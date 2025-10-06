«Иных уж нет, а те далече» — о чем говорил Владимир Путин на «Валдае»

«Валдай-2025», земля — многодетным, страсти по амбарам в Альметьевском районе — события недели от программы «7 дней»

На днях в Сочи состоялось традиционное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». И по традиции же в нем принял участие президент России Владимир Путин. О чем говорил лидер государства, а также что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Путин: «Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда!»

«А вы сейчас вспомните такого политика, как Жозеп Боррель? Еще год назад он был верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и рассуждал, если помните, о привилегированной Европе — цветущем саде и окружающем ее мире из стран-джунглей. Такой был интеллигентный министр иностранных дел объединенного Евросоюза, который мечтал нанести России «стратегическое поражение на поле боя». Ну где теперь этот Боррель? Его просто перестали даже вспоминать и упоминать в приличном обществе», — с этих слов начал новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» ее ведущий Тимур Бикмурзин.

На днях в Сочи с участием президента России Владимира Путина состоялось традиционное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». взято с сайта kremlin.ru

К чему он вспомнил о давно ушедшем в перевернутые и забытые страницы истории бывшем политике? Все просто: этот пример как нельзя лучше иллюстрирует слова Владимира Путина, прозвучавшие на полях «Валдая»: «Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда! Пусть об этом помнят те, кому мы мешаем самим фактом нашего существования. Те, кто лелеет мечты о нанесении нам этого самого стратегического поражения. Кстати говоря, вот те, кто активно об этом говорил, — как у нас говорят тоже, иных уж нет, а те далече, — где эти деятели?»

Так, не переходя на личности, мягко, интеллигентно и в то же время доходчиво российский лидер дал укорот продолжающим бесноваться теперь уже новым русофобам вроде Антониу Кошты, Каи Каллас, Урсулы Фон дер Ляйен — тем самым, чья «вопиющая некомпетентность дорого обойдется объединенной Европе, которая имеет, конечно, колоссальный потенциал: экономический, человеческий, технологический, но из-за потери суверенитета политического, военного, а теперь и экономического, как мы уже сказали, удивительной неадекватности руководства ЕС на глазах превращается в «затухающий центр», уверен ведущий программы «7 дней».

Владимир Путин: «Слабость и нерешительность Россия не проявит никогда». взято с сайта kremlin.ru

На этом фоне Россия, и об этом Владимир Путин отдельно сказал на «Валдае», «явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств». И в этом заслуга и российских регионов, и государств-партнеров, при активном участии которых сегодня идут активные процессы структурирования многополярного, полицентричного мира.

А выступление Владимира Путина на «Валдае» уже и проанализировали, и разобрали на цитаты во всем мире.

Земля или деньги?

С 2012 года по специальной программе многодетные семьи, те, где воспитывается трое или более детей, имеют право получить, причем бесплатно, земельный участок под строительство дома, с уже подведенной инфраструктурой: электроэнергией, водой и т. д. За почти 13 лет этим правом в республике уже воспользовались свыше 53 тыс. семей — это порядка 74% от общего числа подавших заявки.

В районах особых проблем с тем, чтобы подобрать подходящие участки, нет, а вот в крупных городах все иначе. Особенно остро проблема стоит в Казани, где в очереди на землю стоят 8,5 тыс. многодетных семей, и в Набережных Челнах, где пока получить свой участок не могут 5,3 тыс. многодетных семей.

Госсоветом РТ был принят закон, предполагающий денежную выплату взамен земельного участка. взято с сайта Госсовета РТ

Недавно Госсоветом Татарстана был принят закон, предполагающий денежную выплату взамен земельного участка. Этот шаг должен помочь разгрузить очередность, сделав меру поддержки многодетных семей еще более эффективной.

Елена Лежнева живет в Набережных Челнах. В очереди на земельный участок стоит с 2015 года. За это время старший сын уже успел вырасти и отслужить в армии. В чем проблема и почему так затянулось ожидание? В том, что рядом с городом дефицит свободных земель. А отправляться с маленькими детьми за 60 километров от привычного места жительства, куда-нибудь в полузаброшенную деревню, где участок готовы выделить хоть сейчас, совсем не вариант. Летом этого года вроде как началось движение в очереди.

Еще одна мама троих детей своего участка ждала 10 лет. Минувшей зимой наконец получила: в селе Калмаш в 15 км от города. Главная проблема по факту нового поселка, ориентированного на многодетных (им здесь выделили 200 участков), — отсутствие нормальной дороги. Вроде и есть частичная инфраструктура, но вот ни весной, ни осенью до участка не пройти, не проехать. В городской однушке с тремя детьми тесно, а строиться боязно: поселок только формируется, и как оно будет дальше — пока неизвестно.

Возле крупных городов мало земель, которые можно перевести из категории сельхозназначения под строительство ИЖС. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Но и таких земель возле крупных городов, которые можно перевести из категории сельхозназначения под строительство ИЖС, очень мало. В автограде с начала 2025 года многодетным семьям выделили 785 участков, а в очереди — 5 300 семей. Предлагают перебраться в Мензелинский, Сармановский, Заинский районы.

Мария Печникова хотела бы жить в своем доме. Согласие на участок написала, поехала посмотреть — ни дорог, ни магазинов, ни детсадов, ни школ. Мечтала дать возможность своим детям учиться играть на фортепиано, заниматься профессионально плаванием в бассейне. Теперь придется или ставить на мечте крест, или ездить на каждое занятие за 70 км от дома. И такая проблема встает перед родителями в каждой многодетной семье.

Ренат Галяутдинов, возглавляющий Комитет земельных и имущественных отношений г. Казани, подчеркивает: идет огромная работа с руководством соседних со столицей республики районов. Идет подбор участков, происходит межевание, земля ставится на кадастровый учет. 1 900 семей еще до Нового года смогут выехать, чтобы посмотреть свои новые участки. Но предстоит еще прокладка газа, электричества, водопроводов и дорог. Если этого не сделать, своими силами новоселы справиться со столь масштабными задачами если и смогут, то нескоро. Пример — Кульсеитово, что вблизи Казани. Участки выделены еще несколько лет назад, вот только многие так и не застроены.

В 60 километрах от Казани, в с. Коргуза, на пересечении трасс, что вроде как снимает проблему с подъездными дорогами, согласились принять участок лишь 33 многодетные семьи, 145 посмотрели и отказались, еще больше даже не поехали взглянуть. Далеко. Между тем сохранить свою очередь можно, лишь дважды отказавшись от предоставленного участка. Число земельных участков не растет, а вот количество многодетных семей увеличивается.

Впрочем, выход из ситуации есть. Его предложили татарстанские законотворцы: взять землю или отказаться от земли в пользу денежной выплаты. Законопроект уже принят и коснется мер поддержки многодетных семей Казани и Набережных Челнов, где сегодня самые длинные очереди многодетных и самый большой дефицит земли. Теперь дело за подписью раиса республики и Кабмином, которому предстоит издать нормативный акт, определяющий стоимость земельного участка и сумму компенсации из республиканского бюджета.

Татарстанские законотворцы предложили ввести денежную выплату как альтернативу земельному участку. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для справки: идея не нова. В Московской и Ленинградской областях, где также наблюдается дефицит свободных земель, стоимость «земельного сертификата» определена в 400 тыс. рублей. В Кировской области — 130 тыс. рублей. Но есть оговорка: средства могут быть потрачены только на улучшение жилищных условий или покупку земли, пусть даже и в другом регионе.

В Татарстане принципиальное решение о новой мере поддержки многодетных семей — принято. Осталось его закрепить и определить суммы выплаты, а также зафиксировать, на что именно можно будет потратить эти средства. Нормативные документы проходят проработку в Кабмине РТ. Только после того как документ обретет полную силу, многодетные семьи смогут принять для себя решение: земля или деньги.

Как в селе Новое Каширово амбары не поделили

«К нам в редакцию обратились фермеры села Новое Каширово Альметьевского района. По словам аграриев, их буквально выживают с их территории. Объектом для споров стали несколько амбаров для зерна», — столь интригующе подвел к следующей теме выпуска ведущий программы Тимур Бикмурзин. И все это на фоне непростой экономической ситуации, которую был вынужден даже прокомментировать на площадке «Валдая» Владимир Путин, пояснивший грядущее повышение НДС с 20 до 22% необходимостью удержания макроэкономических показателей. Ситуации, когда особенно бережно необходимо взаимодействовать и поддерживать малый и средний бизнес, в том числе на региональном и муниципальном уровнях.

В Альметьевском районе зерном раздора стали амбары, в которых раньше местные фермеры хранили урожай. Реальное время / realnoevremya.ru

Так что же произошло в Альметьевском районе? Как следует из материала наших коллег, в центре скандала — амбары раздора: «Когда-то это было колхозное имущество, но вскоре пришел инвестор, и фермеры договорились с ним о хранении урожая. Так и жили — дружно, но все поменялось, когда склады перешли на баланс муниципалитета. А вскоре и вовсе были выставлены на аукцион. Вроде бы все по закону, и предприниматели были готовы поучаствовать в тендере, но их ни о чем не предупредили и, как они считают, утаивали информацию, чтобы намеренно «отдать» объекты в руки более влиятельного бизнеса. Девятьсот гектаров земли, более 140 голов крупного и около 300 мелкого рогатого скота, 12 лошадей — много лет они развивали экономику внутри небольшого села. Но теперь им негде хранить свой урожай, а он в этом году благодаря дождям обещает быть богатым».

На место разобраться в ситуации, взглянув на все своими глазами и выслушав стороны спора, отправилась съемочная группа.

Когда-то на этой земле работал колхоз. Ему принадлежала техника, скот, амбары, которые и строили всем селом, в том числе и нынешние фермеры. Потом колхоз ушел в историю, а на земле появился инвестор. Имущество отошло ему — при условии выплаты долгов сельского поселения перед государством. Спустя три года, на фоне резкого падения стоимости зерна, инвестор передал паи на землю местным фермерам и разрешил пользоваться амбарами. Фермеры работали, кормили село, давали работу землякам. Но благополучная история продолжалась недолго. Выяснилось, что амбары в свое время не были должным образом оформлены, стояли на муниципальной земле — и в итоге были признаны бесхозными.

Оказалось, что амбары в свое время не были должным образом оформлены, стояли на муниципальной земле. В итоге они были признаны бесхозными и выставлены на торги. Реальное время / realnoevremya.ru

«Председатель исполкома нам сказал: «Мы устроим собрание, и я вам обещаю, амбары будут ваши», но, получается, обманул», — сокрушается фермер Азат Шагалиев, местный житель. Есть крепкое хозяйство, 100 гектаров земли, давшей достойный урожай, а хранить все это дарованное тяжким трудом богатство негде.

Попытки фермеров оформить все по закону, по их словам, заняли несколько лет, но результата не дали. Итог? Амбары были выставлены на торги и приобретены предпринимателем из совсем другого села, что в 20 км от Нового Каширово. Что аукцион будет — местные фермеры знали. Вот только когда именно, говорят, им не сообщили.

«Нам сказали за пару дней… Мы просто не успели туда войти — в эти торги, там нужна была сумма определенная, мы не успели собрать ее. Везде обман… Вот дата неправильная. Мы считаем, что председатель вступил в сговор с Наилем Шакуровичем… Мы не обвиняем, у нас нет доказательств…» — делятся мнением с журналистами фермеры.

«Исполком Альметьевского района на наш запрос удосужился ответить лишь через неделю, но и их ответ традиционно напоминает отписку: мол, все по закону. Информация об открытом аукционе была опубликована во всех предусмотренных законом источниках. И, конечно, возможность была у любого желающего», — отмечают в своем сюжете наши коллеги.

Наиль Рафиков на торгах оказался единственным участником и победителем. В разговоре с журналистом ТНВ по телефону предприниматель подтвердил, что стал владельцем амбаров на законных основаниях. И сообщил, что был готов дать фермерам возможность пользоваться вызвавшим споры имуществом. Но «снова без официального договора. Но аграрии теперь уже не лыком шиты. Они временно пользуются складом своих друзей», — отмечается в сюжете ТНВ.

Стороны спора уверены в своей правоте. Будет ли найдено решение, устраивающее всех, — вопрос открытый. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского района Фанис Шарафиев подчеркивает, что в этой истории не все так просто: «Все им было объяснено: мы заявили торги, им надо было просто участвовать в торгах. Они сказали, что им поздно сообщили. Они лукавят! Они просто хотят получить это бесплатно. Но исполком не может дать им бесплатно! Они обязаны выставить это на торги. Он же им предоставил складское помещение, но им оказалось этого мало, они хотят все».

Где истина в этом споре и есть ли возможность найти решение, способное удовлетворить обе стороны, — вопрос открытый.

