Как журналисты историю спасали — в Чистополе сохранят архитектурные памятники

Второй шанс старинным домам, на 50-летие КАМАЗа ждут Путина, будет ли закон о домашнем насилии — итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

В АО «Татмедиа» — смена руководства: экс-руководитель пресс-службы президента Татарстана Андрей Кузьмин, возглавлявший структуру с декабря 2015 года, уступает пост гендиректору информагентства «Татар-информ» Шамилю Садыкову. О назначении на традиционном субботнем совещании в Доме правительства РТ заявил Рустам Минниханов. Официальное представление нового руководителя в АО «Татмедиа» состоится уже на этой неделе, во время заседания Совета директоров крупнейшей региональной медиакомпании в РТ. Об этом, а так же о том, как журналисты ТНВ запустили процесс спасения историко-архитектурных объектов Чистополя, о предстоящем полувековом юбилее отечественного автогиганта КАМАЗ, о том, почему России нужен закон о домашнем насилии и почему родители должны отвечать за отказ детей от прививок, — в обзоре минувшей недели программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Снести нельзя восстановить

Еще две недели назад, когда съемочная группа программы «7 дней» готовила свой первый материал о будущем исторических домов Чистополя, практически ни у кого не было ни малейших сомнений в том, что даже не запятая, а восклицательный знак в этом, вынесенном в заголовок, казалось бы, простом предложении, непременно будет поставлен после первого же слова. Сейчас ситуация изменилась. В старинном купеческом городе уже появился список первой очереди на спасение памятников архитектуры. Пока это всего 10 домов.

А еще был призыв от Общества охраны памятников о начале экстренной консервации расселенных домов. Республике пригодился богатый опыт волонтерского движения и меценатства. Собран первый миллион рублей пожертвований, город выделил технику, инструменты, людей. Процесс спасения истории, который по уму должен был бы начаться уже давно, наконец, стартовал. И усилия в этом благом начинании объединили люди множества национальностей и всех религиозных конфессий республики. Дело-то и история — общие.

Процесс спасения истории, который по уму должен был бы начаться уже давно, наконец, стартовал. Фото vk.com/trovoopik

Дом Авдеева — тот самый, что тесно связан с историей Пастернака и его «Доктором Живаго», больше не зияет распахнутыми дверями и окнами. А значит, в него уже не так легко заберутся посторонние, не упадет случайная спичка, и здание теперь имеет куда больше шансов достоять до начала реставрационных работ. Как и 9 его «собратьев» из списка первой очереди. И то, что будет и вторая, и третья очереди, уже тоже почти не вызывает сомнений.

Еще одно радостное событие: нашелся первый спонсор, готовый взяться за восстановление одного из исторических зданий. Приговоренный было к уничтожению дом достался ему за символическую плату: аренда всего в один рубль. Но с обязательством: провести ремонт, не нарушая исторического облика.

А через два года в городе начнутся масштабные работы по комплексному развитию исторической застройки Чистополя. Спонсировать их будет новый банк развития стран БРИКС.

КАМАЗу — 50!

Полвека назад итогом масштабной, всенародной стройки, на которую со всего Советского Союза съехались по комсомольским путевкам тысячи юношей и девушек, стал запуск крупнейшего в современной России автомобилестроительного комплекса — КАМАЗ.

На прошлой неделе на предприятии был дан официальный старт череде праздничных мероприятий, приуроченных к полувековому юбилею автостроительного гиганта. А журналисты программы «7 дней» подарили своим зрителям возможность окунуться в историю завода, увидеть и услышать людей, рукам которых поднимались производственные корпуса и собирались первые грузовики.

17 июля 1969 года — закладка первого камня в основание «Камского автомобильного батыра», 13 декабря того же года — начало подготовки фундаментной ямы под основной производственный корпус.

К настоящему моменту выпущены уже более 2 млн машин и порядка 3 млн двигателей. Фото Сергея Афанасьева

Ветеранам, строившим завод, сегодня под 80. На фотографиях — молодые парни и девушки. В середине 70-х годов их одновременно работало здесь по 100 тыс. человек, представляющих 80 национальностей. Соревнования передовиков, ударный труд, дни и ночи неуемной энергии и… 16 февраля 1976 года с конвейера автогиганта сходит первый грузовой автомобиль. Проектные мощности завода: 150 тыс. грузовиков и 195 тыс. силовых агрегатов и двигателей в год. К настоящему моменту выпущены уже более 2 млн машин и порядка 3 млн двигателей. Каждый третий грузовик в России и странах СНГ — КАМАЗ. А география поставок охватывает 80 стран мира.

Но не только машинами славен комплекс. За минувшие полвека благодаря КАМАЗу построены многие тысячи квартир, возведены школы и детсады, учреждения медицины и дома культуры, спортивные объекты. Команду «КАМАЗ-Мастер» знают на всех континентах. А к юбилею автогигант сделал своим землякам еще один подарок: в федеральном центре пролоббирован вопрос о создании в Набережных Челнах современной инфраструктуры. В ближайшие несколько лет в автограде развернется масштабная работа по строительству новых спортивных и медицинских учреждений, на базе КФУ будет создан новый технический институт, который станет не только кузницей кадров для КАМАЗа, но и научно-исследовательской площадкой для всего города.

А на сам юбилей автогиганта в Набережных Челнах ждут президента России Владимира Путина, что лишний раз говорит о важности предприятия для экономики страны.

Только расстрел

Такого наказания требует для себя Айнур Харисов. На днях мужчина, как признался сам, из ревности зарезал свою бывшую жену, 10-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына. Одному из детей — 12-летнему подростку — удалось, уже раненым, выбить окно и, теряя силы, добраться до людей. Вызвать помощь, которая, увы, опоздала.

В 2017 году в России был принят закон о декриминализации побоев в семье. Казалось бы, может и верно: зачем выносить сор из избы, ведь и поговорка, пришедшая из глубины веков, гласит: «милые бранятся — только тешатся». Вот только где граница между обычной бытовой ссорой и угрозой жизни и здоровью и как осадить домашних драчунов, которые, по известным им одним причинам, распускают руки, не чувствуя тормозов. Переломы, ушибы, психологические травмы для детей… Пока дело не дойдет до крайности, полиция даже прав не имеет вмешаться в домашний конфликт. Единственное, на что могут уповать жертвы домашних тиранов, — обратиться в кризисные центры.

Айнур Харисов, как признался сам, из ревности зарезал свою бывшую жену, 10-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына. Фото vk.com

Теперь Госдума предлагает новый закон — прямо противоположный предыдущему: семейных драчунов, если закон будет принят, ждет тюрьма. Но снова возникает вопрос: по каким критериям будет определяться, где имела место обычная домашняя ссора, а где пора вмешиваться правоохранительным органам. Закон пока активно обсуждается. Решение о том, будет ли он принят или доработка продолжится, станет известно в будущем году.

На елку — только с прививкой

Татарстанские врачи предупреждают: на массовые новогодние гуляния — елки будут допускать только детей, привитых от кори. В республике сложилась опасная эпидемиологическая обстановка. С начала года зарегистрированы 7 случаев заболевания корью. Опасность заключается в том, что вирус очень летучий, и для того чтобы заболеть, совсем не обязательно находиться рядом с носителем. Он легко распространяется через вентиляцию, по большим помещениям, подъездам. В казанскую поликлинику №18 недавно обратилась приехавшая из Таиланда женщина с подозрением на корь. Как оказалось, заболела она не одна, а и ее не привитый от кори ребенок. А до обращения к врачам она успела объехать едва ли не половину Татарстана. Принимая во внимание высокую вирулентность вируса, можно только представить, к каким последствиям это способно привести.

Чтобы максимально обезопасить татарстанцев от риска заболеть, еще в октябре главный санитарный врач Татарстана подписал постановление, согласно которому каждый житель республики, чтобы пройти плановое лечение, а так же их родные и близкие обязаны предоставить медикам справку о наличии прививки от кори или результаты серологического мониторинга. Если прививки нет — рекомендуют ее сделать. Бесплатно! Вдвойне актуальна рекомендация для тех, кто собирается съездить в Москву, Московскую область и Дагестан, где ситуация по кори — не благополучна. Кроме того, в 47 странах Европы только в этом году зарегистрированы более 82 тыс. случаев заболевания корью. 72 человека — умерли. Особенно сложная эпидемиологическая ситуация в Украине, Сербии, Черногории, Грузии и Казахстане — делятся в своем материале журналисты программы «7 дней». Рост заболеваемости отмечается в Таиланде и Турции.

Татарстанские врачи предупреждают: на массовые новогодние гуляния — елки будут допускать только детей, привитых от кори. Фото kzn.ru

«Чтобы противостоять инфекции, 98% жителей страны — и взрослые, и дети — должны пройти вакцинацию от кори. Но как достигнуть этого процента, если, к примеру, в Татарстане около 5 тыс. семей ежегодно отказывается вакцинировать своих детей»? — задают вопрос журналисты.

Врачи предупреждают: «Специфическая терапия от кори отсутствует. У нас нет противовирусных препаратов, которые воздействуют на вирус кори. И фактически, когда мы сталкиваемся с этим больным, мы назначаем ему только симптоматическую терапию, для того чтобы снизить его лихорадку, лечить его пневмонию, но на сам вирус кори мы воздействовать не можем».

На государственном уровне сейчас обсуждается закон, вводящий ответственность родителей за уклонение от прививок детей. Между тем в минувший четверг стало известно о еще одном случае заболевания корью. С подозрением госпитализирован сотрудник МКДЦ. А это значит, что если диагноз подтвердится, медицинский центр придется закрывать на карантин. Минимум на три недели.

Подробнее об этих и других событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 9 декабря, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

