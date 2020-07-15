Марат Ахметов: «Никто со стороны татарский язык не защитит»

Комиссия по сохранению и развитию татарского языка приступила к работе

Литературная премия за самое популярное татарское произведение, премия имени Ильгама Шакирова, четыре рабочие группы и десятки неразрешенных проблем — с такими новостями начала в Госсовете работу комиссия по сохранению и развитию татарского языка.

«Татарский язык никому, кроме татар, не нужен»

— Я считаю, что проблема татарского языка в многонациональной республике — снижение на него духовного спроса. На него смотрят не как на национальную гордость, а на то, что он даст тебе в жизни, — начал выступление глава новообразованного комитета, вице-спикер Госсовета Марат Ахметов. — Время и жизнь показали: татарский язык никому, кроме татар, не нужен. Его сохранение — долг исключительно татарского народа. Никто со стороны его не защитит. Раз мы считаем наш язык богатством, но не сможем его передать следующему поколению надлежащим образом, нация потеряет свою суть.

Видимо, Марат Готович забыл о Павле Шмакове, который бьется за право изучения татарского языка. И все же...

Сейчас только четверть татарских детей получают школьное образование на татарском, причем в Казани эта цифра ниже еще на несколько процентов.

— Есть татарские школы, носящие имена Ризаитдина Фахретдина, Мулланура Вахитова, Хади Атласи, — в них преподавание не ведется на татарском, — сказал Ахметов.

Вице-спикер посоветовал в вопросах использования татарского прислушаться к мнению молодежи

Самый больной вопрос — образование



Вице-спикер посоветовал в вопросах использования татарского прислушаться к мнению молодежи. Молодое поколение, видимо, будет присутствовать на заседаниях рабочих групп комитета, которых пока сформировано четыре.

Первая занимается вопросами образования. Ее возглавляет профильный министр Рафис Бурганов. Здесь Ахметов коснулся темы методики обучения:

— Раньше говорили, что татарские учебники сложны, сейчас готовятся учебники нового поколения. Больше следует работать, используя коммуникативные приемы. Мы слышим мнения, что больше внимания следует уделять разговорной речи. Я и сам считаю, что изучать «звонкие/глухие согласные» ни к чему.

Вице-спикер предложил привлечь к процессу татароязычные журналы об образовании:

— «Мәгариф», «Гаилә һәм мәктәп» — есть же такие журналы? Если они хотят проводить конкурсы, гранты, мы готовы от лица комиссии оказать финансовую помощь.

В целом вопросы образования звучали на заседании чаще всего. В частности, Ахметов указал, что вместе с федеральным Министерством образования следует ускорить процесс внесения переведенных учебников в федеральный перечень. Начальник Управления национального образования Минобра РТ Лилия Ахметзянова, по его просьбе давшая краткую справку по этой ситуации, рассказала, что сейчас внесение одного учебника в этот список обходится примерно в 472 000 рублей: сюда входит и покупка исключительных прав, и перевод, и создание электронной версии.

В целом вопросы образования звучали на заседании чаще всего

Зачастую сами родители не инициативны, с досадой заявила Ахметзянова: «Приходит группа родителей, говорят, что хотят в детском саду татарскую группу. Хорошо, принесите мне 15, 10, 18 заявок, будет помощь. Если будут заявки, Минобр свое слово скажет. К сожалению, все остается на словах. В Челнах был случай — можно было открыть татарские классы. Хоть бы один родитель пришел с заявлением! Есть желание школы, кадры, а с другой стороны — нет».

Коснулась Ахметзянова и проблемы ЕГЭ и предложила повысить статус татарского языка как предмета на экзамене следующим образом: в порядке приема в вузы можно принимать на рассмотрение индивидуальные достижения, так почему бы на территории РТ в их число не внести высокие баллы по татарскому?

Культура: больше премий писателям и певцам

Вторую рабочую группу возглавит министр культуры РТ Ирада Аюпова, она займется работой со СМИ, культурными и общественными организациями, социальными сетями. По этому направлению Ахметов предложил совместно с Союзом писателей республики основать премию за «самое любимое татарское произведение» с призом в полмиллиона рублей. Кстати, напомним, что одна из самых популярных татарских писательниц Зифа Кадырова отказалась в прошлом году вступать в союз.

Место в президиуме, наряду с Ахметовым и Бургановым, занимал вице-премьер Василь Шайхразиев. Изначально его в составе комиссии не было, но как глава национального совета «Милли Шура» он тоже будет принимать участие в ее работе. Также он входит в совет по реализации законодательства о языках Республики Татарстан при кабинете министров РТ.



В том числе, порадовался Шайхразиев, 8 млн выделены автономиям на покупку национальных костюмов и инструментов

Шайхразиев сообщил о создании премии имени Ильгама Шакирова. Получать ее будут три исполнителя, причем один из них будет не профессионалом, а любителем. Сумма премии — по 200 000 каждому.

Кроме того, утверждена сумма, выделяемая на программу «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Если в прошлом году она составляла 32 млн, то в этом году увеличена до 100 млн рублей. В том числе, порадовался Шайхразиев, 8 млн выделены автономиям на покупку национальных костюмов и инструментов!



«Мои дети говорят, а вот внуки — уже так себе»

Третья группа, ведомая ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, должна заняться средним специальным и высшим образованием. Ответ за него держал директор Института филологии и искусств Радиф Замалиев, который в сердцах спросил, почему в вышеупомянутую программу сохранения национальной идентичности не вошли проекты от КФУ: «Ведь мы же напрямую этим занимаемся».



Четвертая группа (ее поручили заместителю руководителя аппарата президента РТ Ильнуру Гарипову) отвечает за работу с органами власти. К слову, вся работа комиссии шла исключительно на татарском. Вышедший с комментарием бывший глава Спасского района, а ныне депутат Госсовета Камиль Нугаев посетовал: «В Госсовете 65 депутатов-татар — выступали бы на татарском, что им мешает?» Кроме того, он открыто заявил, что вина в уменьшении количества татароговорящих лежит и на нем: «Как на семейном человеке. Мои дети говорят, а вот внуки — уже так себе».

Камиль Нугаев посетовал: «В Госсовете 65 депутатов-татар — выступали бы на татарском, что им мешает?»

К слову, одна из немногих общественных деятелей, вошедших в состав комиссии, координатор сообщества «Татар ата-аналары» Ильсия Ахметгалиева предложила подумать о проведении семейных фестивалей. А также попросила лично председателя Союза журналистов Татарстана Ильшата Аминова выкладывать на YouTube мультфильмы, идущие на «Шаян ТВ»: «Шестилетний их смотрит, но потом начинается передача для 14-летних, и он переключается на другой канал. Может, есть какие-то старые мультфильмы?»

Глава ТНВ с места ответил, что старых нет. Но уже понятно, что только через имеющиеся каналы сидящих в гаджетах детей татарскому не научишь. Вероятно, и максимальная цифровизация, и работа с новыми медиа войдут в круг вопросов, над которыми будет работать комиссия. К тому же здесь никак не обойтись без помощи диаспор и землячеств (в одном только Башкортостане живет миллион татар), а также других республик. Благо, у них тоже есть свои учебники, приложения, методики, помогающие в еще более непростых условиях сохранять язык.

