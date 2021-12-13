«Омикрон» — уже в России: чем опасен новый штамм коронавируса

Когда ждать новую волну коронавируса , чем закончился суд противников QR-кодов и другие итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Новостью недели наши коллеги из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век», назвали первый случай выявления в России нового штамма коронавируса, названного «омикроном». Того самого, что отчего-то часть населения планеты, считает чуть ли не идеальным вирусом, переболеть которым якобы легко, а иммунитет в итоге приобретается стойкий и чуть ли не от всех других вариаций COVID-19. Насколько ошибочно и даже опасно так считать, а также о том, что еще попало в объективы наших коллег, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней».

Опасный незнакомец

Именно так можно назвать новый штамм COVID-19 — «омикрон». О нем по-прежнему мало что известно. Несмотря на то, что авиасообщение с Африкой было отменено, он уже проник в Европу, и в Россию в том числе. И он не так безопасен, как отчего-то кажется части населения планеты.

Что принято считать «идеальным вирусом»? Вирус, который не терпит соседства других вирусных инфекций и при этом бережет своего носителя, в котором живет. Информация, распространяемая частью СМИ и многоуважаемыми «вирусологами» сообщает, что «Омикрон» переносится легче, чем любой из уже известных штаммов новой коронавирусной инфекции, и дарит человеку иммунитет. Уставшим от тянущейся уже 2 года пандемии людям, измученным ограничениями, требованиями, запретами и кодами, все это кажется настоящим чудом. Долгожданным и желанным.

Вся проблема в том, что лжепророки говорят то, что люди хотят слышать. Вот только с действительной картиной мира это не совпадает. И прежние штаммы никуда не делись. «Омикрон» их не вытеснил, и люди по-прежнему болеют, и болеют тяжело. Потому, как особо подчеркивают наши коллеги из программы «7 дней» и эксперты от медицины, с которыми они смогли пообщаться в процессе подготовки материала, актуальность вакцинации, ревакцинации по прошествии времени, необходимость ношения масок, соблюдение дистанции и режима ограничений — остаются необходимостью. «Это метод швейцарского сыра. Каждый ломтик этого сыра имеет прореху, это сбой защиты. Но если слои идут друг за другом, то никаких прорех в итоге не остается. Эти слои — наши методы защиты, комплекс мер. Вакцинация, маски, мытье рук, вентиляция помещений, ограничения, дистанцирование — только комплексные меры закрывают дыры в нашей защите», — говорится в сюжете.

А еще отмечают, что «омикрон», наверняка, далеко не последняя мутация смертельно опасного вируса, и сейчас точно еще не время ожидать конца истории под названием COVID-19.

Часть населения, причем немалая, отнеслась к этому с пониманием. Фото: Ринат Назметдинов

Суд по QR-кодам

С 7 декабря в Татарстане представители части профессий, согласно постановлению главного санитарного врача по республике «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан», потеряли право посещать свои рабочие места без наличия QR-кодов. Причина столь жесткой меры — неблагополучное развитие эпидемиологической ситуации. Речь идет о работниках сфер деятельности, непосредственно связанных с общением с другими людьми, а также профессий, где специалисты находятся в группе повышенного риска. Иными словами, это требование в первую очередь — забота о самих сотрудниках, золотом фонде республики.

Руководителям таких организаций, вне зависимости от форм собственности, вменяется в обязанность «отстранить от работы и/или перевести на дистанционный режим работы работников, сотрудников без законченного курса вакцинации на период эпидемиологического неблагополучия».

Кроме того, уже с 11 октября ограничен доступ в торговые центры без предъявления QR-кода. С 22 ноября аналогичные требования действуют на общественном транспорте. Ограничения также введены на посещение зрелищных мероприятий: театров, кино, цирков, концертов.

Часть населения, причем немалая, отнеслась к этому с пониманием. Число вакцинированных резко возросло. Но выросло и число людей, недовольных ограничениями.

Именно 7 декабря в Верховном суде Татарстана рассматривался иск нескольких граждан республики к правительству Татарстана о признании незаконным обязательного наличия QR-кода.

Решение суда: истцам, то есть противникам QR-кодов, — отказать. Фото: Максим Платонов

СМИ, проявившие интерес к судебному процессу, инициаторы иска встретили в костюмах заключенных. Точнее в некоем подобии таковых. Тем самым, как пояснили сами заявители: «мы хотели показать — как в концлагере — эти QR-коды лишат нас конституционных прав». А вот от недавнего несанкционированного митинга у стен мэрии, люди в тюремных робах — открестились.

К слову, то, что участники митинга в итоге оказались задержаны и оштрафованы на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — на совести организаторов несанкционированной акции, так и оставшихся в тени. Попросту — подставившие вместо себя излишне доверчивых и управляемых татарстанцев.

Что касается состоявшегося суда, то в роли истцов выступали восемь человек. Один, правда, на заседание опоздал, пытался скандалить, и его пришлось успокаивать. В остальном заседание прошло мирно. Решение суда: истцам, то есть противникам QR-кодов, — отказать.

Синдром Медеи

Так в психиатрии называют поведение женщин, истязающих детей. Медея — в древнегреческой мифологии царевна из страны Эета, западногрузинского царства Колхиды, убившая собственных детей, чтобы отомстить своему возлюбленному — аргонавту Ясону. Факты насилия над собственными детьми не так уж редки и сегодня.

На прошлой неделе суд отправил за решетку до окончания следствия жительницу Татарстана, избивавшую собственную дочь. То, как она измывалась над девочкой, которой всего год и 8 месяцев, женщина снимала на телефон. Видео попало в руки свекрови. Та — сообщила в полицию. Кадры просочились в соцсети. Теперь матери-мучительнице грозит до 7 лет тюремного заключения. Ребенок — в больнице и ее дальнейшую судьбу еще предстоит определить: передать девочку опекунам, или в госучреждение.

На прошлой неделе суд отправил за решетку до окончания следствия жительницу Татарстана, избивавшую собственную дочь. Фото: прокуратура РТ

На суде молодая мать прятала лицо. С журналистами общаться не желала категорически. На допросе и в ответах судьи демонстрировала хладнокровие. Просила прощения у дочери и чтобы не заключали под стражу. Отвечала ровно и спокойно. И с тем же спокойствием и размеренностью она избивала ребенка.

Как удалось узнать нашим коллегам из программы «7 дней», скандалы и пьяные угрозы с вышибанием дверей в съемной квартире, где жила эта семья — были не редкостью. И вот отношения между двумя взрослыми людьми дошли до крайности. В итоге орудием мести женщина выбрала собственную дочь: «Как она мотивирует: она гордая женщина настолько, что ей не жалко детей, чтобы доказать его неправоту», — прокомментировала произошедшее журналистам профессор, доктор медицинских наук Лейла Шайдукова.

Год назад пьяная жительница Алексеевска оставила в 30-градусный мороз малолетних детей ночевать на улице. Полуторагодовалого ребенка в сарае обнаружила бабушка. Врачи спасли мальчика, а женщина отправилась за решетку и выйдет только через год.

Специалисты отмечают, что в зоне риска в первую очередь дети из неблагополучных семей. Тех, где родители пьют или употребляют наркотики. Привычный термин «неблагополучная семья» постепенно меняет градус на «социально опасное положение для ребенка», — подчеркивают наши коллеги из программы «7 дней». Только в этом году в Казани направлены в суды семь уголовных дел по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Тысяча семей поставлены на учет. Это значит, что таким родителям дают полгода на то, чтобы исправиться. Дальше рассмотрением дела может заняться суд.

Радик Заляев — Герой Социалистического Труда. Фото: mtsz.tatarstan.ru

Герои Отечества

На прошлой неделе в России отметили День Героев Отечества. У праздника глубокие корни. Еще Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за доблесть и отвагу в бою. И именно кавалеров этого ордена чествовали в России до революции.

В 2007 году традицию возродили. Теперь в этот день чествуют Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, Героев труда и Героев России. Тех, кто своими поступками, делами, всей своей жизнью показал пример истинного служения Родине. Они люди разных профессий, призваний и взглядов, единые в главном: преданности своей стране и выбранному делу.

Наши коллеги из программы «7 дней» в своем материале напоминают о тех, кем гордится страна.

Один из них — Радик Заляев — Герой Социалистического Труда. Сегодня ему 85. Воспитанник детского дома, среди сверстников он был самым маленьким и даже думать не мог, какого будущего добьется. Работа в полях с детства, затем армия, пограничные войска, работа на целине, руководил бригадой трубоукладчиков. И именно на этой работе стал известен: строил инженерные сети для промышленных предприятий и жилых микрорайонов. Бригада под руководством Заляева не просто работала ударными темпами и ставила рекорды. Молодого бригадира отличала высочайшая ответственность: после каждой смены он сам обследовал сделанное. Внимательно следил за соблюдением техники безопасности, сколь бы сложна и трудна ни была работа. Их отправляли на самые ответственные участки, и везде они справлялись. Из всей бригады звания был удостоен только он. Но главной наградой сам герой считает не золотую звезду: «Я себя счастливым человеком считаю не то, что я героя труда получил, а что в моей бригаде никто травмы не получил за все это время», — говорит сам ветеран. На днях он был удостоен еще одной награды — медали «За доблестный труд».

Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» удостоен и Герой России Газинур Хайруллин — второй пилот того самого экипажа Ил-76, совершившего побег из талибского плена в Кандагаре.

Данил Фатхуллин — полный кавалер ордена Трудовой Славы. Простой рабочий — сначала литейщик, потом мастер плавильного цеха. Всю жизнь отказывался от должностей — стеснялся. Привык работать честно и с полной отдачей. Участвовал в возведении химкомбината в Новочебоксарске, работал на химзхаводе им. В.И. Ленина. Всю жизнь учился, осваивая специальности не за ученической партой, а непосредственно на производстве. И в итоге не осталось ни одного дела, в котором бы не стал на своем участке истинным профессионалом. «Награда наградой, а знания знаниями. Ответственность какую-то накладывает», — говорит он сам. Сегодня он старательно делится накопленными знаниями с курсантами, школьниками, студентами. Как и каждый из героев.

Обо всем этом подробнее, а также о том, какими темпами в республике развивается цифровизация, какие задачи стоят в этом направлении перед бизнесом и госструктурами и кто стал лауреатом уже девятой по счету национальной музыкальной премии «Болгар радиосы», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 13 декабря ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

