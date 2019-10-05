События недели: 900 миллионов перевозчикам Казани, Соловьев и «мразь» и «чума из Лаишево»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе телеведущий Владимир Соловьев резко ответил радиослушателю из Татарстана, чем вызвал волну критики в свой адрес. Казанским перевозчикам потребовалось 900 млн рублей, чтобы не повышать в очередной раз цены на проезд. В понедельник скончался известный казанский химик и популяризатор науки Аркадий Курамшин.

«Травля» Владимира Соловьева

Неожиданным образом татарстанцы как субъект медийной жизни проявились в споре с теле- и радиоведущим Владимиром Соловьевым. После того, как журналист назвал «мразью» комментатора из РТ, на него обрушился шквал критики. Ведущий посчитал реакцию жителей Татарстана травлей и связал ее с «осенним обострением».

По вопросу высказались официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, актер Марат Башаров, журналисты Максим Шевченко и Екатерина Винокурова. Все они сошлись во мнении, что Соловьев был нетактичен, но травить его нельзя.



После того, как журналист назвал «мразью» комментатора из РТ, на него обрушился шквал критики. Фото stolica-s.su

Как получить миллиард

Казанские перевозчики назвали сумму, которая должна быть выделена им властями, если те хотят сохранить действующие тарифы для горожан — это 0,9 млрд рублей. Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков рассказал «Реальному времени», что за последнее время казанские ПАТП столкнулись с резким ростом расходов: увеличение лизинговых платежей, обновление автопарка, закупки контрольно-кассового оборудования и введение законодательных новшеств.



Скончался Аркадий Курамшин

В понедельник, 30 сентября, стало известно о кончине 49-летнего доцента Химического института КФУ Аркадия Курамшина. Инсульт настиг известного популяризатора науки в Самаре, куда он приехал читать очередную лекцию.

Инсульт настиг известного популяризатора науки в Самаре, куда он приехал читать очередную лекцию. Фото Максима Платонова

Ученый написал такие книги, как «Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева», «Жизнь замечательных устройств» и «Жизнь замечательных веществ». В последнее время он считался главным российским популяризатором химии.



Минниханов о проблемах туризма

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на заседании совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Он рассказал о проблемах развития туризма в округе и об успехах в этой области. Глава республики видит потенциал в круизном отдыхе, где сейчас сконцентрированы различные проблемы, прежде всего износ парка теплоходов. Минниханов отметил, что строительство новых круизных и пригородных судов в России обходится в сумму от 100 млн до 2,5 млрд рублей.

Также президент РТ обратил внимание на недостаточное регулирование в сфере туризма. Государство не контролирует деятельность экскурсоводов, гидов, перевозчиков и инструкторов, для которых, по мнению Минниханова, необходимо ввести обязательную аттестацию.



Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на заседании совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Фото tatarstan.ru

«Хан Сарай» продается

В Казани выставлен на продажу ресторан «Хан Сарай». Объект на перекрестке улиц Сафиуллина и Фучика оценивается в 100 млн рублей.

По последним данным, срок жизни казанских заведений общепита и средний чек упали в два раза. Однако рестораторы и эксперты не видят в этом негативного тренда.



Чума из Лаишево

Немецкие ученые выяснили, что печально известный средневековый чумной мор, получивший название «Черная смерть», пришел из Татарстана. Из статьи в Nature следует, что эпидемия чумы, скосившая пол-Европы, началась в селении на месте сегодняшнего Лаишево.

Выводы коллег из Германии поставил под сомнение татарстанский историк Тимур Хайдаров. Он считает, что ученые немного промахнулись — эпидемия началась в Болгаре.



Обновление казанского ЦУМа

Планируется полностью поменять концепцию торгового центра. Фото Екатерины Аблаевой

Казанский ЦУМ запланировал масштабную реконструкцию. В здании оборудуют подвал, cмонтируют лифт и откроют крытую парковку. Планируется полностью поменять концепцию торгового центра.



Осенний призыв

В России стартовал осенний призыв. «Реальное время» выяснило, что в Татарстане планируется отправить на службу 3,5 тысячи срочников из общего числа в 132 тысячи. Военком республики Сергей Погодин рассказал, что в последние годы растет количество контрактников, но и призывников меньше не становится.



Минэкологии РТ о выбросах в атмосферу

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на онлайн-конференции «Реального времени» сообщил, что 54% от всего объема вредных выбросов в атмосферу в Татарстане приходится на выхлопные газы. Он также подчеркнул, что предприятия ежегодно вкладывают миллиарды рублей в снижение вредных выбросов.



Александр Шадриков сообщил, что 54% от всего объема вредных выбросов в атмосферу в Татарстане приходится на выхлопные газы. Фото Рината Назметдинова

Обновление телеканалов Татарстана

«Татмедиа» потратит более 200 млн рублей на модернизацию сети муниципальных телеканалов. Тендер на поставку телевизионного оборудования для этих целей был объявлен 23 сентября. Установлено оно должно быть до марта 2020 года. В результате каналы начнут вещать в едином формате HD 16:9.



Земельные отношения в Менделеевске

В Татарстане завершилось расследование дела об отчуждении земли сотрудниками Палаты имущественных и земельных отношений Менделеевского района. По нему проходит и бывший начальник ведомства Юрий Никитин.

Из муниципальной собственности вывели 10 участков, часть из них досталась фигурантам бесплатно, часть оценили в 2—5 тысяч рублей при рыночной цене в 60 раз выше.

