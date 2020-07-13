Михаил Мишустин в Татарстане: как прошел визит премьер-министра России

Насколько благоприятен инвестиционный климат в РТ и как сильно ударил коронавирус по татарстанскому бизнесу: итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Первый с начала пандемии и первый в новом статусе: Татарстан с двухдневным рабочим визитом посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Какой была программа главы правительства РФ, об этом и других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Трасса Москва — Нижний Новгород — Казань: построить до 2024 года

В Татарстан Михаил Мишустин приехал в сопровождении солидной делегации, состоящей из вице-премьеров и глав федеральных министерств. Два дня, которые премьер-министр провел в республике, оказались очень насыщенными: двусторонняя встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, разговор с Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым, посещение Иннополиса и Алабуги.

Так, одной из важных составляющих визита стало обсуждение строительства скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Важнейший проект — часть еще более грандиозного — коридора «Европа — Западный Китай», призванного существенно ускорить (пятикратно!), облегчить и удешевить грузоперевозки в сравнении с почти безальтернативным сегодня морским путем через Суэцкий канал. Но до пандемии при всей его явной необходимости проект продвигался вяло. В этот раз Михаил Мишустин озвучил решение государства не просто ускорить процесс, но и назвал примерные даты окончания работ — до 2024 года.

На строительстве трассы планируется задействовать до 70 тыс. человек. Общий объем финансирования — 650 млрд рублей. Ожидаемый экономический эффект до 2050 года — 2,45 трлн рублей. Только для Татарстана связанный со строительством трассы рост валового продукта превысит 146 млрд рублей. Многочисленные предприятия: Группа ТАИФ, «Татнефть», КАМАЗ, резиденты особой экономической зоны «Алабуга» получат большие возможности сообщения с поставщиками и покупателями.

В Иннополисе Михаила Мишустина познакомили с новыми разработками и стартапами. Фото Максима Платонова

В Иннополисе Михаила Мишустина познакомили с новыми разработками и стартапами. Сам премьер-министр высоко оценил и достижения IT-компаний, и активность их участия в борьбе с пандемией коронавируса. Глава федерального правительства еще раз напомнил о мерах поддержки, что готово оказывать и уже оказывает государство отечественному бизнесу в это непростое время. Еще раз к этой теме Михаил Мишустин вернулся в ОЭЗ «Алабуга», которую посетил на следующий день.

Кроме того, столичные гости посетили строящийся корпус Республиканской клинической инфекционной больницы, сроки возведения которого поражают воображение.

— Это сплав новых технологий и мастерства рабочих, которые позволяют за сто дней построить такой объект, и, конечно же, это стоит сделать примером, — подчеркнул в процессе осмотра объекта премьер-министр РФ.

Уже в начале августа строительство будет завершено. Несколько дней потребуется на завоз и установку самого современного оборудования и обустройство кабинетов. Не позднее середины последнего месяца лета один из самых передовых медицинских объектов страны начнет работу. Рассчитанный на 232 койко-места, в случае необходимости корпус сможет принять, разместить и обеспечить высокоэффективное лечение до 500 пациентов.

Рейтинг состояния инвестиционного климата

Уступаем только Москве. Татарстан, согласно исследованиям Агентства стратегических инициатив, удержал за собой вторую позицию в федеральном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Исследование проводилось по 44 показателям. Оно «оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне».

Кафе и рестораны, несмотря на возможность открыть летние веранды и доставку, смогли в среднем дотянуть лишь до трети от доэпидемического порога. Фото Максима Платонова

Высокий уровень инвестиционной привлекательности сохранился даже на фоне кризисных явлений, вызванных пандемией. Часть татарстанского бизнеса, как и в целом по России, находится в сложной экономической ситуации. Особенно тяжело приходится сфере обслуживания: кафе и рестораны, несмотря на возможность открыть летние веранды и доставку, смогли в среднем дотянуть лишь до трети от доэпидемического порога. Не лучше дела у салонов красоты, детских центров, сферы развлечений и т. д. Резко вырос объем предложений по продаже готового бизнеса. Только на торговой площадке Avito наши коллеги из программы «7 дней» насчитали свыше 600 подобных объявлений. Вот только покупать даже самые интересные объекты (и по привлекательным ценам) пока особо никто не спешит. Интерес к покупке готового бизнеса в республике упал почти вдвое.

COVID-19: расслабляться — рано

Об этом не устают повторять наши коллеги с телеканала «Новый век». По заболеваемости среди поволжских регионов Татарстан не в лидерах (8-е место из 14), по смертности и вовсе на последнем месте. Вот только, подчеркивают журналисты и ведущий программы «7 дней», методика подсчета статистики довольно сложна, и некоторые моменты просто остаются за ее границами. В частности, уровень смертности от COVID'а и с COVID'ом — понятия из разных плоскостей.

Кроме того, до 40% заражений происходит от так называемых «бессимптомников». Человек и сам не знает, что болен: чувствует себя хорошо, маску и перчатки носить не считает необходимым и… щедро делится с окружающими вирусом.

Бывает и так, что медицина (при всем уважении к медработникам, каждый день рискующим собственным здоровьем и жизнями в борьбе со смертельно опасным недугом) срабатывает не так эффективно, как нужно бы. Журналисты программы «7 дней» встретились с людьми, перенесшими COVID (по крайней мере, значительную часть своего заболевания) на ногах и не в изоляции. Фаузия Фаляхова из Челнов еще 10 июня поняла, что не чувствует запахов. Неделю пыталась пробиться через очереди на КТ. 17-го рентген показал лишь небольшое поражение легких, а уже 19-го КТ продемонстрировала, что легкие поражены на 36%. 9 дней человек с хорошо известными симптомами коронавируса был вынужден самостоятельно посещать медучреждения, перемещаться по улице и лишь только потом смог попасть в больницу, где 10 дней врачи отстаивали ее жизнь.

Уровень смертности от COVID'а и с COVID'ом — понятия из разных плоскостей. Фото mos.ru

Еще одна героиня сюжета — Оксана Тафеева из Елабуги. 3 июня у нее взяли тест. Пообещали позвонить, если результат окажется положительным. Позвонили. Однако далеко не сразу. Потом обследование, показавшее 25%-ное поражение легких... Но в больницу женщина не попала (поражение для госпитализации — «слишком небольшое»). И только после публикации ее истории в местной газете нашлись люди, готовые помочь. В Казани. Оксану спасали врачи 7-й казанской горбольницы.

А сколько тех, кому не так повезло? Про кого не написали в газете, кто не смог сам доказать, что у него не банальные ОРВИ, ОРЗ или грипп, а именно коронавирус, и оказался вынужден бессильно наблюдать, как болезнь грызет его или ее изнутри? Или наоборот — слишком поверивших успокоительным словам о том, что не о чем беспокоиться.

Снова мор пчел

Не успели улечься страсти по массовой гибели пчел в прошлом году, как история повторилась.

Вроде бы и договорились в ходе многочисленных встреч аграрии и пчеловоды о том, что первые будут предупреждать вторых о датах обработки полей пестицидами. И министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана выступил с обращением — не допустить гибели пчел, но…. Богатые Сабы — за сутки погибло 150 пчелиных семей. Массовый мор зафиксирован в Тюлячинском, Высокогорском, Арском, Мамадышском, Заинском районах.

Кукморский район. Граница с Кировской областью. Местный пасечник Раиль Шакиров вынужден со стороны наблюдать, как в прямом смысле этого слова гибнет дело его жизни. Соседи обработали химикатами рапсовые поля.

Заинский район. На глазах односельчан аграрии разводят пестициды «на глазок». К слову — пестициды первого класса, а для обработки полей, посещаемых медоносными насекомыми, разрешен третий. По данному факту теперь будет проводиться расследование. Вот только погибшие пчелосемьи уже не вернуть. А компенсационные выплаты пострадавшим пасечникам настолько мизерны, что способны у пчеловодов вызвать разве что горестную усмешку.

Не успели улечься страсти по массовой гибели пчел в прошлом году, как история повторилась. Фото: pixabay.com

Узнать подробности этих событий, а также увидеть, какие удобства несут в деревни и села новые продукты от Сбербанка, как идет реализация программы благоустройства придомовых территорий «Наш двор» и каковы технологии современного домостроения, можно 13 июля, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

