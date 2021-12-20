Как измышления превращаются в «истину»: сколько правды в словах «Врачей за правду»?

Платное лечение COVID-19 от фронтменов антиваксеров, так ли жестки ограничения в России и новые технологии образования: итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

За что ратуют «Врачи за правду» и так ли бескорыстен их демарш? О чем гласит проект изменений в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»? «За подвиг доброты, милосердного служения ближним и огромный вклад в развитие системы паллиативной помощи»: Владимир Вавилов удостоен международной премии «Вера и верность». Об этом и других ключевых событиях недели по мнению наших коллег и программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала «Новый век», — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Как белое становится черным



Если хочешь, чтобы тебе поверили, возьми несколько достоверных фактов и на них, словно бусы на нитку, нанизай то, во что ты хочешь чтобы поверили люди. Простая, как гвоздь, и столь же безотказная схема действует уже века.

На днях в Петербурге состоялась очередная большая конференция движения, называющего себя «Врачи за правду». Это не те врачи, что валятся с ног от усталости, спасая пациентов ковидных госпиталей. Скорее, это представители альтернативного мнения, часть из которых со смертельно опасной болезнью пока еще не сталкивалась, а часть, например Павел Воробьев, знакома, но, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», так скажем, с альтернативной — платной стороны. У доктора наук и активного фронтмена уверенных в том, что вирус не страшен, смертность не так и высока, что лечат неправильно и, вообще, государство ведет себя неправильно, ограничивая людей, — есть свой интерес во всей этой вакханалии. Доктор имеет собственную платную клинику, где (внимание!) лечат ковид по собственной методике.

В чем причины такого подогревания противостояния: в личных ли интересах, в том ли, что жонглирование фактами окончательно путает и без того растерянного обывателя — сказать сложно. Ораторам от противного никто не затыкает рот: они получают трибуны, в том числе в органах власти, требуют особого к себе отношения. В науке это получило название «коллективный нарциссизм». И как явление оно гораздо страшнее, чем нарциссизм индивидуальный. Самолюбование отдельного индивидуума способно разве что вызвать насмешку злого и сочувствие душевного. Коллективный же нарциссизм, где у неограниченного круга лиц «личная пустота и малозначительность заменена общими групповыми интересами», опасен агрессивным ответом на любое оскорбление символов и догм, кажущихся его адептам единственно верными.

Пол, религия, раса, нация, сексуальная принадлежность — идея, объединяющая группу, может быть любой. А вот что является целью? Об этом пастве чаще всего знать не обязательно. Для этого есть лидеры. И лидерам есть к чему стремиться за счет других — верящих и верующих в собственную исключительность, причастность к «великому и незыблемому». Правда подменяется собственной правотой, верность суждений — убеждениями, дело — громкими заявлениями. Вот только тех, кто делает, не видно и не слышно. Им некогда тратить время на трибуны и размахивание флагами. Спасая жизни других, они уступают инициативу тем, у кого на все это время есть. На благо ли? Покажут койки ковидных госпиталей, где рано или поздно окажутся и сами фронтмены, и те, кто их послушал и решил, что вакцинация как часть противостояния COVID-19 не нужна, и те, кому не помогли «платные альтернативные» методы лечения коронавируса.

Госдума России приняла в первом чтении законопроект «О едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест». Фото: Максим Платонов

В России планируется обязательная «куаризация», а за рубежом?

В минувший четверг Госдума России приняла в первом чтении законопроект «О едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест». Речь идет о внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Что это значит? На всей территории страны массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет посещать только при предъявлении QR-кода или документа, подтверждающего наличие противопоказаний к прививке. Эти ограничения (к слову, уже действующие в регионах) закрепляются законодательно.

До 1 февраля 2022 года еще будет действовать требование о предъявлении отрицательного результата ПЦР-обследования. После этого такая возможность сохранится только у тех, у кого есть медотвод.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов подчеркивает: этот законопроект не о QR-кодах. Это гораздо более широкий и значимый документ: «Закон о том, каким образом мы можем, не закрывая нашу экономику, не заставляя граждан сидеть в своих квартирах и не ограничивая их права, продолжать жить. Мы вынуждены сегодня жить в этой ситуации и пренебрегать ею мы не можем».

После принятия в первом чтении законопроект отправляется на изучение и доработку в регионы. После того как будут собраны и учтены все мнения, состоится рассмотрение во втором и третьем чтении.

Это — в России. А насколько жесткие меры приходится принимать в других странах мира? Наши коллеги из программы «7 дней» изучили тему. По их информации, в Армении Минздрав намеревается ввести платное стационарное лечение для COVID-положительных граждан, не прошедших процедуру вакцинации. В Австрии уже объявлен общенациональный локдаун. Часть федеральных земель Германии ввели локдаун для непривитых. Для них действует комендантский час, а на транспорте обязательно предъявление QR-кода.

В Австралии бушевали массовые протесты, и силовые структуры были вынуждены прибегнуть к силовым мерам. Причина — остановка строительных площадок из-за коронавируса.

Бельгия. Попасть в общественные места можно исключительно по ковид-пропускам. Уже с 20 декабря вновь закрывают двери начальные школы и детские сады.

Италия. Режим ЧС продлен вплоть до 31 марта 2022 года. До 15 января воспользоваться общественным транспортом без ковид-пропуска невозможно. В национальном масштабе вводится новый вид пропуска — Super Green Pass. Он выдается на 9 месяцев и только тем, кто уже переболел COVID-19 или прошел полный курс вакцинации. Без него запрещен доступ в общественные места, в том числе в общественный транспорт, офисы и отели. Военные, полиция, работники школ и системы здравоохранения обязаны вакцинироваться.

Фото: Città di Parma / wikipedia.org

Украина. 10 областей объявили красный уровень опасности. Свободное перемещение между областями — в прошлом.

В Латвии режим чрезвычайного положения действует пока по 11 января. А в Нидерландах даже в гостях одновременно не могут собираться более четырех человек. Заведения общепита и супермаркеты работают по сокращенному режиму — до 8 вечера. Часть магазинов, а также театры, музеи, рестораны и того меньше — до 17.00.

Ливан. Действует комендантский час для непривитых. Выход из дома с 19.00 и до 6 утра запрещен.

В США губернатор Нью-Йорка 3 декабря приняла решение о вводе в штате режима ЧС. Он действует пока по 15 января. Нетяжелые пациенты не смогут получить медицинскую помощь, больницы и поликлиники получают госпомощь.

В Сингапуре пошли еще дальше: невакцинированные не имеют права ходить в гости, в том числе к родственникам. А те, кто вакцинирован, могут собираться не более чем по пять человек за столом в заведениях общепита. В Южной Корее число участников частных встреч с 6 декабря ограничено, в зависимости от региона, шестью-восемью гражданами.

Ограничений с каждым днем становится все больше и они все жестче. В России, как выясняется, один из самых мягких подходов. Между тем в глобальном масштабе кривая числа заболеваний вновь ползет вверх. Чего ждать и что будет предприниматься для того, чтобы остановить этот рост, — покажет время.

QR-ликбез

Около 2000 обращений в месяц от недовольных введением QR-кодов и обязательности их наличия и предъявления поступает в Минюст Татарстана. Как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», «большинство заявителей, недовольных — попросту не читали постановление и незнакомы с действующим законодательством. Как правило, это люди, которые не хотят видеть и слышать объяснений, их дело — сказать, воспротивиться, превратить и так сложную ситуацию в конфликт».

ТНВ задалось целью с помощью группы экспертов разъяснить, что такое постановление №960 Кабмина РТ и как его следует понимать.

«То самое злободневное и самое первое постановление кабинета министров республики от 19 марта 2020 года. Сразу в первом абзаце есть ссылки на два федеральных закона — 51-й о санитарном благополучии граждан и 68-й о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Именно этот закон часто трактуют неверно: власти не вводили режим ЧС, однако ввели другой режим — повышенной готовности. И он имеет свои законодательные отсылки», — поясняет первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов.

Введенный в целях нераспространения эпидемии режим повышенной готовности позволяет устанавливать ограничения. Это проистекает из федерального закона. Правительство регионов имеет право и даже обязано в целях защиты здоровья и жизни граждан принимать меры, препятствующие распространению инфекции. Временные меры. Точно так же, как министерство транспорта и подведомственные ему структуры на время ремонта дороги ограничивают движение транспорта по той или иной магистрали. Конституция эти возможности подтверждает: «Конституцией предусмотрена статья 55-я, вот она в актуальной редакции, здесь четко говорится: права и свободы гражданина могут быть ограничены в целях здоровья, прав других людей, обороны страны и так далее. Тут ничего не сказано об объеме ограничений. А дальше федеральный закон и постановление гласят, что этот объем устанавливают субъекты», — во время общения с журналистом ТНВ процитировал главный документ страны старший преподаватель конституционного права КФУ Артем Тарасов.

Статья 41 Конституции РФ закрепляет право каждого гражданина на охрану здоровья. И, если поразмыслить, то действия антиваксеров и антимасочников создают прямую угрозу для законопослушных граждан. Что предусматривает административную ответственность в случае выявления такового нарушения. И даже больше: человек, заболевший COVID-19 в результате подобных действий, если сумеет доказать вину этих лиц, вправе подать на них в суд на возмещение ущерба в связи с временной потерей трудоспособности, или его родные, если произошло страшное и человек по беспечности или злой воле противников вакцинирования и ношения масок станет инвалидом или погибнет.

Постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации также имеет под собой законодательную основу: «Отдельно есть федеральный закон 51, статья о санитарно-эпидемиологическом регулировании. Там указано, что акты санитарных врачей имеют обязательно правовое значение, поэтому этот спорный вопрос об обязательной вакцинации, который возник, что все сотрудники обязаны привиться, я вам говорю, что это законно», — утверждает юрист Артур Васильев.

— Кондукторы и сотрудники служб безопасности, вопреки блуждающим в обществе мнениям, тем самым постановлением наделены правом требовать предъявить QR-код. Мера вынужденная, но это единственный способ реализации механизма введенных требований и ограничений, — уверен Игорь Бикеев, доктор юридических наук, член Комитета Госсовета РТ по законности правопорядку.

Федеративный унитаризм

Закон Клишаса-Крашенинникова одобрен Советом Федерации. Рассмотрение федеральным парламентом началось еще в ноябре, и 14 декабря, посвятив ему 3 из 5 часов сессии, высший законодательный орган страны решил, что в стране должен быть один президент. Высшие же должностные лица в республиках, областях, краях, округах «должны именоваться одинаково и избираться могут не только всеобщим голосованием жителей региона».

Пункт 2 статьи 20 данного законопроекта уточняет: «Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации или депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации на пять лет». Согласно пункту 4 той же статьи, общее наименование высшего должностного лица регионов страны — «глава». Правда «Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, которое может указываться в нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации после закрепленного настоящим Федеральным законом наименования. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации».

Большинством голосов законопроект был принят: 330 голосов были отданы за и лишь 89 против. Воздержались двое.

«30 лет назад была образована Российская Федерация — страна задумывалась как федерация с большими полномочиями регионов», — отмечает депутат Госсовета РТ, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты за правду» Альмир Михеев и добавляет: — Для меня как для патриота прискорбно, что страна становится унитарной.

Проект Клишаса-Крашенинникова касается не только того, как будет называться руководитель регионов. Он гораздо шире. Так, одно из предложений — формировать региональные парламенты без выбора по партийным спискам.

Еще одно новшество — отменить ограничение сроков для руководителей регионов. То есть переизбираться или переназначаться предстоит на те же 5 лет, но неограниченное количество раз. При этом правом утверждать или нет главу, а также снять его будет обладать глава государства. «Не во всех унитарных государствах такое, а у нас — федерация. Если речь идет об отстранении, не надо обосновывать утрату доверия», — высказал возмущение депутат Госдумы от КПРФ из Татарстана Артем Прокофьев.

То, что назначение министров также должно согласовываться с Москвой, — знак недоверия к региональной власти и удар по местной элите. Фактически ослабление регионов, уверен Михеев: «Мы сейчас будем терять амбициозных — потому что будут понимать, что делать карьеру надо из Москвы. Сила России в регионах, мы не можем быть унитарным государством».

Пока президент страны закон не подписал. Но если это случится, то на местах законодателям предстоит много работы. В историю уйдет государственная символика национальных республик, открыт вопрос о будущем Конституции, предстоит переработка части законов.

«Шаян ТВ» создал продукт, где тексты к буквам утверждали с педагогами, музыку сочинили профессиональные композиторы, а озвучивали проект известные артисты. Фото: shayantv.ru

«Шаян Алифба» — новый образовательный проект от ТНВ

Новые технологии в современном образовательном процессе: на прошлой неделе телеканал «Новый век» презентовал проект, призванный упростить и повысить эффективность изучения родного языка.

Педагог-новатор из Иннополиса Альберт Самигуллин экспериментировать вынужден не от хорошей жизни. На постижение азов и углубление знания любого языка необходимо не менее 3 часов в неделю, а в его распоряжении на то, чтобы влюбить учеников в татарский, — всего 40 минут. Один урок, который он старается сделать ярким, насыщенным и незабываемым. Прогрессивные новинки, клиповый подход, развлекательно-познавательный формат — части, складывающиеся в единое целое.

Мультимедиа активно входит в обучающие процессы учителей родного языка и в Казанском лицее имени Лобачевского. А еще, изучая татарский, можно постичь секреты национальной кухни. Креатив? Да. И результат — достойный.

Не каждый интернет-ресурс может стать помощником учителя в школе. Он должен соответствовать образовательным стандартам, а также возрасту и уровню знаний учеников. В этом году в республике апробировали новый мультимедийный проект по изучению азбуки детьми, только начинающих познавать татарский язык. 39 букв, примерно 200 слов. Вместе с комиссией при президенте Татарстана по сохранению и развитию татарского языка, первый детский национальный телеканал «Шаян ТВ» создал продукт, где тексты к буквам утверждали с педагогами, музыку создавали профессиональные композиторы, а озвучивали проект известные артисты.

Первые опыты показали: проект — рабочий, эффективный и полезный.

Сейчас Владимир Владимирович намерен достроить второй хоспис на 60 мест. Фото: Максим Платонов

Вера и верность

На минувшей неделе нашему соотечественнику — известному меценату Владимиру Вавилову вручили международную премию «Вера и верность». Награда была учреждена Фондом Андрея Первозванного, присуждается за исключительные заслуги в делах по укреплению российской государственности, межславянского согласия, союза государств, дружественных России, и возрождению духовности.

Впервые за 28 лет участие в номинировании претендентов на престижную награду — достойнейших людей современности — принимали журналисты.

В числе лауреатов этого года Юрий Соломонов, создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь-М», «Булава», «Ярс», и выдающийся пианист Денис Мацуев. В Государственный Кремлевский дворец также приехали Екатерина Марковна Сумная — рентгенолог из Челябинска, которая в свои 90 лет продолжает работать, и основатель первого казанского хосписа Владимир Вавилов. Благотворитель из Татарстана был удостоен премии «за подвиг доброты, милосердного служения ближним и огромный вклад в развитие системы паллиативной помощи».

За 10 лет работы хосписа, построенного благодаря активной позиции и активному участию Вавилова, здесь помогли 6 тысячам пациентов. Сейчас Владимир Владимирович намерен достроить второй хоспис на 60 мест, равного которому в мире нет.

Журналисты программы «7 дней» узнали, как проходит день человека, построившего «Дом без боли» для тех, кому уже бессильна помочь медицина. Подробнее об этом, а также о других событиях недели, попавших в объективы камер наших коллег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 20 декабря ровно в 13.00, или на сайте телеканала.