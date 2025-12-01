Статистика: ДТП и погибших в них все больше. В чем причины?

Смертельные гонки на дорогах, День флага РТ, форум «Деловые партнеры Татарстана» — события недели от «7 дней»

«Делаем много, но недорабатываем», — такую оценку раис Татарстана дал обстановке на дорогах республики. В Кабмине РТ состоялось обсуждение мер по повышению безопасности дорожного движения. Вторую неделю подряд одной из центральных тем становится статистика автопроисшествий. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ, — в обзоре «Реального времени».

Почти 3 тысячи ДТП, 309 — погибших

Это еще не финальная статистика уходящего года, а данные лишь на 26 ноября. Цифры неумолимо демонстрируют: в сравнении с прошлым годом ситуация на дорогах Татарстана усложнилась. Число пострадавших в ДТП чуть сократилось. Но это ни в коей мере не успокаивающий момент. 3,5 тысячи человек, получивших травмы различной тяжести в авариях, — это все равно слишком много. И каждый такой случай — трагедия.

Рустам Минниханов о ситуации на дорогах Татарстана: «Делаем много, но недорабатываем». взято с сайта tatarstan.ru

Где и в чем недорабатывает автоинспекция и только ли в инспекторах ГИБДД дело — обсуждали на прошлой неделе в Кабмине РТ. 14 ноября 2025 года президентом России объявлена «Стратегия повышения безопасности дорожного движения на период до 2036 года». Ключевая цель — двукратное снижение смертности на дорогах страны.

В последнее десятилетие дороги в Татарстане становятся все лучше, сеть транспортных магистралей растет и ширится. И если сначала качество и удобство дорог становились одним из факторов снижения аварийности, то в последние два года ситуация серьезно изменилась не в лучшую сторону. Кривая графиков, отображающих количество ДТП и гибели людей на дорогах, вновь упрямо поползла вверх. Только за ноябрь текущего года 300 угодивших в аварии человек получили травмы, 34 — погибли.

Кривая графиков, отображающих количество ДТП и гибели людей на дорогах республики, вновь упрямо поползла вверх. взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Если говорить о статистике по районам, то один из аутсайдеров — Тукаевский: аварийность в сравнении с прошлым годом подскочила аж в 2,5 раза! Следующее профильное выездное заседание пройдет именно там: экспертам предстоит изучить обстановку на месте. Главам Лаишевского, Верхнеуслонского, Актанышского, Буинского, Елабужского районов поставлена задача обратить особое внимание на проблемные участки дорог, до сих пор не оборудованные искусственным освещением.

В Казани и Набережных Челнах выросло число ДТП с участием детей. Рустам Минниханов указал на необходимость еще больше внимания уделить профилактическим мероприятиям. Руководителям всех без исключения муниципалитетов дано поручение усилить пропагандистскую работу с подрастающим поколением.

Только в этом году на дорогах РТ 148 человек погибли при столкновении автомобилей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Основные причины смертельных ДТП — выезд на встречную полосу движения, управление транспортом в состоянии опьянения, несоблюдение безопасной дистанции, нарушения при проезде перекрестков и несоблюдение скоростного режима.

148 человек погибли при столкновении автомобилей. Число жертв могло бы быть меньше, если бы не игнорирование водителями и пассажирами требований пристегиваться ремнями безопасности. Еще 43 жертвы ДТП — оказавшиеся под колесами авто пешеходы. И в этом случае далеко не всегда вина лежит именно на водителях.

В числе обсуждаемых мер, в буквальном смысле этого слова принуждающих к соблюдению требований ПДД, — реанимировать систему «Тотальный контроль», фиксирующую среднюю скорость движения авто, увеличение числа «лежачих полицейских» близ пешеходных переходов и пр.

Обсуждаются меры, в буквальном смысле этого слова призванные принуждать участников движения к соблюдению требований ПДД. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Только в этом году Татарстан построил или отремонтировал дорог на более чем 80 миллиардов рублей. Дороги стали лучше, ровнее, их стало больше. Улучшилась логистика, что стало важным подспорьем для экономики республики, но, увы, как дети, забаловали водители. Похоже, в нашей стране ко всякому хорошему решению население нужно приучать жесткими контрмерами, пока печальное настоящее не обернулось трагическим будущим», — отмечают наши коллеги из программы «7 дней».

День флага Татарстана

34 года назад был принят один из государственных символов современного Татарстана — нынешний зелено-бело-красный триколор.

Но, разумеется, история государственного флага Татарии гораздо более обширна: первый, пробный вариант известен еще с раннесоветских времен. На ярко-алом полотнище, украшенном арабским начертанием, была выбита дата: 1920 — год образования ТАССР.

34 года назад был принят один из государственных символов современного Татарстана — нынешний зелено-бело-красный триколор. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Со временем стяг претерпел несколько изменений. «То, что мы видим сегодня, — это закрепленный бренд Татарстана, и это не просто про политику или государственность, это про диалог культур, про людей, которые и оживили, и наделили символику смыслом. Споров при принятии именно этого образа было много, но в итоге мы получили то, что отражает нас с вами, всех жителей республики», — подчеркивает ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», председатель Союза журналистов республики и депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов.

В День флага Татарстана по всей республике развернулись торжества и флешмобы, приуроченные к дате. Первыми праздновать начали в Высокогорском районе, где 150 человек развернули 50-метровое полотнище Государственного флага.

В День флага Татарстана по всей республике развернулись торжества и флешмобы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В столице республики музейные сотрудники готовы провести целый экскурс в историю одного из главных государственных символов РТ. Первое полотнище (если, конечно, не брать в расчет стяг Казанской губернии), хранящееся здесь, было изготовлено в 1923 году. Та самая надпись на арабском, складывается при переводе в известное каждому выходцу из СССР «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Но это, действительно, лишь прототип, так и не получивший статус государственного символа. А вот на его основе без малого 15 лет спустя — в 1937-м, был проработан первый официальный флаг Советской Татарии. Арабский шрифт уступил место надписям на русском и привычному сегодня начертанию на татарском языке — латиницей.

Красное полотно с золотой звездой, серпом и молотом — следующий вариант государственного флага, сменивший предшественника в 1978 году.

Наконец, год 1991-й. С образованием современного Татарстана остро встал вопрос нового облика государственного флага. Задача непростая — с учетом того, что это не просто стяг, а символ, призванный кратко и внятно сообщать каждому, что же собой представляет республика.

«Было несколько вариантов флага, в том числе на основе прежнего с надписью «РСФСР», с голубой полосой у древка…» — пояснила съемочной группе ТНВ начальник отдела исторических музеев Музея-заповедника «Казанский Кремль» Марина Давыдова.

Были варианты и националистического толка, и другие предложения. Дебаты о государственной символике нового Татарстана шли на фоне все усугублявшегося кризиса советской системы:

«Была смена формата от социалистического уклада к рыночным реформам, было непростое время. Появление этих символов не просто объединило людей, оно дало надежду, что эта политика будет стабильной, что это создаст экономический фундамент, что эта республика сильна», — отмечает директор Института им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

Радик Салихов: «Появление этих символов не просто объединило людей, оно дало надежду, что эта политика будет стабильной, что это создаст экономический фундамент, что эта республика сильна». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Так и появился современный триколор: зеленый сверху, красный снизу и узкая белая полоса между ними.

«Зеленый — жизнь, воля к жизни, белый — чистота, призыв к доверию, к миролюбию, красный — цвет мудрости, вкуса и воли к жизни. Потом появляется Конституция, потом Гимн, и вот мы уже можем говорить о полноценной государственности Татарстана в рамках России», — поясняет глубокий символизм профессор КИУ им. В.Г. Тимирясова Олег Агапов.

А уже от него — Государственного флага республики — начали появляться флаги и гербы районов. Каждый прошел оценку экспертов и специальной республиканской комиссии, и Геральдического совета при президенте России. Интересен тот факт, что по сравнению с главным стягом республики муниципальная символика более красочная и яркая. Но она лишь оттеняет монументальность и значимость государственного флага — символа и гордости Татарстана. Флага, знаменующего достижения и победы в труде, в спорте, в международном диалоге и на поле боя.

«Деловые партнеры Татарстана»

Уже в 18-й раз Казань, а вместе с ней и Нижнекамск принимали один из важнейших форумов: «Деловые партнеры Татарстана». Более 400 предпринимателей и крупных промышленников из десяти стран мира и 60 российских регионов.

Форум «Деловые партнеры Татарстана» состоялся уже в 18-й раз. взято с сайта tatarstan.ru

Площадка для общения, для обмена мнениями и опытом, для укрепления действующих и выстраивания новых дружеских и деловых связей. Все это давно уже ставший традиционным форум, год из года собирающий в Татарстане все большее число участников.

Разные направления бизнеса, разный размах и обороты, разные географии и сферы. Участники отмечают, что привычный формат постепенно становится тесноватым. Количество гостей и богатейшая палитра бизнес-инициатив подталкивает к секторальности: разбивке общей массы участников на сегменты по интересам. А в каждом сегменте напрашивается расширение возможностей для приложения кипучей энергии: не просто собраться за круглыми столами для обсуждения актуальных вопросов и проблем, но и вместе наметить пути решения и продумать реальные инструменты для этого.

Собственно, первые шаги к перемене формата уже сделаны: форум расширился до двух площадок: часть активностей привычно охватила Казань, часть перебралась в Нижнекамск, известный как один из крупнейших центров нефтепереработки и нефтехимии в России и активно развивающаяся территория промпарков.

Участникам форума есть о чем поговорить, что обсудить и о чем договориться. В том числе о совместных решениях самых актуальных вопросов. Один из наиболее злободневных — кадровый дефицит. Не менее важный — доступность заемных средств. Не теряет актуальности и проблематика продвижения брендов и бизнес-моделей. Например — национальной кухни. Или модной национальной одежды.

Рустам Минниханов — участникам форума: «Будем держаться вместе!». взято с сайта tatarstan.ru

В том, что поднимаемые вопросы важны, что объединение сил и возможностей назрело, что национальный колорит не слабость, а еще один источник силы, в том числе и для бизнеса, нет сомнений и у раиса Татарстана Рустама Минниханова:

— Мы гордимся вами, многому учимся у вас. Вы — успешные предприниматели. При этом уделяете большое внимание сохранению татарского языка, национальной культуры и традиций. Всем вам большое спасибо. Будем держаться вместе! — обратился он к участникам форума.

Подробнее об этом, а также о том, как владельцы ЛПХ из Кукморского района сумели создать эффективную и прибыльную рабочую схему кооперации на селе, о том, как волонтерская поддержка помогает быстрее и эффективнее вернуться к мирной жизни ветеранам СВО, и что такое хор «Никто, кроме нас» для тех, кто в нем поет, и тех, кто его слышит, а также других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 1 декабря, в 13:00, или на сайте телеканала.

