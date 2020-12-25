«Джалиловские чтения»: 40 тысяч заявок и «Вәхшәт» как хит

Международный литературный конкурс чтецов дошел до трехдневного финала

Фото: Ринат Назметдинов

На международный литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения» в Татарстане в этом году поступило более 40 тысяч заявок. Во многом — благодаря работе с районными отделами образования, онлайн-формату и увеличению возрастного ценза. Финал также проходит по новым правилам — жюри смотрит лучшие ролики в культурном центре «Сайдаш». Своими впечатлениями судьи конкурса поделились с журналистами.

Из детского сада — в финал

В этом году конкурс «Джалиловские чтения» проходит в третий раз, по нынешней традиции — большей частью в онлайн-формате (хотя в Азнакаево, Набережных Челнах, Челябинске участники смогли выйти на сцену). Не удалось организовать и летние лагеря в рамках состязания в селе Тюменяк Туймазинского района Башкортостана.

Как рассказал руководитель оргкомитета Алмаз Нургалиев, в этом году организаторы часто и плотно общались с отделами образования: в каждой школе, детсаду, группе и классе проводились состязания, учитель собирал лучших чтецов, потом шли школьные этапы, а далее — районные, зональные

Этапов у чтений оказалось даже больше, чем планировали. Как поделился подробностями руководитель оргкомитета Алмаз Нургалиев, в этом году организаторы часто и плотно общались с отделами образования: в каждой школе, детсаду, группе и классе проводились состязания, учитель собирал лучших чтецов, потом шли школьные этапы, а далее — районные, зональные. К примеру, такое практиковалось в Балтасях, Казани. Так что если в первый год в конкурсе участвовало 4 тысячи, а потом 6 тысяч человек, то в 2020-м на «Җәлил укулары» пришло более 40 000 заявок. Из Казани — около 29 000.



Были видео из других стран — это Азербайджан, Китай, Казахстан, Йемен, Турция, Белоруссия, Кыргызстан. Отмечается, что отнюдь не во всех регионах-участниках есть татарские организации. Отдельно жюри отметило работу московской актрисы Алеси Корсак, которая прочитала «Күршеләр» на татарском.

О том, какие будут призы, как они будут вручаться, пройдет ли большой концерт, говорить пока рано, хотя понятно, что в юбилейный для Джалиля год (в 2021-м будут праздновать его 115-летие) такие вопросы закономерны.

Журналисты между тем припомнили, что это не единственный конкурс художественного слова, проходящий сейчас, — Татарская филармония запустила состязание под названием «Татар сүзе» с призовым фондом один миллион рублей. Коллеги по перу решили, что таким образом республика ответила на башкирский «Йөрәк сүзе», в котором разыгрывали автомобиль. На что один из участников жюри, педагог сценической речи и ведущий ТНВ Инсаф Абдулла заметил, что это делается для поднятия статуса башкирской национальности, поскольку «башкиры на такое денег не жалеют и идут впереди нас».

Инсаф Абдулла считает, что «башкиры на такое денег не жалеют и идут впереди нас»

Номинаций в конкурсе семь: чтение стихов Мусы Джалиля на русском, татарском и «языках мира», стихи фронтовиков на двух языках, коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков группой от двух до десяти человек, а также номинация для собственных произведений «Молодые джалиловцы», в рамках которой авторы пишут стихотворение, поэму или эссе о Великой Отечественной войне. В этом году увеличили и разрешенный возраст участников — от 3 до 65 (а не до 25 лет, как раньше). Писать сочинения разрешили подросткам с 14 лет, потому что раньше в этой номинации зачастую тексты за молодых участников писали родители.

Джалиловские шлягеры

К сожалению, стихотворения «Кызыл ромашка», «Вәхшәт», «Бүреләр» остаются «хитами» Джалиля — их читает очень много людей. И звучат они одинаково — «как будто репетировал один и тот же режиссер». Порой фоном играет одна и та же музыка.



Как отметила председатель Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова (на фото — в центре), звучит и много редкого, особенно в этом отличись регионы вне Татарстана

Хотя, как отметила председатель Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова, звучит и много редкого, особенно в этом отличись регионы вне Татарстана. Кроме того, до сих пор присылают стихотворение «Чулочки». В этом году дочь поэта, Чулпан Залилова, даже записала видео, в котором четко прояснила: это не стихи ее отца.

— Даже в какой-то книге оно было опубликовано, как стихотворение Джалиля, — говорит Нургалиев. — И даже в одну из школьных программ оно попало. Есть теория, что «Чулочки» основано на «Вәхшәт». Точного автора назвать нельзя. Это не Асадов, мы выясняли через ИЯЛИ. А теперь и Чулпан-апа высказала свое мнение.

Также Нургалиев посетовал, что в номинации стихов фронтовиков присылают даже переводы на татарский Симонова: «Мы поясняли, что надо читать стихи своего земляка. А там Симонова читают, но он ведь русский, а во-вторых — явно не Арского района». В итоге организаторы отвечали — у нас в районе нет поэтов. «А вы изучайте хотя бы письма военного времени — порой там даже жена с мужем в шутку переписываются стихами», — говорил Нургалиев.



«Учитель учит ребенка читать стихотворение, — говорит актер Камаловского театра Ильтазар Мухаметгалиев. — Это большая ошибка. Не надо учить читать стихотворение, надо научить любить поэзию»

Много вопросов у жюри и к манере исполнения.

— Учитель учит ребенка читать стихотворение, — говорит актер Камаловского театра Ильтазар Мухаметгалиев. — Это большая ошибка. Не надо учить читать стихотворение, надо научить любить поэзию. Как ребенок чувствует — пусть так читает. Каждый из нас — маленький поэт в душе. А поэзия — это красота, красота звучания, мысли. А тут все начинают с пафосом... И самое лучшее превращается в психоз.

С ним согласился Инсаф Абдулла, вспомнив, как он сам учился в школе: у них за татарский отвечал директор, который из-за нехватки времени на литературе просто читал детям стихи, а на уроках заставлял писать сочинения. Озаботило диктора и то, что зачастую произведение детям выбирают взрослые: «Ну как можно читать «Вәхшәт» в 1—3 классе?».

Отметим, что наиболее распространенный возраст участников 9—14 лет.



— Просто болтать руками во время чтения — это не дело, — согласилась Идрисова. — Надо передать всю красота слога.



— Возрастные категории изменились, — говорит актриса Тинчуринского театра Резеда Саляхова. — Мы радуемся, что участвуют старшие. Тут и профессиональные актеры, и обычные бабушки

На что с сожалением обратили внимание все участники жюри: на русском языке читают Джалиля с большим пониманием смысла. На татарском даже знающий вроде язык ребенок такого эффекта достигает не всегда.

— Возрастные категории изменились, — говорит актриса Тинчуринского театра Резеда Саляхова. — Мы радуемся, что участвуют старшие. Тут и профессиональные актеры, и обычные бабушки. Видно, что детей «портят», когда он читает без смысла. Старшие читают самостоятельно, у них нет того, кто бы их испортил. Но есть тут и те, кто делает это натужно. И мы вспоминаем, что их дети так же читали.

Газинур Морат: «Вы оцениваете чтецов с профессиональной точки зрения, а мы — с точки зрения чувств. У нас и оценки повыше»

Писатель Газинур Морат ответил мастерам слова, что он, как писатель, больше восхищался чтецами: «Таковы реалии. Ведь даже детей в школе в деревне сейчас учат говорить по-русски. Поэтому вы оцениваете чтецов с профессиональной точки зрения, а мы — с точки зрения чувств. У нас и оценки повыше».



Из 40 тысяч участников в каждую номинацию попало по 50—70, так что жюри не позавидуешь: к приходу журналистов они уже третий день смотрели видео и расставляли баллы, хотя участники и говорят, что самые эффектные чтецы вызывают у них схожие эмоции. После отбора видео еще обсудят с актером Камаловского театра Азгаром Шакировым, которого в силу почтенного возраста решили в эпоху пандемии оградить от групповой работы. Итоги организаторы обещают обнародовать примерно 30 декабря.

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов