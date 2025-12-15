Неприкасаемых — нет: правительство готовится расширить статью о конфискации имущества коррупционеров

Фото: Динар Фатыхов

На рассмотрение в правительство направлен законопроект, который позволит арестовывать имущество лиц, причастных к любым коррупционным преступлениям, и расширить возможности применения статьи о конфискации. Об этом в своей статье рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Подробнее об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

«Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам как к президенту и как к отцу»

25 октября в Красноярском крае произошла трагедия: стая чипированных собак набросилась на 10-летнего мальчика Виталия Кривошеина. Ребенок погиб… Мама загрызенного бездомными псами ребенка обратилась к президенту России с мольбой отменить действие федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Мама девочки, пострадавшей от клыков озверевшей стаи бродячих псов в поселке Васильево готовится публично обратиться к главе государства с мольбой защитить в первую детей от агрессии одичавших собак. Реальное время / realnoevremya.ru

«Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам как к президенту и как к отцу. Я вас очень прошу, я вас просто молю избавить нас, людей, детей, всех от этих бродячих, диких собак. Моего сына уже не вернуть, но мы можем, и вы можете все это закончить и остановить эти все страшные смерти по всей России. Я вас очень прошу отменить чудовищный закон 498. Очень прошу не выпускать собак, которые опасны для всех людей, которые убивают и калечат. Я вас очень прошу, отмените этот закон».

19 декабря в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Мама девочки, пострадавшей от клыков озверевшей стаи бродячих псов в поселке Васильево готовится публично обратиться к главе государства с мольбой защитить в первую очередь детей от агрессии одичавших собак.

— Как можно не услышать, остаться равнодушными к слезам матери? У меня лично сердце разрывается от горя. Неуважаемые защитники собак, скажите мне, что у вас вместо сердца, наверное «Собачье сердце»? Неделю после трагедии в Васильево защитники собак молчали, но на этой неделе показали всю свою истинную натуру. На прием к прокурору в Зеленодольском районе, где пытались решить вопрос с безопасностью людей, защитники животных прибыли настроенные очень агрессивно и полностью сорвали собрание, не дав высказаться местным жителям. Дело дошло практически до драки, — отмечает ведущий информационно-аналитической программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов.

Работа по отлову безнадзорных животных по заявкам в Зеленодольском районе, осуществляется силами специализированных организаций, в том числе из соседних муниципалитетов республики. Василий Иванов / realnoevremya.ru

Один из декларируемых лозунгов зоозащитников: «Не дадим допустить умерщвление собак в приюте «Кот и пес», чей владелец арестован по делу пострадавшей девочки». Вот только перед тем, как поднять эти знамена, зоозащитники поленились или не захотели навести справки в администрации района, где им бы пояснили, что «… власти Зеленодольска заявляют: Приют «Кот и пес» не брошен. Взяли шефство. Работа по отлову безнадзорных животных по заявкам осуществляется силами специализированных организаций, в том числе из соседних муниципалитетов республики», — подчеркивает Ильшат Аминов. И добавляет:

— В странное время живем. Из-за некоторых «упоротых» персонажей слово «зоозащитник» у нормальных людей все чаще ассоциируется с неадекватностью. Давайте не путать понятия и разделять зоозащитников и зоошизу. Различия огромные. Зоозащитники спасали животных после разлива мазута в Керченском проливе. Без слез нельзя было смотреть как люди в респираторах, буквально рискуя здоровьем, отмывали запачканных птиц и других животных от смертоносной липкой химии. Настоящие зоозащитники создают на свои деньги приюты по всей стране, где безнадзорные собаки и кошки содержатся в чистоте и довольствии, настоящие зоозащитники спасают от вымирания редкие виды животных. Любовь к братьям нашим меньшим нужна и прекрасна — если только не перейти в ней ту черту, за которой четвероногие любимцы становятся важнее детей, или как нас называет зоошиза — двуногих. Но любить и спасать животных они предпочитают либо на расстоянии, распространяя агрессию в соцсетях, либо с вложением минимальных сил и средств. Они скорее любят не животных, а себя в «заботе о животных».

Почти миллиард рублей

Такова сумма исков, поданных только в этом году и только прокуратурой к государственным и муниципальным служащим. К различной степени ответственности в стране привлечены более 700 чиновников. Такова статистика, собранная ко Дню борьбы с коррупцией.

Только в этом году и только прокуратурой к государственным и муниципальным служащим подано исков почти на миллиард рублей. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

— На рассмотрение в правительство направлен законопроект, который позволит арестовывать имущество лиц, причастных к любым коррупционным преступлениям, и расширить применение конфискации. Это еще одно важное событие недели. Об этом заявил в своей статье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Она была опубликована в День борьбы с коррупцией, который мы отметили на этой неделе. Надо сказать, что применение такой статьи наказания, как изъятие имущества, неподтвержденного доходами, применяется по всей стране — и в Татарстане в частности, все чаще и жестче. И, пожалуй, самое главное: высокая должность и статус теперь не являются защитой от наказания. Скорее даже наоборот: внимание к представителям власти особое. На наших глазах, например, должность главы района становится практически расстрельной. Чтобы работать главой сегодня нужно иметь очень трезвую голову, стальные нервы и стальные, простите, тестикулы. В современных тяжелых условиях, чтобы выполнить все показатели, реализовать все планы и не сесть, надо, конечно, очень постараться. Не у всех получается. Планы надо выполнять, но это не значит, что можно нарушать закон, — отметил с экрана ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

Равия Шрша: «У нас нет ни одного кресла, ни одной должности, которая могла бы спасти от привлечения к ответственности». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как подчеркнула заведующий отделом антикоррупционных проверок Управления раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша: «У нас нет ни одного кресла, ни одной должности, которая могла бы спасти от привлечения к ответственности». Почему и для чего борьба с коррупцией выходит на новый, еще более суровый уровень? Ответ очевиден. Его кратко и емко конкретизировал заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов: «Коррупция — это одно из сильнейших действий, направленных на ослабление нашей страны».

Юрий Камалтынов: «Коррупция — это одно из сильнейших действий, направленных на ослабление нашей страны». взято с сайта Госсовета РТ

И как с любой болезнью, в противостоянии с коррупцией и на государственном, и на республиканском уровне, приоритет на пресечение и профилактику преступлений. И если у кого-то к рукам начинает прилипать чужое добро, то по этим рукам бьют так, чтобы слышно и видно было каждому, кто замыслил поживиться, пользуясь служебным положением. Примером тому, наши коллеги проводят целую череду громких расследований в отношении руководителей районов: «Фаил Камаев, бывший глава Тукаевского района, отправился в колонию. У экс-главы Бугульмы по иску прокуратуры изъяли имущество. Бывшему главе Актанышского района Энгелю Фаттахову вменяют четыре эпизода получения взятки. Прокуратура требует изъять имущество. Завершено расследование против главы Камских Полян Рината Салахутдинова — по материалам дела он получил взятку в виде смартфона. Одно из последних громких заключений под стражу: экс глава нижнекамского района Рамиля Муллина, по версии следствия причастен к схеме незаконного получения так называемых «рекрутских» выплат. По подсчетам прокуратуры республики размер ущерба — почти 348 миллионов рублей. Еще на 800 миллионов арестовано имущество».

Если у кого-то к рукам начинает прилипать чужое добро, то по этим рукам бьют так, чтобы слышно и видно было каждому. Реальное время / realnoevremya.ru

Проверка деклараций доходов и расходов — один из эффективных инструментов контроля: по средствам ли живет чиновник, мог ли он себе позволить приобрести на честно заработанные средства то, что имеет. И все ли имущество показал. Кто-то пытается скрывать информацию, раскрывает не все, прячет или оформляет на родственников транспорт и недвижимость. Итог рано или поздно один: привлечение к ответственности, увольнение со службы с формулировкой «В связи с утратой доверия» с включением в соответствующий реестр. Будет ли уважающий себя работодатель иметь потом дело с представителями такой фамилии? Вопрос открытый.

Еще один эффективный инструмент, помогающий вскрывать коррупционные «гнойники» — жалобы от населения. По всем направлениям: ремонт и строительство дорог, ЖКХ, благоустройство, возведение жилья, образование, туризм… Где-то раздуют стоимость и объемы поставок, где-то нарушают оговоренную этажность в строительстве, предоставляют «липовые» договоры об аренде земли под оборудование парковок. Исчезают выделенные на благое дело гранты и субсидии, а чьи-то родственники, вдруг, получают сказочные премии, у кого-то в ящик стола падает пухлый конверт с наличностью, кто-то становится обладателем земли, дома, квартиры, машины, техники… 1 200 коррупционных нарушений выявлено правоохранительными органами республики в уходящем году. Это почти на 23% больше, чем годом ранее. Такие цифры прозвучали на полях республиканского форума «Алма бирме» — дословно: «Не давать и не брать». Одно из предложений, прозвучавших там же: на законодательном уровне закрепить ужесточение параграфов статьи даже о мелкой взятке: увеличить сроки давности ответственности, что резко снизит шансы взяточников избежать заслуженного наказания.

Общественность уверена: на законодательном уровне необходимо увеличить срок давности ответственности за взяточничество, что резко снизит шансы избежать заслуженного наказания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И в завершение еще немного статистики. Но на это раз под знаком «плюс»: по данным ежегодного мониторинга общественного мнения о состоянии коррупции, доля попавших в зону коррупционных рисков уменьшилось за последние 10 лет в два раза. Большинство жителей республики — 65%, осуждают и тех, кто берет, и тех, кто взятки дает. И если борьба с коррупцией — марафон без остановок, то формирование антикоррупционной культуры, общественного сознания — по мнению экспертного сообщества — самый серьезный барьер на ее пути.

Всем миром — благое дело

Так повелось исстари, что церкви и мечети строились и строятся на средства верующих. Как подчеркнул Государственный Советник Татарстана, Герой Труда России Минтимер Шаймиев: «От души и для души». Именно так сегодня идет работа по возведению красавицы мечети на улице Братьев Батаевых в Приволжском районе Казани. Современная, с двумя стремящимися ввысь минаретами, лифтом для людей с ограниченными возможностями, она планируется к открытию в 2027 году. Одновременно молельные залы мечети (мужской и женский) смогут принять до тысячи человек. Плюс здесь же планируется открыть медресе, где можно будет получить возможность изучать татарский и арабский языки.

Камиль хазрат Самигуллин благословил начинание по строительству мечети. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Землю под строительство мечети в 2022 году, при содействии раиса республики Рустама Минниханова, выделил Татарстан. Камиль хазрат Самигуллин благословил начинание. При поддержке мэра столицы РТ Ильсура Метшина были оформлены все необходимые документы, а руководитель Академии наук РТ Рифкат Минниханов помог с разработкой проекта. Дальше — дело за самими людьми. Церкви и мечети с господдержкой могут быть отреставрированы, но вот строиться с нуля им и можно, и должно именно на средства благотворителей.

«Всевышний дал мне возможность поучаствовать в благом деле, в подготовке фундамента этого грандиозного здания. Понимаете, этот прекрасный земной шар — как медресе, где есть свой директор, воспитатель. Это наш Всевышний. Мы все его воспитанники. У медресе должны быть свои учебные классы. И этими учебными классами являются мечети. Всевышний говорит, что хорошим и добрым человеком прежде всего является не тот, кто исправно молится и держит пост, не тот, кто делает пожертвования, но прежде всего тот, кто всегда полезен окружающим. Поэтому мы тут помогаем друг другу», — уверен один из благотворителей, активно участвующий в возведении мечети на протяжении последних лет — предприниматель Рамиль Милизянов.

Не остался в стороне от благого дела и его коллега по строительной сфере Андрей Шишикин.

Бетон — казанский, арматура из Набережных Челнов, стройматериалы и средства неравнодушных — практически со всей республики. Процесс идет. И помощь в благом начинании все еще нужна. Присоединиться может каждый.

Пророк Мухаммад сказал в одном их своих хадисов: Если человек поучаствует в строительстве даже маленькой мечети, пусть она будет даже с птичье гнездо, то в раю в вечной жизни всевышний построит ему дом. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Наш пророк Мухаммад сказал в одном их своих хадисов: Если человек поучаствует в строительстве даже маленькой мечети, пусть она будет даже с птичье гнездо, то в раю в вечной жизни всевышний построит ему дом», — отмечает исполнительный директор благотворительного фонда содействия сохранению культурных ценностей «Благородные сердца» Альберт Насриев.

Тем временем в Тюменской области, в городе Тобольске, администрация Тобольского района обратилась в арбитражный суд региона с требованием снести мечеть им. Хана Кучума и еще шесть объектов в историческом комплексе сибирских татар «Искер». Заседание суда состоится 24 декабря.