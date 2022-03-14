Бизнесу окажут поддержку, а фермеры обеспечат страну продуктами

Пакет антисанкционных мер для отраслей и населения, обеспечение продовольственной безопасности: ключевые события недели — в обзоре программы «7 дней»

Фото: Илья Репин

В ответ на западные санкции в России принимают меры поддержки бизнеса, промышленности и населения. Наша страна — самодостаточна и способна обеспечить себя всем необходимым самостоятельно. Об этом на совещании с правительством страны говорил президент России Владимир Путин. А также о том, на что готово государство, чтобы помочь пострадавшим отраслям и гражданам легче миновать санкционный пик. Подробнее об этом, а также о других наиболее значимых, по мнению наших коллег с телеканала «Новый век», событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней».

Защита экономики страны

Именно об этом шла речь на совещании Владимира Путина с правительством 10 марта. А также о мерах поддержки российского населения и бизнеса. Пакет довольно обширный, но явно не окончательный.

Уже сейчас малый и средний бизнес получили значительные послабления. До конца текущего года на государственном уровне введен мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

Дополнительная и очень мощная поддержка обещана отечественной IT-сфере. Сотрудники информационной отрасли получат отсрочку от службы в армии и возможность получить льготную ипотеку. А все IT-компании на 3 года получают освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок.

Кабмином постепенно вводятся запреты на экспорт и импорт ряда видов сырья и продукции. В частности, уже запрещен вывоз древесины.

Дополнительная и очень мощная поддержка обещана отечественной IT-сфере. Фото: Максим Платонов

Кроме того, целый комплекс мер предусмотрен в помощь отечественной строительной отрасли. Упрощаются процедуры предоставления земельных участков, предусматривается возможность продления действующих договоров аренды земли, минуя бюрократические процедуры, будет упрощена разработка градостроительной документации и проведение публичных слушаний.

Авиакомпаниям помогут не только сохранить парк попавших под санкции самолетов, но и продлят действие сертификатов летной годности, идет работа по расширению возможностей по обслуживанию и ремонту крылатой техники, а компании-перевозчики смогут отдохнуть от плановых и внеплановых проверок.

В числе мер поддержки населения — отмена введенного в минувшем году налога на проценты по банковским вкладам на сумму свыше миллиона рублей. С 1 апреля устанавливаются выплаты семьям с низкими доходами на детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Все это — лишь часть предпринимаемых на государственном уровне мер. Руководство страны не скрывает: в ближайшие несколько лет в экономике страны все будет непросто. Но свои уязвимые места государство — знает, и работа по упрочнению узких зон уже ведется. И в масштабах страны, и в регионах. Создаются запасы товаров первой необходимости, формируются антикризисный и антисанкционный планы.

Соль, сахар, спички, гречка и мука вновь пропадают с полок магазинов. Фото: Максим Платонов

Две правительственные комиссии

Один из ключевых вопросов, звучащих на миновавшей неделе — обеспечение продовольственной безопасности. Соль, сахар, спички, гречка и мука вновь пропадают с полок магазинов. Стандартный набор продуктов в любых выбивающихся из нормы условиях.

По большинству продовольственных товаров: молоку, мясу, хлебу и продуктам их переработки, в частности Татарстан, и Россия в целом вполне способны полностью себя обеспечить. Более того, те же зерновые исторически — одна из значимых экспортных строк государства. Не смотря на это, ажиотажный спрос подтолкнул вверх цены даже на продукцию местного производства. Сахар подорожал на 30%, ощутимо ударили по карманам потребителей цены на муку, крупы, макароны, овощи. За ответом на вопрос — откуда такие цены, розница отправляет к оптовикам, оптовики — к производителям.

Очереди в магазинах. Люди перестают отдавать себе отчет в том — сколько способны съесть того же сахара или соли, макарон или консервов за месяц или год и норовят купить всего и побольше, не отдавая себе отчет — куда будут девать запасы по прошествии времени. Тогда, когда у них (продуктов) истечет срок годности.

В сложившейся ситуации президентом Татарстана было принято решение о создании двух правительственных комиссий. Одна будет курировать продовольственные вопросы, вторая — непродовольственные. Задача комиссий — ежедневный мониторинг цен и контроль над обеспечением в достаточном объеме необходимых товаров. Решается вопрос финансовой поддержки процедур по сдерживанию цен на социально значимые продукты. На эти цели в республике уже выделяется четверть миллиарда рублей. Вопрос продовольственной безопасности находится под личным контролем Рустама Минниханова.

В пользу республики работает то, что в Татарстане сохранили и на всем протяжении новейшей истории России активно продолжали развивать агропромышленный комплекс. И аграрии уверенно смотрят в будущее. Животноводы — тоже. Сыры в регионе делать научились давно. Сычужные ферменты, необходимые для закваски — импортные. Пока имеются их достаточные запасы, а в будущем надеются получить российские аналоги.

Аграрии уверенно смотрят в будущее. Фото: Илья Репин

Для отечественных производителей это — шанс

В свете последних мировых событий, особое значение приобретают прогнозы синоптиков. По их мнению, весна, несмотря на задержавшиеся морозы, в этом году ожидается ранняя. А это значит, что могут сдвинуться сроки посевной. Остро встает вопрос наличия запасов семян. Часть традиционно завозилась из-за рубежа.

Однако ответ на этот вопрос у фермеров республики есть. Научил 2014-й год, с санкциями. Тогда Татарстан научился основам импортозамещения, создаются запасы семенного сырья, находятся отечественные аналоги. Сегодня у фермеров есть понимание: местная продукция лучше привозной. И запрет на импорт и самих культур, и семян только подтолкнет развитие своего — местного хозяйства. Даже если придется несколько потерять в урожайности, выиграем в качестве, и те, кто справится со сложным периодом, окажется в плюсе.

Об этом нашим коллегам из программы «7 дней» рассказал один из фермеров республики, в хозяйстве которого побывала съемочная группа. В планах на весну — посадить морковь (семена — импортные, но запасов хватит надолго), пшеницу (тут семена — свои). По поводу топлива на посевную страду, надеется на помощь республики, так как цены растут.

Еще одна головная боль — обслуживание техники. Комбайны — голландские. Проблем с ними пока не было, но сложности с запчастями и ремонтом могут возникнуть. Но с трудностями Фарид Галяутдинов научился справляться еще в 2003-м, когда начал восстанавливать заброшенный колхоз, превратив его в ферму. Обрабатывал землю, потом выиграл грант на развитие животноводческой фермы и начал выращивать мясные породы. Корма — свои. Сбыт — в основном налажен. Клиенты — постоянные. Желание работать — есть.

Еще одна головная боль — обслуживание техники. Фото: Илья Репин

Республика готова принять полтысячи переселенцев

В Татарстане подготовлено около 500 мест для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Пока, и в основном самостоятельно, прибыли лишь несколько семей, которые поселились в казанском санатории «Ливадия».

Люди с Украины приезжали в республику и раньше. Еще в 2014 году. Многие остались здесь жить. Нашли работу, жилье. Сегодня Татарстан формирует автопоезда с гуманитарной помощью для регионов. Сбор в республике идет не только продуктов, но также вещей и строительных материалов для восстановления разрушенных домов и квартир. На сайте мывместе.рф каждый желающий может узнать о том, какая помощь нужна именно сейчас и куда ее можно привезти. Принимается также волонтерская помощь в местах размещения.

Съемочная группа программы «7 дней» — узнала, как освоились на новом месте вынужденные переселенцы. 11-классник Никита Лункин вместе с мамой приехал из Горловки. Семья восстановила документы. Сейчас он учится в школе. Готовится сдавать ЕГЭ и мечтает о поступлении в музыкальное учебное заведение. Планирует заниматься вокалом, в Татарстане.

В школу Никиту и еще шестеро детей из Донецкой и Луганской областей, привозят на школьном автобусе. А живут все в санатории «Ливадия». В соседней с семьей Лункиных комнате поселились Наталья и Аня Литвиновы. Они жили раньше в 100 км от Горловки, в Луганском городе Ирмино. 7-летняя Аня очень любит рисовать. Кстати, родилась девочка в Казани. В 2014-м. Потом семья вернулась и вот опять оказалась вынуждена бежать. Но очень хочет снова вернуться на родину.

Сегодня Татарстан формирует автопоезда с гуманитарной помощью для регионов. Фото: Максим Платонов

Яна Сапина из Луганска приехала к родственникам. Говорит, что город очень нравится. Вита Латюк выбрала Казань потому, что раньше здесь бывал муж. Сейчас семья решила поселиться в Татарстане насовсем.

Всего в Татарстан самостоятельно добрались 77 человек. Восемь поселились в «Ливадии», один — в «Васильевском», остальные — у родных и знакомых.

Интересно, что сегодня переселенцам помогают не только местные жители и представители партии «Единая Россия», но и те, кто приехал в республику в первую волну. Яна Свадеба вместе с мужем и полугодовалой дочкой приехали в Казань. Сейчас в семье подрастает еще и сын Сережа. Он родился уже в Татарстане. Муж Яны Герман работает на моторостроительном заводе, а сама женщина — в общественной приемной «Единой России». Когда освоились, начали перетягивать сюда и родственников. Сейчас республика стала второй родиной уже для семи членов семьи. Более того, уже здесь, в Татарстане, стали образовываться и новые семьи.

Обо всем этом, а также о том, насколько политизирован современный мировой спорт и что такое спортивные санкции, о том, как всем миром в Чистополе восстанавливают Никольский собор, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 14 марта, ровно в 13:00, или на сайте телеканала.

