Татарстанцы — в федеральном правительстве: итоги недели от программы «7 дней»

Новый состав правительства России, перестановки в Госдуме, двуязычие в Татарстане, 55 лет Элифбе, коронавирус в Китае — есть ли угроза России?

Начало 2020 года выдалось сверхнасыщенным в политическом плане: после послания президента России в отставку подало правительство страны во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Новое правительство возглавил Михаил Мишустин, а в состав кабинета министров вошли сразу несколько выходцев из Татарстана. О новых назначениях и других событиях недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Новое правительство — новые задачи

Уже к 2021 году новый кабинет министров РФ должен обеспечить рост экономики России в 3%, что в шесть раз превышает рост 2019 года. Пока даже экспертам не совсем ясно — как и за счет чего эта задача будет реализована. Но одно уже известно: в решении самое активное участие будут принимать татарстанцы: уроженец Казани Эльмир Тагиров назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ, экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Хуснуллин назначен вице-премьером РФ, Ирек Файзуллин, сменивший его на посту в РТ, так же отправляется в Москву, где на посту первого замминистра строительства и ЖКХ РФ будет курировать реализацию масштабного национального проекта «Жилье и городская среда».

О том, как себя показал Марат Хуснуллин во время работы в Татарстане, о его характере и работоспособности, журналисты телеканала ТНВ расспросили бывших коллег вновь назначенного заместителя главы правительства РФ и руководство Татарстана и подготовили сюжет.

Духовное управление мусульман объявило 2020 год — Годом татарского языка в республике. Фото Максима Платонова

Что ждет в Госдуме РФ комитет по делам национальностей?

Этим вопросом сегодня задаются многие — уверены на ТНВ. Ильдар Гильмутдинов — депутат от Татарстана, с поста руководителя комитета сместился на должность первого заместителя, а вместо него назначен Олег Николаев — член фракции «Справедливая Россия» от Чувашии. Он известен тем, что вместе с еще одним депутатом от Чувашии, стал соавтором законопроекта об изучении национальных языков, за что на родине общественники выступили с петицией о его отзыве за «предательство национальных интересов Чувашии и всех других народов Российской Федерации». Что происходит с изучением национальных языков по стране — говорить не нужно. Закон — «работает».

Тем временем в Татарстане Духовное управление мусульман объявило 2020 год — годом татарского языка в республике. Муфтият намерен еще больше сил приложить в решении вопросов сохранения и развития татарского духовного наследия, воспитания национального самосознания и национальной идентичности. Пока сделано — немного. Ильшат Аминов, генеральный директор телеканала «Новый век» и ведущий программы «7 дней» особенно акцентировал внимание на том, что закон о равном применении двух государственных языков в Республики Татарстан был принят 28 лет назад — в 1992 году, вот только о настоящем двуязычии в РТ пока говорить не приходится. Даже названия улиц и торговых точек нередко не продублированы на татарском, а если и есть такая табличка, то иной раз с такими ошибками, что уж лучше б и не было. Журналист программы «7 дней» Ильзира Юзаева узнала — каков языковой ландшафт в Татарстане.

Совершенной элифбе — 55 лет



Совершенный — именно так назвали больше полувека назад учебник, созданный супругами-учителями Салеем Вагизовым и Рамзией Вагитовой из Арского района. Не имеющие академического образования, но тонко, изнутри понимающие и ученическую и учительскую психологию, они в 1965 году с трудом смогли сдать в конкурсную комиссию рукописный прототип. Над ними смеялись, не хотели даже принимать работу, но… в итоге среди десятков разработок именно их вариант был признан лучшим.

Простой для изучения и, что не менее важно, для восприятия, не перегружающий, а помогающий понять — именно таким должен быть первый учебник не только по татарскому, но и по любому языку. Элифба, помогающая сделать первый шаг к погружению в культуру с многовековой историей, пережила уже 41 переиздание и, несмотря на то что иллюстрации, возможно, уже несколько устарели, продолжает дарить знания в тысячах школ.

А в Арске бережно хранят историю своих земляков в созданном при педагогическом колледже Музее элифбы.

В России пока о выявлении коронавируса не сообщалось, но в аэропортах, в том числе казанском, введены повышенные меры безопасности. Фото Максима Платонова

Новый коронавирус — уравнение со всеми неизвестными

Никто точно не знает — ни откуда он взялся, ни как с ним бороться. Единственное, что понятно, новый коронавирус, впервые проявившийся в городе Ухань (Китай), начинается как пневмония: кашель, высокая температура и… дальше все как в фильме ужасов — люди падают, теряя сознание, прямо на улицах. К пятнице прошлой недели подтвержденных смертей уже насчитывалось 25. Количество заболевших — точно не известно. Сотни. Может быть уже — тысячи.

Власти Китая закрыли для сообщения Ухань. Не летают самолеты, не ходят поезда. Единственный способ покинуть опасную территорию — выехать на автомобиле. Но на КПП — огромные очереди: каждого проверяют на состояние здоровья. В самом Ухане почти невозможно попасть в больницы. Многие готовы драться за еду, потому что не знают когда и чем все это закончится. Во всем мире замерли в тревоге — удастся ли смертельно-опасному заболеванию вырваться на волю и пойти по планете?

В провинции Хубэй, где расположен город, первым принявший удар новой болезни, власти готовы закрыть еще более десятка городов. Сообщается, что случаи заражения уже выявлены в Японии, Южной Корее, Гонконге и Таиланде. В России пока о выявлении коронавируса не сообщалось, но в аэропортах, в том числе казанском, введены повышенные меры безопасности. Особое внимание — самолетам из Поднебесной. Тем временем медики ищут вакцину.

Грузоперевозчики — против

Против сложившейся с 60-х годов прошлого столетия практики весеннего закрытия дорог для большегрузов, против сегодняшних размеров штрафов за перегруз и против транспортного налога. Пакет своих предложений татарстанские грузоперевозчики, при поддержке торгово-промышленной палаты Татарстана, намерены в ближайшие дни направить в Министерство транспорта России.

Каждое из своих предложений они четко обосновывают, приводя ряд аргументов и обоснований. А еще перевозчикам очень интересно — на что расходуются средства, собранные с помощью системы «Платон». За 4 года это более 95 млрд рублей. Вложения в саму систему — порядка 29 млрд, на строительство и ремонт дорог и мостов потрачено 23 млрд, но сколько из них «платоновские» и где остальные деньги, а так же сколько из планируемых к ремонту еще 700 км дорог придутся на Татарстан — вопрос.

А еще перевозчикам очень интересно — на что расходуются средства, собранные с помощью системы «Платон». Фото Максима Платонова

Предложение татарстанских грузоперевозчиков, а это 13 тыс. владельцев 45 тыс. грузовиков, провести независимый аудит системы, результаты которого предать огласке.

Кроме того, предложения касаются вопроса обеспечения безопасности на трассах и повышения квалификации водителей большегрузов, оборудования мест отдыха для дальнобойщиков и многих других, актуальных для отрасли вопросов. Как отреагируют на предложение в федеральном правительстве — время покажет.

Обо всем этом, а также о предстоящем 31 января открытии в Нижнекамске братской могилы воинам, погибшим в 1942 году в Псковской области, чьи имена возвращены из небытия отрядом «Поиск», можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 27 января, в 13:00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.