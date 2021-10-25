COVID-19 бьет рекорды по заболеваемости и смертности — итоги недели в программе «7 дней»

Свыше 36 тыс. вновь заболевших в сутки и более тысячи смертей в день: четвертая волна коронавирусной инфекции в России набирает силу

Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

Новая коронавирусная инфекция опять тема №1 новостных таблоидов. Антирекорды по заболеваемости и смертности в России обновляются каждые 24 часа. Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой во всеуслышание признал, что государство проиграло информационную волну с антиваксерами. Вот только ряды противников вакцинации — тоже редеют. COVID-19 не признает ни «своих», ни «чужих» м на больничных койках по соседству оказываются и те, кто «не успел», и те, кто уговаривал не торопиться. Болеют все. Об этом и других ключевых событиях недели, которые попали в объективы наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», — в традиционном обзоре «Реального времени».

Идите и вакцинируйтесь

Призывает с экранов генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов. Идите и вакцинируйтесь — не устает повторять известный российский журналист, радио- и телеведущий, писатель, кандидат экономических наук. Идите и вакцинируйтесь! — говорит руководитель канала «Раша тудей» Маргарита Симонян. Идите и вакцинируйтесь! — говорят работники медучреждений, профессора от медицины, президент России, наконец.

Тем временем в России в детских больницах спешно развертывают дополнительные детские ковидарии. Смертельный вирус добрался до самого дорогого, что есть у каждого — малышей. Их, как и взрослых пытаются спасти. Но усилия врачей и самая современная техника, увы, не всегда оказываются сильнее болезни. И детской вакцины все еще нет. Не создана. А это значит, что каждый, кто осознанно, или по недомыслию старательно избегает любой возможности обезопасить себя и своих родных, ставит под удар не только самого себя и своих взрослых родственников, но и детей. Не только своих, но и тех, кто окажется рядом с ним, вдобавок ко всему игнорирующим требование носить в общественных местах маску, или небрежно натянувшим ее на подбородок.

Для информации: ковидный госпиталь в Детской республиканской клинической больнице работает с начала пандемии. Тогда он был рассчитан на 40 койкомест и они ни в первую, ни во вторую, ни в третью волну не были заполнены. С конца сентября коек стало 60. Свободных мест — нет… Среди маленьких пациентов значительная часть — совсем малютки. Первого года жизни… В детском инфекционном госпитале побывала съемочная группа программы «7 дней». Здесь все по взрослому: аппараты ИВЛ, температура под 40, и совсем беда, если есть сопутствующие патологии. Борьба за жизнь. Хрупкая и призрачная граница между еще «получается помочь» и «ничего нельзя сделать». Все по взрослому, кроме самих пациентов. Дети, многие из которых еще настолько малы, что еще даже не научились говорить.

Ковидный госпиталь в Детской республиканской клинической больнице работает с начала пандемии. Фото: Максим Платонов

— Главная ошибка родителей то, что они не привиты, дети являются переносчиками, им не от кого заразиться, только от взрослых, — поделилась в интервью нашим коллегам с телеканала «Новый век» Светлана Сенёк — заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ. Взрослых, которые самозабвенно продолжают играть в «русскую рулетку» со смертельной болезнью, не замечая, что ствол ковидного пистолета уже не только у их головы.

Ковидные «выходные»

В Татарстане, как и практически по всей России, длинные ковидные выходные начнутся с 30 октября и продлятся по 7 ноября. Или дольше. Тут — как карта ляжет. Все помнят, как все начиналось и насколько растянулось весной 2020-го. А ведь цифры по заболеваемости и смертности тогда были совсем иными. Скромнее были цифры.

Для справки: избыточная смертность по России в августе 2021 года составила 39,6%. То есть умирало на 40% больше людей чем в прежние — доковидные времена. Еще цифры: в регионах, где уровень вакцинации превысил 30%, сверхсмертность 33,1%. Там, где прививку сделали от 24 до 30% населения — 51%, там, где вакцинировались менее 20% — смертность выше «нормы» на 55%. Такие данные приводит телеграмм-канал «Майор и генерал».

Что ждет нас после 7 ноября? Возможно — новые рабочие будни. А может — очередной локдаун. Ведь ситуация с каждым днем сложнее по всей стране. В этом наши коллеги из программы «7 дней» убедились, побывав в других регионах: ковидных госпиталях Чебоксар, Йошкар-Олы…

95% попадающих на больничные койки — не вакцинированы. Фото: Ринат Назметдинов

И снова цифры. От 200 тыс. до 2 млн рублей. Именно в такую сумму обходится государству лечение одного COVID-пациента в госпитале. 95% попадающих на больничные койки — не вакцинированы. Все чаще и на разных уровнях звучит мысль о том, чтобы возложить затраты по спасению тех, кто «не думал», «не знал», «не успел» и «не верил» на их же плечи. Пока это только мысль. И те, кто спасает, понимают: и сами они, и их спасаемые — не более чем жертвы. Пациенты — доверчивые и управляемые жертвы ловких персон, стремящихся на общей беде сделать себе громкое имя. Врачи — жертвы тех самых доверчивых и управляемых, оказавшихся по чужой воле и собственному легкомыслию на больничных койках.

Кислород

Газ, дарующий надежду на жизнь. Особенно ценный сегодня, когда под аппаратами ИВЛ ежедневно по всей стране оказываются десятки тысяч человек. Его не хватает. В конце минувшей недели в соседней Чувашии был объявлен режим повышенной готовности из-за проблем с поставками кислорода в медучреждения. Минобороны России, согласно сообщению канала «RT на русском», по поручению президента России Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 240 тонн сжиженного кислорода. Позже еще 27 тонн было передано Республике Башкортостан, Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям. Вот только… это капля в море. Только в Татарстане госпитали в сутки потребляют 100 тонн кислорода. Дефицита в регионе нет. Он даже помогает соседним областям и республикам.

Дефицита удалось избежать благодаря тому, что крупнейшие предприятия Татарстана, в частности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», существенно нарастили производство жизненно необходимого газа.

На КОСе кислород производят с 1973 года. Он был нужен здесь всегда: строителям, ремонтникам, металлургам, задействован газ и в производственных процессах самого предприятия. Воздухоразделительные установки Линде, в которые поступает окружающая наша смесь, в которой содержится всего порядка 21% кислорода, очищают воздух от примесей, компрессируют, просушивают, снова очищают и охлаждают до минус 186 градусов по Цельсию. Так получаемый кислород обретает жидкую форму. Номинально он — технический. Фактически — готовый медицинский кислород.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», существенно нарастили производство жизненно необходимого газа. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

С началом пандемии кислорода начало требоваться все больше. И еще более высокого качества. Перед передачей в медучреждения, кислород проходит еще одну фильтрацию и уже такой, идеально чистый, развозится по медучреждениям республики. Один из самых крупных потребителей — 7-я казанская городская больница, с развернутым на ее площадях ковидным госпиталем на несколько сотен койко-мест. Здесь жидкий кислород газифицируется. Традиционный запас кислорода в больнице -13 тонн. Раньше такого объема хватало на месяц. Весной 2020-го — лишь на неделю. Сегодня — максимум на 3 дня.

Нижнекамск. Центральная многопрофильная больница. Вот только профиль у медучреждения, фактически сегодня — один единственный. 6 этажей. На каждом по 15 кислородных точек. Большая часть была оборудована только весной этого года.

700 тонн кислорода производимого на Нижнекамскнефтехиме — золотой запас республики. Много? Не так, как хотелось бы. Его хватит максимум на 20-25 дней. Потому ежедневно комплекс выпускает еще по 30 тонн. 30 тонн охлажденного до минус 180 градусов кислорода — жидкости небесно-голубого цвета. Цвета надежды. Сложно поверить, что на НКНХ производство кислорода, открытое 1985 году, в 2016 было приостановлено. О нем не вспоминали до 2020-го. Сегодня почти весь газ идет на нужды медицины.

Автобусы — на металл

Без общественного транспорта осталась Бугульма — небольшой город на юго-востоке Татарстана с населением около 90 тыс. человек. Для сравнения: это примерно столько же, сколько проживает в Вахитовском районе Казани.

9 лет назад здесь было 3 перевозчика. В 2019-м два с рынка — ушли. До недавнего времени перевозки населения в Бугульме обеспечивал единственный предприниматель, парк которого насчитывал 18 машин. Сегодня договор с местными властями — расторгнут, а автобусы… пошли на металлолом. Пассажирские перевозки — убыточны. Об этом говорилось не раз, и не только в Бугульме. Выжить в такой ситуации можно только в тандеме, когда предпринимателем оказываются необходимые муниципалитету услуги, а местные власти оказывают поддержку, компенсируя издержки. В Бугульме тандем распался. Денег в муниципальной казне не оказалось, тарифы не покрывали затрат, плюс кадровый голод: баранки автобусов преимущественно крутили трудовые мигранты, вынужденные из-за пандемии, или по каким-то другим причинам, вернуться на родину.

Договор в итоге был расторгнут, а автобусы отправились на переработку. Фото: скриншот

Весь 2020-й, сцепив зубы, предприниматель тянул бизнес, превратившись, фактически, едва ли не в крупнейшего благотворителя города… Но, возможности и терпение перевозчика оказались не безграничны. Соломинкой, сломавшей хребет верблюду, оказалось обращение одной из местных жительниц, пожаловавшейся в прокуратуру на состояние транспорта. Состоялась проверка. Выявленные нарушения устранить оказалось не на что. Договор в итоге был расторгнут, а автобусы отправились на переработку.

Бугульминская ситуация — не единична. Близки к тому, чтобы повторить сценарий АТП Зеленодольска, Мензелинска, Нижнекамска. В Азнакаево единственный перевозчик, обслуживающий и город, и пригород, возит еще и жителей Бавлов. Особо убыточные маршруты были вынуждены закрыть и здесь. Но в целом смогли найти общий язык с местными властями и те помогают перекрыть убытки социальных маршрутов.

Что касается Бугульмы, то там нашли временное решение: предприятие, обеспечивающее перевозку на пригородных маршрутах, выделило несколько автобусов для города. Но их вчетверо меньше, чем нужно. Ждут предложений от транспортных предприятий, готовых взять как все маршруты, так и каждый по отдельности. Вот только желающих — нет. Остается надеяться, что только пока.

Перепись 2021

Хотя, если быть точнее, то посчитать население страны планировали ее в 2020-м, но из-за пандемии сроки перенесли сначала на апрель 2021, а потом сдвинули на осень. 15 октября, третья Всероссийская перепись населения все-таки стартовала. Она продлится до 14 ноября и отличается тем, что данные в анкетах могут быть заполнены не только на переписных участках или при традиционном обходе переписчиками, но еще и в электронном формате — на сайте Госуслуг.

15 октября третья Всероссийская перепись населения все-таки стартовала. Фото: strana2020.ru

— Данные этой переписи позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения. А кроме того, всероссийская перепись населения позволит собрать новые уникальные сведения о национальном составе страны и используемых языках, — подчеркивают наши коллеги из программы «7 дней».

Обо всем этом, а также о том, как проходит перепись населения, как узнать переписчика и на какие вопросы предстоит ответить в интервью, какого результата ждут от процедуры на государственном уровне, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 25 октября ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

