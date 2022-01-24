В новый год — с новыми ценами: средний чек для каждого татарстанца вырос на 8%

Юбилей Минтимера Шаймиева, «омикрон» в Татарстане, рост цен и планы по развитию Казани: итоги недели от программы «7 дней» на ТНВ

Фото: Илья Репин

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики, основателю фонда «Возрождение» и инициатору проекта полилингвальных школ «Адымнар», Герою Труда России и просто Бабаю — Минтимеру Шаймиеву исполнилось 85 лет. Не мудрено, что юбилей столь незаурядной личности стал одной из ключевых тем новостных лент не только в Татарстане, но и в России, и даже за ее пределами. И именно с темы дня рождения Минтимера Шариповича на сей раз начали свой выпуск наши коллеги из информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфир телеканала «Новый век».

Наш Бабай

«Он, без всякого преувеличения, политик планетарного масштаба и в то же время для каждого жителя республики — Бабай: близкий, родной человек! Он решительный руководитель, который всегда берет на себя ответственность, смелый и отважный, когда это необходимо, и в то же время открытый, ироничный, добрый папа, дедушка, для очень многих людей в Татарстане учитель и наставник», — с этих слов, напомнив, что Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнилось 85 лет, начал выпуск депутат Госсовета, генеральный директор телеканала «Новый век» и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

В день юбилея именинник едва успевал принимать поздравления. Многие прибыли в Татарстан, чтобы увидеться с первым президентом республики лично. Кто не смог — присылали телеграммы и поздравительные адреса.

«…Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог. Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не боялись трудностей, твердо следовали своим убеждениям и принципам, при этом показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем…» — подчеркнул в своем поздравлении президент России Владимир Путин, награждая Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«…Человек мудрый, ответственный, принципиальный и волевой, выдающийся государственный и политический деятель, Вы долгие годы находитесь в центре важнейших событий. Благодаря Вашему управленческому таланту, профессионализму и напряженному труду Татарстан превратился в один из динамично развивающихся регионов страны, стал лидером в самых разных сферах», — отметил в своем поздравлении председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Вы человек-эпоха, ценностями Вашей удивительно яркой жизни являются служение своему народу и верность данному слову. Все свои силы Вы направляли на претворение в жизнь самых смелых инициатив, на процветание Республики Татарстан. Эти качества снискали Вам непререкаемый авторитет среди руководства страны, жителей Вашего региона, коллег и друзей», — заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. И особо выделил, что, и покинув президентский пост, Минтимер Шарипович продолжает трудиться на благо республики.

Поздравляли юбиляра не только лидеры России и регионов страны. Телеграммы поступали со всех уголков планеты. «Социальные сети татарстанцев 20 января просто утонули в теплых словах в адрес Государственного Советника республики и фотографиях «Я и Шаймиев». Главное — никто никого не заставлял что-то делать. Это шло от сердца, как любит повторять сам Минтимер Шаймиев, от души для души», — обратил внимание зрителей телеканала Ильшат Аминов.

Подробнее с тем, как проходило празднование юбилея Минтимера Шаймиева, какие мероприятия были приурочены к этой дате и какие эпизоды из богатой на события жизни первого президента Татарстана, а также периода после президентства больше всего запомнились его современникам, можно ознакомиться в материалах наших коллег — журналистов программы «7 дней», а также в специальном проекте «Реального времени».

Фото: Михаил Козловский

«Омикрон» — первые 11 подтвержденных диагнозов в республике

Новый штамм COVID-19 — «омикрон» — уже гуляет по Татарстану. На прошлой неделе подтверждены первые 11 случаев заболевания. «Это число звучит не очень убедительно, и надо, я думаю, объяснить. В Татарстане нет лабораторий, которые занимаются секвенированием генома вируса, то есть определяют, в данном случае какой это штамм. Поэтому все генетические материалы Татарстан отправляет в Саратов, там есть необходимое оборудование. Анализ стоит очень дорого, поэтому мы можем предположить, что речь пока идет не о сотнях анализов даже. То есть я бы предложил рассматривать число 11 не как число, а как процент», — уточняет Ильшат Аминов.

И подчеркивает, что в стационарах уже растет число обращений и врачи, вынужденные пока «на глазок» ставить диагноз — носитель какого штамма пришел к ним на прием, почти не сомневаются: инфицированных «омикроном» много. И с каждым часом становится все больше.

О том, чем «омикрон» отличается от уже ставшего привычным исходного вируса и более ранних его мутаций, чем он опасен и как распознать заразу, которая поначалу, быть может, и ведет себя в организме человека не столь агрессивно, зато последствия могут обернуться целым набором «неприятных сюрпризов», узнавал Михаил Любимов, с самого начала эпидемии новой коронавирусной инфекции работающий в «красных» зонах татарстанских и не только ковид-госпиталей.

В стационарах уже растет число обращений. Фото: Максим Платонов

Новый прайс

Перечень востребованных населением товаров и услуг с наступлением нового, 2022 года почти не изменился. Чего не скажешь о ценах. Согласно официальной статистике, больнее всего по карманам татарстанцев «ударили» овощи. На томаты и огурцы цены подпрыгнули в среднем на 15 рублей за килограмм. Существенно подорожали капуста, морковь, а также говядина и баранина. Сливочное масло прибавило в цене 9 рублей. Сводный индекс потребительских цен констатирует: средний чек для каждого татарстанца вырос на 8% только за первые 18 дней наступившего года. И это при том, что больше покупать люди не стали.

Ощутимее всего, как всегда, досталось пенсионерам. С ними журналисты программы «7 дней» встретились на рынке. Наибольший ажиотаж и очереди наблюдались у прилавков, где на новые ценовые тенденции пока отреагировать не успели — распродают прежние запасы.

В среднем по Поволжью в республике далеко не самые высокие цены. Об этом съемочной группе ТНВ рассказал Наиль Залаков — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ: «Если говорить по ПФО, то по дешевизне мы находимся на первом-втором-третьем местах по мясо-молочной продукции. Но неурожай сыграл свою роль. По ценам на «борщевой набор» — на шестом-девятом месте из 14 регионов ПФО», — привел он цифры.

Чтобы не допустить необоснованного и неконтролируемого роста цен, в республике еженедельно производят мониторинг цен аж по 550 позициям. В том числе по 129 продовольственным. Вот только общая картина несколько отличается от прогнозной. О причинах нашим коллегам рассказал Игорь Кох, профессор Института управления, экономики и финансов КФУ, доктор экономических наук: «Какие бы мы товары ни взяли в расчет, все равно для большинства населения набор будет другой. В каждый момент времени для человека приоритетным является какой-то определенный товар: кому-то недвижимость, для кого-то топливо, для кого-то продукты. И у каждого ощущение инфляции складывается совершенно свое».

Общим с прежними годами является то, что в январе цены всегда растут быстрее, чем в другие месяцы. И еще одна закономерность: однажды поднявшись, цены очень и очень редко опускаются.

Шире дороги — больше заторов?

Казань растет и ширится. Население и число автомобилей постоянно растут, и возможностей действующих дорог явно не хватает. В столице Татарстана уже сейчас на стадии проработки ряд масштабных дорожных проектов, в том числе Горьковское шоссе — один из въездов в город и точка вечного транспортного коллапса, что почти ежедневно ощущают на себе тысячи автовладельцев.

Пока проект реконструкции трассы не готов. Идут лишь предпроектные работы, детали которых особо не раскрываются. Известно лишь, что шоссе станет шестиполосным — по три полосы в каждом из направлений. Ожидается, что реконструкция коснется ул. Болотникова, Фрунзе, самого Горьковского шоссе, ул. Залесной и участка от ул. Музыкальной и до трассы М-7 «Волга». В планах строительство одно- и многоуровневых развязок, подземных переходов для пешеходов.

«Чем не повод для радости, но хотя проекта еще нет — он уже успел стать скорее поводом для критики или как минимум породил еще больше вопросов. Создадут ли дополнительные полосы непрерывное движение или свободное место тут же заполнится дополнительными автомобилями? Подобные примеры стали хрестоматийными и на Западе — и упирались всегда в один закон. Закон, который звучит очень просто: чем шире дороги, тем больше заторов», — отметил ведущий программы «7 дней».

Подробнее об этих и других событиях минувшей недели, привлекших внимание наших коллег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 24 января, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

