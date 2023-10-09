«Валдай-2023»: ключевые посылы

Разобранная на цитаты речь Владимира Путина на «Валдае», президент Узбекистана в Татарстане — события недели в программе «7 дней»

Одним из ключевых политических событий минувшей недели в России, да и в мире в целом, стало выступление президента России на площадке дискуссионного клуба «Валдай». На чем акцентировал внимание Владимир Путин, а также о том, что еще попало в объективы камер наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Задача строительства нового мира

«Перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. Будущее создается сегодня, не только на наших глазах — нашими руками», — лишь одна из цитат президента России Владимира Путина, практически мгновенно разлетевшихся по информационным таблоидам мира.

Говорил Владимир Путин о многом — всем то, что волнует и россиян, и здравомыслящих людей за пределами нашей страны. И в частности о том, почему Россия «самобытное государство-цивилизация» не хочет и не может послушно, вопреки её интересам встраиваться в западную концепцию видения мира, основанную на придуманных правилах, подавлении неугодных, гегемонии и странах-сателлитах.

Стремление к конструктивному взаимодействию, что демонстрировала Россия на протяжении последних десятилетий, коллективным Западом, увы, было воспринято превратно — как покорность и «признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере». А неготовность становиться одним из множества сырьевых придатков, на которых и строится благополучие «цивилизованных» государств, послужило толчком к попытке сузить кольцо вокруг непокорного государства.

скриншот realnoevremya.ru трансляции с сайта ru.valdaiclub.com

Конфликт на Украине до 2014 года даже в самой России подавляющим большинством населения воспринимался как региональный, не имеющий к нашей стране никакого отношения. Сейчас, Россия, вопреки раскручиваемому Западом мнению, пытается не раздуть, а наоборот — закончить «территориальный конфликт». Наше государство и без того огромно и не нуждается в новых территориях. Речь о другом: о прекращении геноцида живущих на территориях ДНР и ЛНР, а в глобальном масштабе — фундаментальный спор о настоящем и будущем мироустройстве. Мироустройстве, построенном не на постоянно меняющихся в угоду неких «вершителей судеб» правилах, а на незыблемых, единых для всех стандартах. Владимир Путин их четко сформулировал. Первое — открытый мир. Взаимосвязанный и без надуманных искусственных барьеров в стремлении людей к общению, творческой реализации и процветанию. Второе — многообразие мира. Мы разные и этим едины. И это богатство необходимо сохранять. Оно и должно быть фундаментом всеобщего развития. Третье — максимальная представительность. Никто и ничто не имеет права управлять миром за и от имени других. Четвертое — всеобщая безопасность и прочный мир. Мир, простроенный на уважении интересов всех государств и стран, вне зависимости от их размеров. Блоковый подход, это наследие колониальной эпохи и холодной войны, должен уйти в историю.

В цифрах и фактах коснулся президент и вопросов экономики. Обвалить ее в России, как бы не пыжились зарубежные «друзья», у них не получилось. И о милитаризации, не смотря на продолжающуюся СВО — и речи не идет. Безработица — всего 3%. 43% прироста активности и результата дают обрабатывающие отрасли. На 3% выросли нефтегазовые доходы. Санкции обернулись против собственных авторов, сегодня вынужденных сиротливо наблюдать из-за собственноручно выстроенных заборов за тем, как развивается сотрудничество России и товарообороты между Россией и государствами Азии, Африки, Арабским миром, многими странами бывшего СССР, сегодня являющимися сильными, независимыми и стремящимися к дальнейшему развитию государствами.

Сразу в Казань

С Узбекистаном Россию связывают давние дружеские, экономические, научные, политические связи. А с Татарстаном много общего у Узбекистана и в истории, и в Культуре. Не случайно исторический визит президента Узбекистана — Шавката Мирзиёева в Россию начался именно с первого посещения Казани.

Объединяют Узбекистан и Татарстан не только история и культура, но и стремления. И в Татарстане, и в Узбекистане ставку делают на инновации, на развитие, на продвижение в глобальных масштабах. Переводя взаимность интересов в экономическую плоскость, можно отметить, что товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2022 года превысил $290 млн. И это почти на 50% больше, чем по итогам 2021-го. При этом экспорт из Татарстана составил $219 млн (рост на 40%), а импорт — около $72 млн (двукратное увеличение).

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Подготовка к визиту в Татарстан Шавката Мирзиёева началась заблаговременно: несколько недель назад республику посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Насыщенной деловой программой он явно остался впечатлен. За день до визита президента Узбекистана, на площадке «Казань-Экспо» стартовал масштабный российско-узбекский форум, собравший свыше 700 руководителей компаний из 19 субъектов РФ и 12 регионов Узбекистана.

Более чем насыщенной выдалась и программа самого Шавката Мирзиёева. Прямо с трапа самолета он, в сопровождении встречавших его на взлетном поле раиса Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера РФ Дениса Мантурова, отправился на «Казань-Экспо», где посетили выставку. К слову, надолго задержались у стенда одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов Россиии мира — АО «ТАИФ-НК». Экономический потенциал Татарстана ему презентовала руководитель АИР республики Талия Минуллина. Стороны сошлись во мнении, что Татарстану и Узбекистану есть куда расти в вопросах экономического сотрудничества и обозначили самые перспективные направления. Совместные с Татарстаном технопарки на территории Узбекистана уже успешно работают. Прямо на площадке выставки раис Татарстана и Шавкат Мерзиёев договорились о строительстве в Бухаре филиала ОЭЗ «Алабуга». И это далеко не единственный проект, о котором уже идет обсуждение. Всего их более трех десятков на общую сумму свыше $300 млн.

Впрочем, речь шла не только о развитии связей в экономике. Областей и направлений взаимных интересов — множество. Это и наука, и культура, и взаимодействие с диаспорами. В Узбекистане татарская диаспора — это порядка 300 тыс. человек. Огромные перспективы открываются в области образования. В Джиззаке работает филиал Казанского федерального университета, в вузах нашей республики обучаются свыше 3 тыс. студентов из Узбекистана. Территории надежно связывает регулярное авиасообщение. А для большего удобства и наращения взаимного обмена туристическими и деловыми потоками, его планируется сделать ежедневным.

Сразу из Казани, впечатленный и деловой программой, и посещением Кул-Шарифа и Благовещенского собора, Шавкат Мерзиёев отправился в Москву, где состоялись встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Арман Костанян — один из лучших учителей страны

На прошлой неделе страна встретила, пожалуй, один из самых важных профессиональных праздников — День учителя. В системе образования Татарстана сегодня трудятся свыше 77 тыс. специалистов, несущих знания.

А в преддверии профессионального праздника, в Москве, Владимир Путин встретился с лучшими из лучших учителей. Одним из тех, кто удостоился этой чести, стал татарстанский учитель, преподаватель математики в лицее Иннополис Арман Костанян (в недавнем прошлом ведущий рубрики на ТНВ). Он стал призером Всероссийского конкурса и вошел в топ-5 лучших учителей страны. К слову, нестандартный подход к преподаванию предмета давно полюбился его ученикам. Согласитесь, не каждый учитель способен сыграть прямо на уроке на фортепиано, или прочитать математическую тему в стиле рэп.

На встрече с президентом выступить с обращением не хватило времени. Но информация об опыте преподавания в лицее Иннополис уже заинтересовала министра образования страны. Искусственный интеллект, как помощник учителя в выстраивании индивидуального маршрута обучения, позволит не просто учить, а сделать так, чтобы дети горели деланием получать новые знания. Для этого то и нужен анализ глубины и характера интересов ребенка, чтобы вовремя скорректировать маршрут и сделать учебу более яркой, интересной, запоминающейся.

Обо всем этом подробнее, а также о том, куда завели споры о запрете абортов, и то, как счастье материнства, особенно тройного, может обернуться сложностями, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 9 октября ровно в 13.00, или на сайте телеканала.