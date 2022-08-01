Более 25 тыс. офицеров за свою историю: в казанском танковом училище состоялся 89-й выпуск

Вечерняя поверка в стенах Казанского кремля, задачи импортозамещения, заразный «кентавр» и бой с тенью в Чистополе: события недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Максим Платонов

Практически каждый офицер-танкист, сегодня несущий службу в рядах Вооруженных Сил России, — выпускник единственного на настоящий момент в стране военного учебного учреждения, готовящего командный состав танковых войск. Казанскому танковому командному, ордена Жукова, Краснознаменному училищу исполнилось 103 года. За это время более 250 его выпускников стали генералами, 97 — Героями Советского Союза и Героями России. Общее число выпускников превысило 25 тыс. человек. И на прошлой неделе из стен вуза состоялся очередной — уже 89-й по счету выпуск. Об этом, а также других событиях, попавших в объективы камер наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре от «Реального времени».

В первый раз за сотню лет

Впервые за сотню лет в минувший четверг в стенах Казанского кремля звучали армейские команды и бравые марши. Близ здания, в котором в далеком 1866 году расположилось юнкерское училище, позже преобразованное в Казанское военное училище, затем в мусульманские командные курсы и, наконец, в Казанское танковое училище, состоялась последняя перед выпуском вечерняя поверка курсантов прославленного вуза. Впрочем, сами военные слово «последняя» — не любят и в интервью поверку называли — крайней. А вот сам ее факт — первой реализацией новой традиции. Знаковой для вчерашних курсантов, а завтра — уже офицеров. И для родных и близких, специально приехавших в столицу Татарстана со всей России, чтобы разделить с молодыми офицерами радость воплотившейся мечты.

Это построение и завершающий поверку марш проходили в ставшей привычной за 4 года учебы повседневной форме. Позади теория и практика, навыки, полученные на тренажерах и закрепленные в управлении настоящей боевой машиной, выезды на полигоны, где каждый должен был доказать и командирам, и экипажу, и самим себе, что и в спокойной, и в боевой обстановке готов и способен справиться с любой задачей: починить многотонную махину, заправить, повести в бой, а если потребуется — заменить собой раненого товарища у башенного орудия или за рычагами. Офицер должен уметь все. Быть — лучшим.

Уже на следующий день на торжественной церемонии новенькие погоны с первыми в будущей длинной офицерской карьере, пока еще небольшими блестящими звездочками лучшим из лучших, особенно проявившим себя во время учебы, вручал президент Татарстана Рустам Минниханов. Вот только слова о том, что с этого момента на плечи каждого выпускника вместе с погонами ложится и огромная ответственность не только за себя, но и за выполнение боевых задач во имя защиты Родины, за то, чтобы не посрамить память предков, за подчиненных — тех, с кем доведется служить в одном экипаже, батальоне, корпусе, Рустам Минниханов адресовал всем, стоящим в ровном строю.

Фото: Максим Платонов

Первый офицерский вальс, крайний марш по родному плацу и звон монет в момент прохода мимо отцов-командиров — еще одна традиция, которой уже десятки лет. А на теперь уже офицеров с законной гордостью смотрят матери, отцы, жены, братья и с завистью и растущим желанием стать такими же — сегодняшние мальчишки. А значит — традиции будет кому продолжать.

Импортозамещение — не самоцель

Это не раз подчеркивал президент России Владимир Путин. Понятно, что мир прежним уже никогда не станет. Сложившаяся геополитическая обстановка, словно ветром, смела шелуху обещаний, которым не суждено было сбыться, и шелуху лживых уверений в бесконечной дружбе. России приходится укреплять не только обороноспособность, но и, возможно даже в большей степени, экономику.

Усиливающееся санкционное давление вынуждает искать решения множества задач. «Нам импортозамещение само по себе не нужно. Это не самоцель. Мы должны использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и которые нам нужны, и создания новых компетенций, особенно в высокотехнологичных секторах экономики», — еще одно высказывание Владимира Путина. В России программа импортозамещения реализуется с 2014 года, за это время удалось добиться многого: страна — крупнейший экспортер зерна в мире, нефть, газ, продукция нефтепереработки и нефтегазохимии занимают существенную долю мирового рынка, и изменить это даже самыми жесткими санкциями, тем более быстро едва ли кому-то под силу. Но по ряду направлений, причем важнейших: автопром, авиастроение, электроника и многое другое, — зависимость России от импорта остается очень и очень сильной. Импортные технологии, импортное сырье, импортное оборудование. Со временем развитие внутреннего рынка и стимулирование внутреннего же спроса приведут к большим результатам. Но вот только к полному самообеспечению, 100%-й самодостаточности и закрытию от мировой системы распределения труда — никто не стремится. Экономике государства это просто невыгодно. Нужен баланс экспорта и импорта. И именно об этом в своем материале наши коллеги из программы «7 дней» говорили с предпринимателями, представителями компаний и экспертами от мира экономики.

Фото: Максим Платонов

Коронавирус: новые вызовы

За геополитикой и проблемами глобальной экономики как-то стало забываться о делах совсем недавнего прошлого — пандемии коронавируса. А между тем, по мнению специалистов от медицины, смертельно опасный и коварный недуг далек от того, чтобы дать миру выдохнуть с облегчением. На смену базовой инфекции и штаммам первой и ряда последующих волн идет «кентавр».

«Кентавр» — не мистическое существо, которое, впрочем, тоже ангельским характером не отличалось и описывалось в легендах и преданиях как сильное, воинственное, агрессивное существо, которое никогда не было прочь пролить человеческую кровь. Так и новая форма болезни, по словам врачей-инфекционистов, оказалась самым заразным из всех ранее известных штаммов. И первые подтвержденные случаи заболевания в России уже зафиксированы.

Сомнений в том, что, подобно каждому из уже известных ранее штаммов, рано или поздно «кентавр» доберется и до Татарстана, у медиков нет. О том, когда «грянет гром», чего ждать от пришествия «кентавра», нужно ли снова запасаться масками и готовить к разворачиванию временные ковидные госпитали и готовиться к новой волне самоизоляции, в интервью программе «7 дней» рассказала главный терапевт Татарстана Диана Абдулганиева.

Двор раздора

Благоустройство под «ноль». В самой формулировке кроется конфликт. Казалось бы, благоустройство — это хорошо. Но вот смущает «ноль». Пустое место. Или даже минус. Минус двор, зеленая лужайка, шелест листвы, удобные скамейки и возможность в большом городе хоть как-то прикоснуться к природе. И именно с такой ситуацией столкнулись жители по ул. Бигичева в столице Татарстана. Не подписывая никаких бумаг и даже не обсуждая возможность возведения чего-либо на территории, де-юре принадлежащей им, местные жители неожиданно очутились на строительной площадке.

Тут все как надо: забор для пущей безопасности и чтобы любопытных заглядывало поменьше, паспорт будущего объекта и… диссонансом возмущение людей, готовых живым щитом встать на пути спецтехники. Де-факто, еще в 2008 году ТСЖ, которого сегодня уже просто не существует, как оказалось, продало двор кому-то, те перепродали участок еще раз, потом он был снова продан, и так 4 раза. Концов уже и не найти. По бумагам есть протокол о якобы состоявшемся сходе граждан с подписями, как уверяют сами люди, поддельными. Впрочем, за давностью лет его и оспорить-то нельзя. Истекли все сроки давности. И чем закончится история — вопрос, в котором вместе с местными жителями разбиралась съемочная группа ТНВ. Впрочем, сходятся во мнении и юристы, и социологи, шансов на то, что людям удастся отстоять свой двор, — немного. Раз разрешение на стройку было получено, значит Росстройнадзор нарушений в документах не обнаружил. А на что будут смотреть окна квартир — на зеленую лужайку или в стену соседнего здания, при условии, что от бордюра и до этих самых окон не менее 6 метров, — ГОСТу строительства все-равно.

Фото tatmitropolia.ru

Бой с тенью в Чистополе

Память. Сохранять ее о том, что было утрачено — хорошо это или плохо? А если сохранять, то как это сделать, чтобы не задеть ничьих чувств? Этими вопросами пришлось задаться активистам в Чистополе, где еще в 1930 году на волне борьбы с религией с центральной площади исчезла Спасская церковь, простоявшая там с 1804 года. Была снесена. Сейчас площадь реконструируется. Средств на то, чтобы вернуть культовое здание на прежнее место, нет. Да и возможностей тоже. Остатки фундаментных камней проглядывают сквозь проезжую часть. Их оставили специально — как напоминание о былом. А архитекторы придумали еще один ход. Казалось бы, интересный и яркий, способный привлечь внимание и даже стать еще одним объектом для притяжения туристов: на новом покрытии площади должна была появиться тень церкви. Выверенная, она выглядела бы именно так, какой была бы, падая после полудня, если бы солнце находилось за храмом.

Незамеченным анонс появления арт-объекта не остался. Вот только реакцию вызвал совсем не ту, на которую рассчитывали авторы. Общественность и духовенство выступили резко против. Мотив: кощунство. Нехорошо топтать священную тень. Вот только проходя мимо реального храма, мечети, синагоги, костела или иного другого молельного дома, как много людей задумываются о том — обходить падающую от здания тень по широкому кругу, или нет? И как зайти в здание, если солнце точно за строением и тень накрывает пространство перед входной группой?

Как бы то ни было, но идея о тени в тени и скрылась. Арт-объект в Чистополе не появится. И кроме камней на проезжей части о Спасской церкви, бывшей до середины XIX века главным храмом этого города, напоминать будет нечему.

Обо всем этом подробнее, а также о том, почему Элио Фиорини решил променять солнечную Италию и карьеру архитектора на родине, а также в Дубае и Баку на должность главного архитектора в скромном Зеленодольске, смотрите в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 1 августа, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.