речь на недавней встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с представителями бизнеса республики. На этот раз она состоялась в Высокогорском районе — на складе производственно-складского комплекса.

Сберечь каждый бизнес, сохранить рабочие места — задача не только самих предпринимателей. Это — государственная задача. Именно это звучало как одна из ключевых мыслей в ходе встречи. Предприниматели, как бы тяжело ни было, понимают свою социальную ответственность. Они вносят посильный вклад в поддержку мобилизованных, закупают на собственные средства необходимое для бойцов оборудование, теплые вещи, продукты, медикаменты. При этом на средства, что направляются на эти благие цели, также оплачивают налоги. Насколько это справедливо — задалась вопросом Алсу Губайдуллина, старший партнер аудиторской фирмы. Чиновники признали, что несправедливо. Впрочем, Айрат Фаррахов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ и депутат Госдумы, сообщил, что и сам вопрос уже не актуален: решен на государственном уровне.

Ильнар Сираев — общественный представитель Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей в Нижнекамске, поднял крайне актуальный вопрос о необходимости обновления схемы размещения нестационарных торговых объектов в городах республики. Кроме того, хорошо бы расширить список возможностей для НТО, сегодня дающий право только на торговлю, еще и оказанием услуг. И если по первой части вопроса работа идет, то вот с расширением — сложнее: тут вопрос должен решаться на федеральном уровне. Об этом сообщила руководитель фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина. Рустам Минниханов рекомендовал все же, прежде чем идти на самый верх, подробнее изучить варианты решения вопроса на региональном уровне.

Бизнес платить готов, но по факту коммунальщикам интереснее работать по нормативу. Фото: Олег Тихонов

По-прежнему болезненным остается вопрос тарифов на вывоз ТКО. Бизнес платить готов, но по факту коммунальщикам интереснее работать по нормативу. Но и здесь не все однозначно: разница между объектами нестационарной и стационарной торговли огромна, суммы могут отличаться в десятки раз. Рустам Минниханов дал поручение Минстрою РТ внимательнее отнестись к этому вопросу и вывести справедливый тариф.

Серьезную угрозу для небольших, например, ювелирных компаний, несет переход с 1 января на общий режим налогообложения. Крупные игроки рынка перенесут новацию проще, правда, стоимость продукции, скорее всего, вырастет примерно на треть. А вот малый бизнес, те же представители традиционных ремесел, обеспечивающих внутренний туризм, такого поворота с существенным ростом налоговой нагрузки скорее всего, не переживет.

«Устойчивый малый бизнес нужен всегда, сейчас он нужен как никогда. Предприниматели основа экономики, гарантия социальной стабильности», — отмечает журналист. Такие встречи помогают сторонам яснее и нагляднее понять и прочувствовать проблемы друг друга и вместе нащупать возможные пути их решения.

Появится ли в Татарстане четвертый объект ЮНЕСКО?

В том числе и об этом шла речь на состоявшемся на прошлой неделе в Казани международном форуме, приуроченном к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В столице Татарстана собрались порядка 1700 участников из более чем 50 стран мира.

Россия присоединилась к Конвенции лишь в 1989 году. Однако на сегодняшний день, в списке уже 31 российский объект — это девятое место в мире. Три из них — в Татарстане. Это Казанский кремль, Булгар и Успенский собор и монастырь на острове-граде Свияжск. В предварительном списке находится сейчас также комплекс астрономических обсерваторий имени Энгельгардта (КФУ). Геополитическая ситуация в мире на время отодвинула, но не отменила номинацию. Работу по включению обсерватории в список не останавливали ни на день.

В столице Татарстана собрались порядка 1700 участников из более чем 50 стран мира. Фото shaimiev.tatarstan.ru

Форум одновременно проходил сразу в двух российских городах: Казани и Санкт-Петербурге. И что интересно, в числе 56 стран-участниц в принципе не обязательного для посещения события международной повестки ЮНЕСКО часть гостей представляли страны Европы. Это доказывает то, что главным объектом в списке наследия ЮНЕСКО была, есть и остается планета Земля.

Обо всем этом, а также о том, как подводились итоги особого для Татарстана и мусульман страны года — 1100-летия добровольного принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарией, а также о том, как проходила торжественная церемония вручения национальной музыкальной премии «Болгар радиосы», можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 12 декабря ровно в 13.00, или на сайте телеканала.