Дошутился: как угодивший в два публичных скандала глава Чувашии лишился места

«День сурка» Михаила Игнатьева, поправки в Конституцию, коронавирус в России и другие итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Республики Чувашия. Формулировка: «утрата доверия». Только в январе текущего года Игнатьев умудрился устроить настоящий «День сурка», как в том фильме: менее чем за неделю дважды стать героем публичного скандала. Сначала на торжествах по случаю Дня печати призвал «мочить» журналистов и блогеров, посмевших критиковать власть, а буквально на днях заставил прыгать, как цирковую собачку, за ключами от новой пожарной машины офицера МЧС. В итоге 28 января глава Чувашии лишился членства в партии «Единая Россия», а 29-го числа — и должности. В минувшем году смертность в этом регионе на треть превысила рождаемость, 18% населения находятся на грани или за гранью бедности, промышленность — в упадке, по инвестиционной привлекательности Чувашия — в самом конце списка российских регионов. О том, чем еще запомнилась минувшая неделя, — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Поправки в Конституцию

Начало 2020 года в России выдалось бурным — со стремительным водоворотом событий в общественно-политической жизни: с беспрецедентным посланием президента Федеральному собранию, последовавшей отставкой правительства во главе с премьером, формированием нового кабмина. Запущены важные законотворческие процессы, в частности корректировка главного документа государства — Конституции. В состав рабочей группы вошли два представителя от Татарстана: председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и завкафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов.

Как признался журналистам ТНВ Султанов, со дня послания он фактически живет на два города, причем большую часть времени — в Москве. Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию рассматривает в буквальном смысле шквал инициатив. Есть заслуживающие внимания, а есть такие, что способны внести раздрай в многонациональном и многоконфессиональном государстве. Чего стоит хотя бы предложение сделать основной религией в России православие.

Фарид Мухаметшин рекомендует горячим головам вспомнить, в каких условиях и в какое время принималась прежняя редакция Конституции: «в 1993 году, а мы с Минтимером Шариповичем входили в комиссию по ее созданию, она объединила нашу страну, поставила ее на вектор созидания, и сегодня «перелопачивать» ее мы не имеем права. Нам необходимо бережное отношение к Конституции. Я предлагаю сосредоточиться только на тех поправках, которые внес президент, не внося изменений в основополагающие статьи», — отмечает он.

Фарид Мухаметшин рекомендует горячим головам вспомнить, в каких условиях и в какое время принималась прежняя редакция Конституции. Фото Максима Платонова

А еще он напоминает, что и Владимир Путин подчеркнул, что не видит необходимости в принятии новой Конституции. Действующий документ не исчерпал своего потенциала. Все, что нужно, — адаптировать его под требования времени, то есть внести лишь отдельные поправки.

Окончательное решение по комплексу поправок будет приниматься общероссийским голосованием. Причем, чтобы люди четко представляли, за что конкретно они голосуют, политологи, в частности Владимир Беляев, предложили голосовать отдельно за комплексы по разным направлениям: за социальные поправки, за поправки, определяющие приоритет российской Конституции во внутригосударственном пространстве, по запрету иметь двойное гражданство чиновникам высшего звена.

Коронавирус — два случая в России

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции, впервые проявившейся в китайском городе Ухане, международной чрезвычайной ситуацией. Решение было принято в минувший четверг в Женеве.

Общее число заболевших и умерших меняется каждый день. Растет и круг государств, не сумевших удержать заслоны. К минувшим выходным случаи заболевания зафиксированы уже в двух десятках стран мира. Известно и о двух выявленных случаях в России. Коронавирус из Поднебесной завезли граждане Китая. Очагов пока два: Забайкалье и Тюменская область. Оба больных помещены в боксы, проведены все необходимые мероприятия, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Регионы тем временем усиливают меры предосторожности на местах. В Татарстане создан штаб по борьбе с коронавирусом, в который вошли руководители Минздрава, Роспотребнадзора, МВД, МЧС и Минтранса. Информация о работе в ежедневном режиме направляется президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

В последний день января в международном аэропорту Казани приземлился самолет из китайского курортного города Санья. Фото Максима Платонова

Масок в аптеках достаточно, заверяют в Министерстве здравоохранения республики. В режиме повышенной готовности медучреждения республики. Бригады скорой помощи оснащены масками, респираторами, специальными бактерицидными лампами. В Набережных Челнах журналистам продемонстрировали специальные герметичные боксы, способные удержать любые вирусы и инфекции.

Предосторожности оправданы, понятны и предсказуемы: республика имеет сообщение с большей частью мира, активно принимает туристов. И сами жители Татарстана часто отдыхают за границей. В последний день января в международном аэропорту Казани приземлился самолет из китайского курортного города Санья. Туристы прямо в аэропорту сдали экспресс-анализ на наличие коронавируса. В понедельник, 3 февраля, ожидается еще один борт из Поднебесной, который доставит оставшихся пока еще в Китае граждан Татарстана и Башкортостана. Данные каждого из возвратившихся фиксируются. Контроль будет держаться минимум 14 дней.

Схожие меры принимаются и в других регионах России. Тем, кто только собирался съездить в Китай на отдых и уже оплатил путевки, обещают вернуть суммы полностью. Так заявили в Ростуризме. Единственное: туроператоры пока не готовы назвать точную дату начала выплат.

Цифровизация: картину нужно видеть целиком

В Татарстане намерены создать Распределенный ситуационный центр. Единое цифровое информационное пространство, которое будет концентрировать в себе в режиме реального времени массив данных со всего региона по реализации госпрограмм, ситуации с детскими садами и школами, об уровне бедности, анализ причин и характер последствий тех или иных решений.

Ключевых показателей, которые будет формировать ситуационный центр, — 15: малый и средний бизнес, производительность труда, зарплаты, объем инвестиций, уровень бедности, доступность жилья, достаточность и качество инфраструктуры и т. д. Система сможет подсказать: как наиболее оптимально распределять субсидии, чтобы между районами региона не было дисбаланса по обеспеченности теми же соцобъектами, дорогами и пр.

На прошлой неделе республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям республики подвело итоги минувшего года и определило круг задач на перспективу. Фото tatarstan.ru

Коллегия «Татмедиа»

2020 год, так бурно начавшийся, обещает быть насыщенным и в дальнейшем. Страна готовится отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, впереди — перепись населения, татарстанцы выберут президента республики и отпразднуют 100-летие со дня образования Татарской АССР. А освещение всех этих и множества других событий — задача СМИ. Журналистский цех региона имеет богатую историю, а сам Татарстан, несмотря на активную и всеобщую цифровизацию, остается одним из самых читающих регионов страны.

На прошлой неделе республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям республики подвело итоги минувшего года и определило круг задач на перспективу. Татарстанские СМИ, входящие в структуру агентства «Татмедиа», должны

пройти перезагрузку и реорганизацию с учетом новых реалий развития медиарынка. Предстоит задуматься и над тем, как донести информацию максимально удобным для аудитории способом.



Выступление нового руководителя «Татмедиа» Айдара Салимгараева носило интерактивный характер — периодически глава республиканского агентства просил участников заседания поделиться своим мнением по тем или иным вопросам, проголосовав в режиме реального времени. Так, к примеру, глава агентства решил выяснить, какие онлайн-издания чаще всего читают представители «профессионального сообщества», собравшиеся на коллегии. Так, 55,2% проголосовали за «Бизнес Online», на втором месте оказалось ИА «Татар-информ» с 17,9%, а на третьем месте — «Реальное время». Нашу интернет-газету читают 8,96% участников коллегии.



Тем временем, по официальным данным, на территории Татарстана зарегистрированы 862 средства массовой информации, есть два крупных объединения — Союз журналистов РТ и «Татмедиа». Традиционные СМИ — телевидение, газеты, журналы, радио, не сдавая позиций, активно осваивают еще и интернет-пространство. В том числе и телеканал «Новый век», а также созданный в 2018 году при поддержке президента Татарстана первый в России и мире детский татарский телеканал «Шаян ТВ».

В 2011 году на площадке у здания издательства силами и на средства, собранные неравнодушными татарстанцами и участниками войны, был установлен памятник. А в 2018 году он был утерян. Фото tatar-inform.ru

Афганистан в истории Татарстана

В продолжение рубрики, посвященной 100-летию Татарской АССР, журналисты программы «7 дней» никак не могли обойти вниманием такую трагическую и важную страницу истории страны, как война в Афганистане. 15 февраля — памятная дата: 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана. Интернациональный долг выполняли 9358 татарстанцев. 296 — погибли. 546 солдат и офицеров получили ранения. 311 остались инвалидами.

В 1989 году на улицы Казани впервые вышел «афганский» трамвай. Он был оборудован по инициативе комсомольцев трамвайно-троллейбусного управления — членов городского совета воинов–интернационалистов. Благодаря этой инициативе о войне, о которой тогда не было принято говорить вслух, люди узнали правду.

Трамвайного депо уже нет, вагончик сдан в металлолом. В 2011 году на площадке у здания издательства силами и на средства, собранные неравнодушными татарстанцами и участниками войны, был установлен памятник. А в 2018 году он был утерян. К чемпионату мира по футболу на памятном для афганцев месте был разбит тематический сквер, и там, где раньше стоял монумент в память о воинах-интернационалистах, появилась композиция с мальчишками, увлеченно гоняющими мяч.

Памятник участникам войны в Афганистане обещали установить в парке Победы. К 30-й годовщине вывода войск. Через две недели уже 31-я годовщина, но обещание до сих пор не выполнено. В Минкульте Татарстана журналистам программы «7 дней» сообщили, что все это время шли обсуждения идей и концепций. Сейчас осталось два претендента на авторство нового монумента. До 10 февраля обещают доработать эскизы, тогда и будет принято окончательное решение о том, каким будет памятник воинам-интернационалистам в Казани. Затем предстоит определить бюджет и начать искать финансирование. Пока источник не ясен.

Подробнее об этих событиях можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 2 февраля, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

