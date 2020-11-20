Разиль Валеев: «Сейчас татарская речь очень сильно загрязнена»

Что народный поэт республики и советник Ильшата Аминова сделает для сохранения и развития родного языка Татарстана

Народный поэт Татарстана, депутат нескольких созывов Верховного Совета и Государственного Совета республики, Разиль Валеев в начале осени был приглашен на новую должность — советника генерального директора телерадиокомпании «Татарстан — Новый Век». Как общественный деятель и татарский писатель собирается помогать руководителю главного национального канала республики Ильшату Аминову в преддверии года родных языков и переписи населения, выясняло «Реальное время».

— Разиль Исмагилович, вы недавно стали советником гендиректора телеканала ТНВ. Какие первые шаги наметили, на что уже обратили внимание?

— Да, я на новом месте всего третий месяц... Еще не считаю, что полностью погрузился в тему. Но телевидение для меня — знакомое явление. Впервые я оказался в студии в 1967 году, будучи еще студентом. В 90-е я в течение семи лет вел передачи о выдающихся деятелях литературы, искусства, религии. Я считаю, что воздействие телевидения, его необходимость для татарского народа высоки. Понятно, что информационное пространство с каждым годом сильнее завоевывает интернет, но много татар живет в деревнях, там телевизор активно смотрят, его всеобщая аудитория — средний возраст, часть молодежи.

В первую очередь я должен внести свои предложения касательно татароязычных передач или передач о татарском народе. Я начал работу с «ШАЯН ТВ». Потому что все начинается с детства. Человек, народ, также и телевидение. Главная цель канала — повышение национального самосознания у детей. Необходимо искать таких детей, помогать им. Я замечаю, что многие молодые журналисты приходят сейчас на телевидение через «ШАЯН ТВ». Многое на канале сделано, хотя он официально работает всего 2 года.

Я постоянно смотрю и изучаю их передачи. И хочу обратить внимание на несколько тем. Во-первых, это татарская речь.

Сейчас татарская речь очень сильно загрязнена. Это касается и других языков, включая русский. Но у татар это особенно заметно. Мы с рождения живем в русской среде, что влияет на способ мышления, построение фраз, предложений, произношение.

Я выписывал, как сейчас говорят по-татарски на телевидении. К примеру, говорят «концерт бирәбез» (даем концерт), а надо «концерт куябыз». Также сейчас звучит «бармакка бармак сукмый» (палец о палец не ударит), звучит вроде и по-татарски, но правильнее будет «кыл да кыймылдатмый». В деревне если такое сказать, бабушки-дедушки не поймут. Это же калька. Многие у нас говорят «кәрәзле телефон» (сотовый телефон), а у турок — «кесә телефоны». Соты-кәрәз у нас бывают только у пчел. Путают «шифаханә», «сырхауханә», «хастаханә» — что из них что? Больница, санаторий, поликлиника — все у нас хастаханә. Я думаю, что хастаханә — это больница (в ней болеют стационарно), поликлиника — сырхауханә, а уж шифаханә, где поправляют здоровье, — это санаторий.

Фото: kazanfirst.ru

Я начал работу с «ШАЯН ТВ». Потому что все начинается с детства. Человек, народ, также и телевидение

Что сразу бросается в глаза — говорят «бәрәңге чистарту», чистить картошку. У татар картошка не грязная, что ее чистить? Надо «бәрәңге әрчү». То же про «кар чистарту» — и снег у нас тоже чистый, так что правильнее будет «кар көрәү». Опять же — у нас, у татар, не садятся за компьютер («компьютер артына утыру»), у нас садятся к нему («компьютер янына утыру»). Не за руль, а к рулю («рульга утыру»).

Я с журналистами часто такое обсуждаю, чтобы язык стал правильнее. Это не только я, мы приглашаем на помощь и других ученых-специалистов, например, Рузаля Юсупова, Ильдара Низамова. Старшее поколение хорошо знает язык, особенно те, кто работает в этой области. Так что мы устраиваем и впредь будем устраивать их встречи с журналистами, чтобы хранить язык в чистоте.

— Какие еще задачи на будущее?

— Нам надо искать талантливых ребят, прививать им национальное самосознание. Вот прошли конкурсы «Балачак җыры», «Сәйлән». Они очень нужны. Я смотрю и восхищаюсь этими талантливыми детьми. Но работы предстоит много. Детский песенный репертуар очень беден, они в основном поют песни взрослых, одеваются и ведут себя почти как они. Да, красиво поющих, танцующих, талантливых надо искать. Но надо искать и других — талантливых математиков, биологов, историков и других. И постепенно шаг за шагом создавать татарскую элиту.

Старики, к сожалению, уходят, начиная с Ильгама Шакирова, Миркасыма Усманова, а кто придет им на смену?

Я много слушаю наших музыкантов, но в них национальный дух пропадает. Это не только нам свойственно. У русских также имеется тяга к западному. В этом плане у меня есть давняя мысль. Когда татарский народ потянулся к джадидизму в начале XX века, то он повернулся спиной к восточной культуре, хотя мы в ней воспитывались тысячу лет. Вся наша культура потянулась к Западу. Но мы ведь очень близки к Востоку и сейчас. Вы сами знаете, что в музыке у нас много общего с Кореей, Японией, Китаем. Но у нас не было никогда фестиваля китайской или корейской музыки. Такие вещи хотелось бы донести до детей. Нужно знать и западную культуру, и восточную.

Возвращаясь к телевидению: по моему, у нас слишком много песен и танцев, к сожалению, не всегда высоко профессиональных, качественных. Но мы при этом забываем активно учить детей думать, размышлять. Я часто слушаю «Эхо Москвы» и другие московские передачи — там столько интересных передач, научных, политических, исторических, которые учат мыслить.

Кроме того, нам нужна популярная история. Вот мы часто говорим, что есть фундаментальный семитомник истории татар. Это очень хорошо, это — наше богатство. Но сколько человек его прочитало? Семьсот из семи- или десятимиллионного татарского народа? Да, он нужен, но нам нужно работать для всего народа.

Для этого нужны книги по популярной истории. Таких мало. В области религии мы просто почти невежды. У русских есть «Занимательная Библия» для детей и другие издания, у нас такой священной мусульманской книги и в помине нет.

Фото: предоставлено «Шаян ТВ»

Нам надо искать талантливых ребят, прививать им национальное самосознание. Вот прошли конкурсы «Балачак җыры», «Сәйлән». Они очень нужны. Я смотрю и восхищаюсь этими талантливыми детьми. Но работы предстоит много

— В 2021 году пройдет перепись населения. Башкирский телеканал «БСТ» ведет активную работу в этом направлении. Чем ему может ответить ТНВ?

— В этом плане в первую очередь надо повышать качество и увеличить количество таких передач ТНВ, после просмотра которых хотелось бы быть и чувствовать себя татарином. В первую очередь надо больше говорить о лучших представителях, знаменитых деятелях нашего народа. Ведь у нас есть 1000-летняя богатейшая история. Наш благотворительный фонд «Җыен» выпускает серию книг о выдающихся людях «Шәхесләребез», вышло уже более 60 изданий. Вот о героях этой серии можно было бы рассказать на телевидении простым, доходчивым языком.

Что касается башкир, их историки сейчас активно работают. А наши как будто находятся в спячке, надо бы их разбудить.

Мы часто говорим: многие татарские писатели, ученые, композиторы, певцы приехали в Казань из Башкортостана. Почему же их родная деревня вдруг стала башкирской? Возьмем, например, Илишевский район, родина выдающихся деятелей татарской культуры и науки, что на границе двух республик, теперь некоторыми псевдоучеными считается башкирским районом, а его жители башкирами.

Если бы эти деятели культуры, искусства и науки вышли бы в эфир и рассказали о родных краях, что их отцы-матери, деды-прадеды — татары! Ведь ТНВ смотрят и в Башкортостане. Да, во всем этом есть большая политика, на которую мы не можем повлиять, но мы можем что-то сделать у себя.

Скажем, мы в международной писательской организации «ПЕН-клуб» для распространения среди татарского населения выпустили брошюру «Мы — татары» на двух государственных языках, где нашли место мысли великих людей России и мира о татарах, стихи, прозаические отрывки о татарах. Конечно, такой работой должны заниматься и Конгресс татар, и другие организации.

— Часто ТНВ и «ШАЯН ТВ» критикуют, что они мало работают с интернетом. Ребенок привык включать мультфильмы в любое время, а не только по расписанию. Как я понимаю, все упирается в авторские права. К тому же большинство этих фильмов — не татарские, а иностранные.

— Да, для ТНВ это очень дорогое удовольствие. Выложить одну серию мультфильма стоит 800 тысяч рублей. «ШАЯН ТВ» всего 2 года, но они перевели уже 7 тысяч анимационных фильмов. Все-таки это очень много, для переводного производства. Вроде и полезно, дети смотрят. Я сажаю внука, включаю «ШАЯН ТВ», он смотрит, потихоньку учит язык и из телевизора. Но сегодня нам нужны именно татарские мультфильмы. Да, есть вопрос финансов. Но у меня есть надежды: все-таки президент лично канал открывал, держит его на постоянном контроле, гендиректор Ильшат Аминов каждый день изучает что с каналом происходит, дает советы, постоянно оказывает помощь. Да, ныне у республики с бюджетом дела сейчас не очень. Но денег никогда не хватает. И для детей их не стоит жалеть.

Конечно, качество местных мультфильмов вызывает вопросы, но надо создавать условия для их роста. «ШАЯН ТВ» не может сам создавать мультфильмы, но есть «Татармультфильм» и другие организации.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня нам нужны именно татарские мультфильмы. Да, есть вопрос финансов. Но у меня есть надежды: все-таки президент лично канал открывал, держит его на постоянном контроле, гендиректор Ильшат Аминов каждый день изучает что с каналом происходит, дает советы, постоянно оказывает помощь

— У вас уже есть четкая стратегия развития на следующий год?

— Я только начал работу, думаю, до нового года изучу татарские передачи и представлю свои предложения руководству. А стратегию создает и определяет профессиональный коллектив и руководство ТНВ.

— Татары живут не только в Татарстане и Башкортостане. Нужен ли для других землячеств, диаспор особый подход?

— Да, с одной стороны, в Татарстане возможностей больше, есть свои госструктуры. В Башкортостане процесс идет сложно. Вероятно, там некоторые представители власти нас и не ждут. Но возможности найти нужно и можно. Через тех же писателей: если кто-то из них захочет устроить встречу на родине, кто ему запретит? Если в Башкортостане живет более миллиона татар, то нельзя искусственно уменьшать их численность. Перепись — это проверка, испытание на прочность для народа. Сейчас на нас идет давление в плане школ, родного языка. Тяжелее всего работать с татарами из независимых государств. В Узбекистане — полмиллиона татар. Если, скажем, принимать тамошних молодых татар в наши вузы на льготных условиях, они возвращались бы обратно с татарским самосознанием в душе. Да, когда руководство стран, регионов подписывает соглашения о сотрудничестве, всегда в них имеются пункты о национальной культуре, образовании. Но они не особо-то выполняются, это касается и Башкортостана.



— А что с сибирскими татарами, мишарями? Казалось бы, уже хорошо, что они не запишутся русскими.

— Перед каждой переписью начинается одно и то же. Помню, этнолог Валерий Тишков перед прошлой переписью представил более 40 видов татар с определенным статусом, названием. Я ему письмо писал от лица Госсовета, его ответ был достаточно сухим и расплывчатым.

Мы не можем выступать против наличия подгрупп, у каждой из них есть свои особенности, своя региональная гордость. Но они должны быть внутри, в составе большого, единого татарского народа.