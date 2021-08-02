Необратимые последствия: чем COVID-19 опасен для беременных

Новые опасности коронавируса, Олимпиада при пустых трибунах и такие разные татары — итоги недели в программе «7 дней»

Одной из ключевых тем информационных таблоидов по-прежнему остается новая коронавирусная инфекция. Второй год мир лихорадит пандемия, вирусологи выявляют новые штаммы смертельно опасной болезни, а сам COVID-19 выбирает себе цели, не щадя ни стариков, ни младенцев, ни будущих мам. Об этом и других ключевых событиях недели — в нашем обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век».

«Не успели…»

Именно эту фразу чаще всего слышат от пациентов ковидных госпиталей республики и врачи, и сами журналисты, практически весь период эпидемии не покидающие «красные зоны» клиник. Те люди, кто оказался на больничной койке, забывают о том, что еще недавно сами в большинстве своем активно выступали против вакцинации, внимали сказкам про «зомбирование» и «поголовную чипизацию». Когда беда приходит к ним самим, люди резко меняют мировоззрение и из ярых противников вакцинации превращаются просто в «не успевших» записаться на прививку.

Пациенты ковидных госпиталей начинают осознавать, что их не обманывали, что болезнь реальна и что она опасна. Смертельно опасна. Люди болеют целыми семьями и, что особенно страшно, умирают целыми семьями. Наши коллеги из программы «7 дней» рассказывают о случаях, когда хоронить жертв COVID-19 приходится коллегам по работе потому, что остальные члены семьи в лучшем случае сами на больничной койке. В худшем — прощаться приходится со всей семьей. Вдвойне страшно, когда на больничной койке оказываются дети или женщины, готовящиеся стать матерями.

Только по официальным данным и только в Татарстане за полтора года лишь через два казанских ковидных госпиталя прошли свыше 1 700 беременных женщин. Мамами смогли стать не все: ковид приводит к тромбированию плаценты, гипоксии плода и так далее, что может привести к выкидышу или преждевременным родам.

Люди боятся. Боятся сказок о том, что вакцина сама по себе может стать источником заразы, что укол ударит по репродуктивной системе, что попытка обезопаситься от коронавируса даст осложнения на организм. Фото: Максим Платонов

Печальный факт: даже беременность женщины, как правило, не становится фактором, который подвиг бы остальных членов семьи вакцинироваться. Люди боятся. Боятся сказок о том, что вакцина сама по себе может стать источником заразы, что укол ударит по репродуктивной системе, что попытка обезопаситься от коронавируса даст осложнения на организм. И большинство надеется на «авось». В итоге оказываются на больничных койках всей семьей.



Без флага, без гимна, без зрителей

Пандемийная Олимпиада в Токио уже вошла в историю и как Игры, которые пришлось перенести на год, и как, наверное, первая и единственная, на которой нет зрителей. Для России Олимпийские игры — 2020 проходят еще и в условиях, когда команда вынуждена выступать без национальной символики, без гимна страны, в условиях ограничений.

И тем не менее российские атлеты доказывают всему миру, что они лучшие: побеждают, завоевывают медали. В их числе спортсмены из Татарстана. Наши коллеги из программы «7 дней» подготовили подробный материал о наших героях-спортсменах.

Темы и направления, которые успели затронуть участники саммита за три дня, самые разнообразные. Фото: Максим Платонов

KazanSummit 2021

В очередной раз — уже 12-й по счету — Татарстан собрал крупнейших исламских предпринимателей, финансистов, дипломатов, политиков и общественных деятелей практически со всего мира. В столице республики состоялся международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Пандемия также оказала влияние на это событие. В 2020-м саммит не состоялся. В этом с соблюдением требований эпидемиологической безопасности представители 60 стран мира и 30 регионов России съехались в Казань.

90 сессий и конференций, три площадки для обсуждений и споров. Темы и направления, которые успели затронуть участники саммита за три дня, самые разнообразные: от детского предпринимательства до осознанного потребления, от «зеленой» экономики до рынка креативных индустрий. И, конечно же, традиционные для саммита темы: индустрия халяль, партнерские финансы и развитие предпринимательства с учетом специфики требований законов исламского мира.

В открытии саммита принял участие министр экономического развития России Максим Решетников. Президент Татарстана Рустам Минниханов, являющийся также председателем группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», в своем выступлении подчеркнул приоритетность развития сотрудничества и партнерских отношений между государствами исламского мира и в глобальном масштабе в целом.

Сегодня мишар на полном серьезе считают отдельным этносом. Фото: mordovmedia.ru

Разнообразие татар

Именно эту тему в своем материале затронули наши коллеги из программы «7 дней». Народ, национальность — одна, вот только в современном мире лишь наименований единого этнонима — с десяток. За многовековую историю образовались разделения по территориальному, конфессиональному, даже сословному признаку. В этих хитросплетениях и попытались разобраться журналисты. И сначала отправились в Старую Казань — место, где еще на рубеже XII—XIII веков находилось сердце этой земли и откуда еще в период Золотой Орды татарский народ расселялся по необъятным просторам современной России. Одни отправлялись в Крым, другие — в Сибирь, третьи — на территорию Великого Московского княжества. Эта группа значительно выросла и после падения Казанского ханства.

Значительная часть татар обосновалась на землях к востоку от современного Татарстана — на территории, к тому времени уже имевшей историческое название Мещера, произошедшее от древнего финно-угорского племени. Татар-переселенцев, поселившихся на этих землях, стали называть татарскими мещерами, или мишарами. Любопытно то, что русских, поселившихся на тех же землях, называли русскими мещерами.

Прошло время. Русские мещеры от поименования по территориальному признаку избавились. А вот к татарам название «мишар» прилипло. Сегодня мишар на полном серьезе считают отдельным этносом. Соответствующая информация есть на сайте госуслуг. А еще там есть астраханские, сибирские татары, крещеные татары, нагайбаки, булгары… Второй по численности этнос в России, имеющий единую историю, язык, культуру и предков, оказался рассечен на множество фрагментов.

Обо всем этом подробнее, а также о том, чего хотят жители поселка Тарловка, что такое сторителлинг и о чем шла речь на «Инфоруме», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир телеканала ТНВ 2 августа, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

