Суверенитет технологический и культурный: что это значит для Татарстана?

85 лет Равилю Шарафееву, передовые инженерные школы и каково жить в памятнике архитектуры: события недели в программе «7 дней»

Сразу несколько материалов в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», которая еженедельно подводит итоги недели на телеканале «Новый век», на этот раз были посвящены теме суверенитета: культурного и технологического. Впрочем, палитра событий, попавших в объективы наших коллег, гораздо шире. Обо всем подробнее — в обзоре от «Реального времени».

Равилю Шарафееву — 85!

«Суверенитет — новое старое слово, понятие, которое в последнее время мы употребляем все чаще», — задал тему для размышлений с первых мгновений ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин. И сам же задал вектор для дальнейшего разговора: «Суверенитет государственный, политический, экономический, цифровой и конечно технологический. В этом длинном списке нельзя забывать про еще один суверенитет — культурный. Я лично считаю, что укреплять его не менее, если не более, важно, чем суверенитет технологический».

По мнению нашего коллеги, суверенитет в культуре — это самодостаточность и независимость: «Независимость от навязываемых нам иностранных шаблонов и чуждых ценностей, национальная культура, основанная на исторических корнях и традициях народа». В этом смысле и впрямь есть вопросы. В частности, к обилию иностранных фильмов в кинотеатрах, к превалированию зарубежной литературы на полках и без того немногочисленных книжных магазинов. Вопросы, которые можно адресовать, в том числе к министерствам культуры по всей вертикали: от региональных, до федерального. Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, с богатой историей каждого из населяющих ее народов, с обширнейшим культурным наследием, которым можно и нужно интересоваться. Как и творениями композиторов, поэтов, прозаиков, работой театральных коллективов… А главное, нужно интересоваться корнями, в том числе и татарской культуры — яркой, самобытной, впечатляющей.

Одной из значимых фигур в ряду мыслителей, философов, актеров, является народный артист России и Татарстана Равиль Шарафеев, которому на прошлой неделе исполнилось 85 лет. Мечтатель и весельчак, создавший образ любимого зрителями Ходжи Насретдина, он более 60 лет смешит людей со сцены и мечтает сыграть рыцаря печального образа Дон Кихота.

Фото vk.com/kamalteatr

Сколько ролей за плечами? Возможно, на этот вопрос не ответит и сам Равиль абый. Сотни. Разных: по мотивам татарских, русских, мировых произведений, но неизменно покоряющих блистательным воплощением. Он обладатель множества наград. Он соавтор «драматической комедии» как жанра, где за искренним смехом прячутся слезы. Он мастер старой театральной школы, не теряющей актуальности и сегодня. Он человек, которого сама судьба подняла на театральные подмостки, не позволив поступить в сельскохозяйственный институт, но благосклонно подтолкнувшая к ступеням знаменитого Щепкинского училища.

С ним по-прежнему полным творческих идей и пока еще нереализованных задумок, хранителем культуры татарского народа и автором новаций, ее обогащающих, встретились на юбилейном вечере и за его кулисами наши коллеги.

Как научить говорить?

Уже более 30 лет ученые, методисты, учителя-новаторы решают, казалось бы, простой вопрос: как научить детей говорить на татарском языке.

Немного статистики: в 2022 году, более 63% детей выбрали для обязательного изучения родной татарский язык. Казалось бы, можно радоваться: почти 300 тысяч мальчишек и девчонок республики горят желанием говорить по-татарски. Но! Есть момент: более половины из них изучают татарский язык по облегченной программе. Что это значит: Это — база. Это попытка научить строить простейшие речевые обороты, воспринимать речь на слух и уметь отвечать на вопросы. Подход не нов — привитие ключевых коммуникативных навыков — это очень важно. Но не менее важно потом не растерять этих основ. А для этого нужно общение.

К истории вопроса обратилась Ильзира Юзаева. И есть что вспомнить. Например, эфир программы «Тамчы шоу» на ТНВ, 10-летней давности, где русскоязычные дети из Елабуги и Казани участвовали в интеллектуальном поединке на татарском языке. Собственно, та передача была наглядным подтверждением эффективности того самого базового курса, что был создан в республике. Тогда, после признания татарского вторым государственным языком в РТ, и наступила жаркая пора для методистов и ученых, преподавателей и энтузиастов от науки в решении вопроса: как сделать так, чтобы даже те, для кого татарский язык не родной, но есть желание им овладеть, могли это сделать.

Фото: realnoevremya.ru

Изобретать велосипед с ноля не пришлось: в основу легли наработки мирового опыта изучения языков, где основной упор на начальном этапе делается именно на коммуникативную составляющую. Фокус-группой стали 80 школ по всему Татарстану, 119 учителей и более 2 тысяч учащихся. Каждый урок, каждое задание были тщательно продуманы и выверены, складываясь в единую работающую систему. И успехи были потрясающими: дети всего за 3 года научились не просто понимать татарский язык, но и полноценно им пользоваться.

Но в цепочке для дальнейшего погружения в языковые нюансы, звучавшие как наука — школа — общество, где-то закрались «белые пятна». Яна Сабирова — одна из участниц проекта, сегодня вынуждена признать: «то, зерно, которое было заложено в ее детстве, она не смогла взрастить до конца. Согласно научным исследованиям, язык, при желании, можно изучить за 3 года. Но если его не использовать в повседневной жизни, за те же 3 года — человек теряет эти знания».

И дорога, и скорость движения по ней были выбраны верно. Никто из участников эксперимента о участии в нем не жалеет. Сожалеют о другом: «В ожидании быстрого результата, мы привыкли часто менять коней на переправе, в итоге начатое дело не доводим до логического конца. Увы, но сегодня отголоски тех больших достижений слышатся все реже и реже. Проект продлился всего несколько лет. Всего лишь несколько школ и пара сотен учителей смогли по-настоящему овладеть этим искусством «говорящих символов», — суммирует общее мнение журналист программы «7 дней».

Фото: rais.tatarstan.ru

Технологическая и кадровая независимость — задача бизнеса

В этом уверены многие представители бизнеса в республике. Так, в том, что, несмотря на все геополитические и макроэкономические вызовы, отечественный автогигант КАМАЗ ни на день не уходил в простой, по мнению Сергея Когогина, в первую очередь заслуга самой компании, уже давно сделавшей ставку на независимость — техническую, технологическую, кадровую. Максимальная локализация производства комплектующих и постоянная работа над повышением квалификации действующих кадров и подготовкой новых поколений специалистов.

Одним из столпов устойчивости и компании «Татнефть», является повышенное внимание к кадровому вопросу. Выстроенная вертикаль в профильном образовании, в буквальном смысле — от детского сада и до вуза — дает положительный результат. А одним из ключевых векторов в подготовке специалистов является подготовка инженерных кадров. Передовые инженерные школы, такие как инженерный лицей и кампус «Высшая школа нефти», КФУ, КНИТУ, Университет Иннополис, должны стать базой формирования технологического суверенитета отраслей экономики и страны в целом. Об этом шла речь и во время визита в Татарстан министра науки и образования РФ Валерия Фалькова.

Если говорить о нефтедобывающей отрасли, то одним из таких центров для «Татнефти», станет школа на базе Альметьевского государственного нефтяного института, сегодня создаваемая при активном участии и самой нефтедобывающей компании и Петербургского ИТМО.

Подробнее об этом можно узнать из развернутого материала наших коллег в свежем выпуске программы «7 дней».

Фото: Миляуша Кашафутдинова

Каково это — жить в памятнике архитектуры?

Беречь историческое архитектурное наследие — важно. Но что испытывают и как чувствуют себя люди, которые волей судьбы оказались жителями подобных объектов. К примеру, Дом Данилевского, расположенный на улице Гоголя. Внешне здание больше всего похоже на музей. Это с фасада. С тыла — скорее руины. Но в обоих случаях, мнение будет ошибочным: это жилой дом. Вот только люди, которые еще в 90-х годах прошлого века приобретали в нем квартиры в надежде попасть в программу переселения из ветхого жилья никак не рассчитывали на то, что их жилищу будет присвоен такой почетный, но проблемный статус, как «Объект культурного наследия».

В доме две половины: та, что поновее, датирована XIX веком. О той, что постарше, исторических данных нет. Первая пока пригодна для жилья. Вторая — головная боль для ее владельцев. Подвалы — тонут, плесень, плывущий фундамент. Крыша в минувшем году, причем совсем не фигурально, попыталась у здания поехать. Ее подперли палкой, но сколько проживет такая «опора» — вопрос. Но главный вопрос в том — что с этим всем делать. Статус дома налагает определенные ограничения. Продать недвижимость со статусным «довеском» — непросто, а жить в ней — нереально. Получение разрешения на капитальное вмешательство, которое могло бы вновь вдохнуть в здание жизнь, проще сравнить с известным произведением Данте — тем самым, где про семь кругов. А что люди ответственные, которым по статусу и должностям полагается приглядывать за сохранностью наследия и беречь его от разрушения?

Подробнее о том, что дали поиски ответа на этот вопрос, об успехах сетевой компании, представленных на ТЭФ-2023, и о том, как деревня Нутряк, находящаяся в Атнинском районе РТ, внезапно оказалась островом, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 10 апреля, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.