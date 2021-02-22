Какие нарушения Роспотребнадзор и прокуратура выявили в системе питания татарстанских школ?

Международный день родного языка, 299 лет первому печатному изданию на татарском языке и планы по развитию «Казаньоргсинтеза» — обзор недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Очередной выпуск программы «7 дней» вышел в Международный день родного языка. И вполне естественно, что на этот раз дайджест важнейших событий недели, вышедший в эфир на телеканале «Новый век», был посвящен именно этому событию. О том, что еще попало в объективы съемочных групп наших коллег, — в обзоре «Реального времени».

Татарстану удалось главное: сохранить национальные школы

И не просто сохранить, но и год от года наращивать систему образования, дающую (причем на родном языке!) знания о национальной культуре, истории. Но вот достаточно ли этих усилий? Это и пытались выяснить журналисты программы «7 дней», отправившиеся в поездку по татарстанским деревням и селам, где к национальным школам — особое отношение. Отсюда в основном и выходят большинство поэтов, драматургов, историков и общественных деятелей республики.

К слову, в 2022 году исполнится ровно 300 лет со дня появления первого печатного издания на татарском языке. В 1722 году в походной типографии российского императора Петра I был издан манифест — обращение к татароязычному населению Крыма и Прикаспия, в котором разъяснялось, что персидский поход им ничем не угрожает.

Но будущее родных языков даже в Татарстане все-таки под угрозой. В Кушманской основной общеобразовательной школе (Кайбицкий район Татарстана) в будущем году литературным чтением на родном языке предстоит заниматься 12 ученикам. А вот учебников по предмету в наличии — всего три. Школьная библиотекарь дотошно вносит в специальную тетрадь приход и расход скромного школьного фонда. Самое крупное поступление учебных книг по татарскому языку и литературе было в 2016 году (еще при министре образования Энгеле Фаттахове). По ним, морально устаревшим и физически истрепавшимся, сегодня и учатся. Между прочим, по образовательным нормам и стандартам, срок «жизни» учебника — 5 лет. Книжки латают, подклеивают, сшивают — и снова выдают ученикам. Те учебники, которых не хватает, приходится выпрашивать или обменивать в других школах и даже в других районах, чтобы через год вернуть обратно. Те же три экземпляра учебников по литературному чтению во временное пользование предоставили из деревни Танаево Зеленодольского района.

Основные заказчики — городские школы с постоянно растущим числом учеников, где особой популярностью пользуется материал для изучения татарского языка как родного. Фото: twitter.com/congresstatar

Самая большая беда — в том, что это не единичный факт, а системная проблема, повторяющаяся из года в год, от района к району. Только громко говорить об этом не принято: «Система образования, как известно, — это система с четкой вертикалью власти, и огласка этого сложного вопроса может иметь весьма плачевные для педагога любого ранга последствия», — отмечают в своем материале наши коллеги с телеканала «Новый век».

В Управлении национального образования профильного республиканского министерства царит некоторое недоумение: там были не в курсе проблемы. «В конце каждого учебного года министерство направляет запрос — сколько учебников необходимо направить в районы. Отделы образования, в свою очередь, эту информацию начинают конкретизировать по каждой школе отдельно. Итоговая цифра поступает, соответственно, в Казань, где и формируют будущую потребность», — приводит полученную официальную информацию журналист программы «7 дней».

Теперь в Минобре пытаются понять, где происходит сбой в цепочке, чтобы исправить ситуацию и не допустить ее повторения. Одна из возможных причин: сравнительно небольшие суммы, выделяемые на утоление книжного голода — 310 млн рублей бюджетных средств в год. На все предметы. Основные заказчики — городские школы с постоянно растущим числом учеников, где особой популярностью пользуется материал для изучения татарского языка как родного. Сельским же школам, где для углубленного изучения татарского языка и литературы нужны учебники более высокого уровня, лоббировать свои интересы гораздо сложнее. В том числе и по причине сравнительно небольшого числа школьников.

Тем временем казанским издательствам есть чем гордиться: 43 учебника по татарскому языку и литературному чтению уже включены в федеральный перечень. Теперь они официально являются не учебными пособиями, а учебниками, на которые может опираться школьная образовательная программа. Осталось только сделать так, чтобы новые прекрасные книги дошли до каждого из тех, кому они предназначены: школ (и неважно, городских или деревенских) и учеников, искренне любящих родной язык и тянущихся к знаниям.

Всего по республике в этом году состоялось более 50 разнообразных мероприятий, приуроченных к юбилею. Фото из фондов Музея-квартиры Мусы Джалиля

115 лет Мусе Джалилю

15 февраля — день рождения героя, поэта, автора «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля. Традиционно в этот день Национальный музей Татарстана выставляет на всеобщее обозрение подлинный экземпляр бессмертного произведения, проходят «джалиловские чтения». Всего по республике в этом году состоялось более 50 разнообразных мероприятий, приуроченных к юбилею.

И наши коллеги из программы «7 дней», и журналисты «Реального времени» решили рассказать о Мусе Джалиле не только как о герое и поэте, но и как о музыканте, журналисте, заядлом театрале и просто человеке и семьянине.

Своими воспоминаниями с журналистами поделилась дочь Мусы Джалиля — Чулпан Залилова. В Казани она первым делом всегда приходит в обычный жилой дом на углу улиц Горького и Гоголя, где первые три этажа и сегодня заселены, и лишь на последнем этаже, в квартире №28, расположена музей-квартира Мусы Джалиля. В детстве здесь жила сама Чулпан Мусаевна. Из этой квартиры в 1941 году Джалиль ушел на фронт.

А до этого он работал редактором в нескольких изданиях, был ответственным секретарем Союза писателей Татарской АССР, заведовал литературной частью в Татарском оперном театре, избирался депутатом Казанского городского совета.

Из этой квартиры в 1941 году Джалиль ушел на фронт. Фото: diary-culture.ru

Музей открылся в 1983 году. Спустя 6 лет его заведующей стала Назира Фаттахова — сегодня сама уже почти что член семьи героя.

В плен раненый Джалиль попал в июне 1942-го. Назвался Гумеровым. Лишь спустя время немцы узнали, что узник — известный татарский поэт, и решили, что смогут использовать это в своих интересах. Агитационно-концертные бригады, по замыслу германцев, должны были поднимать боевой дух плененных красноармейцев и мотивировать их на борьбу с Советской Армией. Однако соратники Мусы Джалиля смогли добиться обратного эффекта. Репетиции использовались для тайных встреч, а после выступлений кто-то из военнопленных даже решался на побег. И сегодня, спустя восемь десятков лет с момента начала Великой Отечественной войны, Джалиль остается объединяющей народ личностью и для наших современников.

45 лет первому КАМАЗу

К этому событию приурочен ролик, опубликованный президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в своем «Инстаграм-аккаунте». В видеозарисовке отображена эволюция самого популярного и массового отечественного грузовика — от того самого первого автомобиля и до современности, модели пятого поколения.

Тот самый первый автомобиль несколько лет назад отыскали в Башкирии, восстановили и «поселили» в научно-техническом центре завода. В конвейерном цехе КАМАЗа в честь именинника и для всего коллектива предприятия на прошлой неделе устроили настоящую концертную площадку. А в роли музыкальных инструментов выступили клаксоны грузовиков, исполнившие тему из сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!».

Мало кто знает, что на начальном этапе пуска автогиганта у его «первенца» могло быть совсем другое «лицо». Еще до строительства завода рассматривалось предложение немецкой автомобилестроительной компании «Daimler-Benz» о сотрудничестве. Однако те вынуждены были признать: планов СССР о выпуске 150 тыс. грузовиков и 250 тыс. двигателей в год могут и не потянуть. Тогда было решено, что советский грузовик станет полностью отечественной разработкой.

Мало кто знает, что на начальном этапе пуска автогиганта у его «первенца» могло быть совсем другое «лицо». Фото: kamaz.ru

За минувшие с того памятного момента 45 лет с конвейера автомобилестроительного комплекса сошли 2 млн 320 тыс. 350 автомобилей, которые неустанно трудятся на многочисленных объектах по всему бывшему Советскому Союзу — от жаркого юга до Чукотки и Якутии, а еще практически по всему миру. Грузовики поставляют более чем в 40 стран. При любом климате, в любых условиях они честно и эффективно выполняют возложенную на них миссию.

Показали собравшимся на торжество и продукцию будущего: беспилотный КАМАЗ, успешно прошедший испытания арктическими морозами. Еще один проект автоконцерна — снегоболотоход «Арктика 8Х8» — настоящий гигант, предназначенный для работы в экстремальных условиях. Тут же — самое маленькое детище завода, электромобиль КАМА-1. Смарт-кроссовер способен питаться от обычной розетки, разгоняться до 150 км/ч и без подзарядки проходить до 250 км. Его старшие собратья-электробусы уже ходят на городских маршрутах Москвы. Как отмечают на самом предприятии: 45 лет — не просто красивая дата, а переход на новую ступень в гонке мировых производителей грузовой и специальной техники.

ПАО «Казаньоргсинтез»: 100 тысяч тонн сэвилена в год уже к 2025-му

Пандемия не просто не смогла остановить нефтехимические производства Татарстана (и в частности — входящего в Группу ТАИФ ПАО «Казаньоргсинтез»), но даже не затормозила планов по дальнейшему развитию комплекса. Предприятие делает мощный задел на будущее и уже в 2025 году планирует ввести в эксплуатацию новое производство полиэтилен-винилацетата, известного потребителям под именем сэвилен. Сегодня КОС, на который приходится 20% от объемов продаж сэвилена в нашей стране (остальные 80% — импортные поставки) — единственный в России производитель этого продукта. Сэвилен используют в сельском хозяйстве, строительстве, в производстве товаров народного потребления, в обувной промышленности, медицине и пр. С запуском нового завода предприятие не просто заменит прежнюю, уже устаревшую установку, но и нарастит объемы производства в 7,5 раза.

В целом ПАО «Казаньоргсинтез», несмотря на пандемию и кризис, обрушивший цены и прибыль, не отказывается от амбициозных планов нарастить к 2025 году объемы выручки до 125 млрд рублей. И в дополнение к новому производству сэвилена планирует модернизацию, строительство и ввод в эксплуатацию еще целого ряда производств, способных дать больше востребованной, в первую очередь, отечественным рынком продукции.

Холодная еда — одна (но не единственная) составляющая причин, формирующих так называемый «индекс несъедаемости». Фото: Максим Платонов

В столовых школ республики: инфекции, просрочка и холодная еда

Именно такие нарушения нашли в татарстанских школах прокуратура и Роспотребнадзор в ходе проверки, которая проходит сейчас. Напомним: с сентября прошлого года по распоряжению президента России ученикам начальных классов организовано бесплатное горячее питание. Только в Татарстане такие завтраки и обеды получают около 210 тыс. человек.

Справедливости ради стоит отметить, что такая картина — далеко не везде. И все же одна из самых частых жалоб учеников и их родителей — неразогретая пища. Холодная еда — одна (но не единственная) составляющая причин, формирующих так называемый «индекс несъедаемости». Если совсем просто, этот индекс показывает, сколько ученики оставляют еды на своих тарелках. В иных районах республики он может достигать 60%.

Отмечается, что дело здесь не в том, что кухонные работники работают плохо. Проблема в нехватке этих работников. В связи с пандемийными ограничениями каждый класс теперь принимает пищу отдельно от других, поток детей в столовые непрерывен. Повара и кухонные работники в буквальном смысле валятся с ног: приходят на работу к 5 утра, уходят — после 6 вечера. А заработная плата у них, как сообщают наши коллеги из программы «7 дней», «в Казани 18—20 тысяч рублей, а в районах и того меньше — 12—13 тысяч». Часто труженики ножа и поварешки просто не выдерживают такого напряжения за такое скромное вознаграждение и увольняются.

В октябре в одной из альметьевских школ заявления написали сразу два повара. И на 2 дня вся школа осталась без питания. Работать оказалось некому. Точно такая же ситуация произошла в Тукаевском районе, где в одной из сельских школ несколько работников столовой оказались на больничном, а двое оставшихся, не вынеся чрезмерной нагрузки, уволились.

Проблема оказалась такой острой, что стала ключевой темой обсуждения на недавнем заседании комитетов и президиума Госсовета Татарстана.

О том, какие еще проблемы обнаружились в системе школьного питания и как их планируется решать на республиканском и местном уровнях, будет ли увеличена заработная плата работников пищеблоков учебных учреждений и чем в Чистополе закончится битва за уже несуществующий объект культурного наследия, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 22 февраля ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

