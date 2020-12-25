«Джалиловские чтения»: 40 тысяч заявок и «Вәхшәт» как хит
Международный литературный конкурс чтецов дошел до трехдневного финала
На международный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения» в Татарстане в этом году поступило более 40 тысяч заявок. Во многом — благодаря работе с районными отделами образования, онлайн-формату и увеличению возрастного ценза. Финал также проходит по новым правилам — жюри смотрит лучшие ролики в культурном центре «Сайдаш». Своими впечатлениями судьи конкурса поделились с журналистами.
Из детского сада — в финал
В этом году конкурс «Джалиловские чтения» проходит в третий раз, по нынешней традиции — большей частью в онлайн-формате (хотя в Азнакаево, Набережных Челнах, Челябинске участники смогли выйти на сцену). Не удалось организовать и летние лагеря в рамках состязания в селе Тюменяк Туймазинского района Башкортостана.
Этапов у чтений оказалось даже больше, чем планировали. Как поделился подробностями руководитель оргкомитета Алмаз Нургалиев, в этом году организаторы часто и плотно общались с отделами образования: в каждой школе, детсаду, группе и классе проводились состязания, учитель собирал лучших чтецов, потом шли школьные этапы, а далее — районные, зональные. К примеру, такое практиковалось в Балтасях, Казани. Так что если в первый год в конкурсе участвовало 4 тысячи, а потом 6 тысяч человек, то в 2020-м на «Җәлил укулары» пришло более 40 000 заявок. Из Казани — около 29 000.
Были видео из других стран — это Азербайджан, Китай, Казахстан, Йемен, Турция, Белоруссия, Кыргызстан. Отмечается, что отнюдь не во всех регионах-участниках есть татарские организации. Отдельно жюри отметило работу московской актрисы Алеси Корсак, которая прочитала «Күршеләр» на татарском.
О том, какие будут призы, как они будут вручаться, пройдет ли большой концерт, говорить пока рано, хотя понятно, что в юбилейный для Джалиля год (в 2021-м будут праздновать его 115-летие) такие вопросы закономерны.
Журналисты между тем припомнили, что это не единственный конкурс художественного слова, проходящий сейчас, — Татарская филармония запустила состязание под названием «Татар сүзе» с призовым фондом один миллион рублей. Коллеги по перу решили, что таким образом республика ответила на башкирский «Йөрәк сүзе», в котором разыгрывали автомобиль. На что один из участников жюри, педагог сценической речи и ведущий ТНВ Инсаф Абдулла заметил, что это делается для поднятия статуса башкирской национальности, поскольку «башкиры на такое денег не жалеют и идут впереди нас».
Номинаций в конкурсе семь: чтение стихов Мусы Джалиля на русском, татарском и «языках мира», стихи фронтовиков на двух языках, коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков группой от двух до десяти человек, а также номинация для собственных произведений «Молодые джалиловцы», в рамках которой авторы пишут стихотворение, поэму или эссе о Великой Отечественной войне. В этом году увеличили и разрешенный возраст участников — от 3 до 65 (а не до 25 лет, как раньше). Писать сочинения разрешили подросткам с 14 лет, потому что раньше в этой номинации зачастую тексты за молодых участников писали родители.
Джалиловские шлягеры
К сожалению, стихотворения «Кызыл ромашка», «Вәхшәт», «Бүреләр» остаются «хитами» Джалиля — их читает очень много людей. И звучат они одинаково — «как будто репетировал один и тот же режиссер». Порой фоном играет одна и та же музыка.
Хотя, как отметила председатель Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова, звучит и много редкого, особенно в этом отличись регионы вне Татарстана. Кроме того, до сих пор присылают стихотворение «Чулочки». В этом году дочь поэта, Чулпан Залилова, даже записала видео, в котором четко прояснила: это не стихи ее отца.
— Даже в какой-то книге оно было опубликовано, как стихотворение Джалиля, — говорит Нургалиев. — И даже в одну из школьных программ оно попало. Есть теория, что «Чулочки» основано на «Вәхшәт». Точного автора назвать нельзя. Это не Асадов, мы выясняли через ИЯЛИ. А теперь и Чулпан-апа высказала свое мнение.
Также Нургалиев посетовал, что в номинации стихов фронтовиков присылают даже переводы на татарский Симонова: «Мы поясняли, что надо читать стихи своего земляка. А там Симонова читают, но он ведь русский, а во-вторых — явно не Арского района». В итоге организаторы отвечали — у нас в районе нет поэтов. «А вы изучайте хотя бы письма военного времени — порой там даже жена с мужем в шутку переписываются стихами», — говорил Нургалиев.
Много вопросов у жюри и к манере исполнения.
— Учитель учит ребенка читать стихотворение, — говорит актер Камаловского театра Ильтазар Мухаметгалиев. — Это большая ошибка. Не надо учить читать стихотворение, надо научить любить поэзию. Как ребенок чувствует — пусть так читает. Каждый из нас — маленький поэт в душе. А поэзия — это красота, красота звучания, мысли. А тут все начинают с пафосом... И самое лучшее превращается в психоз.
С ним согласился Инсаф Абдулла, вспомнив, как он сам учился в школе: у них за татарский отвечал директор, который из-за нехватки времени на литературе просто читал детям стихи, а на уроках заставлял писать сочинения. Озаботило диктора и то, что зачастую произведение детям выбирают взрослые: «Ну как можно читать «Вәхшәт» в 1—3 классе?».
Отметим, что наиболее распространенный возраст участников 9—14 лет.
— Просто болтать руками во время чтения — это не дело, — согласилась Идрисова. — Надо передать всю красота слога.
На что с сожалением обратили внимание все участники жюри: на русском языке читают Джалиля с большим пониманием смысла. На татарском даже знающий вроде язык ребенок такого эффекта достигает не всегда.
— Возрастные категории изменились, — говорит актриса Тинчуринского театра Резеда Саляхова. — Мы радуемся, что участвуют старшие. Тут и профессиональные актеры, и обычные бабушки. Видно, что детей «портят», когда он читает без смысла. Старшие читают самостоятельно, у них нет того, кто бы их испортил. Но есть тут и те, кто делает это натужно. И мы вспоминаем, что их дети так же читали.
Писатель Газинур Морат ответил мастерам слова, что он, как писатель, больше восхищался чтецами: «Таковы реалии. Ведь даже детей в школе в деревне сейчас учат говорить по-русски. Поэтому вы оцениваете чтецов с профессиональной точки зрения, а мы — с точки зрения чувств. У нас и оценки повыше».
Из 40 тысяч участников в каждую номинацию попало по 50—70, так что жюри не позавидуешь: к приходу журналистов они уже третий день смотрели видео и расставляли баллы, хотя участники и говорят, что самые эффектные чтецы вызывают у них схожие эмоции. После отбора видео еще обсудят с актером Камаловского театра Азгаром Шакировым, которого в силу почтенного возраста решили в эпоху пандемии оградить от групповой работы. Итоги организаторы обещают обнародовать примерно 30 декабря.
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