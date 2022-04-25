Трудяги или творцы инфомусора: каких блогеров больше в российском интернет-пространстве?

Вопросы импортозамещения, последствия COVID-19, крик о помощи и другие ключевые события недели — в программе «7 дней»

Настоящие блогеры и информационные нарциссы. О тех и других речь в программе «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», заходила еще на прошлой неделе, но и в этот раз тема получила широкий отклик. За что Россию называют страной возможностей и почему сейчас это актуально, как никогда. Почему татарстанцы, тяжело переболевшие коронавирусом, пренебрегают помощью реабилитационных центров, и чем это опасно. Об этом, а также о том, что еще на прошлой неделе привлекло внимание наших коллег с ТНВ — в обзоре «Реального времени».

Страна возможностей

Есть блогеры, которые с помощью популярных интернет-площадок продвигают реальные дела и ответственно подходят к распространяемой информации, а есть те, кто занят самолюбованием и им не до интересов широкой аудитории. Впрочем, есть и куда как более опасное явление, когда набравшие популярности, в том числе и с помощью накрутки «творцы», активно рубят деньги, не вникая в то, насколько достоверна ретранслируемая ими информация. А ведь порой слово способно принести куда большую беду, чем даже оружие в руках фанатика. Об этом коллеги говорили в начале программы "7 дней».

Между тем, Россия — страна возможностей. И с этим сложно спорить. У нашей страны действительно есть все необходимое для того, чтобы добиться успеха практически в любом начинании: сырье, разнообразные производства и светлые головы для того, чтобы создать и развивать собственные технологии. И сегодня в стране возможностей наступило время, максимально благоприятное для реализации этих самых возможностей. Глобальные игроки, часто за счет демпингования цен, просто не позволяющие развиваться любым начинаниям, способным в перспективе создать им конкуренцию, на фоне развязанной против России санкционной войны покидают рынок нашего государства, освобождая поле для отечественных инициатив.

Об этом, в частности, шла речь на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», что состоялась на прошлой неделе с участием президента Владимира Путина.

О необходимости дальнейшего развития импортозамещения речь шла и на состоявшемся на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» Татарстанском энергетическом форуме — ТЭФ-2022. Его участниками стали более 60 компаний практически со всей России и трех зарубежных государств. В их числе и один из ведущих нефтеперерабатывающих комплексов страны — АО «ТАИФ-НК», и выступавшая от имени всего холдинга СИБУР — генерирующая компания «ТГК-16». И те, и другие представили свои наработки в области повышения энергетической и экономической эффективности.

Фото: Максим Платонов

Впрочем, о чем рассказать и что показать — было у каждого участника выставки, сопутствующей форуму. А деловая программа ТЭФ-2022 насчитывала десятки разнообразных мероприятий, включая заседания правительства РТ и работу заседания рабочей группы Госсовета РФ, что проходила под председательством помощника президента России — Игоря Левитина.

О том, как нужно перестраивать региональную экономику в новых реалиях, говорили и на Сессии Госсовета РТ. Доклад премьер-министра Алексея Песошина был посвящен итогам 2021 года, но речь зашла и о перспективах 2022-го. Около 21% всех закупок для государственных и муниципальных учреждений в последние годы приходились на ныне недружелюбные страны мира. Сейчас предпринимаются меры по исправлению ситуации. Помощником для структур в выборе альтернативных поставщиков должен стать специально созданный каталог отечественных, в том числе, немалой частью — татарстанских производителей. База активно пополняется, помогая выстраивать новые производственные цепочки по всем отраслям: нефтехимии, машино-, автомобиле-, судо-, самолетостроении и множестве иных направлений.

Постковид

79% всех наших переболевших COVID-19 сограждан ощутили на себе проявления постковидного синдрома. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. При этом 4/5 от этого числа, отнеслись к сигналам, подаваемым организмом без должного внимания. То есть никак не боролись с последствиями коварной болезни, по всей видимости решив: «само пройдет».

Оставшиеся 20% реабилитацией занимались, но по большей части делали это самостоятельно — без обращения к врачам. Общий итог таков: лишь 4% от всех переболевших новой коронавирусной инфекцией россиян решились полностью восстановить свое здоровье, используя весь арсенал современной медицины и помощь профессиональных врачей.

Фото: Ринат Назметдинов

При этом что любопытно: более 60% опрошенных ВЦИОМ уверены, что специальное обследование, консультирование врача и по его рекомендации — реабилитация — необходимы. Потому вдвойне странно то, что подавляющее большинство перенесших ковид этой необходимостью пренебрегают. Тем паче, что возможности для этого в республике — есть. Съемочная группа программы «7 дней» побывала в недавно созданном реабилитационном центре Казанской горбольницы №7. Междисциплинарный. То есть с каждым пациентом там работают сразу несколько специалистов, что позволяет успешнее решить весь комплекс проблем, с которыми столкнулся пациент после перенесенной смертельно опасной болезни.

Еще один реабилитационный центр работает в Госпитале ветеранов войн. И здесь тоже комплексный подход к решению постковидных проблем. Как и в Набережных Челнах, где ковид-реабилитация проходит в амбулаторном формате. То есть на ночь восстанавливающиеся отправляются домой, чтобы на следующий день снова вернуться и продолжить проходить процедуры.

А проблем действительно возникает немало: с легкими, с кровеносной системой, нервной системой и головным мозгом. Не проходящие усталость, депрессии, головные боли, ломота суставов, психические расстройства — список симптомов «эха ковида» обширен и едва ли не ежедневно пополняется новыми. Потому, если выздоровев, здоровым человек себя не чувствует, нужно не медлить с обращением к терапевту и дальше следовать его рекомендациям.

Фото: Ринат Назметдинов

Надежда на помощь неравнодушных

Это то — что остается родителям 4-х летнего Давида из Мамадыша. У ребенка ДЦП. Иными словами, он не способен самостоятельно не то что стоять, но даже сидеть и принимать пищу. Чтобы мальчик и его родители обрели чуть больше свободы, нужно не так уж и много: специальная прогулочная коляска.

А как же государство и Фонд социального страхования? — спросят многие. В стороне они не остаются. И коляску семья получила. Вот только не ту. Неподходящую. Слишком тяжелая для мамы (24 килограмма — то есть ровно половина веса женщины). А носить приходится и ее, и сына с 5-го и на 5 этаж. Неудобная — ребенку сидеть в ней некомфортно. В итоге, уже спустя четверть часа с начала прогулки, ребенок переезжает на руки к маме. Свежий воздух малышу необходим, вот только квест-«прогулка» в таких условиях удается не каждый раз. Чаще приходится просто подышать на балконе.

Диагноз Давида — ДЦП, усугубленный эпилепсией. Мама говорит, что родился ребенок — здоровым. Что случилось дальше — сейчас определяет суд. Родители Давида обвиняют в произошедшем врачей. Тем временем, чтобы мальчик жил, нужно очень и очень многое: специальные лекарства, почти постоянное наблюдение медиков, процедуры. С этим семья, хоть им и трудно, справляются сами. Но прогулочная коляска, учитывающая особенности организма больного ребенка очень нужна. Такая, где можно было бы регулировать подголовник и подлокотники, была бы возможность обеспечить поддержку слабенького тельца. Та коляска, которую рекомендовал невролог, этим функционалом обладает. Предложенная ФСС — в гораздо меньшей степени. Да и весит она (та, что готовы выделить) на 7 кг больше. Правда стоит вдвое меньше и, похоже, для процедур госзакупок именно этот критерий, а не удобство для пациента, рискует оказаться решающим. А возможно, это просто человеческий фактор или недопонимание ситуации, когда по факту нужен индивидуальный подход, а в реальности приходится подчиняться правилам.

В Мамадыше уже попытались помочь Давиду. Собрали во время марафона добра 245 тысяч. Немного не успели — изменилась ситуация в мире, а вместе с ней и цены. Теперь на нужную модель коляски снова не хватает денег. Нужно еще 110 тысяч. Не такая уж и большая сумма для того, чтобы маленькому мальчику стало хоть немного, но легче и радостнее жить, а его родителям хоть чуточку, но спокойнее.

Узнать о том, как можно помочь маленькому Давиду, а также о том, как в российских школах вновь чуть не урезали часы преподавания родного языка и чем это закончилось, а еще о том, как отпразднует свой вековой юбилей одно из старейших театральных учебных заведений России — Казанское театральное училище, можно в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 25 апреля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.