Как заставить жить красиво: названы районы Татарстана, отстающие в благоустройстве

Казань — место, где загораются новые спортивные звезды, и районы, которые не хотят жить красиво, — итоги недели в программе «7 дней»

Фото: скриншот проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Где в России жить хорошо? Ответ на этот вопрос дали эксперты агентства РИА «Рейтинг». Социально-экономическое положение регионов страны по итогам 2023 года рассчитывалось исходя из показателей объема и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер. На каком месте в федеральном рейтинге Татарстан и какие районы республики не стремятся к улучшениям? Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание наших коллег с телеканала «Новый век», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Уверенно в топ-3

Согласно данным агентства РИА «Рейтинг», первое место в табели социально-экономического положения регионов России по итогам 2023 года сохранила за собой Москва. На втором месте — Северная столица, Санкт-Петербург, третье — за Татарстаном.

Пятерку лидеров замыкают, соответственно, ХМАО и Московская область. Ниже — Краснодарский край и Ленинградская область. 11-е место — за Нижегородской областью, Самарская — на 15-м, соседний Башкортостан за год потерял в рейтинге две позиции и спустился на 16-ю позицию, Пермский край — на 17-м. Удмуртия обосновалась на 38-м месте, Кировская область — на 48-м, Ульяновская — на 53-м, Чувашская Республика — на 55-м, Мордовии досталось 62-е место, а Марий Эл — лишь 65-е.

Раис Татарстана жестко раскритиковал ряд районов Татарстана за ненадлежащее воплощение программ благоустройства общественных пространств. Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Улучшение благосостояния жизни в Татарстане — результат планомерной и постоянной работы на протяжении десятилетий. Это и реализация программ по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, по сплошной газификации — все они были начаты первым президентом республики, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым. И десятки республиканских программ, реализуемых по инициативе Рустама Минниханова. Раис республики держит на личном контроле ключевые вопросы развития региона.

В минувшую субботу на совещании в Доме правительства РТ раис Татарстана жестко раскритиковал ряд районов за ненадлежащее отношение к воплощению некоторых из этих программ. В частности, речь идет о благоустройстве общественных пространств: парков, скверов и дворов. В черный список попали Алексеевский, Атнинский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Сармановский, Тетюшский и Черемшанский районы, где, по мнению Рустама Минниханова, главы не могут или не стремятся поддерживать красоту. Срок, который дал раис республики на устранение выявленных нарушений и недочетов, — до 12 июня. Съемочная группа программы «7 дней» отправилась в путь, чтобы своими глазами увидеть — что сделано, что делается и все ли замечания были учтены.

«Благоустройство, которое вдруг превратилось в «благоуродство», полностью было зафиксировано в отчете Института развития городов. Каждое фото — улика. Тут и вандальные надписи, и отсутствие песка в песочнице, заваленные туалеты и груды мусора. Немного недоделали, тут забыли, там упустили из виду. Как так получилось, что то, что должно украшать, стало поводом для безобразия?» — задались вопросом наши коллеги с телеканала «Новый век». В поисках ответа сначала они отправились в Лениногорск. Там одна из основных претензий была к неработающему фонтану. К моменту приезда съемочной группы он волшебным образом зафонтанировал. Решен вопрос и по второй претензии, касавшейся одной из комнат, превращенной в склад. «Порядок наведен», — отрапортовали на месте. Сам парк — одно из популярнейших мест отдыха для местных жителей, особенно детей.

В администрации признают: «Виноваты, где-то упустили, но бороться с обществом не всегда просто. Зачастую сами гости ведут себя дико — могут и скамейку вырвать с корнем, и мусор накидать рядом с пустыми урнами», — воспользовались там возможностью обратиться и к самим горожанам и гостям Лениногорска.

Как выяснили журналисты, проблема подросткового вандализма — явление массовое и отмечается едва ли не в каждом районе. В Черемшанском районе парк «Озерный» тоже уже приведен в порядок. За два дня нашлись и рабочие руки, и средства. Уже 11 июня в дополнение к проделанной работе появились камеры наблюдения. Единственная болевая точка, с которой пока справиться не получилось, — само озеро. Из водоема пропадает вода. Район заявился на грант по берегоукреплению, изоляции линии и на создание системы подпитки. Предстоит реализовать масштабную задачу по восстановлению водоема.

Новошешминский район в зону критики не попал, но замечания выявлены и в нем. Вандализм — в первую очередь. Доморощенные «граффитисты» изуродовали своей «наскальной живописью» уютные беседки. Для профилактики обеспечено патрулирование территории.

В Камско-Устьинском районе любят отдыхать не только местные жители. Приезжает много гостей. И не все свой мусор доносят до урн и баков. На месте проблему признают. Но как оказалось, приезд комиссии совпал с моментом, когда в туристическом кластере сменилась компания, отвечающая за порядок на территории: прежняя уже ушла, а новая еще не успела приступить к работе. Сейчас ситуация исправлена.

А вот в Тетюшах почти все как было, так и осталось: «Специалистами Института развития городов здесь были зафиксированы нарушения. В частности, были разбиты светильники, не работал фонтан и разукрашены малые архитектурные формы. И если некоторые замечания устранить удалось, то надписи до сих пор не стерты», — констатирует приехавший на место журналист. Впрочем, справедливости ради: качели — починили, фонари — заменили. Из двух фонтанов один сумели запустить. Второй требует дорогостоящего ремонта (к слову, потратили на него 67 млн рублей). И надписи удалению не поддаются: с дерева их так просто не сотрешь и не закрасишь.

В Большой Атне 11 июня — день, когда приехала съемочная группа ТНВ, вовсю кипела работа: менялись разбитые плафоны, а фонтан, который в момент приезда комиссии не работал, как выяснилось, и тогда был в полном порядке. Просто в такую жару насосное оборудование требует периодических остановок для охлаждения.

В целом на приведение в порядок и оснащение 64 общественных пространств по всему Татарстану было освоено более 2 млрд рублей. «Благоустройство государство подарило, а вот обслуживание — из местного бюджета», — отмечает журналист. И с непорядком нужно бороться еще на начальных этапах, а лучше — в режиме профилактики. Иначе потом привести все в надлежащее состояние будет намного труднее и дороже. Если вообще останется что приводить в порядок.

Игры стран БРИКС

Республика — один из признанных центров проведения событий мирового уровня. Причин тому много: это и высокий уровень развития Татарстана, и лидирующее положение региона во множестве отраслей и областей, и комфортная среда для проживания, и развитая инфраструктура: дорожная, спортивная, система гостеприимства и обслуживания. На прошлой неделе в Казани стартовали Иры стран БРИКС — мультиспортивные соревнования, собравшие атлетов не только из государств-участников экономической группы (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), но и десятков стран мира. В Играх принимают участие порядка 4 тыс. спортсменов из более чем 90 государств.

Игры стран БРИКС собрали в Казани порядка 4 тыс. спортсменов из более чем 90 государств мира. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игры пока еще молоды: проводятся лишь в шестой раз. Впервые состоялись в 2017-м. Уже после успешного старта организаторы приняли решение расширить традиционную программу национальными видами спорта стран-участниц. В этот раз в нее включена борьба на поясах. А полный список дисциплин насчитывает 27 позиций. В течение 12 дней 17 спортивных площадок Казани бурлят азартом и страстями, ведь разыгрываются 387 комплектов наград.

Все чаще звучит мнение о том, что Игры БРИКС в обозримом будущем станут альтернативой насквозь политизированной Олимпиаде — Олимпиадой нового мира. «Говорят, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах скрежещет зубами и мечет громы и молнии на головы смелых спортсменов, приехавших в Казань. Он понимает, что может остаться главой кукольного олимпийского комитета. Новое спортивное объединение, вполне возможно, зарождается в Татарстане», — позволил себе шпильку ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов Татарстана и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Награды для героев

«Республика является ярким примером гармоничного развития и вносит весомый вклад в укрепление суверенитета и могущества России. Сегодня тысячи татарстанцев защищают Родину в ходе специальной военной операции, являясь достойными наследниками поколения победителей Великой Отечественной войны. Вся страна поддерживает наших Героев!» — в своем обращении к татарстанцам в День России подчеркнул Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Республика является ярким примером гармоничного развития и вносит весомый вклад в укрепление суверенитета и могущества России». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сотни километров, преодоленных с потом, кровью, в бесконечных штурмах. Такова летопись участия в специальной военной операции одного из героических полков, сформированных в Татарстане осенью 2022 года. Доказавший ратным делом стойкость и военное мастерство, он часто оказывается там, где тяжелее всего — на самых ответственных направлениях.

Съемочная группа программы «7 дней» прибыла к месту дислокации воинского подразделения как раз в момент, когда бойцы вышли с передовой на временную передышку. В честь Дня России им были вручены благодарственные письма раиса Татарстана.

Со взятием Авдеевки полк, не сбавляя темпа, с тяжелыми боями в течение нескольких месяцев продвинулся на десятки километров в сторону Очеретино.

«Работы стало много, парни устают, но за эти два года они уже как-то привыкли к этому ритму жизни», — отмечает старшина медицинской роты с позывным Чип. В мирном прошлом боец — начальник караула в крупной компании Татарстана. Дома ждут жена и маленькая дочка. По словам Чипа, нынешняя работа — как конвейер: понимания времени суток просто нет. В боевых условиях, когда от каждого мгновения зависят здоровье и жизни братьев по оружию, нет времени на то, чтобы жалеть себя ни ему самому, ни сослуживцам по медицинской роте. Отдых будет потом — после победы.

Для бойцов в зоне СВО особенно важно то, что самые родные люди понимают и поддерживают их выбор и решение отправиться на передовую. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Для нас на первом плане человеческая жизнь, и неважно — наш это боец, мобилизованный, контрактник, даже больше скажу — боец с другой стороны… Это наша работа, и мы ее выполняем», — добавляет он.

Делегации с наградами для бойцов от имени республики и раиса Татарстана посещают передовую ежемесячно. И это уже стало традицией. Как стало традицией чествовать бойцов, возвращающихся на Родину в отпуск, здесь — на родной земле.

Для заместителя командира батальона по военно-политической работе с позывным Слово четыре дня, выделенные командованием для вручения награды, стали приятным сюрпризом. За сутки долетели вместе с сослуживцем — врио взводного с позывным Ванга до Казани. Еще большим подарком для офицера стала возможность встретиться с семьей и прогуляться с сыном по парку Победы.

Ванга — в мирной жизни специалист по лечению наркотической и алкогольной зависимости в реабилитационном центре, наконец смог обнять жену и троих сыновей. А свой необычный позывной получил от сослуживцев за то, что приобретенные в мирной жизни навыки понимания людей не раз помогали вовремя почувствовать опасность в боевых условиях, что спасало жизни.

На фронт отправились сами. Добровольно. Говорят, что иначе просто не могли бы смотреть в глаза близким. И особенно важно для них то, что самые родные люди это понимают и поддерживают.

Подробнее об этом, а также о том — есть ли различия между татарстанским и пермским Сабантуем, о том, как одновременно с Играми БРИКС в республике развернулась не менее азартная и тоже международная борьба за призовые места в соревнованиях… бригад электромонтеров тюркоязычных стран, и других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 17 июня, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

